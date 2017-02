Está claro que el fenómeno de las procesiones extraordinarias que, por otra parte, siempre ha existido, ha adquirido en los últimos años una dimensión poco conocida hasta ahora. Se cuentan por miles los cofrades de toda Andalucía e incluso del resto del país que están muy pendientes de las noticias de procesiones de imágenes titulares fuera de la Semana Santa para acudir a ellas y conocer de ese modo realidades cofrades a las que les resulta imposible asistir por la coincidencia de los días santos en todas las ciudades del orbe católico. En ese sentido, las redes sociales juegan un papel determinante para un movimiento que llena las cajas registradoras de hoteles y negocios de hostelería.

Consciente de esta circunstancia, y para poner medida a la siempre desmedida tendencia de los cofrades a festejar por todo lo alto todo tipo de aniversarios, el Obispado anunció hace ya 11 años su intención de aprobar algunas normas o directrices sobre las procesiones fuera de fecha. Sin embargo, esta iniciativa, reactivada en el año 2014 con una encuesta diocesana a la que no respondieron demasiadas cofradías, sigue sin ver la luz. No estaría de más que pudiera plasmarse en negro sobre blanco, como ya ha sucedido en otras diócesis andaluzas, para clarificar este tipo de iniciativas y orientar a los cofrades a la hora de plantear celebraciones que puedan motivar la salida a la calle de una imagen titular. Como en todo, los excesos no son buenos, y para evitarlos estaría bien saber las reglas del juego.