La Semana de la ONCE comparte con los malagueños la experiencia vital de los ciegos Se han programado un total de 25 actos abiertos al público en siete municipios de la provincia del 4 al 9 de junio SUR Lunes, 4 junio 2018, 13:44

La ONCE se abre de par en par a la sociedad malagueña. Del 4 al 9 de junio la Semana de la ONCE va a ofrecer un total de 25 actividades de distinto ámbito, todas ellas abiertas a todos los públicos, en siete localidades de la provincia; Málaga, Antequera, Fuengirola, Marbela, Ronda, Torremolinos y Vélez Málaga. Este año, en su segunda edición, lleva por lema 'Tú y yo tenemos mucho que ver' y quiere ser una invitación a los ciudadanos para compartir el pulso y la experiencia vital de las mujeres y los hombres que conforman la ONCE en Andalucía, según la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados, el diputado de Participación y Cooperación Internacional, Felix Lozano Narváez, la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucia, Ana Isabel González de la Torre, el director de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque, y el consejero territorial, Marcelo Rosado, han inaugurado este lunes una semana de intensa actividad institucional intensa actividad institucional para mostrar el modelo social de la ONCE a los malagueños. La primera de ellas, la presentación en sociedad de la Tifloteca de la ONCE de Málaga, un nuevo concepto de biblioteca para las personas ciegas.

Toda la programación

Lunes 4

11.00 h. Presentación Semana de la ONCE | Sede ONCE Málaga. C/ Cuarteles, 8

11.30 h. Presentación del nuevo proyecto de la Tifloteca, un nuevo concepto de biblioteca para las personas ciegas | Sede ONCE Málaga

19.00 h. Inauguración exposición conjunta de artistas afiliados. Exponen Paqui García (óleo), Fernando Escalante (dibujo a lápiz), Salvador González (bonsai) y Víctor Meliveo (vídeo y fogografía) | Hotel Ilunion, Paseo Marítimo Antonio Machado 10

Martes 5

11.00 h. Jornada con empresarios para presentarles el nuevo modelo empresarial de ILUNION y que conozcan las ventajas de la contratación a personas con discapacidad | Sede ONCE Málaga

Miércoles 6

19.00 h. Jornada de baja visión. Encuentro con profesionales para abordar la situación del colectivo de afiliados | Colegio de médicos, C/ Curtidores 1

20.00 h. Representación teatral de la obra ´Animal mundi' a cargo de la agrupación teatral Malecón, integrada por actores ciegos y con discapacidad visual grave de Málaga | Teatro María Victoria Atencia

Jueves 7

10.00 h. Circuito movilidad con bastón y antifaz y stand divulgativo de la labor social de la ONCE | Calle Alcazabilla

Viernes 8

10.00 h. Jornadas sensibilización sobre Turismo Accesible en colaboración con la Facultad de Turismo | Alcazaba

14.00 h. Clausura de la Semana ONCE y acto de reconocimiento a los voluntarios y colaboradores | Sede ONCE Málaga

Del lunes 4 al viernes 8

17.00 h. Exposición conjunta de artistas afiliados | Hotel Ilunion, Paseo Marítimo Antonio Machado 10

Antequera

Martes 5

11.00 h. Recorrido accesible con Beepcon. Durante dos horas se mostrará a los trabajadores del Ayuntamiento de Antequera el funcionamiento de las balizas que se han instalado en el edificio del Ayuntamiento explicando y haciendo la simulación con los ojos vendados del recorrido de las diferentes áreas con la aplicación del móvil BEEPCON | Ayuntamiento de Antequera C/ Infante Don Fernando

17.00 h. Fútbol a ciegas. Entrenamiento de fútbol 5 (ciegos totales) con un equipo de fútbol sala de la localidad |Polideportivo Antequera C/ Antonio Muedano s/n

Jueves 7

10.00 h. Acto de sensibilización a través del deporte goalball. Se llevará a cabo talleres de goalball con el alumnado del centro para que puedan practicar este deporte específico para ciegos | Colegio Infante Don Fernando C/ Rodrigo de Narváez

Fuengirola

Miércoles 6

17.00 h. Exhibición de fútbol adaptado | Campo de Fútbol El Ola de Fuengirola

Jueves 7

10.00 h. Demostración del goalball para dar a conocer el Goalball como deporte adaptado para personas deficientes visuales y ciegos entre los niños que participen en la actividad | Pabellón Deportivo Los Boliches

Sábado 9

19.00 h. Carrera de la Milla Solidaria 'Somos Únicos'. Carrera a ciegas por el Paseo Marítimo de Fuengirola |Salida del Hotel Ilunion Fuengirola, Paseo Marítimo Rey de España, 87

Marbella

Martes 5

10.00 h. Desayuno a ciegas con diferentes representantes de la localidad | Hotel El Fuerte. C/ El Fuerte, s/n

Miércoles 6

10.00 h. 'Tú hoy eres yo'. Circuito de movilidad en el que los participantes podran comprobar también la identificación de objetos a través del tacto | Plaza de la iglesia s/n

Ronda

Martes 5

09.30 h. Desayuno a ciegas con antifaz | Cafetería Terraza el Castillo, Plaza Duquesa de Parcent

10.00 h. Circuito de movilidad a ciegas por las calles de la ciudad | Salida de la Plaza Duquesa de Parcent

10.30 h. 'Viendo de otra manera'. Audiodescripción de una plaza o calle turística por medio de una locución grabada, primero mirando y a continuación con un antifaz | Plaza Duquesa de Parcent

Miércoles 6

10.00 h. 'Contigo al fin del mundo'. Presentación en las clases y movilidad por el centro con perro guía | Colegio Fernando de los Ríos, C/ Algatocín

Torremolinos

Martes 5

10.00 h. 'ONCE más cerca'. Charla de sensibilización y divulgación de los servicios de la ONCE entre escolares con la presencia de usuarios de perros guías | C.E.I.P. Benyamina. Ronda Alta de Benyamina

Miércoles 6

12.00 h. 'ONCE más cerca'. Charla de sensibilización y divulgación de los servicios de la ONCE entre escolares con la presencia de usuarios de perros guías | C.E.I.P. Jacaranda. Camino de la Fuentezuela

Vélez-Málaga

Lunes 4 y martes 5

10.00 h. Circuito de movilidad para escolares de la localidad | Paseo de Andalucía

Del lunes 4 al viernes 8

10.00 h. Exosición sobre material tiflológico y la labor social de la ONCE.