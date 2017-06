Júas, bailes y fuegos artificiales centran la noche de San Juan El espectáculo comenzará a las 22.30 horas a la altura de la Glorieta 1º de Mayo, en el Paseo Marítimo Antonio Banderas SUR Jueves, 22 junio 2017, 17:12

El calor y la sequía son los lemas elegidos para ser quemados en el ‘júa’ realizado por el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área Fiestas. Con esta fiesta de este viernes 23 de junio se conmemora la tradicional y mediterránea Noche de San Juan. La quema del “júa” tendrá lugar en la Playa de la Misericordia, en el Paseo Marítimo Antonio Banderas a la altura de la Glorieta 1º de Mayo. Desde el Consistorio se trabaja coordinadamente desde varias áreas para que esta noche festiva pueda ser un éxito.

La fiesta comenzará a las 22.30 horas con baile a cargo de la orquesta “Atrévete”, que cuenta con 20.000 w de sonido y 35.000 w. de iluminación. A las 24:00 horas se quemará el “júa” y se dará paso al espectáculo piromusical, disparado desde el Espigón de la Térmica con una duración aproximada de 12 minutos, a cargo de Pirotecnia Sánchez. Serán cerca de 125 kilos de mezcla pirotécnica con un total de 1.950 unidades. La velada concluirá con nuevas interpretaciones a cargo de la orquesta.

El ‘júa’ se construye estos días en las instalaciones de los Servicios Operativos con el diseño y dirección del técnico de Fiestas, Fernando Wilson. Se trasladará hasta la playa de la Misericordia a primera hora de mañana donde se irán ensamblando todas las piezas. A modo de cómic y con viñetas dos personajes: un toro cadáver y un camaleón dialogan: “La caló y la sequía de todos los días.” El camaleón expresa “Con esta calor, se me suben los colores, se me baja la tensión y se me para el corazón”. Se trata de un monumento de 8 metros de altura realizado en diversos materiales como madera, gomaespuma o cartón. Cada año, para la Noche de San Juan se elige algún tema que quiere ser eliminado de manera simbólica a través del fuego rememorando ceremonias ancestrales. Así en años anteriores ha habido alegatos contra la prima de riesgo, la extinción de las especies, la tortura, el tráfico ilícito de armas, las medusas o la crisis económica.