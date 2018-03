Siete planes alternativos para disfrutar esta Semana Santa en Málaga Lagunas, valles y sierras son junto a muchos pueblos con encanto algunos de los planes más sugerentes para estos días JAVIER ALMELLONES Málaga Domingo, 25 marzo 2018, 00:46

La Semana Santa no sólo se puede aprovechar para disfrutar de la tradición religiosa en la provincia de Málaga. También da pie a hacer escapadas para disfrutar del paisaje y del patrimonio histórico de la provincia. Estos días coinciden con el inicio oficial de la primavera, que, tras las copiosas lluvias de los últimos días del invierno, presenta su mejor cara. Lagunas, valles y sierras son junto a muchos pueblos con encanto algunos de los planes más sugerentes para los que estos días quieren una alternativa a las procesiones de la Semana Santa en estos días.

1. Lagunas salinas en el interior Fuente de Piedra, Humilladero, Alameda, Campillos y Archidona

Flamencos en la Laguna de Fuente de Piedra.

Tras las últimas lluvias, en estos días se puede disfrutar especialmente del conjunto de lagunas salinas del interior. En una franja horizontal que va desde las estribaciones del valle del Guadalteba hasta Archidona, pasando por la Vega de Antequera, se suceden casi una docena de lagunas de gran interés ornitológico por la presencia de numerosas aves migratorias. Aunque de estos enclaves protegidos el más famoso es el de Fuente de Piedra, por sus dimensiones, también se incluyen otras lagunas muy singulares, como las de Campillos, La Ratosa, La Herrera o las de la citada Archidona. Hay diferentes rutas de senderismo que permiten acercarse a muchos de estos humedales, donde, además de un bonito paisaje, se puede disfrutar de una avifauna muy singular.

Entre las muchas especies que habitan estas lagunas, destaca especialmente el colorido flamenco rosa. Otras, que no suelen faltar en estas lagunas, son la grulla, el pato colorado, el ánade silbón, la gaviota picofina o la cigüeñuela. La mayoría de ellas se pueden ver desde los distintos observatorios habilitados. Además de dar paseos por el entorno, se recomienda visitar el centro de visitantes José Antonio Valverde, situado junto a la laguna de Fuente de Piedra. De esa forma, se conocerán mejor las características de estos espacios naturales.

Más información aquí

Cómo llegar

Rutas de senderismo en la zona:

Fuente de Piedra-Campillos

Lagunas de Archidona

Ruta Albinas-Laguneto

2. Bajo Genal Jubrique, Genalguacil, Benarrabá y Algatocín

Algatocín es uno de los pueblos situados en el Bajo Genal.

El río Genal en sus últimos kilómetros de recorrido, antes de unirse al Guadiaro, atraviesa un verdadero vergel, en el que encinas, alcornoques, álamos, chopos o castaños ponen la nota de color en cualquier época del año. En las dos laderas del valle, se puede visitar cuatro pueblos con un importante patrimonio histórico y artístico, como son Benarrabá, Genalguacil, Jubrique y Algatocín. Sus iglesias, sus cascos antiguos, que enlazan con el pasado andalusí, y sus vistas panorámicas son algunas de las excusas para visitarlos.

Además, hay que tener en cuenta que el Bajo Genal es uno de los parajes con mayor biodiversidad de la provincia de Málaga. Desde las cotas más altas, al límite con Sierra Bermeja, hasta el propio río se dan distintos ecosistemas que hacen posible un amplio abanico de especies vegetales y animales.

El Genal se encuentra actualmente en un excelente grado de conservación, gracias a que su curso está lejos de las principales poblaciones que hay en la zona. Pese a ello, sus aguas son usadas de forma racional tanto para el ocio -bañistas en verano- como para la economía -regadío-.Este itinerario se puede iniciar desde Benarrabá. Para ello hay que tomar la carretera paisajística Ronda-Algeciras (A-369) hasta el desvío indicado para este pueblo a través de la MA-538.

Cómo llegar

Rutas de senderismo en la zona

Jubrique-Genalguacil

Puente San Juan- Río Genal

3. Pueblos con encanto en la Axarquía Frigiliana, Cómpeta, Torrox y Canillas de Albaida

Cómpeta es uno de los pueblos con encanto de la Axarquía.

A los pies de la abrupta sierra de Almijara y mirando casi siempre al mar, hay algunos pueblos axárquicos que brillan con luz propia, no sólo gracias a su ubicación sino también a sus cuidados cascos urbanos, que son un claro legado del antiguo Al-Ándalus. En cualquier época del año es recomendable perderse por las calles angostas y sinuosas de los cascos viejos de varias localidades de esta comarca, como son Frigiliana, Torrox, Cómpeta o Canillas de Albaida. Muchos de estos centros históricos ofrecen en sus recorridos laberínticos vestigios directos de su pasado andalusí, como ocurre en Frigiliana y su famoso Barrio Alto, también conocido como Barribarto.

No es el único rincón con encanto que se podrá ver en esta zona interior de la Axarquía que no pierde de vista nunca el Mediterráneo. Las villas de Cómpeta, Torrox (pueblo) y Canillas de Albaida completan un itinerario donde se puede disfrutar de cuidadas fachadas adornadas de coloridas macetas, pero, al mismo tiempo, hacer un recorrido por la historia medieval de la comarca. No en vano, aquí se encontrarán iglesias levantadas sobre mezquitas y otras construcciones relacionadas con esa época de transición entre Al-Ándalus y el reinado de los Reyes Católicos. A todo ello hay que sumar en algunos casos unas excelentes vistas panorámicas al mar.

Cómo llegar

Rutas de senderismo en la zona

Monda-Fuente Morales

Cómpeta-Canillas de Aceituno

4. Valle del río Turón Ardales y El Burgo

Vista de El Burgo desde el monumento natural del Mirador del Guarda Forestal.

El río Turón nace en plena Sierra de las Nieves, dentro del término municipal de El Burgo y sigue su curso hasta el pantano del Conde del Guadalhorce, atravesando para ello el territorio del pueblo vecino de Ardales. En su recorrido sus aguas forman pozas espectaculares y pasan por algunos puentes con historia. Este itinerario también permite conocer algunos de los capítulos más importantes de la historia de Andalucía, como la toma de la fortaleza del Turón o las andanzas del sanguinario Pasos Largos, considerado por muchos como el último bandolero.

Es una buena ocasión para conocer tanto el patrimonio natural como el histórico de este verdadero vergel de la Sierra de las Nieves, protegido en parte como Reserva de la Biosfera y como Reserva Ecológica. Miradores, senderos, puentes, recintos amurallados y pozas de aguas cristalinas son algunos de los alicientes de este itinerario que acompaña al Turón desde que deposita sus aguas en el embalse del Conde del Guadalhorce hasta su origen en uno de los enclaves recónditos de la Sierra de las Nieves. Este recorrido mostrará, al mismo tiempo, un interesante legado arquitectónico, que incluye vestigios del antiguo Al-Ándalus, y un auténtico vergel donde conviven especies como la nutria, el barbo o la garza real. Esta propuesta también permite conocer de alguna forma a personajes históricos que tuvieron relación con este paisaje, como es el caso del José Mingolla, el bandolero más conocido como Pasos Largos.

Cómo llegar

Rutas de senderismo en la zona:

Ruta fluvial alto Turón

Ruta por el valle del Turón

Sendero del Valle de Lifa

Ruta Ardales- El Burgo

5. Ladera de Sierra Tejada Sedella, Canillas de Aceituno y Alcaucín

Parte de la ladera sur de Sierra Tejeda vista desde El Alcázar.

A los pies de la omnipresente de la cima de La Maroma discurre esta ruta de media montaña, que recorre tres de los pueblos de la Axarquía que más vinculados están con el Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Estas localidades -Sedella, Canillas de Aceituno y Alcaucín- son en muchos casos el origen de algunas de las rutas de senderismo más conocidas de la comarca, como las subidas al citado pico de La Maroma o el trepidante descenso por el río Almanchares en la zona conocida como La Rahíge. Sierra Tejeda es el principal macizo montañoso que separa por la vertiente nororiental a la comarca de la Axarquía y la provincia de Granada.

Desde sus cimas a sus pies se pueden encontrar singulares enclaves ecológicos, la mayoría de ellos protegidos dentro del Parque Natural de las sierras Tejeda, Almijara y Alhama. Ríos que bajan a un ritmo trepidante, barrancos calizos y misteriosos conforman parte del encanto de la ladera situada al sudoeste de la cima de La Maroma. A esos parajes hay que añadir la belleza y el patrimonio histórico de los tres pueblos situados en ese perímetro: Sedella, Canillas de Aceituno y Alcaucín, que cumplen con los cánones de los típicos cascos urbanos con reminiscencias andalusíes.

Cómo llegar

Rutas de senderismo en la zona:

Ruta Canillas de Aceituno-Alcaucín-Periana

Sendero Casa de la Nieve

Ruta botánica de Alcaucín

Ruta Alcázar-La Maroma

6. Del Jurásico al Megalitismo Antequera

Uno de los rincones del Torcal de Antequera

La Prehistoria se verá con otros ojos tras una visita al Sitio de los Dólmenes de Antequera, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco en el año 2016. Dólmenes, ammonites y peculiares formaciones kársticas conforman esta original propuesta, que incluye monumentos megalíticos y monumentos naturales. Este recorrido incluye, por tanto, los enclaves geológicos de la Peña de los Enamorados y del Torcal de Antequera y el conjunto de los dólmenes de Menga, Viera y El Romeral. Al indudable valor del patrimonio arquitectónico de Antequera hay que unir inexorablemente su impresionante legado geológico e histórico.

Precisamente tras él se esconden tanto la presencia de los primeros seres vivos como uno de los hitos en la evolución del hombre. Es decir, sin salir del territorio antequerano se pueden ver distintos complejos kársticos, forjados durante el Triásico y el Jurásico (hace 250 millones de años) y fósiles de animales marinos que habitaron en aquella época el llamado mar de Tethys. Esta propuesta por el territorio antequerano permite hacer un recorrido por la Prehistoria, a través tanto de los vestigios de los primeros seres vivos y las distintas formaciones geológicas como de las primeras construcciones del hombre. Aunque entre ambos hitos en el tiempo discurren millones de años, en Antequera apenas distan una decena de kilómetros entre los distintos hitos prehistóricos de este singular y apasionante itinerario.

Cómo llegar

Rutas de senderismo en la zona:

Ruta Ardales-El Burgo

Subida al Torcal alto

Ruta amarilla del Torcal de Antequera

7. Ruta del Tempranillo Alameda, Jauja, Corcoya, Badolatosa, Benamejí y Casariche

Alameda es uno de los pueblos incluidos en la Ruta del Tempranillo.

Entre tres provincias, incluida la de Málaga, discurre uno de los itinerarios históricos más peculiares de Andalucía. Se trata de una ruta que tiene como protagonista a José María Hinojosa (1805-1833), bandolero más conocido como El Tempranillo, que en su corta pero intensa vida, dejó como legado un recorrido por pueblos andaluces, en los que se mezclan leyendas y hechos verídicos.

El itinerario, que parte del pueblo malagueño de Alameda recorre localidades de las provincias limítrofes de Sevilla y Córdoba. La breve pero intensa vida de El Tempranillo ha dejado como legado un recorrido por pueblos andaluces en los que se mezclan leyendas y hechos verídicos de este personaje histórico. Prácticamente en el centro geográfico de la comunidad, esta ruta incluye seis núcleos rurales. Casariche, Badolatosa y su pedanía de Corcoya en la provincia de Sevilla, Benamejí y la aldea de Jauja (Lucena) en territorio cordobés y Alameda, en suelo malagueño. En este último, se encuentra tanto la tumba de este carismático bandolero como el cortijo donde recibió una emboscada que acabó con su vida. A través de Alameda y las otras localidades, no sólo se podrá conocer mejor la figura de este carismático forajido andaluz, que desafió al propio rey Fernando VII, sino también el rico patrimonio histórico y paisajístico de esta zona de Andalucía.

Cómo llegar

Ruta de senderismo en la zona:

Ruta de la Laguna de la Ratosa

