Polémica porque una cofradía de Málaga organiza una excursión para ver el Jueves Santo en Sevilla

Pues nadie dice que no sea hermosa la semana santa de sevilla, tambien la de cordoba , huelva cadiz, granada, y todas las demas,, yo en particular cada vez que hay algo, que meresca la pena de ver si puedo ire, como estuve en madrid, en la jmj, o en sevilla, viendo alguna virgen coronandose, o en cordoba y huelva, en las ultimas estraordinarias,, en fin que todo muuuuu bonito, pero de malaga en particular a mi no me saca de mi ciudad en semana santa ni , cristo