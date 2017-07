Qué hacer este 7, 8 y 9 de julio en Málaga Rachid Taha pisará las tablas del Cervantes / Sur Una semana más llega el 'finde' cargado de conciertos, actividades infantiles y citas gastronómica hechas a medida de los mejores paladares MARI CARMEN PARRA Málaga Jueves, 6 julio 2017, 00:36

Sin apenas darnos cuenta la semana se ha pasado de un plumazo para dar la bienvenida al ansiado 'finde', que una semana más llega cargado de conciertos, actividades infantiles y citas gastronómica hechas a medida de los mejores paladares.

Las estrellas de la música del cine llegan a Málaga

Cuándo: hasta el 9 de julio Precio: entre 15 euros en el Echegaray y 24 euros del Cervantes. Más información: en www.mosma.es y www.festivaldemalaga.com

El MOSMA, organizado por el Festival de Málaga, regresa a la parrilla del 5 al 9 de julio con conciertos en el Cervantes, el Echegaray y el Eduardo Ocón.

El día 6 el guitarrista de Marilyn Manson actuará junto a miembros de su banda en un concierto al aire libre en el Eduardo Ocón. Una noche de rock ligado al audiovisual más alternativo con piezas de su filmografía como 'Californication' y 'John Wick'.

Pero antes, el teatro Echegaray pondrá sus miras a las series de moda con la música electrónica como absoluta protagonista. La primera parte será para Mac Qualey, compositor de 'Mr. Robot', que estará en la sala. La segunda se dedica a 'Stranger Things'. Al día siguiente en ese escenario, el prestigioso David Shire interpretará a piano bandas sonoras de su disco 'At the movies' con Sylvia Parejo como solista.

El MOSMA indaga en las melodías contemporáneas pero «desde el máximo respeto a quienes han contribuido a dar cimiento a la música de cine», apostilló el director del Festival de Málaga Juan Antonio Vigar. A ellos se consagra la cita del 8 de julio en el Cervantes. Abren la jornada el ganador de seis Goya y Premio Nacional de Cine José Nieto ('Libertarias'), el premiado con un Emmy Víctor Reyes ('Buried: Enterrado') y David Shire ('Fiebre del sábado noche' y estreno de la suite de 'Oz, un mundo fantástico' narrada por la actriz Didi Conn, 'Frenchy' en 'Grease'). Como cierre, Trevor Jones estrenará las bandas sonoras de 'Notting Hill' y 'Dark City' y recordará movimientos míticos de 'Cristal oscuro' y 'El último mohicano'. «Suyo es el sonido de los 80 que nos hizo amar a tantos la música de cine», reconoció Boscovich, que dirige aquí a la Filarmónica.

El MOSMA se clausura con la música más vanguardista, la que mezcla lo clásico con la electrónica en videojuegos de audiencias multitudinarias. Desde los «ancestros» de 'Pac-Man', 'Super Mario Bros' y 'Tetris', pasando por las «obras maestras» de 'Final fantasy' y 'The legend of Zelda', hasta llegar a un nombre propio: el de Neal Acree y sus composiciones para 'World of Warcraft', 'Overwatch' y 'Revelation online', banda sonora ganadora del Premio Jerry Goldsmith 2016 en su categoría. Él estará en el Echegaray con Boscovich y la Sinfónica.

Encuentros matutinos con los compositores invitados, firmas de discos y la entrega de los Jerry Goldsmith (7 de julio en el Echegaray) completan la agenda de un evento que, en palabras de Vigar, «crece de manera rápida en prestigio y dimensión internacional». Y, además, suena de cine.

Rachid Taha

Cuándo: 7 de julio Lugar: Teatro Cervantes Hora: 20.30 Precio: de 32 a 11 euros

La música de Rachid Taha promueve eliminar prejuicios, permeabilizar mentalidades, mezclar clases y culturas. En su más reciente álbum, Zoom, caben tributos a Elvis Presley y Oum Kalsoum con electro-rock, down tempo, efluvios árabes, dub, trip-hop e himnos antifascistas.

Taha cuenta entre sus muchos logros la difusión del estilo chaabi, gracias a su versión de ‘Ya Rayah’, y su participación en el histórico 1, 2, 3 soleils, junto a Khaled y Faudel, que supuso la popularización definitiva del raï.

Weekend Beach Festival

Cuándo: hasta el sábado 8 de julio Lugar: Torre del Mar Precio: Consultar aquí

El Weekend Beach Festival comenzó este miércoles, pero será a partir de hoy y hasta el sábado 8 cuando se sucedan las grandes actuaciones en los escenarios del festival torreño, desde Los fabulosos Cadillacs, Sepultura, Rosendo, Fuel Fandango, Estricnina, Dub INC, Lori Meyers, León Benavente, Boikot, La Pegatina, Chambao, Residente, Tote King, Iván Ferreiro o The Prodigy, entre otros. C

Torremolinos vuelve a la época disco con el Funky Town

Cuando: 8 de julio Dónde: plaza de La Nogalera (Torremolinos) Hora: 20.00 Precio: gratis

La plaza de La Nogalera acogerá este sábado la II edición del Festival Funky Town. Pino D’Angió será la estrella del cartel e interpretará su famosa canción ‘Ma quale idea’, muy popular en los 80. En el concierto actuarán además cinco destacados representantes del soul-funk afincados en Málaga, incluido Javier Ojeda, cantante de Danza Invisible, que organiza el evento en colaboración con el Ayuntamiento.

El Funky Town 2017 contará con la novedad de la presencia de una estrella como Little Pepe, un reconocido maestro de la fusión entre rap y reggae, que está teniendo mucho éxito este año en los festivales. Además, al igual que el año pasado actuarán Irene Lombard, Suzette Moncrief y Julia Martín, todas con alguna innovación en el repertorio.

Este año no habrá un invitado especial, sino dos. Los primeros músicos en subirse al escenario de La Nogalera serán Shirley Davis & The Silverbacks, probablemente la mejor banda soul afincada en España. Shirley Davis es una vocalista inglesa residente en Madrid que se dio a conocer como espontánea en un concierto de Sharon Jones, en el que dejó boquiabierto al público. Un ejemplo de la calidad de su música es el disco ‘Black Rose’.

La actuación estelar que pondrá la guinda al festival será la de Pino d’Angió, que fue número uno en media Europa en los 80 con ‘Ma quale idea’, una de las dos canciones italianas que han conseguido en la historia colarse en las listas de éxitos inglesas, junto al ‘Volare’ de Domenico Modugno.

Torremolinos acoge la zarzuela 'La corte del Faraón'

Cuando: sábado 8 de julio. Dónde: Auditorio Príncipe de Asturias Hora: 22.00 Precio: 17 euros, anticipada; en taquilla, 20 euros

El Auditorio Príncipe de Asturias de Torremolinos acogerá este sábado la zarzuela 'La Corte de Faraón' a cargo del Teatro Lírico Andaluz. El espectáculo se celebrará a partir de las 22.00 horas. Esta zarzuela es una obra con libreto de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios y música de Vicente Lleó.

Los Álamos celebra su tradicional feria de verano con la actuación de la orquesta Alboreá

Cuando: sábado 8 de julio. Dónde: pista polideportiva de Los Álamos Hora: 21.00

La Asociación de Vecinos de Los Álamos organiza la tradicional feria de verano que se celebrará este sábado en la pista polideportiva, con la actuación de la orquesta Alboreá.

El Ayuntamiento y varias empresas privadas colaboran en la organización de esta feria que, como todos los años, se celebrará en un ambiente animado con barras en las que ofrecerán comida y bebida.

Festival de Verano

Cuando: de jueves a sábados, hasta el 26 de agosto Dónde: Plaza Mayor Hora: 21.30

Plaza Mayor acoge el Festival de Verano 2017, una cita en la que el público que asista vivirá el embrujo del espectáculo ecuestre o la magia y el ilusionismo de Cirkalgia. Además, podrán vivir las acrobacias del Circo Contemporáneo, la música de la Orquesta Sinfónica de Málaga, entre otros muchos espectáculos.

Cuando: hasta el domingo

Este fin de semana coinciden varias ferias en la provincia. La más importante es la Fiesta Mayor de Estepona, que comenzó el pasado martes y finaliza este domingo.

También durante este segundo fin de semana de julio se celebran las fiestas estivales de pueblos como Árchez, en el corazón de la comarca de la Axarquía. Se trata de la Feria de Nuestra Señora de la Encarnación, a la que acuden no sólo vecinos de la localidad sino también otros de pueblos vecinos.

Cuando: sábado 8 de julio Dónde: Recinto musical Eduardo Ocón (Málaga capital) Hora: 20.00

24 coros de Málaga capital participarán este sábado en el III Festival de Coros Ciudad de Málaga. En el certamen, que ya alcanza su tercera edición, los coros participantes interpretarán dos temas libres cada uno. Al final del festival, todos los coros junto cantarán la Salve rociera.

Cuando: hasta el 17 de septiembre Dónde: Antequera

El ciclo Luz de Luna llega a Antequera para ofrecer más de 30 actividades todos los fines de semana hasta el 17 de septiembre.

Entre las actividades que se podrán realizar destacan los Paladares de Andalucía o una cena para todos los sentidos menos para la vista en el interior de la Real Colegiata de Santa María La Mayor. Otro de los planes por los que uno se puede decantar es ‘Paseando Antequera’, una ruta nocturna teatralizada ambientada en el Siglo de Oro. Así se podrá disfrutar los próximos días 14 de julio, 11 de agosto y 8 de septiembre. Además, teniendo como tema central la leyenda de la Peña de los Enamorados se celebrarán el 13 de julio, el 3 de agosto y el 7 de septiembre las ‘Noches soñadas en la Alcazaba’.

Por su parte, los Dólmenes desarrollarán también distintas visitas guiadas este verano, mientras que los museos de la Ciudad y de Arte de la Diputación organizarán visitas guiadas, conciertos de música sefardí y jazz, conferencias, catas de vinos o talleres de historia.

Además, como novedad, este ciclo también abre la posibilidad de hacer rutas nocturnas en bicicletas eléctricas, vistas panorámicas en autobús eléctrico o rutas gastronómicas y de leyendas.

Cuando: sábado 8 de julio Dónde: Yunquera Hora: 22.30 Precio: 12 euros

Astrolab brinda este sábado la oportunidad de ver la luna con un gran telescopio desde su observatorio de Yunquera.

Además de poder ver la luna, los participantes estarán guiados por expertos en astronomía. Durante dos horas se podrá disfrutar de esta experiencia inolvidable por tan sólo 12 euros por persona. La actividad está destinada a adultos y niños de más de seis años.

Capercaillie

Cuándo: 9 de julio Lugar: Teatro Cervantes Hora: 20.30 Precio: de 24 a 9 euros

La veterana escocesa presenta At the heart of it all (2014), álbum con el que celebraran tres décadas de trayectoria dedicadas a recuperar y revigorizar la exuberante herencia sonora celta. El repertorio de la icónica Capercaillie está formado por melodías y canciones tradicionales en gaélico que modernizan en interpretación y producción, rasgo inconfundible de la banda.

Estoy rara

Cuándo: 8 de julio Lugar: La Cochera Cabaret Hora: 21.00 Precio: 10 euros

Un espectáculo de sketches con un sin fin de personajes cómicos, entre ellos Angustias y Remedios de la serie de YouTube 'Estoy Rara' con más de 275.000 visualizaciones.

Títeres para niños: El Príncipe Rana (de Álvaro Ortega)

Cuándo: 6 de julio Lugar: La Casa Amarilla Precio: 5 euros Hora: 21.00 y 21.30

Se trata de un cuento de los hermanos Grimm para niños y padres que habla de las apariencias y la sinceridad con uno mismo. Obras que se interpretan a pelo, sin caja escénica, sobre una mesa con todo a la vista. media hora de juego solista con títeres de dedo.

II Verbena Rociera

Cuándo: sábado 8 de julio Lugar: Plaza Miguel Cerezo (Rincón de la Victoria) Hora: 20.30 horas

El sábado Rincón de la Victoria acoge la II Verbena Rociera organizada por el grupo parroquial Nuestra Señora de Rincón de la Victoria. Durante la celebración se llevarán a cabo actuaciones en directo, desfiles de moda, regalos y una barra a precios populares.

Tributo a Bruno Mars

Cuándo: domingo 9 de julio Lugar: Auditorio Felipe VI (Estepona) Hora: 22.00 Precio: 12 euros

El Auditorio Felipe VI rinde tributo a uno de los artistas más completos de la actualidad musical: Bruno Mars.

La caja de los clicks

Cuándo: viernes 7 de julio Lugar: La caja de los clicks (Callejones del Perchel nº 15 ) Hora: 20.00 Precio: Gratis

La pasada Noche en Blanco, la tienda especializada de Clicks recibió la visita de más de 160 personas atraídas por conocer el origen y evolución de estos muñecos que vienen acompañado en sus tardes de juego a diversas generaciones. Tanto gustó la actividad, con proyecciones audiovisuales e interacción del público, que han decidido volver a organizarla, y la nueva edición tendrá lugar este viernes.

La Oreja de Van Gogh regresa al castillo Sohail de Fuengirola

Cuándo: sábado 8 de julio Lugar: Castillo Sohail (Fuengirola)

El grupo musical La Oreja de Van Gogh actuará el sábado en Fuengirola para presentar su trabajo discográfico 'El Planeta Imaginario'. El Castillo Sohail es el lugar en el que La Oreja tocará sus temas más conocidos junto con las nuevas canciones de su último álbum.

La Noche se hace Arte en Churriana

Cuándo: sábado 8 de julio Lugar: Churriana Hora: entre las 21 y 24 horas.

La Junta de Distrito de Churriana celebrará el sábado 8 de julio la segunda edición de “La Noche se hace Arte. Churriana ¡Vívela!”, un evento en el Ayuntamiento invita a la ciudadanía a disfrutar activamente de sus calles, participando en diferentes actividades y disfrutando también de actuaciones culturales.

La celebración contará con la colaboración del Museo Aeronaútico de Málaga, que ha cedido material con el que se ha organizado la exposición “El descanso del aviador”, en el lugar de Churriana donde Saint-Exupery descansaba en su etapa de aviador (La Fonda – Casa Ramón). La Junta de Distrito ha elaborado un díptico con un plano donde se señalan las diferentes actividades que tendrán lugar entre las 21 y las 24 horas.

Durante el evento, el público podrá disfrutar de diferentes actuaciones que, en pases de 10 minutos, le permitirán ir pasando de plaza en plaza y de calle en calle observando a lo largo de esta ruta, diferentes exposiciones al aire libre, talleres de pintura, lectura, barro o bolillos, entre otras iniciativas. El programa previsto incluye además una “Zona Joven”, situada en la Plaza de la Inmaculada, en la que se celebrarán los conciertos de “Dos mil locos” y “Royce”

Noches mágicas en el teleférico de Benalmádena

Cuándo: todas las noches de julio y agosto Dónde: Teleférico de Benalmádena Hora: de 22:00 a 23:30

Durante los meses de julio y agosto al caer la tarde el Teleférico de Benalmádena ofrecerá Noches Mágicas, donde además del exclusivo viaje en telecabina y de las espectaculares vistas durante el recorrido y en la cima, se disfrutará de una propuesta única como es el Planetario al aire libre durante todas las noches del verano.

El Planetario al aire libre del Teleférico de Benalmádena propondrá a los visitantes “explorar en profundidad” el cielo de la Costa del Sol. El programa de Astronomía, dirigido por expertos de la el Aula del Cielo, con la colaboración de la Sociedad Malagueña de Astronomía, ayudará a descubrir desde la cima del Monte Calamorro el firmamento. Desde este enclave a 800 metros de altura sobre el nivel del mar, se podrá observar y conocer con la ayuda de un grupo de astrónomos la luna, las estrellas, diferentes galaxias, otros planetas o las constelaciones, entre otras.

La feria comarcal ‘Sabor a Málaga’ llega a la Axarquía

Cuándo: hasta el 9 de julio Lugar: Torrox Horario: de 19.00 a 24.00 horas

La feria contará con un programa de actividades paralelas para todas las edades entre las que cabe destacar un taller de cocina en el que las sardinas y la técnica del espetado serán las protagonistas de la mano de Juan Antonio Guerrero (restaurante-chiringuito La Laguna), premiado como el mejor espetero de la Axarquía en 2015, y del propietario de La Laguna, David Villena. En este sentido, el diputado ha recordado que la Diputación apoya la propuesta para que los espetos de sardinas sean reconocidos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Los subtropicales de la Axarquía también estarán muy presentes, y las blogueras gastronómicas Reme Reina (Al Sur del Sur) y Mª Ángeles Sánchez (Cocina sin miedo) ofrecerán un taller de elaboración de guacamole y ofrecerán consejos y trucos sobre los usos culinarios del aguacate y su conservación.

Las recetas típicas de la Axarquía serán las protagonistas los talleres de Roberto Soler, de la escuela de cocina Sabores de Torre del Mar, y de José Marfil, jefe de cocina del restaurante El Convento, quien desvelará los secretos de la elaboración del ajoblanco.

Otras actividades incluyen el taller de elaboración de pizza con sabores de la Axarquía impartido por Mario Ramos, del restaurante pizzería Roima, y los ya tradicionales talleres de mieles y apicultura para mayores y pequeños.

Los súper héroes marinos en la ludoteca de verano 2017

Cuándo: todo julio Lugar: Aula del Mar Precio: Precio semanal 45€- precio día suelto 10€ Edad: entre 5 y 14 años Hora: de 10.00 a 13.00 horas

El Aula del Mar presenta sus campamento de veranos semanales, los meses de junio y julio desde las 10.00- 13.00 horas. A través de juegos, experiencias y actividades lúdicas, los más pequeños se convertirán auténticos expertos del Mar de Alborán.

La Feria del Libro Playa y la del libro de Ocasión

Cuándo: hasta el 10 de septiembre y 3 de septiembre, respectivamente. Lugar: Paseo Marítimo del Bajondillo (Torremolinos) y Plaza de la Nogalera (Torremolinos)

El Ayuntamiento de Torremolinos ha informado del inicio de la Feria del Libro Playa y la Feria del Libro de Ocasión. En ambas ferias se podrán encontrar más de 8.000 ejemplares de libros a precios muy asequibles, desde 1 euro en adelante, con una amplia oferta dirigida a todo el público, de distintos gustos y edades. Novela histórica, romántica, ciencia ficción, especializados o, incluso, algunos ejemplares descatalogados y especializados en diversas materias.

La Feria del Libro Playa se inició el pasado miércoles y estará ubicada en la Paseo Marítimo del Bajondillo, concretamente en la plaza de las Comunidades Autónomas junto a la rotonda del Lido. Hasta el 10 de septiembre los puestos estarán abiertos de las siete de la tarde hasta la una de la noche.

Por su parte, la Feria del Libro de Ocasión dará comienzo el jueves 29 de junio y se prolongará hasta el 3 de septiembre. Se situará en la Plaza de la Nogalera en horario partido, de 11.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 01.00 horas.

El Pompidou se abre a los niños

Cuándo: Todos los días salvo los martes, hasta el 15 de septiembre. Dónde: Centre Pompidou Málaga. Entrada: gratis.

Bajo el título ‘¡Vaya circo!’, el Pompidou de Málaga diseña un montaje interactivo que llama a los más pequeños a reflexionar sobre cuestiones como el movimiento, el equilibrio, la composición de color o la importancia de los materiales según qué se quiera crear. La muestra, como todas las de esta serie, es de entrada gratuita y podrá visitarse hasta el próximo 15 de septiembre. Antonio Javier López tiene más detalles

El Picasso estrena su alianza con la Tate de Londres

Cuándo: Hasta el 17 de septiembre. Dónde: Museo Picasso Málaga. Málaga capital. Entrada: entre 10 y 3 euros.

‘Bacon, Freud y la Escuela de Londres’ es la ambiciosa exposición que inaugura la alianza estratégica entre el Museo Picasso Málaga y la Tate Gallery de Londres. De la institución británica proceden las 90 piezas que hasta el próximo 17 de septiembre ponen ante los ojos de los visitantes al MPM uno de los capítulos más vibrantes de la Historia del Arte occidental del último siglo. Porque hasta ocho décadas cubren las obras del nuevo proyecto de la pinacoteca malagueña, que suma una importante muesca en su presencia internacional. Antonio Javier López tiene más información.

'Olor a Málaga', en La Coracha

Cuándo: Hasta el 23 de julio. Dónde: Salas de la Coracha del Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM), Málaga capital. Entrada: gratis.

Se ve y se huele. La nueva exposición de las salas de La Coracha no es solo una invitación a la vista. Es sobre todo un recorrido olfativo por la historia y los iconos de Málaga a través de la colección olorVISUAL del empresario y perfumista catalán Ernesto Ventós. En sus fondos se encuentran obras de Agustín Ibarrola, Alex Jasch, Duane Michals, Chema Madoz o Enrique Brinkmann, que están presentes en la muestra que se exhibe en el Museo del Patrimonio Municipal y en el que las piezas se han seleccionado a partir de los olores que sugieren la Málaga romana, la ciudad industrial del XIX y la simbología de la biznaga, el cenachero o los espetos. Francisco Griñán te cuenta más.

'El nacimiento del color', en el Museum Jorge Rando

Cuándo: Hasta el 30 de septiembre. Dónde: Museum Jorge Rando. C/ Cruz del Molinillo, 12. Entrada: gratis.

'El nacimiento del color' es la nueva exposición que puede verse en el Museum Jorge Rando, que exhibe el ciclo temático más reciente del artista malagueño, cuya obra se enfrenta a un "insólito" discurso estético y conceptual como es mostrar el color, solo, como color. Antonio Javier López tiene más detalles.

'Migrantes', en el Archivo Municipal

Cuándo: Hasta el 16 de junio. Dónde: Archivo Municipal, Málaga capital. Entrada: gratis.

El Archivo Histórico Provincial de Málaga acoge la exposición 'Migrantes', organizada en colaboración con la Asociación para la Recuperación de la Memoria y contra el Olvido de Málaga.

Esta exposición muestra una selección de seis piezas creadas por el escultor Andrés Montesanto, un artista que nació en Buenos Aires y que vive en Andalucía desde 1989 en la que ofrece distintos enfoques de las migraciones, incluídas dos obras sobre la "Desbandá" (Carretera Málaga-Almería, 1937).

'Caminantes', en el Puerto

Cuándo: Hasta el 30 de septiembre. Dónde: Entorno del Palmeral de las Sorpresas, Málaga capital. Entrada: gratis.

El puerto de Málaga, en el marco de los actos conmemorativos del bicentenario de la Farola, ha inaugurado la exposición 'Caminantes en el Puerto', realizada por la reconocida artista internacional Elena Laverón y que homenajea a personas que disfrutan de la integración de espacios portuarios en la ciudad. Para más detalles, click aquí.

'Malaqa, Ciudad del Saber'

Cuándo: Hasta el 24 de septiembre. Horario: de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Dónde: Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM), Málaga capital. Entrada: gratis

Piezas arqueológicas, utensilios o documentos son algunos de los objetos que recoge la exposición'Malaqa, Ciudad del Saber', que exhibe el MUPAM para dar visibilidad a la Málaga musulmana más científica y de importante actividad intelectual, que no es tan conocida por el gran público. Aquí nacieron o vivieron relevantes escritores, poetas, historiadores, filósofos, teólogos, médicos, geógrafos... más de 250 sabios de todas las ramas del saber, que dejaron un importante legado de documentos y obras propias, como el botánico Ibn al-Baytar o el filósofo hebreo Avicebrón (Ibn Gabirol). Andrea Jiménez tiene más detalles

'La nostalgia en colores. 100 años de carteles publicitarios malagueños (1870-1960)

Cuándo: Hasta el 15 de septiembre. Dónde: Sala Unicaja de Exposiciones Siglo, Málaga capital. Entrada: gratis.

La Fundación Unicaja expone hasta el próximo 15 de septiembre en la Sala Unicaja de Exposiciones Siglo de Málaga capital una variada selección de carteles que repasan casi un siglo de publicidad, economía y estilo de vida en la ciudad. Así, la muestra constituye un amplio recorrido por la historia de la provincia a través de la publicidad de conocidas casas comerciales, unas aún activas y otras ya desaparecidas. Para más detalles, click aquí.

'Génesis', un recorrido por el mundo

Cuándo: Hasta el 19 de julio. Dónde: Plaza de la Constitución, Málaga capital. Entrada: gratis.

Escenas de imponente belleza que tienen como principal, casi única, protagonista, a la Naturaleza y que ahora recalan en la plaza de la Constitución de Málaga en la exposición ‘Génesis’, promovida por la Obra Social La Caixa y al alcance de los ojos hasta el próximo 19 de julio en la plaza de la Constitución. El proyecto reúne una selección de 38 imágenes realizadas por el autor brasileño a lo largo de 32 viajes repartidos entre 2004 y 2012. Antonio Javier López tiene más detalles.