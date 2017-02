Una combinación entre experiencia y juventud

Es la casa hermandad más cercana al santuario y basílica menor de Santa María de la Victoria. En pleno barrio del 'Chupitira' se encuentra la sede social de la Cofradía del Monte Calvario. Allí, en su fachada vestida de blanco y albero, entre otros elementos, nos recibe una pequeña capilla con la imagen de San Francisco de Paula, a quien está dedicada la casa, que recibe fielmente flores y velas del vecindario. En el interior, se abren las distintas estancias de un espacio acogedor en el que las diversas áreas funcionan como un engranaje donde todos hacen de todo. En numerosas ocasiones se ha resaltado a esta hermandad como en ejemplo de dar a los más jóvenes un gran espacio de responsabilidad. Al frente de esta nave compuesta por 1.500 cofrades se encuentra Antonio Muñoz, hermano mayor desde 2015. «La clave está en mezclar veteranía con juventud. No todos somos jóvenes, pero sí es cierto que las caras visibles somos, en su mayoría, de la generación de los 80», dice. El año 2016 ha sido un año muy intenso para su gestión con la celebración del 75.º aniversario de Santa María del Monte Calvario, con procesión extraordinaria incluida, y una repleta agenda de actos y celebraciones. «Ha sido como dos cuaresmas juntas», apunta. «Estos hitos sirven para que la gente se implique. Personas que no están en la tarea diaria o incluso que no son hermanos trabajaron codo a codo con nosotros», añade.

Según los estatutos, el secretario es el fedatario de la hermandad y es también el encargado de dar, con su presencia en ellos, legalidad a los cultos. José Luis Quesada cumple en la cofradía esa función pero, además, «es el chico para todo», ya que, como él mismo dice, su cargo «va más a allá de enviar una carta o escribir un acta». En estos días se encuentra inmerso en la convocatoria a los hermanos para un cabildo general ordinario y otro extraordinario que se celebrará a principios de febrero. Entre los puntos a votar está la contratación de la fase final del palio, que sería el techo del mismo, a cargo del artista granadino Jesús Arco. También José Luis es el ayudante de cámara y mano derecha del padre Gámez, director espiritual de la corporación del Viernes Santo.

Para los asuntos de registros, José Luis recibe la ayuda de los hermanos José Moya y Mario Comitre. Además, en esta área existe el cargo de vicesecretario, desempeñado por Pablo Mapelli, que también es responsable de comunicación. Notas de prensa o la gestión de las redes sociales son algunos de sus cometidos, como también lo es la edición del boletín, donde cobra vital importancia la labor de Antonio García, encargado del diseño. Desde septiembre trabajan en esta publicación para que pueda estar lista en enero.

Como ocurre siempre, para aprobar nuevos proyectos, y poder afrontarlos, es necesario el respaldo económico y que las cuentas estén al día. De eso se encarga Ana Álvarez, la tesorera, que ahora se encuentra ocupada, entre otras cosas, con las remesas de recibos. Cada vez son menos los impagos, a excepción de algún caso especial. En 2011 actualizaron todas las cuentas y se informó a los hermanos con débitos de cuál era su situación para que cada uno estableciera su forma de pago para ponerse al día, así que las rentas quedaron actualizadas. Mano a mano con Ana trabaja Mariem García, vicetesorera y contadora. Para ella son fechas de cerrar los números del año anterior y de elaborar los presupuestos para 2017, así que es fundamental que case todo lo facturado. Mariem, además, es camarera junto con otras siete mujeres de las vírgenes del Monte Calvario y de Fe y Consuelo. Entre todas ayudan al que es el vestidor desde hace más de diez años, Guillermo Briales. «Son dos vírgenes a vestir, así que, habitualmente, hay muchos cambios», nos cuenta Mariem. Guillermo, además, es el asesor artístico de la cofradía y encargado, entre otras asuntos, de diseñar los distintos cultos. Por otro lado, él junto a los albaceas, asume la vestimenta del grupo escultórico el Viernes Santo.

Labores de limpieza

Precisamente albacería está totalmente sumida en la limpieza y preparativo de enseres para los próximos cultos que se tienen que celebrar a lo largo de la próxima cuaresma. En fechas más cercanas a la Semana Santa y acometerán la limpieza del trono de la Dolorosa.

Quien comanda este grupo es Miguel Ángel Alcántara, que nos reconoce estar aún recuperándose de las celebraciones del citado aniversario de su titular mariana. Ahora, porque el calendario no da tregua, comienza sin remedio a volver a cogerle el pulso al ritmo de trabajo. Todo esto en estrecha unión con la primera tenencia, responsabilidad de Fernando Ruiz Narváez, que también se encarga de coordinar las áreas de caridad y los tronos. En este último punto, hay también diversos grupos de trabajo, como el que encabeza Cristian Azuaga, responsable del submarino de la Virgen, compuesto por quince personas. Está previsto que todos los portadores hagan dos ensayos a lo largo de la cuaresma. Por su parte, la segunda tenencia es responsabilidad de Arturo Fernández y engloba los departamentos de secretaría y tesorería.

De custodiar el archivo se encarga Toñi Espinosa: «Intento conservar todos los documentos, tanto en papel como informatizados, para tener presente de dónde hemos venido y a dónde hemos llegado». Actualmente, está realizando un exhaustivo inventario de piezas y ajuar que espera poder digitalizar en un futuro. Entre los documentos que se puedan encontrar está, por ejemplo, el decreto de erección canónica de la hermandad.