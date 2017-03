La Agrupación de Cofradías comprueba que la tribuna oficial de Málaga cumple los requisitos

La Agrupación de Cofradías no quiere sorpresas de última hora, cuando ya no hay tiempo para rectificar, con la tribuna oficial. Por eso, hace unos días se montó, a modo de prueba, el 50 por ciento de esa estructura y se comprobó que reúne todos los requisitos de visibilidad, seguridad y confortabilidad. El montaje se llevó a cabo en una nave de la empresa que se encargará de la instalación de las gradas en la plaza de la Constitución cara a la inminente Semana Santa. «Está todo perfectamente y se cumple con los requisitos fijados», afirmó a este periódico el responsable de sillas y tribunas, Pedro Ramírez, hermano mayor de la Cofradía de Estudiantes. Después de los problemas de visibilidad que se produjeron el año pasado con la tribuna oficial, la Agrupación quería asegurarse de que la tribuna de 2017 no presentará ningún inconveniente y que las personas que tienen sus abonos en ella podrán presenciar los desfiles procesionales sin ningún tipo de pegas.

«Estamos muy contentos. Se está haciendo un trabajo muy bueno», señaló Pedro Ramírez. La tribuna elegida es de características similares a la que se montó en 2015 en cuanto a dimensiones, volumen y altura, pero con mejoras en cuanto a comodidad, estética y servicios complementarios. «No queremos que haya sorpresas. Así que se ha revisado y estudiado la tribuna y se ha llevado a cabo su montaje a modo de prueba», indicó el responsable de sillas y tribunas de la Agrupación.

Al objeto de garantizar la adecuada instalación de esas estructuras efímeras, que se sitúan a lo largo del recorrido oficial de las procesiones, el ente agrupacional encargó una planimetría y un estudio pormenorizado de las sillas y tribunas. Ese trabajo lo dirigió el arquitecto malagueño José Manuel Ruiz Luque.

La Agrupación sacó a concurso el montaje de las tribunas. Se presentaron tres empresas. Tras analizar las ofertas, se adjudicó a dos de ellas la instalación de esas estructuras, que se ubicarán en los 860 metros del recorrido oficial, donde se sientan más de 20.000 personas.

La Agrupación ha decidido que las gradas de la Alameda se sitúen como se hacía antes de los cambios realizados en 2016 por las obras del metro. De ese modo, se recuperará la tradicional configuración del aforo en la Alameda, cuyos graderíos el pasado año estaban todos posicionados en el lateral sur. También se garantizarán en el eje central de la emblemática vía los seis metros de anchura necesarios para el tránsito holgado de las cofradías por la Alameda.

Los cambios del año pasado fueron consecuencia de los trabajos del metro. Como esta Semana Santa esas obras prosiguen y afectan a las gradas de la zona norte de la Alameda, las tribunas que se instarán en esa parte tendrán ruedas para poder desplazarlas y que no estorben en las horas en que no hay desfiles procesionales.