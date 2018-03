Qué hacer en Málaga este fin de semana: agenda de ocio del 2 al 4 de marzo de 2018 La lírica, el humor o la gastronomía se dan cita estos días en las distintas propuestas que ofrece la provincia para el arranque de marzo ALMUDENA NOGUÉS Málaga Jueves, 1 marzo 2018, 16:03

¿Aún sin planes para el primer fin de semana de marzo? La lírica, el humor o la gastronomía se dan cita estos días en las distintas propuestas que ofrece la provincia. ¡Toma nota!

Viernes 2 de marzo Ópera Aída de Verdi en Estepona

El Auditorio Felipe VI de Estepona acoge este viernes a las 20.30 horas la gran ópera 'AIDA' del compositor Giuseppe Verdi. Una representación con un elenco de más de 80 artistas en escena y primeros solistas internacionales del Teatro de la Ópera Nacional de Moldova. Con libreto de Antonio Ghislanzoni, según la obra de Auguste Mariette, la acción, dividida en cuatro actos, está ambientada en Menfis y Tebas, en época de los faraones. Su argumento gira en torno a Aida, una princesa etíope que es capturada y llevada a Egipto como esclava. Un comandante militar, Radamés, lucha al dividirse entre su amor por ella y su lealtad al Faraón. Precio de las entradas: Desde 26 euros. Información y venta de entradas: www.auditorioestepona.com.

Viernes 2 de marzo Sonido Internacional presenta su nuevo disco en la Cochera Cabaret

Sonido Internacional, la propuesta unipersonal del compositor hispano argentino Manu Sonido, presenta su nuevo disco este viernes 2 de marzo en La Cochera Cabaret. El artista afincado en Málaga acaba de sacar a la venta su sexto trabajo, 'El amor vencerá', compuesto por ocho cortes bajo el influjo de la canción mexicana con vinculación al Ska, sujeta a una visión muy personal. A las 22.00 horas. Precio de entrada: 10 euros. Más información, aquí.

Viernes 2 de marzo El Carnaval sigue en la Sala París 15

Las comparsas de Juán Carlos Aragón, 'Los Mafiosos' y de Ángel Subiela, 'Los Prisioneros', unen sus fuerzas en una noche dedicada al Carnaval 2018 en la Sala París 15 de la capital. Se subirán a las tablas este viernes 2 de marzo a las 22.00 horas. Precio de las entradas: 18 euros.

Del 2 al 4 de marzo Llum Barrera hace su particular 'Lista de los deseos' en Málaga

Llum Barrera reflexiona sobre las cosas verdaderamente importantes de la vida en la pieza teatral 'La lista de mis deseos'. Una obra reflexiva basada en el best seller de Grégoire Delacourt adaptada a escena por Yolanda García Serrano bajo la dirección de Quino Falero. Marina se siente feliz con su matrimonio, sus hijos (que no le dan quebraderos de cabeza) e incluso con su trabajo, un blog de éxito. Sin embargo, cuando le toca el Euromillón, decide no contárselo a su marido. Ella piensa que no puede ser más feliz de lo que es ahora, aunque hay ciertos deseos que ahora puede cumplir… Podrá verse en el Teatro Alameda del 2 al 4 de marzo. Entradas: 20 euros.

sábado 3 y domingo 4 de marzo Lo mejor de Les Luthiers, en Málaga

El grupo Les Luthiers, galardonado con el Premio Princesa de Asturias y en pleno festejo de sus 50 años de carrera, realizará dos únicas funciones en Málaga de su espectáculo ‘¡Chist!’, una selección de algunas de las obras más celebradas por el público de Les Luthiers a lo largo de sus 50 años sobre las tablas, pero también una prueba de la vigencia del humor del grupo argentino, caracterizado por su creatividad, el ingenio y la ironía. El hilo conductor de ¡Chist! es la obra La Comisión, que narra las vicisitudes de dos políticos corruptos para cambiar el himno nacional según sus conveniencias. Será en el Palacio de los Deportes Martín Carpena. Entradas: 40 euros. Sábado a las 21.00 horas y domingo a las 20.00.

Sábado 3 de marzo Salvi Pariente empieza de cero en el hotel NH Málaga

Tras una década de experiencia en el mundo de la música y después de haber formado parte de bandas como Cosa Mala, Ramiro qué hay?, Kangaroo’ o Tabú, Salvi Pariente afronta una nueva etapa. En su nuevo disco, ‘Empezando de cero’, que presenta este sábado en concierto en el hotel NH Málaga, hay muchas historias cotidianas y una especial atención a las melodías y estribillos, con el amor como centro neurálgico. Se trata de su primer trabajo en solitario. A las 21.00 horas en el Hotel NH Málaga. Entradas, desde 12 euros. En Ticketea.com.

Sábado 3 y domingo 4 de marzo Tres grandes del humor se suben a las tablas del Alameda

Raul Cimas, Dani Mateo y J.J. Vaquero son los protagonistas de 'Nunca os olvidaremos': un espectáculo "para no parar de reir" -según prometen en la promo- de la mano de tres de los grandes del humor en nuestro país. Podrá verse en Málaga este fin de semana (los días 2 y 3 de marzo) en el Teatro Alameda a las 22.30 horas. Precio de las entradas: 20 euros.

Sábado 3 de marzo Mercado de quesos en la plaza de la Marina

Este sábado comienzan los Mercados de Primavera del Queso de Málaga. Estas citas gastronómicas incluirán talleres de elaboración de queso, catas dirigidas e incluso visita a queserías artesanales. Este 3 de marzo celebran su primer encuentro en la capital, en la plaza de la Marina en horario de 11.00 a 15.00 horas. Un total de nueve queserías participarán en este mercado con quesos que han sido premiados a nivel nacional e internacional en concursos como la World Cheese Adwards, el Premio Roma, el premio Cincho o el Concurso Andaluz de Quesos Sierra de Cádiz. En total más de medio centenar de quesos artesanos elaborados en la provincia de Málaga se podrán degustar y comprar en esta cita que Quesos Málaga organiza con el patrocinio de la Diputación a través de la marca Sabor a Málaga y la colaboración del Ayuntamiento de Málaga. Más información, aquí.

Hasta el 3 de marzo 'Bel Canto', en Factoría Echegaray

El Teatro Echegaray se transforma para convertirse en la sede de un periódico olvidado, sucio y decadente en el que trabajan un redactor metódico y superviviente al que encarna Norberto Rizzo y un director a la antigua usanza al que insufla vida Luis Centeno Messías. Sofía Monreal es la limpiadora que adecenta la redacción con su escoba y le da vida con su pasión por la ópera y su natural optimismo. Ellos son los protagonistas de 'Bel Canto', que se representa en Málaga hasta el 3 de marzo de martes a sábados. Para más detalles, ver aquí.

Sábado 3 de marzo Cuentacuento 'Ratoncita de campo, ratoncita de ciudad'

El Museo Intetractivo de la Música de Málaga organiza este sábado una sesión de cuentacuentos a las 12.00 horas. La obra 'Ratoncita de campo, ratoncita de ciudad' permitirá conocer a dos divertidos personajes, muy distintos entre sí, que aprenden a respetar sus diferencias. Un cuentacuentos sobre valores como la amistad y la ecología, especialmente recomendado para los más pequeños de la casa. Precio: 5 euros.

Viernes 2 de marzo y Domingo 4 de marzo El Cervantes recupera su montaje de Così Fan Tutte

Dos grandes figuras del mundo musical y teatral se han aliado para dar forma al último proyecto del Teatro Cervantes. Manuel Hernández Silva, director titular de la Orquesta Filarmónica de Málaga, y Curro Carreres, escenógrafo, suman sus fuerzas para llevar al cartel de la 29 Temporada Lírica el montaje de Cosí Fan Tutte, un clásico escrito por Lorenzo da Ponte y llevado a las partituras por Mozart en 1790 que ya se estrenó en el mismo escenario en 2010. Recuperando esta producción propia y con tintes malagueños, pretenden reconectar al público con el público, ya que en ocho años “las generaciones han cambiado mucho, pero el mensaje sigue siendo el mismo”. El montaje puede verse tanto este viernes 2 de marzo (21.00 horas) como el domingo 4 (19.00 horas). Precios desde 20 euros. Más información, aquí.

sábado 3 y domingo 4 de marzo Concierto de Música Sacra en Ronda

El Museo Joaquín Peinado de Ronda acoge este sábado el primer concierto del XV Ciclo de Música Sacra de Ronda que organizan la Asociación Izna Runda en colaboración con Unicaja, la RMR, Diputación, Universidad de Sevilla, Ayuntamiento de Ronda, Parroquia de Santa María y Museo Joaquín Peinado. Actuará el Coro Femenino de la Escolanía de Tomares. A las 20.30 horas. El segundo de los conciertos de dicho ciclo está a cargo del Cuarteto solista del Coro Joven de Sevilla, formación andaluza muy prestigiosa en esa especialidad de música de cotenido e inspiración religiosos. Será el domingo 4 a las 19.00 horas.

Sábado 3 de marzo «¡Soy un niño de verdad!»: Pinocho, en el Teatro Alameda

Jabetín Teatro estrena Pinoccio, adaptación teatral de la historia del niño títere de madera. Es el décimo cuento dentro de la colección: «Los Cuentos del Conejo Blanco». Con personajes sorprendentes, canciones para toda la familia y momentos mágicos. Gepetto quiere, sobre todas las cosas, ser padre. El hada de los deseos oye su petición y la magia hará el resto sobre un tronco de madera. Este sábado en el Teatro Alameda a las 17.00 horas. Entradas: 10 euros.

Sábado 3 de marzo Concierto de Pasajero en La Cochera Cabaret

El grupo Pasajero presenta este sábado en concierto su tercer disco, ‘Antídotos fugaces’, en el que Daniel Arias (bajo y voz), Eduardo Martín (guitarra), Josechu Gómez (batería) y Javier García (sintetizadores) muestran su evolución en el mundo del rock. Una producción dirigida por Edu Baos de León Benavente con las mezclas y los últimos retoques a cargo de Luca Petricca en los Estudios Reno de Madrid. El disco ha sido masterizado por Angel Luján en los mismos estudios. Concierto en La Cochera Cabaret este sábado a las 22.00 horas. Entradas: 10 euros.

Sábado 3 y domingo 4 de marzo Fiesta de la ‘Hinojá’ en Algatocín

En el Valle del Genal se conservan muchas tradiciones gastronómicas, como la de seguir usando determinadas plantas silvestres en sus platos, como es el caso del hinojo. Para que estas costumbres culinarias no se pierdan y se conozcan sus características, la localidad de Algatocín comenzó a celebrar en 2012 su fiesta de la ‘Hinojá’.

Como en las pasadas ediciones, este fin de semana no faltarán las degustaciones gratuitas de tortilla de cuchara y potaje de hinojos, a lo que habrá que añadir otras actividades, como actuaciones musicales, talleres gastronómicos o el concurso de platos con hinojos. La VII edición de este festejo tendrá lugar este fin de semana en las calles de la localidad. En la Alameda de Andalucía se habilitarán para la ocasión barras y se instalarán cerca de una treintena de stands que expondrán y ofrecerán a vecinos y visitantes una amplia variedad de productos tradicionales relacionados con la alimentación y la artesanía.

Hasta el domingo 4 de marzo Mercado de Productos Andaluces en Torremolinos

Desde el pasado miércoles, Día de Andalucía, hasta este domingo 4 de marzo, el centro de Torremolinos acoge una nueva edición de su Mercado de Productos Andaluces, en el que participan más de una veintena de empresas de la región. Concretamente, el evento contará con la participación de puestos gastronómicos y artesanos propios de la tierra con productos como quesos, embutidos, jamones, cerámica, cervezas artesanas, cosmética o aceites de oliva virgen extra, entre otros. El horario de apertura del mercado será ininterrumpido (de 11.00 a 21.00 horas) durante este fin de semana en la Plaza Costa del Sol.

Hasta el domingo 4 de marzo Maratón de tapas en Antequera

Los amantes del tapeo podrán disfrutar hasta el próximo domingo de dos itinerarios gastronómicos que llegan a su fin tanto en Antequera como en Fuengirola. En la primera de estas localidades concluye el domingo la ‘Maratón de Tapas’, en la que participan este año 57 bares o restaurantes. Cada uno de ellos ofrece para la ocasión una tapa especial con una caña de cerveza por el precio de 2,5 euros.

Hasta el 4 de marzo Cazuela de la Abuela, en Fuengirola

La séptima edición de la Cazuela de la Abuela de Fuengirola reunirá a 57 establecimientos participantes del 16 de febrero al 4 de marzo, fechas en las que se podrán degustar guisos típicos diversos acompañados de una bebida a un precio de dos euros. Cada uno de los establecimientos preparará, al menos, una receta propia que se servirá, como no podía ser de otra forma, en cazuelitas de barro.

Domingo 4 de marzo El Pompidou Málaga estrena un ciclo de proyecciones

El Centre Pompidou Málaga estrena el domingo 4 de marzo un ciclo gratuito dedicado a abordar cada una de las secciones en las que está dividida la exposición semipermanente Las Utopías Modernas. Estas proyecciones se sucederán cada domingo, desde marzo hasta noviembre, en horario de 17:00 a 20:00 horas en el auditorio del centro. Estas películas, vídeos y documentales de la colección del Centre Pompidou recogen la influencia del concepto filosófico de utopía en la vida de creadores, artistas y distintos personajes de la vida en general durante el último siglo.

Hasta el 4 de marzo 'La distancia entre tus ojos y los míos', en Microteatro Málaga

Una pareja, dos ciudades ¿puede el amor sobrevivir a la distancia? Esa es la interesante reflexión que plantea 'La distancia entre tus ojos y los míos', que se representará en la sala Microteatro Málaga (calle San Juan de Letrán 12) hasta el próximo domingo 4 de marzo. Escrita y dirigida por Carlos Zamarriego, tiene como protagonistas a la malagueña de origen italiano Steph Magnin Vella y al actor y presentador malagueño Maik Alexandre. Los viernes y sábados los pases son a las 21:15, 21:45, 22:15, 22:45 y 23:15 horas.

Domingo 4 de marzo 'Malabaramagos' en el Teatro Echegaray

El universo del circo y de la magia serán los protagonistas sobre las tablas del Teatro Echegaray este domingo. En dos sesiones, a las 11.00 y a las 13.00 horas, los artistas de Malabaramagos subirán a escena para trasladar a los asistentes a un mundo de la fantasía donde todo es posible, donde todo puede pasar. "Como si del País de las Maravillas de Alicia se tratase, estás invitado a cruzar el espejo y a disfrutar de una singular propuesta de circo, magia y humor", anuncian. Los artistas de este montaje cuentan con una amplia experiencia y una exitosa trayectoria individual. Juntos apuestan por una filosofía común que suma vanguardia, calidad y originalidad. Entradas: 6 euros.

Hasta el 4 de marzo 'Other', de la artista australiana Tracey Moffatt, en el CAC Málaga

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga presenta el vídeo de la artista australiana Tracey Moffatt titulado 'Other' (2010). El Espacio 5 del centro acogerá esta obra que puede visionarse hasta el 4 de marzo. El vídeo es un montaje con un ritmo rápido de 'clips' de películas que muestran la atracción entre las razas marcado por la música que juega un importante papel. Para más detalles, ver aquí.

Hasta el 17 de marzo Tributo a Juan Antonio Ramírez en la UMA

Las salas del Rectorado de la Universidad de Málaga acogen hasta el próximo 17 de marzo la exposición ‘El bricoleur y la ciudad. Juan Antonio Ramírez y el ecosistema del arte en Málaga 1980-2000’. El montaje reivindica el papel de Ramírez como agitador cultural en los primeros años de la década de los 80 del siglo pasado y toma el pulso al cordón umbilical que unió al catedrático con el lugar que lo vio nacer de chiripa y a la que regresó en dos cursos académicos como a su Arcadia particular. Porque la muestra sondeam en esencia, lo que Ramírez dejó en la ciudad y lo que la ciudad caló en Ramírez. Antonio Javier López te cuenta más

Hasta el 25 de marzo Chema Cobo en la Alianza Francesa

La Alianza Francesa exhibe la exposición ‘La vertu tue’ de la mano de la irónica y sutil obra del artista afincado en Málaga. Una identidad, individual o colectiva, se construye a menudo sobre las arenas movedizas de un puñado de contradicciones. Por ejemplo, la democracia europea levanta sus cimientos en el terreno ensangrentado de una revuelta furibunda. Al fin y al cabo, la propia palabra ‘terrorismo’ nace en aquellos años del siglo XVIII bajo el eco de la guillotina para dar cuenta de los ajusticiamientos públicos de quienes eran sospechosos de no nadar a favor de aquella corriente. La Alianza Francesa (C/ Beatas, 36. Málaga) acoge un montaje que abre de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 horas. Entrada gratuita. Descubre más en 'Chema Cobo: el pincel y la guillotina'.

Hasta el 30 de junio 'La Farola de Málaga, 200 años de destellos'

El Museo Alborania acoge la exposición 'La Farola de Málaga, 200 años de destellos' cuyo objetivo es poner de manifiesto la importancia que la Farola de Málaga ha tenido para nuestra ciudad a lo largo de toda su historia de 200 años. Un símbolo que ha acompañado a los malagueños y malagueñas en acontecimientos importantes como terremotos, guerra, naufragios y que con sus destellos inconfundibles ha abierto las puertas de Málaga a navegantes, pescadores, comerciantes, etc. Para más detalles, ver aquí.