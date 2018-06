Cartelera del cine de verano 2018 en playas y barrios de Málaga

Seleccionar Cine Albéniz Parque San Miguel Plaza Esperanza. Lagunillas Playa De La Malagueta Playa El Dedo. El Palo Playa Las Acacias. Pedregalejo Parque De La Alegría Parque Del Norte Centro Ciudadano Valle-Inclán Virgen Del Perpetuo Socorro (Patio Antiguo Colegio Rafael Dávila) Parque Del Oeste Playa De La Misericordia Colección Del Museo Ruso De San Petersburgo / Málaga. Plaza De Tabacalera. Sesiones Especiales Plaza De La Inmaculada C.E.I.P. Francisco De Quevedo (C/ Tiziano, S/n. Urbanización Brillante) C.E.I.P. Cupiana (C/ Portales De La Victoria, 22. Las Castañetas) C.E.I.P. Cayetano Bolívar (C/ Romero, 2. Barriada Santa Rosalía. Maqueda) Pista Deportiva 'El Tarajal' (C/ Chaparral) Puerto De La Torre | Caseta Municipal Del Recinto Ferial Parque Balsa De Decantación Parque Del Cine

Cine Albéniz Junio

Lunes 25 – 11h Capitán Calzoncillos

Martes 26 – 11h El Bebé Jefazo

Miércoles 27 – 11h Ice Age: El Gran Cataclismo

Jueves 28 – 11h Mascotas

Viernes 29 – 11h Trolls Julio

Lunes 2 – 11h Kubo Y Las Dos Cuerdas Mágicas

Martes 3 – 11h El Hogar De Miss Peregrine Para Niños Peculiares

Miércoles 4 – 11h Capitán Calzoncillos

Jueves 5 – 11h El Bebé Jefazo

Viernes 6 – 11h Ice Age: El Gran Cataclismo

Lunes 9 – 11h Mascotas

Martes 10 – 11h Trolls

Miércoles 11 – 11h Kubo Y Las Dos Cuerdas Mágicas

Jueves 12 – 11h El Hogar De Miss Peregrine Para Niños Peculiares

Viernes 13 – 11h Capitán Calzoncillos

Lunes 16 – 11h El Bebé Jefazo

Martes 17 – 11h Ice Age: El Gran Cataclismo

Miércoles 18 – 11h Mascotas

Jueves 19 – 11h Trolls

Viernes 20 – 11h Kubo Y Las Dos Cuerdas Mágicas

Lunes 23 – 11h El Hogar De Miss Peregrine Para Niños Peculiares

Martes 24 – 11h Capitán Calzoncillos

Miércoles 25 – 11h El Bebé Jefazo

Jueves 26 – 11h Ice Age: El Gran Cataclismo

Viernes 27 – 11h Mascotas

Lunes 30 – 11h Trolls

Martes 31 – 11h Kubo Y Las Dos Cuerdas Mágicas Agosto

Miércoles 1 – 11h El Hogar De Miss Peregrine Para Niños Peculiares

Jueves 2 – 11h Capitán Calzoncillos

Viernes 3 – 11h El Bebé Jefazo

Lunes 6 – 11h Ice Age: El Gran Cataclismo

Martes 7 – 11h Mascotas

Miércoles 8 – 11h Trolls

Jueves 9 – 11h Kubo Y Las Dos Cuerdas Mágicas

Viernes 10 – 11h El Hogar De Miss Peregrine Para Niños Peculiares

Parque San Miguel Junio

Jueves 28 – 22:15h El Bar Julio

Viernes 13 – 22:15h Un Monstruo Viene A Verme Agosto

Jueves 9 – 22:15h La Llegada

Plaza Esperanza. Lagunillas Julio

Domingo 15 – 22:15h Mañana Empieza Todo Agosto

Miércoles 1 – 22:15h Kubo Y Las Dos Cuerdas Mágicas

Playa De La Malagueta Julio

Domingo 1 – 22:15h Café Society

Miércoles 4 – 22:15h Inferno

Martes 10 – 22:15h La Guerra Del Planeta De Los Simios

Jueves 12 – 22:15h La La Land

Viernes 20 – 22:15h El Bar

Sábado 28 – 22:15h Señor, Dame Paciencia Agosto

Viernes 3 – 22:15h Mañana Empieza Todo

Martes 7 – 22:15h La Llegada

Playa El Dedo. El Palo Junio

Sábado 30 – 22:15h La Llegada Julio

Martes 3 – 22:15h Villaviciosa De Al Lado

Miércoles 18 – 22:15h Un Golpe Con Estilo

Jueves 26 – 22:15h La Guerra Del Planeta De Los Simios Agosto

Domingo 5 – 22:15h Inferno

Playa Las Acacias. Pedregalejo Julio

Jueves 5 – 22:15h La La Land

Sábado 14 – 22:15h El Hogar De Miss Peregrine Para Niños Peculiares Agosto

Miércoles 1 – 22:15h Un Monstruo Viene a Verme

Parque De La Alegría Julio

Miércoles 11 – 22:15h Un Italiano en Noruega

Miércoles 18 – 22:15h Un Monstruo Viene a Verme Agosto

Miércoles 8 – 22:15h Señor, Dame Paciencia

Parque Del Norte Julio

Domingo 1 – 22:15h Señor, Dame Paciencia

Sábado 14 – 22:15h Café Society

Jueves 26 – 22:15h Me Casé Con Un Boludo

Centro Ciudadano Valle-Inclán Junio

Viernes 29 – 22:15h Mañana Empieza Todo Julio

Martes 17 – 22:15h Señor, Dame Paciencia

Miércoles 25 – 22:15h Un Monstruo Viene a Verme

Virgen Del Perpetuo Socorro (Patio Antiguo Colegio Rafael Dávila) Julio

Domingo 8 – 22:15h El Bar

Sábado 21 – 22:15h Un Golpe Con Estilo

Domingo 29 – 22:15h Villaviciosa De Al Lado

Parque Del Oeste Julio

Miércoles 11 – 22:15h Un Golpe Con Estilo

Martes 24 – 22:15h Ciudadano Ilustre Agosto

Miércoles 8 – 22:15h Un Italiano en Noruega

Playa De La Misericordia Junio

Jueves 28 – 22:15h La La Land Julio

Viernes 6 – 22:15h Un Monstruo Viene a Verme

Domingo 8 – 22:15h La Llegada

Viernes 13 – 22:15h La Guerra Del Planeta De Los Simios

Domingo 15 – 22:15h Un Italiano en Noruega

Jueves 19 – 22:15h Inferno

Sábado 21 – 22:15h Mañana Empieza Todo

Viernes 27 – 22:15h Café Society

Domingo 29 – 22:15h Un Golpe Con Estilo Agosto

Jueves 2 – 22:15h Villaviciosa De Al Lado

Sábado 4 – 22:15h El Bar

Jueves 9 – 22:15h El Hogar De Miss Peregrine Para Niños Peculiares

Colección Del Museo Ruso De San Petersburgo / Málaga. Plaza De Tabacalera. Sesiones Especiales Junio

Sábado 30 – 22:15h Tarde Para La Ira Julio

Jueves 5 – 22:15h Que Dios Nos Perdone

Sábado 7 – 22:15h Selfie

Jueves 12 – 22:15h Verano De 1993

Viernes 20 – 22:15h Desde Rusia Con Amor

Domingo 22 – 22:15h El Mito De Bourne

Sábado 28 – 22:15h No Sé Decir Adiós Agosto

Viernes 3 – 22:15h El Hombre De Las Mil Caras

Domingo 5 – 22:15h Pieles

Martes 7 – 22:15h María (Y Los Demás)

Plaza De La Inmaculada Julio

Miércoles 4 – 22:15h Un Golpe Con Estilo

Viernes 27 – 22:15h Un Italiano en Noruega Agosto

Sábado 4 – 22:15h La Llegada

C.E.I.P. Francisco De Quevedo (C/ Tiziano, S/n. Urbanización Brillante) Julio

Martes 3 – 22:15h Me Casé Con Un Boludo

C.E.I.P. Cupiana (C/ Portales De La Victoria, 22. Las Castañetas) Julio

Viernes 6 – 22:15h El Ciudadano Ilustre

C.E.I.P. Cayetano Bolívar (C/ Romero, 2. Barriada Santa Rosalía. Maqueda) Julio

Martes 24 – 22:15h La La Land

Pista Deportiva 'El Tarajal' (C/ Chaparral) Julio

Martes 31 – 22:15h Villaviciosa De Al Lado

Puerto De La Torre | Caseta Municipal Del Recinto Ferial Julio

Martes 10 – 22:15h Me Casé Con Un Boludo

Jueves 19 – 22:15h Ciudadano Ilustre Agosto

Jueves 2 – 22:15h Inferno

Parque Balsa De Decantación Junio

Viernes 29 – 22:15h Villavicosa De Al Lado Julio

Martes 17 – 22:15h Inferno

Miércoles 25 – 22:15h La Llegada