Concierto de piano y charla en inglés este viernes en El Corte Inglés El pianista malagueño Julián Laguna ofrecerá un recital como broche final. Las actividades, con entrada gratuita, comenzarán a las 17.30 horas en el Aula de Cultura Lunes, 18 diciembre 2017, 17:15

El Aula de Cultura de El Corte Inglés de Málaga (en la avenida de Andalucía) acoge este viernes una tarde bilingüe. La filóloga María González Martínez, miembro de la Asociación Cultural Gerald Brenan y Lola Ortega Muñoz (filóloga), presidenta de la ACGB presentarán la jornada, que arrancará a las 17.30 horas con la proyección de la película 'Al sur de Granada' en español con subtítulos en inglés. A continuación, de 19.30 a 20.30 horas se desarrollará una charla sobre el film tanto en inglés como en inglés, que será moderada por Lola Ortega Muñoz y María González Martínez.

El acto contará con la colaboración de Joan Fallon, escritora y novelista escocesa, autora de diferentes publicaciones como 'Palette of Secrets', 'Daughters of Spain', 'The Ring of Flames', 'The Shining City'. Y tambie´ participará Tony Bryant, periodista en SUR in English y escritor especializado en el mundo del flamenco andaluz, sobre el que tiene varias publicaciones, 'Flamenco Heritage: The Clan of El Pinini'; 'Flamenco: An English man's passion'; 'Gitanerias; the essence of flamenco'; 'Flamenco: Herencia del tiempo', 'Andalusia: Between dream and reality'. Nacido en Londres, vive en España desde 1994.

Para terminar el acto, el pianista y compositor malagueño Julián Laguna Vicioso interpretará una pieza propia: All The Life With You, My life, a continuación un popurrí de bandas sonoras de cine y un villancinco popular a partir de las 20.30 horas.