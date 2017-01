El Cristo de la Humildad centra el cartel de la Semana Santa de Málaga

El Cristo de la Humildad centra el cartel oficial de la Semana Santa de Málaga de 2017 que esta noche se ha presentado en un multitudinario acto celebrado en el Teatro Echegaray de la capital. La obra del joven pintor malagueño Raúl Berzosa está protagonizada por el Ecce-Homo y aparece acompañado por las imágenes de Jesús de la Pollinica, junto a un cortejo de nazarenos con palmas, y Jesús Resucitado -el principio y el fin de la Semana Santa-, el trono de la Virgen de la Paloma -hermandad a la que está especialmente vinculado el artista- y la Catedral de la ciudad (el primer y principal templo de la diócesis); todo ello bajo una lluvia de pétalos rojos y un arco en el que aparecen los colores de la ciudad: el verde y el morado.

“Yo he intentado hacer una obra cofrade, pero al mismo tiempo con un sentido religioso, no quedarme en la representación de tal o cual imagen, sino aprovechar el cartel para dar una clase de catequesis. Parece obvio hablar de la relación entre cartel de la Semana Santa y religión, pero en los tiempos que corren, donde se busca desacralizar todo, es muy importante que los cofrades luchemos por nuestros valores, nuestras creencias y cada uno con sus herramientas, en mi caso los pinceles”, ha afirmado Berzosa durante su intervención.

Sobre la elección del Cristo de la Humildad -que recibe culto en el santuario de la Victoria, en el barrio donde vive Berzosa-, el pintor ha reconocido que es un homenaje a la devoción de su abuela y a los recuerdos de su infancia. “Siempre he dicho que soy un cofrade tardío. Yo he crecido en los Maristas y mi recuerdo de la infancia es ir con el colegio a la Victoria y ver un Cristo con manos cruzadas y con una mirada que transmitía paz; esa imagen que me llamaba la atención se repetía en mi casa, en la mesita de noche de mi abuela se encontraba ese mismo Cristo que me transmitía serenidad”, relató.

En medio de un clima de gran expectación, la obra fue presentada por el presidente de los empresarios andaluces, Javier González de Lara, que también es pintor. El cartel, en palabras del presentador, “es también la lección sublime de Nuestro Señor: la Humildad, como eje del cartel y de la vida de los cristianos”.

“Un marco rectangular verde y morado retiene lo que está por acontecer. Las letras de Málaga en caracteres tipográficos modernos, de enorme actualidad, representan un gran arco de la ciudad que se prepara para la Semana Mayor. Como si el Señor pasara debajo del mismo para bendecir a la Málaga que Berzosa lleva en sus vivencias y en su corazón. Tan es así que en la dedicatoria que el artista graba para siempre en su margen inferior derecho puede leerse un escueto pero solemne: 'A mi ciudad'”.

El acto, presentado por el periodista Santiago Souvirón y retransmitido en directo por 101TV, fue abierto por el presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, Pablo Atencia, quien invitó a celebrar “con esperanza e ilusión” las jornadas previas a la llegada de la Cuaresma, época de preparación de la venidera Semana Santa. Tras él tomó la palabra el director de la Fundación Unicaja, Sergio Corral, entidad patrocinadora de un cartel que se mostrará en el stand de Málaga en la feria de turismo Fitur en Madrid.

Cerraron las intervenciones el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, y el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, quienes defendieron el papel de las hermandades como eje dinamizador de la vida social de la ciudad y recalcaron la importancia de apoyar y mantener vivas las tradiciones con el apoyo de las instituciones públicas y privadas.