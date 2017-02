La Hermandad de la Salud adelanta su orden de paso por el recorrido oficial pese a la negativa del Dulce Nombre

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa celebró este miércoles una reunión de su junta de gobierno que se prolongó hasta altas horas de la noche y en la que se aprobó un acuerdo de mínimos para cerrar los horarios e itinerarios de tres días de la próxima Semana Santa que aún no estaban concretados pese a las múltiples reuniones de las hermandades de estas jornadas para intentar llegar a un consenso. La falta de acuerdo se ha hecho especialmente evidente en el caso del Domingo de Ramos, para el que la junta de hermanos mayores acordó que la Hermandad de la Salud adelantará su orden de paso por el recorrido oficial y lo hará precediendo a la del Dulce Nombre, que mantiene su rechazo a este cambio. De este modo, la Salud evita un considerable parón antes de entrar en la Catedral, en espera de que culmine la estación de penitencia de la Hermandad de la Salutación, que será la penúltima en pasar por el recorrido oficial.

En el caso del Viernes Santo, la Hermandad del Descendimiento también mantiene su rechazo a permanecer en tercera posición, tras no alcanzar un acuerdo con la del Monte Calvario para permutar sus puestos y ser la segunda en llegar a la Alameda Principal. No obstante, la junta de la Agrupación acordó que, salvo que se alcance algún consenso en pocos días, ese cambio no se podrá hacer efectivo este año.

Por último, en el caso del Jueves Santo, el cortejo de la Vera Cruz, de las Cofradías Fusionadas, accederá a la Alameda Principal desde la calle Puerta del Mar y la cruzará una vez que pase el trono de la Virgen de la Esperanza, para acceder al recorrido oficial de sillas y tribunas desde el lateral sur.