El Rico rechaza la idea del Gobierno al no plantear la liberación real de un reo

Tras una larga mañana de reuniones, al mediodía de ayer el hermano mayor de la cofradía de Jesús El Rico, Antonio Martínez, daba a conocer la decisión tomada por la Junta de Gobierno de la corporación de no aceptar la alternativa propuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy después de que el viernes el Consejo de Ministros rompiese una tradición de casi tres siglos de historia al no aprobar en su reunión semanal el indulto de un penado para la hermandad del Miércoles Santo. La razón: que la idea no plantea la liberación real de un reo durante el desfile procesional.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, explicaba que la fórmula que se ha puesto sobre la mesa consiste en establecer una medida paralela a la tramitación del indulto como es la progresión de grado. Al respecto, indicó que se han analizado varias propuestas susceptibles y se ha encontrado un perfil considerado idóneo por los profesionales, sobre el que se iniciaría la tramitación del indulto para su aprobación en el próximo Consejo de Ministros al que se llevarán este tipo de medidas tal y como se ha comprometido el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, según Briones.

Una vez finalizada la reunión, en la que participaron autoridades como la presidenta de la Audiencia Provincial, Lourdes García Ortiz; el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, o el presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia, entre otras, el hermano mayor señaló que la cofradía no quiere engañar a nadie ni a los hermanos al entender que, pese a que la propuesta es firme, no se liberará a un preso durante la procesión del Miércoles Santo, lo que supone una «desvirtualización del indulto tradicional». Así, apuntó que, por ello, se ha decidido no aceptar la propuesta del Gobierno.

Mientras el subdelegado insistió en que la alternativa continúa encima de la mesa, Martínez manifestó que la cofradía ha decidido en principio que no habrá acto de liberación de un preso este año, aunque apuntó que se va a seguir trabajando y que desde el Gobierno «hay mucho interés en que no se rompa la tradición». «De aquí al miércoles puede haber muchos milagros», añadió, a la vez que aseveró que espera que «todo esto quede en una anécdota y que el año que viene volvamos a tener la liberación en el entorno normal».

Los últimos liberados 2016. Condenado por un delito de robo con violencia. 2015. Condenado por un delito de robo. 2014. Condenado por un delito de lesiones. 2013. Condenado por un delito contra la salud pública. 2012. Condenado por un delito de robo con violencia. 2011. Condenado por un delito contra la salud pública. 2010. Condenado por un delito de estafa. 2009. Condenado por un delito de lesiones. 2008. Condenado por un delito contra la salud pública. 2007. Condenado por un delito de tentativa de homicidio.

Pese a ello, el hermano mayor no ocultó el clima de tristeza que se respira en la hermandad, a la que la Agrupación de Cofradías respaldó a través de un mensaje en Twitter en el que le mostraba su respeto y apoyo institucional en estos «difíciles momentos».

En cuanto a los motivos que han provocado que este año el Consejo de Ministros no haya indultado a un penado para la hermandad del Miércoles Santo, Briones expuso que dos de las propuestas presentadas por el centro penitenciario y elegidas por la Audiencia Provincial contaban con informes desfavorables del tribunal sentenciador y de la Fiscalía al tratarse de delitos contra la salud pública y pertenencia a banda criminal y contar con multas muy elevadas (en uno de los casos, dos de 8 millones de euros). En el tercer caso se trataba de un delito de estafa a una empresa pública con enriquecimiento, que podría ser considerado corrupción, por lo que el Gobierno se mostró en contra de concederle esta medida de gracia.

Martínez rompió una lanza a favor del Gobierno al asegurar que se ha visto «con las manos atadas» y con «muy poco margen de maniobra» después de que los candidatos no cumplieran con los requisitos. Afirmó que el problema ha sido de falta de comunicación entre los diferentes organismos.

En este mismo sentido se pronunció el subdelegado, quien dijo que no ha habido tiempo para proponer nuevos candidatos tras los informes desfavorables del órgano sentenciador y de la Fiscalía sobre los dos reos que incumplían los requisitos. Por ello, anunció que se revisará el protocolo de actuación para indultar a un penado para la hermandad del Miércoles Santo, en el sentido de mejorar el tiempo de tramitación, así como los perfiles delictivos e intensificar el seguimiento del procedimiento con un interlocutor determinado en el Ministerio de Justicia. «Así podremos mejorarlo y evitar que esta situación se reproduzca», manifestó.

Por su parte, desde el grupo parlamentario socialista informaron de que registrarán una batería de preguntas en el Congreso para que el Gobierno de Mariano Rajoy explique lo que ha ocurrido con el indulto solicitado por la cofradía. La diputada del PSOE por Málaga, Begoña Tundidor, aseguró que los socialistas dirigirán sus iniciativas a Instituciones Penitenciarias y al Ministerio de Justicia para que aclaren «por qué, como ha ocurrido en otras ocasiones, no se han enviado otras nuevas propuestas para el indulto».