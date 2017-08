Planes de ocio gratis en Málaga para el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de agosto de 2017 Fuegos artificiales de la Feria de Antequera de 2016 Actividades con las que podrás disfrutar de tu tiempo de ocio sin gastarte un euro ANDREA RODRIGUEZ Jueves, 17 agosto 2017, 17:57

Aunque aún continúa la Feria de Málaga 2017 (puedes ver toda su programación completa aquí) durante estos días, hay muchas más alternativas de ocio para todos los gustos, edades y totalmente gratis para disfrutar del fin de semana en Málaga y su provincia. Aquí las tienes:

Desde el viernes 18 de agosto hasta el 3 de septiembre La IX Gran Fiesta de la Cerveza de Fuengirola

El Castillo Sohail vuelve a acoger la celebración del Oktoberfest, la fiesta bávara más internacional. En el recinto del castillo, se podrán disfrutar varias especialidades culinarias Alemanas disponibles en varios stands y puestos, acompañadas de la características jarras de cervezas. Se instalarán las icónicas carpas y largas mesas para poder dar cabida a los más de 100.000 visitantes que se registran de media durante el Oktoberfest de Fuengirola. Además, el próximo viernes 18 se realizará la gran inauguración de la feria con la actuación en directo de Kiko Rivera a las 23.00 horas. Por otro lado, los domingos 20 y 27 se celebrará la fiesta de Rock&Beer donde se podrá disfrutar de la banda 5 D'copas en el escenario dentro del recinto.

Dónde: Castillo Sohail de Fuengirola

Cuándo: desde el viernes 18 de agosto hasta el 3 de septiembre

Horario: lunes a sábado de 19.00 a 02.00 horas y domingos de 12.00 a 02.00 horas

Del 16 al 20 de agosto La Feria de Antequera

La feria de Antequera, declarada de Interés Turístico Nacional, se celebra este fin de semana con un cartel repleto de actividades. La programación estará repartida entre las denominadas 'Feria de Día' y 'Feria de Noche' donde los visitantes podrán disfrutar de una gran variedad de festejos populares. La Feria de Día está constituida por las casetas a cargo de cofradías y asociaciones que estarán ubicadas en el centro de la ciudad y en el Recinto Ferial. Allí se podrá disfrutar de degustaciones y actuaciones musicales en vivo. Por otro lado, en la Feria de Noche ubicada en el Recinto Ferial del Parque del Norte se encuentran las Casetas Andaluzas, la de la Juventud y la Caseta Municipal junto con las atracciones y los puestos de venta ambulante.

El viernes 18 de agosto estará cargado de eventos: la celebración del V Concurso Nacional de Porra Antequerana, los concursos de traje de flamenca de corto y traje típico antequerano o el famoso día del caballista.

Además durante todo el fin de semana actuarán en concierto artistas como Marta Sánchez, David Bustamante, Sweet California, Francisco o el grupo musical Mclan. También la plaza de toros de la ciudad se llenará de espectáculos de la mano de toreros como Padilla, Sergio Galán o El cordobés entre otros.

Dónde: caseta municipal del recinto ferial

Cuándo: desde el 16 al 20 de agosto

Sábado 19 de agosto Ronda celebra su XLIX Festival de Cante Grande

Los amantes del flamenco tienen una cita este próximo sábado en Ronda. La ciudad del Tajo celebrará su XLIX Festival de Cante Grande en el que actuarán Arcángel, Jesús Méndez y Ana la Yiya, además de los ganadores del Concurso de cante y baile Aniya La Gitana organizado por la Peña Flamenca de Ronda. El evento tendrá lugar este año en la emblemática Alameda del Tajo, asomada al famoso cortado. Será a las 22.00 horas y la entrada será gratuita. Se trata de uno de los actos con los que Ronda está calentando motores para su Feria y Fiestas de Pedro Romero que se desarrollará del 29 de agosto al 3 de septiembre.

Dónde: Alameda del Tajo.

Cuándo: sábado 19 de agosto

Hora: 22.00 horas

Precio: Gratis

Sábado 19 de agosto Devils in the Sky en el Teatro Auditorio Felipe VI de Estepona

Los pequeños rockeros DEVILS IN THE SKY en concierto en el Auditorio Felipe VI de Estepona.

Devils in the Sky, un grupo de rock formado por niños entre 8 y 14 años. Los pequeños rockeros, como ellos se definen, se conocieron en Rock Factory, escuela de música moderna, y entre sus influencias destacan Metallica, ACDC o System of A Down.

Debutaron el pasado 20 de mayo en el festival «San Pedro Rock» con una gran acogida y apoyo del público, sorprendiendo por su calidad musical y su contundencia rítmica y vocal, dejando bien claro que el Rock no morirá con las futuras generaciones. Desde entonces, entrevistas y agenda de conciertos van en aumento.

Su tarjeta de presentación fue un vídeo subido a Internet con una versión de “Toxicity” de System Of A Down, publicado en los perfiles de Facebook y en las webs de Rock más importantes del mundo, convirtiéndose en viral, con 500.000 visualizaciones y compartido más de 5.000 veces en tan sólo 10 días.

El batería de 8 añitos casi ni llega a los pedales, lo que no le impide tocar su instrumento de una manera brutal. Tienen preparado un repertorio de exquisitas versiones y están comenzando a preparar sus temas propios. Mas información sobre el grupo aquí

Dónde: Café Teatro del Auditorio Felipe VI

Cuándo: sábado 19 de agosto

Hora: 22.00 horas

Precio: Gratis

Domingo 20 de agosto Mercadillo Ecológico en el Recinto Ferial de la Paloma en Benalmádena

Un mercadillo formado por puestecillos de comida donde todos los alimentos que se encuentran están certificados por la producción ecológica, por lo que están libres de productos químicos de síntesis y son producidos de forma natural respetando al medio ambiente.

Además, la gran mayoría son alimentos Km-0 han sido creados en el territorio de Andalucia. Esto permite reducir insumos relacionados con las largas cadenas de comercialización (combustibles, embalajes, productos conservantes…), evita numerosos intermediarios, se pueden ofrecer alimentos en su máxima frescura y punto óptimo de maduración apoyando en la economía rural local.

Dónde: Recinto Ferial del Parque de la Paloma en Benalmádena

Cuándo: domingo 20 de agosto

Precio: Gratis

Sábado 19 de agosto Jazz en la Plaza de la Tribuna en Benalmádena

Concierto gratuito dentro del programa 'Cultura en la calle' para dinamizar diferentes zonas de Benalmádena con actividades culturales para nuestros vecinos y visitantes.

Dónde: Plaza de la Tribuna (El Corralón) en Benalmádena

Cuándo: 22.30 horas

Precio: Gratis

Domingo 20 hasta el 27 de agosto Concierto Banda Municipal en Estepona

La Banda Municipal realizará el quinto Concierto de la Temporada de Verano en el Recinto Musical Mtro. Navarro Mollor, en la Plaza del Reloj de Estepona y dedicado en esta ocasión a la “Música popular moderna del siglo XX”.

Esta edición trata de la octava temporada de la BME bajo la dirección titular y artística del Maestro José Antonio López Camacho. Hasta el 27 de agosto, más de medio centenar de obras serán interpretadas cada domingo en las actuaciones gratuitas que se incluyen en este ciclo de conciertos monográficos de grandes piezas del repertorio bandístico español, zarzuela, música popular moderna del s. XX y música de grandes bandas sonoras de cine.

Como en ediciones anteriores, cada uno de los conciertos finalizará con la interpretación del Himno de Estepona, con letra y música del inolvidable Mtro. Manuel Navarro Mollor.

Dónde: Plaza del Reloj en Estepona

Cuándo: domingo 20 de agosto

Hora: 21.00 horas

Precio: Gratis

Hasta el 26 de agosto Festival de Verano en Plaza Mayor

Plaza Mayor acoge el Festival de Verano 2017, una cita en la que el público que asista vivirá el embrujo del espectáculo ecuestre o la magia y el ilusionismo de Cirkalgia. Además, podrán vivir las acrobacias del Circo Contemporáneo, la música de la Orquesta Sinfónica de Málaga, entre otros muchos espectáculos.

Cuándo: De jueves a sábados, hasta el 26 de agosto.

Dónde: Plaza Mayor, Málaga capital.

Hora: 21.30

Durante el mes de agosto Ciclo de conciertos de Jazz

El Centro de Arte Contemporáneo 'Francisco Hernández' de Vélez-Málaga continuará durante este mes con el ciclo de conciertos jazz, que serán todos los miércoles durante el mes de agosto.

En el programa de conciertos previstos, el próximo día 23 actuará Carlos Cortés Cuarteto y el día 30 cerrará el mes Garum Trío.

Dónde: Centro de Arte Contemporáneo 'Francisco Hernández', Velez-Málaga

Cuándo: todos los miércoles del mes de agosto

Hora: 20.30 horas

Precio:gratis

Hasta el 15 de septiembre El Pompidou se abre a los niños

Bajo el título ‘¡Vaya circo!’, el Pompidou de Málaga diseña un montaje interactivo que llama a los más pequeños a reflexionar sobre cuestiones como el movimiento, el equilibrio, la composición de color o la importancia de los materiales según qué se quiera crear. La muestra, como todas las de esta serie, es de entrada gratuita y podrá visitarse hasta el próximo 15 de septiembre. Antonio Javier López tiene más detalles

Cuándo: Todos los días salvo los martes, hasta el 15 de septiembre.

Dónde: Centre Pompidou Málaga

Entrada: Gratis

Hasta el 24 de septiembre 'Malaqa, Ciudad del Saber'

Piezas arqueológicas, utensilios o documentos son algunos de los objetos que recoge la exposición'Malaqa, Ciudad del Saber', que exhibe el MUPAM para dar visibilidad a la Málaga musulmana más científica y de importante actividad intelectual, que no es tan conocida por el gran público. Aquí nacieron o vivieron relevantes escritores, poetas, historiadores, filósofos, teólogos, médicos, geógrafos... más de 250 sabios de todas las ramas del saber, que dejaron un importante legado de documentos y obras propias, como el botánico Ibn al-Baytar o el filósofo hebreo Avicebrón (Ibn Gabirol). Andrea Jiménez tiene más detalles

Cuándo: Hasta el 24 de septiembre.

Dónde: Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM), Málaga capital.

Horario: de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

Entrada: Gratis

Hasta el 30 de septiembre 'El nacimiento del color', en el Museum Jorge Rando

'El nacimiento del color' es la nueva exposición que puede verse en el Museum Jorge Rando, que exhibe el ciclo temático más reciente del artista malagueño, cuya obra se enfrenta a un "insólito" discurso estético y conceptual como es mostrar el color, solo, como color. Antonio Javier López tiene más detalles.

Cuándo: Hasta el 3 de septiembre

Dónde: Museum Jorge Rando. C/ Cruz del Molinillo, 12.

Entrada: gratis

Hasta el 30 de septiembre 'Caminantes', en el Puerto

El puerto de Málaga, en el marco de los actos conmemorativos del bicentenario de la Farola, ha inaugurado la exposición 'Caminantes en el Puerto', realizada por la reconocida artista internacional Elena Laverón y que homenajea a personas que disfrutan de la integración de espacios portuarios en la ciudad. Para más detalles, clica aquí.

Cuándo: Hasta el 30 de septiembre.

Dónde: Entorno del Palmeral de las Sorpresas, Málaga capital.

Entrada: gratis

Hasta septiembre Feria del Libro de Playa y Libro de Ocasión en Torremolinos

El Ayuntamiento de Torremolinos ha informado del inicio de la Feria del Libro Playa y la Feria del Libro de Ocasión. En ambas ferias se podrán encontrar más de 8.000 ejemplares de libros a precios muy asequibles, desde 1 euro en adelante, con una amplia oferta dirigida a todo el público, de distintos gustos y edades. Novela histórica, romántica, ciencia ficción, especializados o, incluso, algunos ejemplares descatalogados y especializados en diversas materias.

La Feria del Libro Playa se ubica en la Paseo Marítimo del Bajondillo, concretamente en la plaza de las Comunidades Autónomas junto a la rotonda del Lido. Hasta el 10 de septiembre los puestos estarán abiertos de las siete de la tarde hasta la una de la noche.

Por su parte, la Feria del Libro de Ocasión se prolongará hasta el 3 de septiembre. Se sitúa en la Plaza de la Nogalera en horario partido, de 11.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 01.00 horas.

Cuándo: Hasta el 10 de septiembre y 3 de septiembre, respectivamente.

Lugar: Paseo Marítimo del Bajondillo y Plaza de la Nogalera (Torremolinos)

Hasta el 14 de octubre La exposición ‘Inside Out. Iconografía femenina sin cuentos’ de Paula Vincenti

La exposición, compuesta por cerca de 30 piezas, entre soportes pictóricos, dibujos y objetos, ofrece al espectador un recorrido físico y visual por el trabajo de esta polifacética creadora, a través de los que aborda una profunda reflexión sobre la temática de género y la memoria.

Donde: Museo Unicaja Joaquin Peinado (Plaza del Gigante s/n)

Cuándo:hasta el 14 de octubre

Horario:lunes a viernes de 10,00 a 17,00 horas y sábados de 10,00 a 15,00 horas

Precio:gratis

Durante todo el verano Películas para todos los gustos en el cine de verano de la capital

Comprueba en nuestro buscador qué películas se proyectan cerca de donde vives (Más información aquí):