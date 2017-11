20 bodegas que puedes visitar en Málaga Además de las rutas guiadas a los viñedos y a la propia bodega, se suelen incluir catas y, en algunos casos, hasta almuerzos maridados A los pies del Tajo de Ronda se encuentran los viñedos y la bodega de Gonzalo Beltrán. JAVIER ALMELLONES Málaga Sábado, 25 noviembre 2017, 01:20

El enotuismo se ha convertido en los últimos años en una de las ofertas complementarias más interesantes en Andalucía. En el caso de la Costa del Sol, el destino se ha visto fortalecido con la oferta de decenas de bodegas que, amparadas en las dos denominaciones de origen existentes en la provincia (Málaga y Sierras de Málaga), ofrecen experiencias singulares en el mismo lugar donde se elaboran vinos de gran calidad. Además de las visitas guiadas a los viñedos y a la propia bodega, se suelen incluir catas y, en algunos casos, hasta almuerzos maridados. De esta forma, el visitante no sólo conocerá el proceso de elaboración de los distintos tipos de vino sino que también conocerá el paisaje y el patrimonio enológico de una provincia con mucho que decir en este sector.

Actualmente hay decenas de bodegas malagueñas que permiten estas visitas enriquecedoras. Eso sí, en la mayoría de ellas es necesario reservar con antelación. Éstas son algunas de las más importantes.

Bodegas Bentomiz.

1. Bentomiz (Sayalonga)

El matrimonio formado por Andrè y Clara no sólo ha conseguido una gama de vinos de alta calidad sino que también han conseguido el mejor modelo para darlos a conocer a través de visitas llenas de sensaciones. Esta pareja holandesa decidió hace unos años mejorar las instalaciones de la bodega para permitir que los visitantes no sólo puedan conocer el proceso de elaboración de sus ‘Ariyanas’ sino también catarlos e incluso maridarlos. De hecho, cuentan con dos menús especiales que se acompañan de sus distintos vinos, gracias al restaurante situado dentro de la propia bodega. Esta última opción tiene un coste que está entre los 35 y 46 euros por persona. Si sólo se quiere conocer la bodega, los viñedos, el proceso de vinificación y catar los vinos, el precio rondaría los 9 euros por persona. Las reservas se pueden hacer on line.

Cómo llegar

Interior del antiguo convento de Descalzos Viejos.

2. Descalzos Viejos (Ronda)

Un antiguo convento trinitario alberga una de las bodegas más espectaculares de Andalucía. Se trata de una construcción original del siglo XVI, que fue restaurada y adaptada a finales del pasado siglo para albergar la elaboración de los vinos de esta prestigiosa bodega. Gracias a ello, se recuperaron estructuras y espacios del anterior convento para el disfrute de los visitantes. Además de albergar un edificio histórico y un cuidado viñedo, esta finca tiene unas excelentes vistas del paisaje rondeño. A todas esas sensaciones, hay que unir, claro está, la cata de los vinos excelsos por los que apuesta esta empresa desde su fundación. Entre ellos destacan los DV y DV+. Para poder visitar la bodega hay que tener en cuenta que sólo se admiten grupos reducidos. La visita será totalmente personalizada y su precio irá en función de lo que se incluya en la misma.

Cómo llegar

Visitas a los viñedos de Dimobe

3. Dimobe (Moclinejo)

Una de las bodegas más antiguas de la provincia de Málaga se encuentra en el corazón de la Ruta de la Pasa, en el pueblo de Moclinejo. Allí la tercera y la cuarta generación de la familia Muñoz apuesta por vinos de gran calidad que son respetuosos con la tradición. Para conocer todo lo que se cuece en esta empresa familiar lo idóneo es participar en su propuesta enoturística, que incluye un paseo junto a sus escarpados viñedos, visitas a la propia bodega y a su auténtico museo sobre el vino y, por supuesto, una cata de algunos de sus principales vinos. Por unos 10 euros por persona la experiencia resulta enriquecedora para los cinco sentidos. Eso sí, conviene reservar con antelación para poder hacer la visita. Aunque hoy se le conoce más como Dimobe, esta bodega lleva el nombre de su fundador Antonio Muñoz Cabrera.

Cómo llegar

Bodegas Excelencia.

4. Excelencia (Ronda)

Entre las propuestas para conocer las bodegas rondeñas, una de las más consolidadas es la de Excelencia, que cuenta con distintas posibilidades para disfrutar del enoturismo. Así, desde 18 euros (mínimo cuatro personas) se pueden conocer sus viñedos, sus instalaciones y su sala de barricas y terminar catando dos de sus vinos (también está la opción de añadir algunos entrantes). A partir de ahí se pueden solicitar otro tipo de experiencias en torno al mundo del vino: desde un curso de iniciación a la cata a menús maridados con sus vinos. Todo estas propuestas estarán siempre guiadas por sus profesionales, conocedores expertos del mundo del vino.

Cómo llegar

Viñedos de Pérez Hidalgo, en Álora

5. Pérez Hidalgo (Álora)

Cada vez son más los amantes del vino que apuestan sobre seguro a la hora de hacer una visita enoturística. Por eso, en los dos últimos años, la bodega Pérez Hidalgo, situada en la entrada de Álora, está especialmente solicitada, ya que sus vinos son cada vez más reconocidos en el territorio nacional –en especial, su tinto crianza Vega del Geva-. Actualmente, la bodega ofrece tres modalidades. Desde 9 euros, por ejemplo se puede visitar la bodega y catar sus tres vinos (un crianza, un reserva y un blanco). Por 6 euros más, se incluye la visita a sus viñedos, situado en un enclave de gran belleza en el territorio perote. También se ofrece la posibilidad de almorzar en la propia bodega por un poco más con un menú maridado con sus tres vinos. Se suele atender a grupos de entre 10 y 15 personas.

Cómo llegar

Bodegas del Niño de la Salina, en Almargen.

6. El Niño de la Salina (Almargen)

En una de las entradas del pueblo de Almargen se encuentra una de las bodegas revelación del último lustro en la provincia de Málaga, el Niño de la Salina. Con sus célebres Andresito (tinto, dulces, crianza y blanco) por bandera, esta empresa familiar ha conseguido ganar muchos adeptos en los últimos años por esa apuesta por los vinos de calidad que son respetuosos con la tradición. En sus amplias instalaciones, acogen distintos eventos para dar a conocer su sistema de elaboración y el maridaje de sus vinos. Para ello cuentan con una sala de catas y de degustación, en la que los visitantes podrán conocer con todo detalle las características organolépticas de estos vinos. Antes, claro está, podrán conocer los secretos de esta bodega en otras estancias, como sus salas de elaboración y de crianza.

Cómo llegar

Barricas de las prestigiosas bodegas Vetas

7. Vetas (Arriate)

Desde sólo 3 euros se puede conocer una de las bodegas de la Serranía de Ronda más prestigiosas, la que lleva el apellido de su fundador, Juan Manuel Vetas. Eso sí, conviene, al menos, realizar alguna cata adicional, lo que puede salir por unos 12 euros (a partir de cinco personas) o incluso algún maridaje con productos de la zona, como embutidos y queso (desde 16 euros). La opción más completa es la que incluye el almuerzo o la cena con menús maridados en sus propias instalaciones (32 euros). La bodega se encuentra en el término municipal de Arriate. Concretamente, en una acogedora finca rústica que disfruta de bonitos paisajes.

Cómo llegar

Viñedos del Cortijo Los Aguilares.

8. Cortijo de los Aguilares (Ronda)

Situados a unos 900 metros de altitud sobre el nivel del mar, los viñedos de la bodega Cortijo Los Aguilares, situados en el término municipal de Ronda, son todo un reclamo para los amantes del enoturismo. La finca, que se encuentra próxima a la garganta del arroyo de la Ventilla, se abre a los visitantes bajo cita previa. Así, quienes se adentren en ella podrán conocer todo el proceso de elaboración de estos vinos rondeños, desde la recogida de la uva hasta su embotellamiento.

Cómo llegar

Visita a las viñas de La Capuchina, en Mollina.

9. La Capuchina (Mollina)

En la Vega de Antequera no sólo se hacen cada vez mejores vinos sino que también hay bodegas con mucha historia. Una de ellas es la que se conoce como La Capuchina, que elabora excelsos vinos. Para conocerlos y saber más de esta propuesta la bodega ofrece la posibilidad de disfrutar de una agradable experiencia enoturística, que incluye no sólo la cata de los vinos sino también la visita a los viñedos y a la propia bodega. Además, se ofrece la posibilidad de realizar allí almuerzos personalizados a través de un servicio de catering opcional. Quien visite esta finca también tendrá la oportunidad de conocer uno de los monumentos funerarios más importantes de la provincia de Málaga, el mausoleo romano de La Capuchina, que se encuentra en su interior.

Cómo llegar

En la bodega de Joaquín Fernández se elaboran vinos ecológicos.

10. Joaquín Fernández (Ronda)

En la bodega que lleva el nombre de Joaquín Fernández no sólo se preocupan por hacer vinos ecológicos de gran calidad en la Serranía de Ronda sino también de mostrar sus excelencias a los que lo deseen. Por eso, es una de las empresas pioneras en la ciudad del Tajo a la hora de apostar por el enoturismo. Además de visitar sus instalaciones con un experto de la empresa, allí se ofrecen otras opciones, como el alojamiento en una casa rural dentro de la propia finca (Los Frutales), el paseo a caballo por los viñedos o la organización de eventos.

Cómo llegar

La mítica Casa de Guardia tiene su bodega en Olías.

11. Casa de Guardia (Málaga)

Aunque es mucho más conocida el céntrico despacho de vinos conocido como Casa de Guardia, en la Alameda Principal de Málaga, su bodega también es un buen reclamo para conocer la historia enológica de la provincia. De hecho, se trata de la más antigua de Málaga. Sus vinos se elaboran en la barriada malagueña de Olías. Aunque estas instalaciones son mucho más modernas que la famosa tasca del centro de Málaga, es una buena opción enoturística; sobre todo si interesan los vinos con la denominación de origen histórica que lleva el nombre de la ciudad.

Cómo llegar

La bodega de Schatz es una de las pioneras de Ronda

12. F. Schatz (Ronda)

La familia Schatz, dedicada al mundo de la viticultura desde el siglo XVII, desembarcó en la pasada década de los años ochenta en la provincia de Málaga a para sacar el máximo partido a la tradición del vino de Ronda. De hecho, Friedrich Schatz fue uno de los artífices de la recuperación del vino de calidad en esta zona de la Serranía. También fue uno de los primeros bodegueros que decidió producir en ecológico. Todo ese bagaje se puede conocer de primera mano en una visita a sus instalaciones (con reserva previa). En poco más de una hora se podrán saborear sus 6 vinos (cada uno lleva una letra del apellido de los fundadores), pasear por sus viñedos y visitar la propia bodega. Allí se desvelarán los mejores secretos de los vinos de Ronda.

Cómo llegar

En la aldea de Nueva Aljaima se pueden visitar las bodegas de Lascar de Pedernal

13. Lascas de Pedernal (Cártama)

En la aldea cartameña de Nueva Aljaima, aguarda una gran sorpresa para los sentidos, el amplio abanico de vinos diseñados por la bodega Lascas de Pedernal. Desde hace más tres décadas, esta empresa ha ido evolucionando hasta un concepto innovador a partir de vinos dulces elaborados con Pedro Ximénez y Moscatel. Vinos tranquilos y aromatizados forman parte de una colorida gama de vinos. Para sacarle el máximo partido cada uno de ellos esta bodega ha apostado también por experiencias enoturísticas en su propia sede, donde uno de los productos estrella es el menú maridado con sus vinos. Conviene contactar con la bodega para conocer las distintas opciones posibles.

Cómo llegar

Interior de las bodegas Lunares, en Ronda.

14. Lunares (Ronda)

Otra de las bodegas que abren sus puertas a quienes quieren conocer más acerca de sus vinos es Lunares, situada en Ronda, pero en el camino que lleva hacia el pueblo de El Burgo. Se encuentra junto al hotel El Juncal, con el que se organizan distintas actividades en torno a sus vinos, como catas y menús maridados. Las opciones para disfrutar del enoturismo en esta bodega rondeña son muy amplias, ya que se adaptan al máximo a lo que demandan los visitantes. Eso sí, conviene contactar previamente para acordar las condiciones.

Cómo llegar

En Gaucín se pueden visitar los viñedos y las bodegas Cézar.

15. Cézar (Gaucín)

En el extremo noroccidental de la provincia de Málaga, casi en el límite con territorio gaditano, se encuentran las bodegas Cézar, que tiene estipuladas distintas opciones para las visitas (siempre con una semana de antelación). Así, por una media de 30 euros por persona los visitantes pueden hacer un recorrido de lo más completo por sus viñedos con vistas panorámicas y la bodega. El colofón no puede ser otro que la cata y maridaje de algunos de los vinos de esta bodega situada en el término municipal de Gaucín. También hay algunas opciones más económicas en la que se incluye la cata de tres vinos y tres aperitivos (ojo, no son tapas) por 10 euros por persona. Será una buena excusa para adentrarse en esta zona serrana que está relativamente próxima al Campo de Gibraltar.

Cómo llegar

Las bodegas Aljimara son unas de las más antiguas de la Axarquía.

16. Almijara (Cómpeta)

No todas las bodegas piden un mínimo de visitantes para enseñar sus instalaciones. Una de éstas es Almijara, situada en la localidad de Cómpeta. Eso sí, en cualquier caso se pide que se concierte la visita con antelación. Lo que se podrá hacer allí será un recorrido similar a otras bodegas malagueñas, aunque también se tendrá la oportunidad de ver piezas y enseres que se realizaban antaño para la elaboración del vino de la forma más artesanal, como las antiguas prensas con capachos. No faltará la degustación de los vinos que elabora la propia bodega.

Cómo llegar

A los pies del Tajo de Ronda se encuentran los viñedos y la bodega de Gonzalo Beltrán.

17. Gonzalo Beltrán (Ronda)

En la Finca La Nogalera, a los pies del Tajo de Ronda, aguarda una gran experiencia enoturística. La bodega Gonzalo Beltrán ofrece allí una visita personalizada para pequeños grupos. De esta forma, el visitante podrá acercarse a sus vinos en esta finca histórica de la ribera del Guadalevín. Allí se podrá conocer, por ejemplo, porque su vino estrella se conoce como Perezoso. No es ni por el animal del mismo nombre ni por el adjetivo que hace referencia a los más remolones. Sólo quienes han visitado la finca en compañía de la familia lo sabrán. Para conocer éste y otros secretos de esta finca con sabor a vino de Ronda hay que concertar cita y condiciones con cierta antelación.

Cómo llegar

En el camino de Ronda a El Burgo se puede visitar las bodega Conrar.

18. Conrad (Ronda)

Desde Ronda camino hacia El Burgo se puede visitar otra bodega con vinos de autor. El matrimonio formado por Theo y Anne Marie Conrad fundaron a finales del pasado siglo un proyecto que se fundamentaba en la calidad del producto y el respeto al entorno natural. Para disfrutar de este enclave de la Sierra de las Nieves los mismos propietarios se convierten en anfitriones, ya sea para una visita a las instalaciones y los viñedos, para una cata o para la celebración de un evento. Los precios de cada una de estas opciones se pactarán previamente a la hora de acordar la cita.

Cómo llegar

En territorio cartameño se encuentran las bodegas Sánchez Rosado.

19. Sánchez Rosado (Cártama)

En unos viñedos espectaculares que miran hacia el Valle del Guadalhorce se encuentra la bodega Sánchez Rosado. Desde hace tan sólo unos meses llevan las riendas de este negocio una familia belga, que sigue el testigo del primer propietario, Enrique. Así, además de elaborar un tinto ‘coupage’ y un blanco moscatel seco bajo el nombre de Cartima S.XXI, los nuevos dueños de la bodega abren sus puertas al enoturismo. En concreto, la visita estándar incluye un recorrido por los viñedos, la explicación de todo el proceso, la cata de los vinos (media botella por persona aproximadamente) junto a algunos productos, como jamón ibérico, quesos o salchichas. La experiencia que suele durar algo más de dos horas tiene un precio de 20 euros por persona. Las explicaciones se pueden dar en varios idiomas, como español, francés, inglés, holandés o alemán.

Cómo llegar

Una de las bodegas más singulares de la provincia es la del reputado enólogo Lauren Rosillo

20. Sedella Vinos (Sedella)

En las estribaciones de Sierra Tejeda se puede visitar otra de esas bodegas con vinos de autor. El reputado enólogo Lauren Rosillo decidió en el año 2006 llevar a cabo su proyecto más personal en un viñedo situado en Sedella. Con una bodega de diseño vanguardista y con la peculiar filosofía de Rosillo (Terruño, trabajo y técnica) aguarda una experiencia muy enriquecedora para los amantes del buen vino. En este enclave, que disfruta de unas vistas panorámicas muy singulares, se puede hacer una visita estándar por unos 20 euros. Por ese precio, se incluye un recorrido de unas dos horas de duración, en las que se explica todo el proceso de elaboración y algunos secretos de sus excelsos vinos, como el tinto Sedella o el blanco El Beso de Judas. Habitualmente, se incluye la cata de tres vinos de tres añadas distintas. Sedella vinos ofrece también la posibilidad de personalizar aún más la visita con almuerzos o meriendas en la propia bodega (con un servicio de catering) o con rutas por la Axarquía. Las visitas se deben concertar con antelación.

Cómo llegar

Otros reportajes que también te pueden interesar:

25 ermitas singulares que tienes que visitar en la provincia de Málaga

Paisajes de otoño de Málaga donde disfrutar haciendo fotos

15 aldeas malagueñas con encanto para desconectar este otoño

Restaurantes que también son museos en Málaga

Los 10 monumentos naturales de Málaga que son visita obligada

15 ventas donde poder comer contundente (y barato) en Málaga

Enclaves malagueños que hay que conocer en otoño

Mezquitas y alminares que todavía se conservan en Málaga

Playas para desconectar en el litoral occidental

25 fiestas temáticas que no te puedes perder este mes de septiembre en Málaga

Miradores de la costa malagueña

16 playas singulares de la costa malagueña

Los castillos y las torres más singulares que vigilan la costa malagueña

13 fiestas temáticas que no te puedes perder en agosto en Málaga

10 campings para disfrutar este verano en Málaga

14 planes para que los niños disfruten este verano en Málaga

11 pozas refrescantes en el interior de Málaga

Senderismo+bocata: las rutas con área recreativa donde disfrutar

Diez rutas refrescantes por ríos malagueños

Seis manantiales saludables en la provincia de Málaga

18 cuevas que te sorprenderán en Málaga