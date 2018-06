El Capitán América veranea en París Los superhéroes de Marvel toman Disney durante tres meses como anticipo de su asentamiento definitivo en el parque francés R.C. Lunes, 11 junio 2018, 22:37

Para que les entreguen las llaves de su nueva casa en Francia aún tendrán que pasar algunos años. La construcción no empezará a levantarse hasta 2021. En esa fecha está previsto que arranquen las obras de ampliación de Disneyland París, con un parque en el que convivirán Elsa, Ana y el fantástico mundo de Frozen, los personajes de Star Wars y los superhéroes de Marvel. Pero Spiderman, Capitán América, Iron Man y compañía no han podido esperar y han decidido ya instalarse allí, al menos este verano, antes de su asentamiento definitivo. Hasta el próximo 30 de septiembre harán de los Walt Disney Studios su hogar, un lugar en el que la acción y la aventura están aseguradas.

A los incombustibles Mickey y Donald, a las siempre dulces y sonrientes princesas, a las atracciones clásicas, al universo Stars War, a las cabalgatas multicolor o al espectáculo de luces del castillo de la Bella Durmiente se suma ahora la guinda del pastel de Disney: el universo Marvel. Llegan los superhéroes, y los hay del gusto de todos. «Hay un héroe para cada uno: si tú eres fan de Capitán América, Black Panther, la Viuda Negra o Dr. Strange, todos están aquí por primera vez. Es muy emocionante que la gente pueda venir porque todos tendrán algo de lo que disfrutar», señaló Dave Bushore, vicepresidente y responsable creativo de Marvel Studios, durante la presentación del verano Disney.

Pero los superhéroes han llegado para quedarse. De hecho, uno de los hoteles del parque cerrará ahora sus puertas y no volverá a abrirlas hasta, 2020 ya totalmente remodelado y transformado en el mundo de Los Vengadores. Pero antes, ahora, quienes visiten Disneyland París podrán disfrutar de 'Marvel: Super Heroes United', una espectacular e innovadora producción que incluye escenas de acción en directo con Thor, Iron Man, Viuda Negra, Doctor Strange, Black Panther y Spider-Man, entre muchos otros. Cuenta, a su vez, con efectos especiales de última generación, proyecciones espectaculares y drones para las escenas más realistas.

También 'Energy for Tomorrow!', donde Tony Stark presenta su última y revolucionaria invención: un reactor que genera energía sostenible; esto es sólo el inicio de un original y repleto de acción espectáculo que contará con la presencia de Viuda Negra, Spider-Man y Thor el dios del trueno. Asimismo, la música es una pieza clave del personaje de Peter Quill, conocido con el nombre de Star-Lord. Sus aventuras siempre transcurren al ritmo de melodías de los 70 y los 80, dando a conocer sus playlists favoritas, y todas ellas se unirán todos los días en los Disney Studios. Y, cómo no, habrá la posibilidad de conocer, saludar y fotografiarse con el líder de Los Vengadores, Capitán América, a quien no parece afectarle para nada el paso de los años. Más bien al contrario.