La Cofradía de la Cena llegará hasta Alcazabilla y la plaza de la Merced el Jueves Santo

Las cofradías del Jueves Santo mantuvieron este martes una reunión de horarios e itinerarios en la que se acordaron algunos cambios para la próxima Semana Santa. La Hermandad de Viñeros pasará por Puerta Nueva y Fajardo para seguir por Cisneros, del mismo modo que la Cofradía de la Cena, si bien esta última continuará por Fernán González y la plaza de Enrique García-Herrera o plaza de Camas. También la Cena cambiará su camino tras el recorrido oficial para discurrir por Molina Lario, Cister, Alcazabilla, plaza de la Merced, Álamos y Carretería, saliendo cinco minutos antes y encerrándose a las 01.30 horas.

Asimismo, la Congregación de Mena y la Archicofradía del Paso y la Esperanza habían alcanzado un acuerdo verbal para compartir el puente de la Esperanza y discurrir en paralelo. Pero, según se puso de manifiesto en la reunión de anoche, no se podrá efectuar por motivos de seguridad, según recomendación de la Policía. En el próximo encuentro de las cofradías del Jueves Santo, Esperanza, Mena y Fusionadas, que incorpora el cortejo de la Vera Cruz para cerrar la jornada, buscarán una solución.

La falta de consenso entre las cofradías está retrasando el cierre de los horarios de la próxima Semana Santa, que comenzará el 9 de abril, Domingo de Ramos. Hasta ayer, tan sólo las hermandades de las jornadas del Lunes y Miércoles Santos habían firmado el acuerdo en esta materia al no existir cambios de especial relevancia en ambos días. No tanto es así para las corporaciones de la primera jornada de pasión. Salvo la Pollinica, que planteó iniciar su salida diez minutos más tarde –novedad que probablemente será aprobada–, el resto depende de la decisión de Dulce Nombre, cuya junta de gobierno no ve con buenos ojos ceder su posición en el orden procesional a la Hermandad de la Salud. De esta manera, Dulce Nombre ocuparía el lugar de Salutación, y esta saldría a las 16.45 horas y se encerraría a las 01.30 horas, mientras que Dulce Nombre accedería al recorrido oficial más tarde y culminaría su recorrido 45 minutos después del horario del año pasado. Todo dependerá de una nueva reunión prevista para este miércoles.

Por otro lado, en el Martes Santo, las Penas, a falta de rubricar el acuerdo, volverá a su anterior itinerario que modificó el pasado año de forma puntual hasta que se instaurara el nuevo itinerario oficial. Al no implantarse en 2017, realizará ajustes en el entorno de la plaza de Uncibay con Rescate y Sentencia.

Y en el Viernes Santo no se prevé que haya cambios, a falta de saber si habrá consenso entre Descendimiento y Monte Calvario para que la cofradía de La Malagueta ocupe el segundo lugar de la jornada. El Sepulcro saldrá a partir de las 20 horas, quince minutos antes.