Belenes, cabalgata, fiestas y teatro infantil para la Navidad en Cruz de Humilladero Habrá una súperfiesta infantil y una cabalgata en la que los Reyes Magos llegarán en helicóptero y pasearán por las calles del distrito con un cortejo compuesto por cerca de 1.000 personas SUR Jueves, 14 diciembre 2017, 19:47

El Mercadillo Navideño que se desarrollará el viernes 15 de diciembre, será el punto de partida de las actividades que se desarrollarán durante la Navidad en diferentes puntos del Distrito 6 de Cruz de Humilladero. La concejala de este distrito, Teresa Porras, acompañada por miembros de los colectivos, ha presentado esta mañana las actividades de Navidad de esta popular zona de la ciudad, que cuenta entre otros atractivos con una cabalgata participativa en la que intervienen alrededor 1.000 personas y en la que los Reyes Magos llegarán en helicóptero para después pasear por las calles del distrito. Además, belenes, fiestas de borrachuelos, música, teatro y una gran fiesta infantil serán parte de las propuestas que se ofrecen.

Así, la Asociación Centro Comercial Abierto Cruz del Humilladero llevará a cabo mañana 15 de diciembre un tradicional Mercadillo Navideño. Será en las calles Alfambra y Alberche, en horario de 10.00 a 21.00 horas. Numerosas tiendas especializadas de toda la zona comercial de Cruz del Humilladero, expondrán con sus puestos en la calle todo tipo de artículos como calzado, moda, complementos joyería, mobiliario, decoración, etc.

Este mismo viernes, a partir de las 17.00 horas se llevará a cabo una Gymkhana Lúdica Navideña en la Calle Alozaina promovida por el Área de Juventud.

El martes 26 de diciembre, dirigido a los niños y niñas del distrito habrá una “Súper Fiesta Infantil” con un parque de atracciones de 700 metros cuadrados en el que habrá pista de hielo, nevada artificial, Carrera de gomas elásticas, Cartero real, castillos hinchables, talleres y Multideportes. Este despliegue para los más pequeños se celebrará a partir de las 17:00 en las calles Alfambra, Antonio Martelo y Alberche.

El día 27 comenzarán las representaciones de teatro infantil: El trineo encantado de Papa Noel, Navidad en la casa de caramelo y Persiguiendo la estrella perdida Estas tres obras se pondrán en escena en otros tantos espacios (La Asunción, La Unión y Los Corazones) los días 27, 28 y 29. Todas las representaciones serán a las 5 de la tarde.

Por otra parte, más de una veintena de Nacimientos del Distrito han participado en el Concurso de Belenes, cuyos premios se entregarán el día 21 de diciembre en un acto en el Centro de Mayores Guadalmedina , a partir de las 19.00 horas con la participación de pastorales.

Las entidades participantes en este concurso son

CEIP Doctor Fleming, CEIP Neill CEIP Divino Maestro ,CEIP Antonio Machado, CEIP Ciudad de Popayán, CEPR Pablo Ruiz Picasso ,FRATER, CC Telefónica, AJP Intelhorce, Peña Cortijo de Torre, AAVV Tiro Pichón, Peña Sta. Cristina, CEIP Simón Bolívar, Fundación Objetivo 1, ATOLMI, CEIP Los Prados, A. Fieles Ángeles y Gloria, Peña Palestina, CC Renfe, Peña San Vicente, A. May. Guadalmedina

La cabalgata

La Cabalgata del Distrito de Cruz de Humilladero se celebrará el 4 de enero entre las 17:00 y las 19:00 horas. En el cortejo participarán más de 1.000 personas, de los cuales 400 son niños y niñas.

Sus majestades los Reyes Magos, que repartirán 5.800 kilos de caramelos, harán su llegada en helicóptero al Colegio Público Doctor Fleming y están representados por Jorge González, director del Hotel Málaga Palacio (Melchor); Mario Henrique Almeida de la A.VV García Grana (Gaspar); y Pablo Atencia, presidente de la Agrupación de Cofradías (Baltasar) asignado por la Cofradía Humildad y Paciencia.

Esta Cabalgata, que llega a su décimo octava edición, es posible gracias a la colaboración de diversos colectivos, empresas, comercios y entidades del distrito. Se desarrollará con el siguiente itinerario: C/ Fernández Fermina, Conde de Guadalhorce, Cruz del Humilladero, Camino de San Rafael, C/ Alfambra, C/ La Unión, C/ Antonio Luis Carrión, Paseo de los Tilos, Cruz del Humilladero, Conde de Guadalhorce. A las 18, 30 horas será la Recepción Real en C/ Conde de Guadalhorce (Explanada Mercadillo)

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS JUNTA DE DISTRITO 6 “CRUZ DEL HUMILLADERO”

· DIAS 11 a 14 de Diciembre Concurso de Belenes

· DIA 14 Diciembre 17 h. Fiesta de los Borrachuelos en AVV Tiro Pichón CC Narda Alcántara c/ Rio Tavora

17 h. Fiesta de los Borrachuelos en C.C. Telefónica c/ Ruy López, 40

· DIA 15 Diciembre 17 h. Gran fiesta Infantil en c/ Alozaina

17 h. Fiesta de los Borrachuelos en A. Mujeres García Grana CC R. Dávila c/Virgen del Perpetuo Socorro

21 h. Gala el Kilo en As. Amigos de la Copla. CC "R.G.Luna" c/ Virgen de la Candelaria 2

· DIA 16 Diciembre

10 h. Navidad en Bulgaria (danza tradicional búlgara , talleres de survachka y dulces navideños) en As. Málaga-Bulgaria 2010. CC "R.G.Luna" c/ Vgen de la Candelaria 2

19 h. Concierto de Navidad Banda Juv.Música Cruz del Humilladero en I.E.S. Ben Gabirol c/ Ant. Martin Carrión 6

· DIA 17 Diciembre

16 h. Zambombá en C.C. Telefonica c/ Ruy López, 40

· DIA 20 Diciembre 17 h. Inauguración Belén del Centro de Servicios Sociales, c/ Fernández Fermina 7

· DIA 21 Diciembre

17 h. Fiesta Infantil de Navidad en C. Servicios Sociales, c/ Fernández Fermina 7

19 h. Entrega de premios CONCURSO DE BELENES en AJP Guadalmedina

· DIA 26 Diciembre 17 h. Gran fiesta Infantil en C/ Alfambra y Ant Martelo

· DIA 27 de Diciembre 17 h. El trineo encantado de Papa Noel TEATRO INFANTIL en Plaza Río Trabanco (La Asunción)

· DIA 28 Diciembre 17 h. Navidad en la casa de caramelo TEATRO INFANTIL en Plaza Ara (C/ La Unión)

· DIA 29 Diciembre 11h. ANIMACION NAVIDEÑA en las calles del Centro Comercial Abierto organiza la A. De Comerciantes Cruz del Humilladero

17 h. Persiguiendo la estrella perdida TEATRO INFANTIL en Plaza Río Isidoro Gallego (Los Corazones)

· DIA 3 Enero 18 h. Visita Reyes Magos AV El Duende C/ Rodolfo Halffter 1

18 h. Visita Cartero Real en AVV Tiro Pichón CC Narda Alcantara c/ Rio Tavora

· DIA 4 de Enero 17 h. Cabalgata de REYES MAGOS Itinerario: C/ Fdez Fermina, Conde de Guadalhorce, Cruz Humilladero, Camino S Rafael, C/ Alfambra, C/ La Unión, C/

Antonio Luis Carrión, Paseo de los Tilos, Cruz Humilladero, Conde Guadalhorce 19 h. Recepcion de los REYES MAGOS a los niños en c/ Conde de Guadalhorce. Fotos con los Reyes, reparto de caramelos

· DIA 6 Enero 18 h. Merienda del día de Reyes en Peña Los Penosos c/ Jose Mª Jacquard s/n