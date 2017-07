El 'Coca-Cola Music Experience' aterriza en la playa de la Misericordia de Málaga Cartel del evento. / SUR Este festival gratuito ofrece más de 12 horas de música en dos escenarios SUR Málaga Lunes, 24 julio 2017, 14:58

La Playa La Misericordia en Málaga se convertirá este año el escenario perfecto para todos los conciertos y sorpresas preparadas por el Coca-Cola Music Experience On the Beach que tendrá lugar el próximo 29 de julio. Serán más de 12 horas de música gratuitas, un auténtico maratón que contará con artistas de la música del momento como Efecto Pasillo, Piso 21, Critika y Saik, Carlos Marco, XRIZ, David Lafuente, Ana Mena, Bromas Aparte, Bombai, Atacados, Lérica, Ania, Ventino, The Tripletz, Laura Durand, Twin Melody, Ricky Furiati, Carlos Parejo, Kenya y Carlos Donoso y Gemeliers y Rasel. El encargado de conducir este evento será Tony Aguilar. Más información aquí.

Este proyecto se enmarca dentro del compromiso de Coca-Cola con la ciudad , donde la compañía está presente desde hace más de 50 años impulsando diferentes iniciativas culturales, deportivas y medioambientales