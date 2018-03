El sueño blanco de Navacerrada continúa muy vivo El Puerto de Navacerrada cuenta con el cien por cien de sus pistas / Puerto de Navacerrada Sus pistas aguardan la llegada de la Semana Santa para disfrutar del 100% del dominio, algo que no se recuerda J. GONZALO MADRID Martes, 20 marzo 2018, 14:51

En Navacerrada no se lo creen. La nieve sigue cayendo y el aspecto que presentan sus pistas no se recuerda en la sierra madrileña. Son muchos los que acuden a la mítica estación en busca de disfrutar de una buena jornada de esquí, algo a lo que en el puerto no es fácil de vivir. Allí, los amantes del deporte de invierno, llevan años sufriendo unas dificultades que le han obligado a mantener en muchos momentos una apertura exclusivamente de uso turístico.

Pero este año, desde el inicio, está siendo diferente. La temporada ayuda a cumplir las expectativas de una coqueta estación a la que la meteorología, desde que diese inicio marzo no está ayudando. Como ocurre en diferentes zonas del Sistema Central, las fuerte rachas de viento impiden disfrutar con normalidad del estado de unas pistas en las que el oro blanco está inmaculado. A pesar de que el lunes se comenzó ofreciendo el 100% del dominio, no se pudo mantener la zona alta al completo durante toda la jornada.

La mítica estación de la capital mantiene un magnífico estado / Navacerrada

Optimismo de cara a la Semana Santa

Unas cotas altas que tampoco estarán disponibles el martes, y que en Navacerrada esperan poder recuperar en los días venideros. Teniendo en cuenta que las importantes fechas de Semana Santa se acercan, mantener las condiciones en los trazados capitalinos es fundamental en una cita marcada en rojo desde hace tiempo.

Será, como ellos mismos reconocen, muy especial, pues no se recuerda nada similar en sus pistas. Si para entonces brilla el sol y han desaparecido, por fin, las fuertes rachas de viento, la estación presentará el 100% de sus instalaciones disponibles. Todo un récord a estas alturas de temporada en un curso que está dejando recuerdos imborrables y muy positivos para todos los que suelen descender, o simplemente visitar Navacerrada. En sus montañas, el orgullo cada día es mayor.