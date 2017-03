SUR ofrece desde este domingo una reproducción del trono del Cautivo

Si hay una imagen que representa universalmente a la Semana Santa de Málaga, esa es sin lugar a dudas la de Nuestro Padre Jesús Cautivo. La devoción a este Cristo, Señor de la ciudad, transciende los límites de las fronteras malagueñas y moviliza cada año a cientos de miles de personas que acuden a diario a postrarse a sus plantas en su capilla de la parroquia de San Pablo, a su traslado en la mañana del Sábado de Pasión y a su multitudinaria salida procesional en la jornada del Lunes Santo. Para esta procesión, Jesús Cautivo figura en un trono que se ha convertido en una seña de identidad de la Semana Santa malagueña, junto con su imponente imagen y el balanceo de su túnica blanca, movida por el aire de la noche.

tu maqueta Reservas hasta el 20 de marzo

Diario SUR ofrece a sus lectores la oportunidad de hacerse con una fidedigna reproducción de la imagen de Jesús Cautivo en su trono procesional de orfebrería plateada gracias a un coleccionable que arranca mañana domingo, dentro de la cuenta atrás para la Semana Santa. El trono ha sido realizado mediante un minucioso proceso de producción que ha partido de numerosas fotografías y medidas originales para respetar la proporción del conjunto, uno de los más singulares de la Semana Santa. Las piezas han sido ejecutadas por la empresa Industrias Élite mediante máquinas de desbaste y acabados a mano a buril que confieren un gran detalle al trono, para el que se han aplicado acabados en níquel plateado, cobre y baño de oro.

De este modo, los lectores de SUR podrán hacerse con toda una joya de la Semana Santa que tiene su precedente en la reproducción del trono de María Santísima de la Esperanza Coronada que el periódico ofreció hace ya diez años. La copia del trono de Jesús Cautivo, realizado a la misma escala que la reproducción del citado trono de la Esperanza, tiene unas dimensiones de 28 centímetros de largo por 9 centímetros de ancho y 14 centímetros de alto.

Este domingo, por solo 1,5 euros, podrá conseguirse la reproducción de la imagen del Señor y, a partir de entonces, de lunes a jueves, también por solo 1,5 euros, las siguientes entregas se ofrecerán junto con el ejemplar del periódico hasta completar un total de 33. Se trata de una obra de 58 piezas bañadas en oro, níquel-plata y cobre cuyo montaje resulta muy sencillo. No obstante, mañana se ofrecerán instrucciones encartadas en el periódico y también se podrán consultar en SUR.es. Es aconsejable no iniciar el montaje del trono hasta no contar con todas las piezas. Aquellos lectores que no tengan alguna de las piezas del trono la podrán solicitar, como siempre, en su punto de venta habitual.

Esta valiosa reproducción del trono de Jesús Cautivo puede admirarse en la casa hermandad de la cofradía, en el barrio de la Trinidad; en el establecimiento El Colmenero, en la calle Atarazanas; y en la recepción de la sede de Diario SUR.

Singularidades

El trono de Jesús Cautivo reúne una serie de peculiaridades que lo convierten en una pieza única y singular en el panorama de la Semana Santa malagueña y andaluza. Estas personales andas para el Señor de Málaga fueron ejecutadas en 1953 por Manuel Seco Velasco, uno de los más reputados orfebres del siglo XX. De planta rectangular y pequeños resaltes ortogonales, el binomio ‘imagen de Jesús Cautivo’ y ‘trono de Seco Velasco’ se ha hecho imprescindible en la Semana Santa malagueña, de tal forma que la personal configuración morfológica del conjunto forma un todo con la popular y devota escultura, de ahí que hoy en día sería prácticamente imposible imaginarse otro trono para el Señor de la parroquia de San Pablo.

Sobre un fondo de madera oscura, en caoba, que otorga su característico cromatismo oscuro-claro con el metal plateado que se adapta a su fisonomía, el trono del Cautivo cuenta con un perfil que adopta una forma suavemente convexa en su parte más ancha. Las aplicaciones de orfebrería se resuelven con motivos menudos vegetales y florales que se extienden profusamente por el cajillo, aunque dejando visibles algunas secciones lignarias.

El proceso de fabricación

Como se ha indicado con anterioridad, pequeños resaltes ortogonales en la planta, uno para cada esquina y frentes del cajillo, más dos por cada lateral, sirven para dinamizar la forma continua de la obra, aprovechándose estos espacios para la colocación de cartelas policromadas que, en número de diez, contienen un mensaje iconográfico relacionado con la Pasión del Cristo. Así, al margen de la cartela del frontal, que incluye la heráldica de la corporación, y la trasera, con el escudo de armas del Cuerpo de Regulares, institución castrense vinculada a la hermandad desde hace más de 60 años, el resto de relieves presentan las siguientes escenas: en los ángulos, el Prendimiento del Señor, lamentación sobre Cristo muerto, el Calvario –junto a Cristo crucificado aparecen Dimas y Gestas, el Buen y Mal Ladrón, igualmente en la cruz–, y el Entierro, mientras que en el lateral derecho se sitúan los pasajes del Descendimiento y el camino del Calvario con Jesús caído por el peso de la cruz, y en el izquierdo, la Flagelación con el Varón atado a la columna y la Coronación de Espinas.

Distintas molduras recorren perimetralmente el conjunto en las que se admira la labor de cincelado de su autor, del que existen en la Semana Santa de Málaga obras tan destacadas como los tronos del Nazareno de la Pasión, la Virgen de los Dolores de la Expiración o la Dolorosa del Santo Sepulcro.

Verdadera singularidad confiere al trono la crestería cincelada que sirve de remate a la obra y que, años después, sería usada de modelo para ejecutar el remate del baquetón inferior, cuyos ritmos ondulantes son característicos de este conjunto.

Tampoco puede olvidarse la singularidad de los dos únicos faroles que acompañan a Jesús Cautivo, del orfebre Antonio Santos Campanario (1993) con diseño del bordador y vestidor de la Virgen de la Trinidad Coronada, Joaquín Salcedo, no sólo por su excelente acabado y traza, con vástago abalaustrado y sección hexagonal, sino por el hecho en sí de su número y ubicación espacial –al lado de la imagen–, muy alejados conceptualmente de la tradición cofrade de situar cuatro o más de estos elementos principalmente en las esquinas de los tronos, de los que sirven como elementos de iluminación. Esta disposición de los dos faroles se ha convertido en una seña de identidad del Cautivo en la calle hasta el punto de que varias cofradías de la provincia la imitan, como hermandades de Fuengirola y Estepona.

Peana

También hay que reseñar la peana del Señor, de planta rectangular y con perfil de media caña, que, con acierto, persigue las características del trono, al estar construida con apliques de orfebrería sobre la madera oscura. Este elemento que sirve de sujeción a la imagen se debe a los talleres de José Brihuega. En sus ángulos aparecen ménsulas turgentes y en el centro del frontal figura el escudo de la cofradía inscrito en una gran cartela de orfebrería plateada.

Otras piezas que completan el trono son las cabezas de varal, en número de 16, obra de Brihuega (1987), que igualmente combinan la madera con la orfebrería, y el peculiar arco de campana de orfebrería, también de Brihuega (1987), que incluye la torre neogótica de la sede canónica de la hermandad, la parroquia de San Pablo, presentada por una pareja de ángeles plateados.

El conjunto ha sido restaurado en dos ocasiones por Cristóbal Martos, quien lo intervino en 1994 y en 2014, en este último caso con la participación de José Carlos Roldán Liébana, en las labores de carpintería, y Agustín Fernández, en las de herrería.