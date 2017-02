Un trono como nuevo

A un mes del inicio de la cuaresma, ya se ha dado a conocer una de las principales novedades para la próxima Semana Santa. Se trata de la restauración y acabado del trono de la Virgen de la Soledad de San Pablo, que fue mostrado el pasado sábado en la casa hermandad de la Cofradía del Santo Traslado a los sones de la banda de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos. Previamente, el autor de los trabajos, el orfebre Cristóbal Angulo, con taller en Fuengirola, explicó en la parroquia de San Pablo, tras la celebración de la sabatina, los pormenores de la intervención, en la que ha empleado dos años.

En declaraciones del hermano mayor de la cofradía, Prado Francisco Hernández, el maestro orfebre, que es hijo y nieto de los artífices del trono (Casa Angulo, de Lucena, 1958), «ha hecho un gran trabajo, al restaurarlo en su totalidad, incluidas las maderas interiores. También ha realizado nuevas piezas, caso de los ángeles del arco de campana, que comenzó a ejecutarlas hace dos años en su taller, y luego ha procedido al plateado del conjunto, incluidos los remates de la cruz. Asimismo, hay partes doradas, que se han aplicado en Córdoba», reveló Hernández.

Capillas laterales

Por otro lado, al trono se le ha incorporado dos capillas nuevas para los laterales, «pues las antiguas eran macizas y desentonaban con las del frontal y trasera. Además, estaban bastante deterioradas», recalcó.

Otro de los elementos que ha variado respecto a cómo se venía presentando el trono es la disposición de los ángeles de los ángulos, «que ahora miran hacia adentro, buscando a la Virgen, y se les ha dispuesto faroles en lugar de las cráteras con flores que portaban con anterioridad», recordó el hermano mayor. A estos ángeles se les han añadido unas volutas como base para realzarlos y ganar altura.

En relación al moldurón inferior, Prado Hernández confesó que prácticamente no ha sufrido cambio alguno, «aunque se ha eliminado la pieza de madera que recorría el perímetro y no se contemplaba en el diseño original de Luis Bono Hernández de Santaolla, pintor y académico de San Telmo. «En definitiva, hemos querido que el trono se acerque más a la idea que trazó Luis Bono, por eso también se han incorporado unas pilastras que estaban en el diseño», destacó Hernández. Y es que las andas procesionales de la Soledad de San Pablo no se ejecutaron en su día de manera fiel, quizá por motivos económicos, si bien la obra, con estos cambios, se asemeja más al bosquejo primitivo de Bono.