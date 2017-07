Planes de ocio gratis en Málaga para el fin de semana del 28, 29 y 30 de julio de 2017 Gemeliers acturá el sábado en el Coca-Cola Music Experience / Hugo Cortés El Coca-Cola Music Experiencia o el Torre del Mar Air Show, entre las propuestas más destacadas para disfrutar del 'finde' sin gastarte ni une uro ISABEL MÉNDEZ Málaga Miércoles, 26 julio 2017, 20:00

El sábado Más de 14 horas de música en el Coca-Cola Music Experience

Sacaba Beach ha sido el lugar elegido por Coca-Cola para el nuevo festival Coca-Cola Music Experience On The Beach este sábado 29 de julio. Tras siete años de éxitos, Málaga acoge la nueva edición de la mano de más de 20 artistas. Efecto Pasillo, Piso 21, Critika y Said, Carlos Marco, Ana Mena, Lérica, Ania, David Lafuente, Twin Melody, Ventino, Ricky Furiati, Laura Durand, Carlos Parejo, Xantos, Kenya, Carlos Danoso, Xriz Bromas Aparte, Bombai, Rasel, The Tripletz, Atacados y Gemeliers serán los encargados de animar la fiesta. Si quieres conocer el programa completo de actividades, pincha aquí.

Del viernes al domingo Festival Internacional Aéreo de Torre del Mar

La playa de Torre del Mar acogerá del 28 al 30 de julio la exhibición aérea más importante del litoral español este verano con el desarrollo del II Festival Aéreo Internacional Torre del Mar Air Show, con la participación de más de 40 aeronaves militares y civiles de seis países diferentes. Así, estarán representadas las fuerzas aéreas de Bélgica, Francia, Turquía y España, a la vez que acudirán grupos acrobáticos de Reino Unido e Italia. Para conocer el programa completo, pincha aquí.

Este sábado, desde las 20 horas Ruta gratuita 'Una visita real: José Napoléon I en Málaga'

La Asociación Histórico - Cultural Teodoro Reding organiza este sábado la ruta 'Una visita real: José Napoleón I en Málaga' en la que se recordará cómo, sólo un mes después del levantamiento de la ciudad frente a las tropas napoleónicas en 1810, el que fue llamado "rey intruso" -el hermano mayor de Napoleón Bonaparte- visitó Málaga, donde le recibieron arcos triunfales en Zamarrilla y Puerta del Mar.

El encargado de guiar esta iniciativa será el vicepresidente de la asociación, el investigador malagueño Rafael Cordón Chiquilla, y comenzará en la casa palacio del número 9 de C/ Trinidad Grund.

Esta actividad gratuita dará comienzo a las 20:00 horas, y, a través del túnel del tiempo, llevará a los asistentes hasta el Palmeral de las Sorpresas, pasando por otras vías emblemáticas como Puerta del Mar o la Plaza del Obispo.

La actividad es gratuita y no es necesario inscribirse previamente.

Hasta el 26 de agosto Festival de Verano en Plaza Mayor

Plaza Mayor acoge el Festival de Verano 2017, una cita en la que el público que asista vivirá el embrujo del espectáculo ecuestre o la magia y el ilusionismo de Cirkalgia. Además, podrán vivir las acrobacias del Circo Contemporáneo, la música de la Orquesta Sinfónica de Málaga, entre otros muchos espectáculos.

Cuándo: De jueves a sábados, hasta el 26 de agosto.

Dónde: Plaza Mayor, Málaga capital.

Hora: 21.30

Hasta el domingo 'Come To My Home. Perfumes de Andalucía 2', en Torremolinos

Torremolinos acoge la semana cultural marroquí de manos de la decimoprimera edición del festival ‘Come To My Home. Perfumes de Andalucía 2’, que ofrece diferentes eventos como talleres, exposiciones, películas o recitales coparán algunos de los espacios públicos más representativos del municipio. La entrada es gratuita.

El jueves 27 las actividades comenzarán a las 11.00 horas con un taller dirigido por Salvador Jiménez, en el Palacio de Congresos. El mismo Palacio acogerá la inauguración de la exposición fotográfica de Salvador Jiménez y Jamal El Cherkaoui, a las 18.00 horas. Para cerrar el día, la Coral Andalucía dará un recital en la plaza Costa del Sol dirigida por Abdelhamid Es Sbaï a las 20.00 horas.

El viernes 28 comenzará con el forum ‘Diálogo creativo de las culturas’, a las 11.00 horas en el palacio de congresos. El sábado 29 será la última actividad antes de la clausura oficial con un recital de poesía y música ‘Canto a la diversidad’, dirigido por Badara Seck en la plaza Costa del Sol a las 20.00 horas. El acto de clausura se realizará el domingo 30.

Hasta el domingo Exposición en Torre del Mar: El renacer de la Jábega

La muestra compuesta por casi una treintena de fotografías de gran formato, obra de los fotógrafos José Antonio Islas y Pepe Cano, con el valor añadido de contar con cinco réplicas de barcas de jábegas realizadas por Francisco Cruz, cedidas por distintas asociaciones y clubes de remo de la provincia.

Dónde: Edificio Nuestra Señora del Carmen de Torre del Mar

Abierta de: Martes a domingo hasta el 30 de julio

Acceso: Gratuito

Hasta el 30 de septiembre 'El nacimiento del color', en el Museum Jorge Rando

'El nacimiento del color' es la nueva exposición que puede verse en el Museum Jorge Rando, que exhibe el ciclo temático más reciente del artista malagueño, cuya obra se enfrenta a un "insólito" discurso estético y conceptual como es mostrar el color, solo, como color. Antonio Javier López tiene más detalles.

Cuándo: Hasta el 3 de septiembre

Dónde: Museum Jorge Rando. C/ Cruz del Molinillo, 12.

Entrada: gratis

Hasta el 30 de septiembre 'Caminantes', en el Puerto

El puerto de Málaga, en el marco de los actos conmemorativos del bicentenario de la Farola, ha inaugurado la exposición 'Caminantes en el Puerto', realizada por la reconocida artista internacional Elena Laverón y que homenajea a personas que disfrutan de la integración de espacios portuarios en la ciudad. Para más detalles, clica aquí.

Cuándo: Hasta el 30 de septiembre.

Dónde: Entorno del Palmeral de las Sorpresas, Málaga capital.

Entrada: gratis

Hasta el 24 de septiembre 'Malaqa, Ciudad del Saber'

Piezas arqueológicas, utensilios o documentos son algunos de los objetos que recoge la exposición'Malaqa, Ciudad del Saber', que exhibe el MUPAM para dar visibilidad a la Málaga musulmana más científica y de importante actividad intelectual, que no es tan conocida por el gran público. Aquí nacieron o vivieron relevantes escritores, poetas, historiadores, filósofos, teólogos, médicos, geógrafos... más de 250 sabios de todas las ramas del saber, que dejaron un importante legado de documentos y obras propias, como el botánico Ibn al-Baytar o el filósofo hebreo Avicebrón (Ibn Gabirol). Andrea Jiménez tiene más detalles

Cuándo: Hasta el 24 de septiembre.

Dónde: Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM), Málaga capital.

Horario: de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

Entrada: Gratis

Hasta septiembre Feria del Libro de Playa y Libro de Ocasión en Torremolinos

El Ayuntamiento de Torremolinos ha informado del inicio de la Feria del Libro Playa y la Feria del Libro de Ocasión. En ambas ferias se podrán encontrar más de 8.000 ejemplares de libros a precios muy asequibles, desde 1 euro en adelante, con una amplia oferta dirigida a todo el público, de distintos gustos y edades. Novela histórica, romántica, ciencia ficción, especializados o, incluso, algunos ejemplares descatalogados y especializados en diversas materias.

La Feria del Libro Playa se inició el pasado miércoles y estará ubicada en la Paseo Marítimo del Bajondillo, concretamente en la plaza de las Comunidades Autónomas junto a la rotonda del Lido. Hasta el 10 de septiembre los puestos estarán abiertos de las siete de la tarde hasta la una de la noche.

Por su parte, la Feria del Libro de Ocasión dará comienzo el jueves 29 de junio y se prolongará hasta el 3 de septiembre. Se situará en la Plaza de la Nogalera en horario partido, de 11.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 01.00 horas.

Cuándo: Hasta el 10 de septiembre y 3 de septiembre, respectivamente.

Lugar: Paseo Marítimo del Bajondillo y Plaza de la Nogalera (Torremolinos)

Hasta el 15 de septiembre El Pompidou se abre a los niños

Bajo el título ‘¡Vaya circo!’, el Pompidou de Málaga diseña un montaje interactivo que llama a los más pequeños a reflexionar sobre cuestiones como el movimiento, el equilibrio, la composición de color o la importancia de los materiales según qué se quiera crear. La muestra, como todas las de esta serie, es de entrada gratuita y podrá visitarse hasta el próximo 15 de septiembre. Antonio Javier López tiene más detalles

Cuándo: Todos los días salvo los martes, hasta el 15 de septiembre.

Dónde: Centre Pompidou Málaga

Entrada: Gratis

Durante todo el verano Películas para todos los gustos en el cine de verano de la capital

Comprueba en nuestro buscador qué películas se proyectan cerca de donde vives (Más información aquí):