El Cautivo para descargar: espectaculares imágenes

Miles de personas salieron anoche a su encuentro con el Cautivo por las calles de Málaga. Durante su recorrido procesional, muchos momentos emotivos para no olvidar. Otros, para guardar en la memoria y por qué no en el ordenador o en el teléfono para compartir o imprimir. En estas dos instantáneas a alta resolución de Salvador Salas se puede ver parte de la procesión en todo su esplendor con Nuestro Padre Jesús Cautivo como indiscutible protagonista y la calle tomada por una marea humana que no quiere dejar de acompañar al Señor de Málaga.

Si quieres descargar la Foto 1 pincha en este enlace.

Si quieres descargar la Foto 2 pincha en este enlace.