El cuarteto Imagine The Beatles revive en el Teatro Cervantes la magia de los de Liverpool 'The Beatles Tribute' recrea un auténtico concierto de John, Paul, George y Ringo SUR Lunes, 12 febrero 2018, 19:51

Con toda su emoción y energía, la réplica de sus trajes y los instrumentos de la época, el espectáculo The Beatles Tribute recrea la contundencia de un auténtico concierto de John, Paul, George y Ringo. Lo más parecido a los ‘Fab Four’ son los naturales, vibrantes y divertidos Imagine The Beatles, cuatro músicos que repasan con su sonido impecable los más grandes éxitos de la banda que revolucionó la música y definió el fenómeno fan para siempre. El Teatro Cervantes ofrece este martes la mejor oportunidad de hacer revivir el recuerdo entre sus coetáneos y de descubrir a las nuevas generaciones cómo era un concierto del mítico cuarteto de Liverpool (20.00 horas del martes 13, de 25 a 56 €).

Geoff Raggett encarna a John Lennon, Rob Simpson al bajista de los ‘Fab Four’ (Paul McCartney), James Hender a George Harrison y Steve Townsend a Ringo en esta oportunidad para hacer un viaje a Abbey Road y contemplar a la Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band con Imagine The Beatles. Nutrido por temas de sus comienzos con ‘She loves you’ o ‘Twist and shout’, celebérrimas canciones de su etapa de mayor popularidad como ‘Yesterday’ y ‘Paperback writer’ o himnos de su etapa postrera como ‘Let it be’, este espectáculo transportará al público a los años sesenta y le hará disfrutar de la brillantez y la diversión de unas canciones que conquistaron el mundo.