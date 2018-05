Diez rutas de senderismo para recorrer con tu perro esta primavera en Málaga Javier Almellones Aprovechando el buen tiempo primaveral, es posible disfrutar junto a los canes de distintos recorridos por la provincia JAVIER ALMELLONES Málaga Sábado, 12 mayo 2018, 00:49

No sin mi perro. Ése es el lema de muchos dueños a la hora de hacer actividades de ocio. De hecho, muchos aprovechan el buen tiempo primaveral para disfrutar junto a sus canes de muchas rutas de senderismo en la provincia de Málaga. A ellos también les encanta disfrutar del campo. De hecho, cabe recordar que a pesar de ser animales domésticos, siempre están ávidos de conocer nuevos territorios, explorar y olfatear otros sitios más allá de su habitual paseo urbano.

Eso sí, hacer senderismo acompañados por perros también requiere una importante responsabilidad por parte de sus propietarios. Como en la ciudad, tendrán que ir a atados y controlados en todo momento, sobre todo en espacios naturales protegidos. Además, el propietario tendrá otras obligaciones habituales, como recoger sus excrementos o llevar agua y comida suficientes para el recorrido. Tampoco se deberá obligar a ningún animal por encima de sus posibilidades físicas. En este sentido, es obvio que no todos los perros tienen la misma capacidad física ni todas las rutas son idóneas para todos ellos.

Otras consideraciones importantes antes de hacer una ruta con ellos pasa por tener en cuenta las previsiones meteorológicas. Como a los humanos, a ellos tampoco les gusta pasar excesivo calor. Es más, hay algunos perros que por su raza o por su pelaje (negros o lanudos) son más proclives a pasarlo mal cuando se hacen rutas muy expuestas al sol.

También habrá que evitar itinerarios donde en ciertas épocas del año suele abundar la tan temida procesionaria. Esta oruga, que es letal para los perros, suele ser abundante en algunos pinares entre los meses de marzo y abril, aunque no hay que descartar verlas en los primeros días de mayo.

Alcaucín Ruta Botánica

Perros en la Ruta Botánica de Alcaucín

Desde el paraje del Alcázar, en pleno parque natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, parte este recorrido circular que, en buena parte discurre por zonas umbrías, aunque habrá que tener cuidado a las horas de mayor incidencia solar en los recorridos que no tienen nada de sombra. Como su propio indica este itinerario, que es de una dificultad media, es idónea también para disfrutar de la biodiversidad vegetal de este enclave situado en el término municipal de Alcaucín.

Más información aquí

Málaga Ruta de Torrijos

Puente situado cerca del Lagar de Torrijos

En la zona norte de los Montes de Málaga aguarda un bonito y breve paseo desde el Lagar de Torrijos hasta la zona de Santillana. Este camino es idóneo para hacer especialmente durante la primavera, los canes y sus dueños disfrutarán de un tranquilo recorrido por caminos angostos que pasan junto a un riachuelo que suele llevar agua hasta los primeros días del verano (si ha llovido lo suficiente).

Más información aquí

Casabermeja Ruta del Campo de Cámara

Ruta del Campo de Cámara.

Por carriles anchos y con pocas pendientes, este itinerario parte prácticamente desde el mítico Toro de Osborne de Casabermeja. Se trata de un recorrido circular que permite conocer las zonas de cultivo de esta zona de la provincia situada entre la Vega de Antequera y la Alta Axarquía. Eso sí, habrá que tener en cuenta que durante el paseo no habrá apenas sombra.

Más información aquí

Benaoján Cueva del Gato-Estación de Benaoján

Recorrido por el puente de la Estación de Benaoján

Esta breve ruta, que discurre en su mayor parte junto al río Guadiaro a su paso por el territorio de Benaoján, es una de las más recomendables para hacer en compañía del mejor amigo del hombre. Tanto él como sus dueños disfrutarán de un camino en el que además del río, que baja con intensidad durante casi todo el año, aguarda la visita al exterior del monumento natural de la Cueva del Gato. Eso sí, habrá que tener en cuenta las posibles limitaciones al acceso a su entorno que se determinen por parte del Ayuntamiento de Benaoján u otras administraciones. Sólo buscan la seguridad de los senderistas.

Más información aquí

Teba Tajo del Molino

Can en un paseo por el Tajo del Molino

A través de una de las angosturas más espectaculares de la provincia de Málaga, se puede hacer un bonito recorrido en compañía de canes, que, a buen seguro, disfrutarán de este paseo. Sin embargo, habrá que tener en cuenta que en determinadas épocas del año, tras copiosas lluvias sobre todo, puede que esta garganta, situada a pocos kilómetros del pueblo de Teba, no sea transitable por llevar el río demasiada agua. En ese caso, habrá que desistir y buscar alguna alternativa cercana.

Más información aquí

Valle del Genal Jubrique-Genalguacil

Itinerario entre Jubrique y Genalguacil.

El Valle del Genal es una de las perlas de Andalucía, y los perros también tienen derecho a disfrutarlas. Por eso, hay rutas en las que pueden disfrutar igual que sus dueños, como este recorrido de dificultad media entre los pueblos de Jubrique y Genalguacil. La principal dificultad estará en bajar y después subir por el valle que separa a ambos pueblos. Además de disfrutar del río Monardilla, posteriormente todos disfrutarán de apacibles paseos bajo la sombra de los castaños.

Más información aquí

Archidona Ruta de las Lagunas de Archidona

Paseo por la ruta de las Lagunas de Archidona

Otro sendero breve, pero intenso. Sirve para unir las lagunas Grande y Chica, situadas en el término municipal de Archidona. Se trata de un recorrido por carriles anchos en su mayoría. Aunque los trazados discurren a cierta distancia de los humedales, conviene ir con perros que no sean muy propensos a los ladridos, ya que podrían ahuyentar a los ejemplares de avifauna que la habitan temporalmente. En ningún caso, como en el resto de espacios protegidos está permitido llevar a los animales sueltos.

Más información aquí

Monda Monda-Cerro Gordo

Ruta de Cerro Gordo (Monda).

La Sierra de las Nieves tiene muchas caras amables. Una de ellas es la que se puede ver en su zona sur, con recorridos circulares como el que propone Monda a los pies de Cerro Gordo. Se trata de un cómodo recorrido circular que pasa junto al arroyo Alcazarín y enclaves tan conocidos en la zona como la Fuente de los Morales. Es una ruta recomendable para todo el año, salvo los días más calurosos o las primeras semanas de la primavera, ya que en esos días, como en otros pinares, por allí se puede ver la tan temida procesionaria, letal para los perros.

Más información aquí

Tolox Sendero Poza de la Virgen

Perro junto a la poza de la Virgen, en Tolox.

Los perros también se merecen rutas refrescantes como la que sube en paralelo al río Caballos desde el Balneario de Tolox. Se trata de un sendero cómodo que termina en la conocida como Poza de la Virgen, un sitio espectacular del que disfrutarán tanto el can como el dueño. Eso sí, hay que tener en cuenta que esta charca puede estar seca en algunos años durante el verano.

Más información aquí

Pizarra Subida al Santo

Últimos metros de la subida al Santo de Pizarra.

No todo van a ser rutas llanas. La mayoría de las razas caninas no tienen problemas con las pendientes, siempre y cuando éstas no sean exageradas. Por tanto, rutas como la subida al Santo de Pizarra es una buena opción para esos perros que ya tienen cierta experiencia senderista con sus dueños. Buena parte del camino se hace en umbría, lo cual agradecerán especialmente los canes. Sólo la última parte está expuesta al sol, así que habrá que hacer ese recorrido con mucho sentido común.

Más información aquí

