Más de 14 horas de música en el Coca-Cola Music Experience Imagen de archivo de un conciertod de Gemeliers. / Hugo Cortés El festival que se celebrará el 29 de julio contará con artistas como Efecto Pasillo o Gemeliers PATRICIA PINEDA Martes, 25 julio 2017, 14:34

Sacaba Beach ha sido el lugar elegido por Coca-Cola para el nuevo festival Coca-Cola Music Experience On The Beach este sábado 29 de julio. Tras siete años de éxitos, Málaga acoge la nueva edición de la mano de más de 20 artistas. Efecto Pasillo, Piso 21, Critika y Said, Carlos Marco, Ana Mena, Lérica, Ania, David Lafuente, Twin Melody, Ventino, Ricky Furiati, Laura Durand, Carlos Parejo, Xantos, Kenya, Carlos Danoso, Xriz Bromas Aparte, Bombai, Rasel, The Tripletz, Atacados y Gemeliers serán los encargados de animar la fiesta.

Esta edición contará con dos escenarios, uno principal llamado ‘music experience’, y el segundo, titulado como ‘on the beach’. Los dos se irán alternando para que así la fiesta no decaiga. Además, también habrá zona de juegos con un tobogan hinchable, competiciones de Just Dance, piscina de bolas y actividades didácticas, como de reciclaje.

La mañana del sábado comenzará a las 11 con un ritmo latino, para luego, por la tarde, dar paso a los grupos de música, y acabar la fiesta a media noche con famosos Djs.

Coca-Cola, en colaboración del Ayuntamiento, ha rehabilitado la zona en la que se han situado los dos escenarios, conocida como Sacaba Beach. Esta mañana se ha inaugurado esta área, junto a la presentación del Festival, que tiene como padrinos a Tony Aguilar, y a la cantante malagueña Ana Mena, quienes además también han sido padrinos de dos de las palmeras plantadas en la zona para la mejora de la misma, ya que se han semabrado especies autóctonas por este paseo marítimo.

Esta celebración está destinada a todos los miembros de la familia, y es libre hasta completar aforo, ya que, como ha mencionado hoy en la presentación Francisco de la Torre, “es una fiesta sana, libre de alcohol”.