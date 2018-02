Síndrome Clown y Ángel Idígoras llegan 'Justo a tiempo' al 35 Festival de Teatro de Málaga Presentación del montaje. / Fernando González El montaje podrá verse este jueves y viernes en el Teatro Echegaray EUROPA PRESS Miércoles, 7 febrero 2018, 19:26

Los dos payasos de Síndrome Clown y el dibujante malagueño Ángel Idígoras han llegado 'Justo a tiempo' en el 35 Festival de Teatro de Málaga para "animarnos a aprovechar bien los minutos, segundos y horas de nuestra existencia". 'Justo a tiempo. Una conferencia contrarreloj' empezará a mover los dígitos de su cuenta atrás a las 20.00 horas del jueves y viernes en el Teatro Echegaray.

Así, los 'conferenciantes' Práxedes Nieto y Víctor Carretero imparten en el Teatro Echegaray dos sesiones de su divertida charla, pero este miércoles han adelantado el texto que contiene sus enseñanzas, que ha llenado de caricaturas la mano de Idígoras.

Tras los 60 minutos exactos y cronometrados que duran los pases de 'Justo a tiempo. Una conferencia contrarreloj' los asistentes podrán adquirir el librito ilustrado para así rememorar las risas desatadas en el patio de butacas.

En concreto, a través de él, que solo está disponible tras las funciones, se podrá recordar que "no todos los minutos valen lo mismo, que por mucho que lo quieras racionar y almacenar el tiempo no se puede recuperar, que cada uno es dueño del suyo y no es bonito quejarse de que nos falta, que el móvil es uno de los principales ladrones de nuestro tiempo, entre otros".

En la "conferencia contrareloj" se verá una obra que según Práxedes "no deja de ser una broma, pero una broma muy documentada" en la que se da una visión optimista de la vida hablando de un tema crucial. "Queremos decir las cosas importantes con mucho humor", ha afirmado en rueda de prensa Fernando Fabiani, director de la obra, que ha estado acompañado por el trío de humoristas y al director de Producción del Teatro Cervantes, Miguel Gallego.

'Justo a tiempo' viene a ser una continuación del espíritu de 'Mejor... es posible', otra conferencia en la que se daban consejos para ser más felices y que visitó el Echegaray en 2012. En este caso, Práxedes Nieto, Víctor Carretero y Ángel Idígoras tienden un sincero cable para el atribulado ciudadano que va corriendo a todas partes, con mucha guasa pero con la profundidad que requiere el tema.

Por eso han vuelto a recurrir a la idea del libro que ya confeccionaron entonces: 'Mejor... es posible. Guía infalible para alcanzar la felicidad' surgió de la petición de aquellos espectadores que querían retener lo "aprendido" y "reído". Esta primera guía ya va por la novena edición -9.000 ejemplares vendidos-, por lo que es posible que "los libritos que han traído a Málaga recién salidos del horno vuelen rápido -tienen un coste de cinco euros y se podrán comprar solo tras las representaciones-".