«¡Al cielo con ella!». El obispo de Salamanca critica el 'acento andaluz' en sus procesiones

La polémica está en servida en Salamanca. El Obispo de esa diócesis, Carlos López, ha recriminado a las cofradías salmantinas que durante las procesiones se den órdenes por parte de los capataces y mayordomos con acento andaluz. El prelado ha realizado esta recriminación a través de la Junta de Semana Santa, el equivalente en la provincia a la Agrupación de Cofradías, y todo porque asegura que se están perdiendo la seriedad y el estilo que se supone a las cofradías castellanas.

En la carta que se ha enviado a los hermanos mayores, firmada por el presidente de la Junta, José Cornejo, como adelanta La Gaceta de Salamanca , se traslada la inquietud del Obispo a las cofradías. "Los jefes de paso utilizan en sus desfiles procesionales un marcado acento andaluz, cuando el resto del año se habla con normalidad". El Obispo no entiende que "se utilice un acento que nada tiene que ver con la ciudad en la que vivimos. Como no es el nuestro, y por consiguiente, no estamos acostumbrados a ello lógicamente suena incluso mal", puntualiza el presidente de las hermandades.

Y todo porque cada año se escuchan más expresiones en Salamanca del tipo "levantá", "chicotá" o "Al cielo con ella", en una especie de imitación de las procesiones sevillanas. Algo a lo que ahora el Obispo quiere ponerle freno. La polémica está servida.