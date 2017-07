Planes de ocio gratis en Málaga y provincia: fin de semana del 21, 22 y 23 de julio de 2017 'Ocho apellidos catalanes', una de las películas que se proyectan en el cine de verano de la capital. Cine, exposiciones, musica, ferias y otras propuestas de ocio sin gastarse un euro en Málaga y provincia ISABEL MÉNDEZ Málaga Jueves, 20 julio 2017, 17:42

Viernes 21 de julio. 20.00 h. Concerto Málaga en los museos de la capital

“El Arte de la Música: Concerto Málaga en los Museos” da nombre a un proyecto para hacer llegar la música de cámara de calidad a nuevos espacios y rincones. Durante el presente de julio, Concerto Málaga realiza la tercera edición de este proyecto.

José Manuel Gil de Gálvez como violín principal junto a Javier Navascues (violín), Marina Picazo (violín), Alejandro Manzano (violín), Carlos Picazo (viola), Victor Yélamo (violonchelo), Janis Steinberg (contrabajo) y Juan Pablo Gamarro (clavecín), son los componente, en esta ocasión, de Ensemble Músicos Concerto Málaga encargado de ofrecer un programa atractivo y dinámico en donde la música de cámara española toma un lugar especial mediante la interpretación de partituras escritas por compositores tales como Albéniz, Falla, o Tárrega, entre otros, junto a las obras de los clásicos universales.

Cuándo: Viernes 21 de julio. 20.00 horas.

Dónde: Museo del Patrimonio Municipal de Málaga

Entrada gratis hasta completar aforo

Hasta el domingo Feria de Olías

Olías está de fiesta hasta el domingo, ya que celebra su feria, organizada por la Asociación de Vecinos San Vicente Ferrer. El recinto feial acoge un amplio programa de actividades,

Viernes 21:

•08:00 h. Repique de campanas con tirada de cohetes para iniciar las fiestas.

•19:00 h. Gran carrera de cintas en bicicleta para niños y niñas menores de 14 años, con premios para los ganadores.

•21:30 h. Inauguración de la feria 2017 con el encendido del Real de la Feria.

•22:00 h. Pregón

•23:00 h. Actuación de la orquesta Kalima

•00:00 h. Elección de las Reinas y sus Damas de Honor de las fiestas 2017.

•00:30 h. Actuación de la orquesta Kalima.

•01:15 h. Actuación del grupo Rumbero Por Derecho

•02:00 h. Actuación de la orquesta Kalima

•02:45 h. Actuación del grupo Rumbero Por Derecho

Sábado 22:

•12:00 h. Fiesta en Bodega Antigua Casa Guardia

•15:00 h. Entrega de trofeos del torneo de fútbol.

•16:45 h. Tradicional Fiesta de la espuma.

•18:00 h. Final Fiesta en Bodega Antigua Casa Guardia

•19:30 h. Carrera de cintas

•23:00 h. Actuación de la orquesta Kalima.

•23:45 h. Actuación del Grupo Algazara”, seguido de Salflow D.J.

Domingo 23:

•09:00 h. Pasacalles a cargo de una charanga, que recorrerá las calles de la barriada

•12:30 h. Misa en honor a San Vicente Ferrer con la participación del coro rociero La alegría del Puerto

•14:00 h. Gran paella popular amenizada por el grupo Rumbero D´Arte”.

•18:30 h. Carrera de cintas

•22:00 h. Procesión de San Vicente Ferrer por las calles de la barriada acompañada de la Agrupación Musical “Nuestro Padre Jesús de la Salud” de Churriana de la Vega (Granada). Tirada de cohetes durante todo el recorrido.

•23:00 h. Actuación de la orquesta Kalima.

En honor a la Virgen del Carmen Fiestas marineras en Huelin, hasta el domingo

Actuaciones de baile en directo, gastronomía y artesanía son los ingredientes de las XII Fiestas Marineras de la Virgen del Carmen, que se celebran hasta el domingo en el Parque Huelin. Desde las siete de la tarde hasta la medianoche los visitantes pueden divertirse en familia, ya que hay atraciones para los más pequeños, 'food-trucks' en los que reponer fuerzas y un zoco con decenas de stands.

Este viernes Verbena popular en La Araña

La Araña celebra este fin de semana su verbena popular, organizada por la Asociación de Vecinos Torre de las Palomas, que tendrá lugar en el recinto ferial situado de la calle Escritora García de Fecieyri. Este es el programa de actividades:

Viernes 21:

10:00 h. Concurso de Pesca Infantil

12:00 h. Concurso de Dibujo Infantil

17:30 h. Carrera de Cintas

20:00 h. Pasacalles de disfraces con música en vivo

22:00 h. Grupos de Baile de la profesora Estrella

23:00 h. Elección de la Reina Madre y Rey Padre

23:15 h. Orquesta Metrópolis

00:45 h. Elección de la Reina de las Fiestas y El Guapetón

Sábado 22:

12:00 h. Concurso Infantil de Plastilina.

13:00 h. Concurso de tapas y repostería.

18:30 h. Fútbol Sala “Solteras Vs Casadas”

19:30 h. Fútbol Sala “Solteros Vs Casados”

21:30 h. Elección de la Reina, Damas y Príncipe Infantil

22:00 h. Grupos de Baile de la profesora Montse Bravo

23:00 h. Orquesta Metrópolis

01:00 h. Actuación “Brasil Tradicional Show”

Domingo 23:

11:00 h. VI Liga Provincial de Barcas de Jábegas.

15:00 h. Paella Popular

17:00 h. Juegos Infantiles

19:00 h. Fútbol Sala Alevín

22:00 h. Grupos de Baile de la profesora Manuela Utrera

23:00 h. Actuación de Nito Inza

Hasta el 30 de julio Exposición en Torre del Mar: El renacer de la Jábega

La muestra compuesta por casi una treintena de fotografías de gran formato, obra de los fotógrafos José Antonio Islas y Pepe Cano, con el valor añadido de contar con cinco réplicas de barcas de jábegas realizadas por Francisco Cruz, cedidas por distintas asociaciones y clubes de remo de la provincia.

Dónde: Edificio Nuestra Señora del Carmen de Torre del Mar

Abierta de: Martes a domingo hasta el 30 de julio

Acceso: Gratuito

El sábado y el domingo Puertas abiertas para despedir a Kandinsky

La Colección del Museo Ruso Málaga ofrece una jornada de puertas abiertas este fin de semana para despedir la exposición Kandisnky y Rusia, que finaliza el próximo 26 de julio.

Durante estos días, la entrada a la exposición temporal será libre y gratuita.

Del 21 al 23 de julio Estepona Gastronómica

l Ayuntamiento de Estepona, a través del Área Sociocultural y Servicios, informa que la calle Villa acogerá del 21 al 23 de julio de 2017 la primera edición del certamen “Estepona Gastronómica” organizado por el Chef David Canca, finalista del congreso gastronómico “Madrid Fusión 2017”, en colaboración con el Consistorio y la Diputación de Málaga. El evento, con acceso gratuito, reunirá más de cuarenta expositores dedicados al mundo de la tapa, que mostrarán de 19:00 a 02:00 horas los mejores productos de la gastronomía andaluza, y la participación de la Asociación Pan Andalusí, con la presencia de los mejores panaderos de las ocho provincias andaluzas, además de música en vivo, shows cooking, conferencias y presentaciones de libros de cocina.

La cantante rondeña MARÍA VILLALÓN, que actuará como madrina de esta edición, presentará su libro de recetas “Dando la lata...¡de atún!”, además de ofrecer un concierto en acústico el día 22, a las 23:00 horas, con acceso libre.

Cuándo: del 21 al 23 de julio

Dónde: Valle Villa

Horario: de 19.00 a 02.00 horas.

Acceso: gratuito

Del 20 al 23 de julio Feria de El Valdés, en Moclinejo

La localidad de El Valdés, pedanía de Moclinejo (Málaga) celebra del jueves 20 al domingo 23 de julio los actos de su Feria anual de acuerdo al siguiente programa:

Jueves 20: Día del niño

Viernes 21: Almuerzo homenaje a la Tercera Edad (14:00); actuación del cantaor de coplas Adolfo Cisneros (15:30); Fiesta infantil a cargo de Eventos Axarquía (18:00); Pregón a cargo de José Antonio Aranda Díaz (22:30); Orquesta Ritmo Andaluz (23:30); Elección de reina, damas y míster de las fiestas 2017 (00;00); y actuación estelar del grupo Son d'Aquí, flamenco fusión (00:30).

Sábado 22: Fiesta de la espuma (19:00); Tobogán acuático (19:30); carrera de cintas en motos (20:30); Orquesta Ritmo Andaluz Show (23:00), Actuación de Las Soles (00:00)

Domingo 23: Feria de Día en las calles del municipio (13:30); Panda de Verdiales de Moclinejo (14:00); Paella popular (15:00); Actuación de Tacones al aire (17:00); Coros rocieros Aires de la Axarquía y Aromas del sur (18:00); Carreras de cintas a caballo (19:30); Procesión en honor al apóstol Santiago ya la Virgen de Lourdes, acompañados por la Banda Municipal de Moclinejo Nuestra Señora de Gracia (21:30); Fuegos artificiales (23:00); Actuación de Por derecho (23:30).

Hasta el 26 de agosto Festival de Verano en Plaza Mayor

Plaza Mayor acoge el Festival de Verano 2017, una cita en la que el público que asista vivirá el embrujo del espectáculo ecuestre o la magia y el ilusionismo de Cirkalgia. Además, podrán vivir las acrobacias del Circo Contemporáneo, la música de la Orquesta Sinfónica de Málaga, entre otros muchos espectáculos.

Cuándo: De jueves a sábados, hasta el 26 de agosto.

Dónde: Plaza Mayor, Málaga capital.

Hora: 21.30

Desde el domingo hasta el próximo día 30 'Come To My Home. Perfumes de Andalucía 2', en Torremolinos

Torremolinos acoge desde este domingo la semana cultural marroquí de manos de la decimoprimera edición del festival ‘Come To My Home. Perfumes de Andalucía 2’. Durante ocho días, desde el domingo 23 hasta el domingo 30 de julio, diferentes eventos como talleres, exposiciones, películas o recitales coparán algunos de los espacios públicos más representativos del municipio. La entrada es gratuita.

El ciclo comenzará el domingo, 23 de julio, con la recepción de bienvenida en la Casa de Los Navajas a las 18.00 horas. La primera actividad se realizará el lunes 24 y será un recital poéticos y musical ‘Perfumes de Andalucía’, dirigido por Driss Alaoui Mdaghri, a las 20.00 horas en la plaza Costa del Sol. El martes habrá una doble sesión, a las 17.00 horas se proyectará la película ‘Andalousie Mon Amour’ de Mohamed Nadif y de un vídeo de presentación de ‘Come To My Home’ en el Palacio de Congresos. Por otro lado, a las 19.00 horas se inaugurará la exposición colectiva de artistas marroquíes ‘Perfumes de Andalucía’, también en el Palacio de Congresos.

El miércoles 26 de julio la plaza Costa del Sol será la sede de las actividades. A las 18.00 horas se realizarán talleres de música, danza y ajedrez con Abdelhafid Amri, Ismaïla Mbaye, Abdallah Bencherradi y Elisa Scapeccia. Más tarde, a las 19.00 horas se realizarán canciones y música en la misma plaza. El jueves 27 las actividades comenzarán a las 11.00 horas con un taller dirigido por Salvador Jiménez, en el Palacio de Congresos. El mismo Palacio acogerá la inauguración de la exposición fotográfica de Salvador Jiménez y Jamal El Cherkaoui, a las 18.00 horas. Para cerrar el día, la Coral Andalucía dará un recital en la plaza Costa del Sol dirigida por Abdelhamid Es Sbaï a las 20.00 horas.

El siguiente fin de semana, el viernes 28 comenzará con el forum ‘Diálogo creativo de las culturas’, a las 11.00 horas en el palacio de congresos. El sábado 29 será la última actividad antes de la clausura oficial con un recital de poesía y música ‘Canto a la diversidad’, dirigido por Badara Seck en la plaza Costa del Sol a las 20.00 horas. El acto de clausura se realizará el domingo 30.

Hasta el 23 de julio 'Olor a Málaga', en La Coracha

Se ve y se huele. La nueva exposición de las salas de La Coracha no es solo una invitación a la vista. Es sobre todo un recorrido olfativo por la historia y los iconos de Málaga a través de la colección olorVISUAL del empresario y perfumista catalán Ernesto Ventós. En sus fondos se encuentran obras de Agustín Ibarrola, Alex Jasch, Duane Michals, Chema Madoz o Enrique Brinkmann, que están presentes en la muestra que se exhibe en el Museo del Patrimonio Municipal y en el que las piezas se han seleccionado a partir de los olores que sugieren la Málaga romana, la ciudad industrial del XIX y la simbología de la biznaga, el cenachero o los espetos. Francisco Griñán te cuenta más.

Cuándo: Hasta el 23 de julio.

Dónde: Salas de la Coracha del Museo del Patrimonio Municipal (Mupam). Málaga capital.

Entrada: Gratis

Hasta el 30 de septiembre 'El nacimiento del color', en el Museum Jorge Rando

'El nacimiento del color' es la nueva exposición que puede verse en el Museum Jorge Rando, que exhibe el ciclo temático más reciente del artista malagueño, cuya obra se enfrenta a un "insólito" discurso estético y conceptual como es mostrar el color, solo, como color. Antonio Javier López tiene más detalles.

Cuándo: Hasta el 3 de septiembre

Dónde: Museum Jorge Rando. C/ Cruz del Molinillo, 12.

Entrada: gratis

Hasta el 30 de septiembre 'Caminantes', en el Puerto

El puerto de Málaga, en el marco de los actos conmemorativos del bicentenario de la Farola, ha inaugurado la exposición 'Caminantes en el Puerto', realizada por la reconocida artista internacional Elena Laverón y que homenajea a personas que disfrutan de la integración de espacios portuarios en la ciudad. Para más detalles, clica aquí.

Cuándo: Hasta el 30 de septiembre.

Dónde: Entorno del Palmeral de las Sorpresas, Málaga capital.

Entrada: gratis

Hasta el 24 de septiembre 'Malaqa, Ciudad del Saber'

Piezas arqueológicas, utensilios o documentos son algunos de los objetos que recoge la exposición'Malaqa, Ciudad del Saber', que exhibe el MUPAM para dar visibilidad a la Málaga musulmana más científica y de importante actividad intelectual, que no es tan conocida por el gran público. Aquí nacieron o vivieron relevantes escritores, poetas, historiadores, filósofos, teólogos, médicos, geógrafos... más de 250 sabios de todas las ramas del saber, que dejaron un importante legado de documentos y obras propias, como el botánico Ibn al-Baytar o el filósofo hebreo Avicebrón (Ibn Gabirol). Andrea Jiménez tiene más detalles

Cuándo: Hasta el 24 de septiembre.

Dónde: Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM), Málaga capital.

Horario: de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

Entrada: Gratis

Hasta septiembre Feria del Libro de Playa y Libro de Ocasión en Torremolinos

El Ayuntamiento de Torremolinos ha informado del inicio de la Feria del Libro Playa y la Feria del Libro de Ocasión. En ambas ferias se podrán encontrar más de 8.000 ejemplares de libros a precios muy asequibles, desde 1 euro en adelante, con una amplia oferta dirigida a todo el público, de distintos gustos y edades. Novela histórica, romántica, ciencia ficción, especializados o, incluso, algunos ejemplares descatalogados y especializados en diversas materias.

La Feria del Libro Playa se inició el pasado miércoles y estará ubicada en la Paseo Marítimo del Bajondillo, concretamente en la plaza de las Comunidades Autónomas junto a la rotonda del Lido. Hasta el 10 de septiembre los puestos estarán abiertos de las siete de la tarde hasta la una de la noche.

Por su parte, la Feria del Libro de Ocasión dará comienzo el jueves 29 de junio y se prolongará hasta el 3 de septiembre. Se situará en la Plaza de la Nogalera en horario partido, de 11.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 01.00 horas.

Cuándo: Hasta el 10 de septiembre y 3 de septiembre, respectivamente.

Lugar: Paseo Marítimo del Bajondillo y Plaza de la Nogalera (Torremolinos)

Hasta el 15 de septiembre El Pompidou se abre a los niños

Bajo el título ‘¡Vaya circo!’, el Pompidou de Málaga diseña un montaje interactivo que llama a los más pequeños a reflexionar sobre cuestiones como el movimiento, el equilibrio, la composición de color o la importancia de los materiales según qué se quiera crear. La muestra, como todas las de esta serie, es de entrada gratuita y podrá visitarse hasta el próximo 15 de septiembre. Antonio Javier López tiene más detalles

Cuándo: Todos los días salvo los martes, hasta el 15 de septiembre.

Dónde: Centre Pompidou Málaga

Entrada: Gratis

Del jueves al domingo Feria en Cartaojal, Santa Ana y La Joya

Cartaojal celebrará su feria del jueves 20 al domingo 23 de agosto, con conciertos como "Sótano Sur" (viernes) y "Radio Macandé" (sábado), así como de artistas de canción española como María José Vegas (noche del domingo). En la Colonia de Santa Ana, el 29 y 30 de julio. El sábado, concursos y actividades durante todo el día, además de una cena para mayores, con la actuación de la orquesta Energía. El domingo, misa Rociera a las 21 horas y procesión de Santa Ana, acompañada por la Banda de Cornetas y Tambores "Amigos de la Música" de Antequera.

Por último, la feria de La Joya (del 20 al 23 de agosto) traerá consigo la vigésimo primera edición de su Festival de Verdiales, congregando a seis de las más importantes pandas en la noche del viernes 21 de julio.

Durante todo el verano Películas para todos los gustos en el cine de verano de la capital

Comprueba en nuestro buscador qué películas se proyectan cerca de donde vives (Más información aquí):