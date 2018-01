La fiesta de Manzaneda Este fin de semana ha sido el primero en el que los aficionados han podido deslizarse por las pistas gallegas / Facebook estación Manzaneda El centro gallego, uno de los menos populares de la Cordillera Cantábrica, abrió el pasado viernes con unas condiciones magníficas JUANJO GONZALO MADRID Lunes, 15 enero 2018, 16:03

Es una de esas estaciones poco conocidas, de las que no se suele hablar en demasía y que, como el resto de centros situados en el norte de España, ha sufrido durante los últimos años la inestabilidad de la meteorología y de unas nevadas que no han terminado de llegar con la contundencia esperada. Circunstancia que no ha permitido que se mantuviera abierta ni que los usuarios de la zona disfrutasen de una nieve decente que cuesta ver en el Cantábrico.

Las condiciones indicaban que esta podría volver a ser una campaña similar, pero como en el resto del país, el 2018 ha llegado con mucha fuerza y, sobre todo, con una buenísima cantidad de nieve que ha dejado grandes noticias en las estaciones invernales.

Estación de Manzaneda, este lunes / Facebook Manzaneda

Estas jornadas, en Manzaneda se ven sonrisas y rostros animados, pues la estación gallega, dónde se trabaja para continuar mejorando sus instalaciones, ha logrado abrir sus puertas y ofrece ya 14,5 kilómetros. Inaugurado el curso el pasado viernes, este fin de semana ha sido el primero en el que se ha podido ver a esquiadores y snowboarders probar los 18 trazados con los que se cuenta.

Un filón en Portugal

Días, por cierto, en los que el público ha respondido de forma importante también en las pistas. Han sido muchos los aficionados que han celebrado esta apertura, y un buen número de ellos llegados desde la zona norte de Portugal. Manzaneda vuelve a convertirse un año más en un filón para todos los lusos amantes de los deportes invernales, que desean que el buen momento no vuelva a ser puntual.

En Galicia se han presentado de la mejor manera posible, a la altura de los mejores dominios de la zona, y el objetivo es continuar creciendo. La fiesta ya ha empezado para ellos, esperando que todavía quede mucho por delante.