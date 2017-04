Una marea de devoción acompaña al Cautivo

La tradición volvió a cumplirse un año más y miles de personas acompañaron esta mañana a Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad en la misa de alba en la plaza de San Pablo y en el traslado a su casa hermandad con parada obligada en el Hospital Civil para visitar a los enfermos; un acto que el año pasado no se pudo celebrar debido a la lluvia por lo que en esta ocasión ha tenido una significación especial. Aunque la humedad marcó los primeros momentos, después el tiempo acompañó en una mañana radiante.

La plaza de San Pablo, las calles Jara, Jaboneros, Don Juan de Austria, La Regente, Sevilla o La Trinidad han sido un hervidero de malagueños y visitantes llegados desde distintos puntos de la provincia y Andalucía -algunos se han levantado a las 4 de la mañana para poder acompañar a las imágenes- que han aguardado pacientemente para ver pasar al Señor de Málaga y su Su Madre de la Trinidad. Miles de claveles rojos, y algunos blancos, a cinco euros la docena se han lanzado al trono de traslado y se han visto escenas de gran emoción.

fotogalería La misa del alba / H. CORTÉS

Amaneció temprano en la Trinidad para la misa del alba. A las 7.05 minutos el trono asomó al dintel de la iglesia de San Pablo y el público que se encontraba en la explanada prorrumpió en un aplauso. Este año la cofradía redujo las invitaciones de protocolo y colocó dos grandes pantallas para que los fieles pudieran seguir la eucaristía, presidida por el obispo de la diócesis, Jesús Catalá, y concelebrada por seis sacerdotes. La parte musical corrió a cargo de la coral Santa Cecilia y por segundo año consecutivo la actual junta de gobierno prescindió del trío musical formado por María del Carmen Gaitán, José Salazar y Alberto Castellón que tradicionalmente interpretaban el padrenuestro y el avemaría por colombianas.

El alcalde de la capital, Francisco de la Torre, ha encabezado la representación de las autoridades, entre las que se encontraban los portavoces municipales Carlos Conde (PP), María del Carmen Moreno (PSOE) y Juan Cassá (Ciudadanos), el delegado de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, los diputados provinciales Francisco Oblaré, Ramón del Cid y Félix Lozano, y el presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa, Pablo Atencia. La representación de Regulares la conformaron el coronel Fernando Rocha y Castilla, el capitán José Luis Verza, la teniente Nieves Fernández, el subteniente Carlos Bueno -todos ellos de Regimiento Ceuta 54-, el suboficial mayor Bernardo López y el cabo mayor Antonio Lluch -del Regimiento Melilla 52-.

A las ocho de la mañana, concluida la misa, comenzó el traslado. Isabel Guerrero y Manuela Pérez Laíno, segunda y tercera clasificada respectivamente del Concurso Nacional de Saetas que organiza la Peña Recreativa Trinitaria, interpretaron sendas saetas y a su finalización el trono inició su desfile con los toques de campana de Francisco de la Torre. Ha sido un traslado de cinco horas y cuarto de duración en el que los devotos piropearon al Cautivo -que estrenó el encaje de las mangas de la túnica nueva, regalo de un devoto- y la Trinidad y los aplausos se mezclaron con las lágrimas de emoción. La banda de cornetas y tambores del Cautivo acompañó el cortejo.

Uno de los momentos más emotivos se ha vivido sobre las diez de la mañana cuando el trono ha llegado al Hospital Civil y los portadores dejaron paso al personal sanitario en los varales, entre ellos el gerente del Hospital Carlos Haya, Emiliano Nuevo. En el momento que el trono entró en el recinto hospitalario, Antonio Cortés interpretó una saeta a pie de calle; el saetero se mostró molesto por el hecho de que no se le hubiera permitido actuar sobre el escenario. “Cuando he llegado, me han dicho que no podía cantar sobre el escenario y no me han dado ninguna razón. Yo había avisado hace una semana que acudiría a cantar, me dijeron que no había problema y cuando he acudido me han dicho que no podía subirme al escenario. Ha sido todo muy incómodo y he pasado uno de los peores momentos de mi vida”, relató Cortés a este periódico. Desde la hermandad, fuentes consultadas explicaron que no había avisado con suficiente antelación su intención de participar en el acto del Civil.

Cuando el trono de Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad se volvieron hacia los enfermos, el director espiritual de la cofradía, Manuel Arteaga, leyó un pasaje del Evangelio, se impuso la medalla a los pacientes y José Antonio Nieto, ganador del Concurso Nacional de Saetas, y Diana Navarro interpretaron desde el escenario dos soberbias saetas.

La banda sinfónica de la Trinidad, por su parte, acompañó la salida del trono del Hospital Civil con las marchas 'Jesús Cautivo' y 'Madre Trinitaria' para continuar un traslado donde volvieron a producirse lanzamiento de claveles y petaladas. Las imágenes visitaron la casa hermandad de la Soledad de San Pablo antes de encerrarse en su casa hermandad sobre las 13.15 horas, de donde Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad volverán a salir este Lunes Santo.