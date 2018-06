Agenda de ocio | 'Júas', Terral y mucho más este fin de semana en Málaga Campillos celebra su Noche en Blanco, Dry Martina abre el verano en La Térmica y el Museo Ruso ofrece el ciclo 'Estrellas rojas', entre otras propuestas para los primeros días de verano en Málaga ISABEL MÉNDEZ Málaga Jueves, 21 junio 2018, 15:19

Viernes Wim Mertens, en el Cervantes

El compositor, contratenor, guitarrista, pianista y musicólogo belga Wim Mertens gira de nuevo para presentar su último trabajo, Cran aux oeufs, una trilogía de 'musi-fiction' que cuestiona la conexión entre la música, la poesía y la verdad. La primera parte, Charaktersketch, se sitúa en la Europa del año 2015 y plantea el papel de Occidente como portador de valores y del poder cultural y económico. La segunda, What are we, locks, to do?, nos traslada a la época dorada del Egipto ptolemaico, y la tercera y última, Dust of truths, hace alusión a la batalla naval de Accio en la Grecia del 31 a.C.

El espectáculo será este viernes (20.30 horas). El precio de las entradas oscila entre los 36 y los 12 euros.

Hasta el 1 de julio 'Bailando con locos', en el Echegaray

Diana vive en un apartamento de renta antigua que le cedió su abuela y ejerce de prostituta de lujo. Es un secreto que quiere mantener oculto, y lo habría conseguido de no ser por alguien desconocido, aunque ella cree que es Marilia, una vecina cotilla, actriz fracasada y bastante trastornada. Un día el casero se presenta sin avisar en casa de Diana y le invita a desalojar el piso por ejercer actividades impropias para ese edificio... Ese es el punto de partida de 'Bailando con locos', que se representa en el Teatro Echegaray hasta el próximo 1 de julio. Las funciones son los miércoles, jueves y viernes a las 20 horas; los sábados a las 13 y 20 y los domingos a las 19.

Del viernes al domingo Ciclo 'Estrellas rojas' en el Museo Ruso

Un diálogo entre los especialistas Julián Díaz y Juanma Santiago abrirá el ciclo 'Estrellas rojas' que se desarrollará en el auditorio de la Colección del Museo Ruso (Avenida Sor Teresa Prat, nº 15) hasta el domingo, dedicado a la ciencia ficción soviética. El viernes a las 18:30 horas las jornadas arrancarán con el diálogo entre Julián Díez y Juanma Santiago, dos de los mayores expertos en lo que también es conocido como ficción especulativa. Ha sido el género que más claramente apostó por imaginar un presente y un futuro tecnológicamente más avanzado y que encontró en la Unión Soviética un terreno especialmente propicio, con su afán por construir una sociedad nueva. Díez y Santiago compartirán devociones y críticas en un diálogo en el que se referirán a figuras como Yevgueni Zamiatin, Alexei Tolstoy, los hermanos Strugatsky o las películas de Andrei Tarkovsky.

El sábado se dará espacio a la música a través de un concierto, también el auditorio del centro. Así, a las 18:30, tendrá lugar el concierto Sonidos mágicos con obras de Fajermann, Satie, Leonard Cohen y Joaquín Medina a cargo de Joaquín Medina que tocará el theremin y otros instrumentos. Se trata de un concierto con abundantes comentarios sobre la música e instrumentos usados. Medina será el único músico en el escenario. En su concierto hará un recorrido por diversos estilos musicales, utilizando también diversos instrumentos. Su actuación irá acompañada de fondos visuales y sonoros, creados por el mismo músico. El instrumento estrella de Sonidos mágicos será el theremin: el único instrumento «que se toca sin tocarse». La conjunción de su sonido hipnótico y los fondos sonoros conferirán al concierto un carácter mágico y atrayente.

Finalmente, el domingo el auditorio albergará, a partir de las 18:30 horas, la clausura de las jornadas con la proyección de la película Pérdida de sensación (Aleksandr Andriyevsky, 1935). La política y la ciencia ficción se mezclan en esta extraña producción soviética en la que un ingeniero, para liberar a su hermano de la dureza del trabajo industrial, inventa robots para reemplazar a los obreros, pero debe luchar contra los capitalistas que pretenden usar a estos robots para aumentar la desdicha humana. Ciencia ficción, humor y crítica social se combinan con música (los robots reciben las órdenes a través de notas musicales tocadas con saxofón) en una película que ha sido calificada por la crítica como insólita y sorprendente.

La entrada será libre hasta completar aforo para diálogo y cine. Para el concierto, la entrada será libre previa recogida de entradas en la recepción del Museo, a partir del jueves 21, hasta agotar disponibilidad.

De jueves a domingos, todo el mes 'La Habitación de Eva', en Microteatro Málaga

Microteatro Málaga (C/San Juan de Letrán, 12, Málaga capital) acoge durante todo este mes la representación de la obra 'La Habitación de Eva' escrita y dirigida por Yolanda Altabert. Se trata de un drama psicológico de quince intensos minutos que harán reflexionar sobre la manipulación emocional y sus consecuencias.

Los pases son:

Jueves: 21:15 / 21:45 / 22:15 / 22:45.

Viernes y sábados: 21:15 / 21:45 / 22:15 / 22:45 / 23:15.

Domingos: 20:15 / 20:45 / 21:15 / 21:45 / 22:15 / 22:45.

Viernes Concierto de guitarra en el Museum Jorge Rando

El Museum Jorge Rando acoge este viernes a las 20.30 horas a un concierto de guitarra de Pablo Alcázar con composiciones propias. Su estilo está influenciado por distintos compositores entre los que destacan Michael Nyman, Yann Tiersen, Estas Tonne o Ludovico Einaudi. Este es el programa que interpretará: Alba, Recuerdos, Retorno, Bruma, Momentos y Ocaso. La entrada es libre hasta completar aforo.

Viernes y sábado I Mercao Fest El Carmen

El Mercao Fest El Carmen arranca este viernes a las 20 horas y continuará el sábado a las 12 del mediodía tanto en el interior del mercado de El Perchel, en Málaga capital, como en el escenario que se colocará en el lateral de la calle Senador Francisco Román.

El viernes sobre el escenario sesucederán tres EmprenDating, una novedosa forma de ampliar contactos empresariales y de generar sinergias en la que participarán propietarios de los puestos del mercado junto a jóvenes emprendedores que ofrecen todo tipo de servicios. El programa del viernes lo completará el PechaKucha Night, un formato rápido de presentación de ideas y proyectos enfocados a creativos que celebrará en Málaga su decimonovena edición. En esta ocasión intervendrán 9 ponentes a través de 20 diapositivas de 20 segundos cada una.

El sábado por la mañana el Mercao Fest El Carmen tendrá un marcado acento familiar, con la exposición de los 400 dibujos y fotografías que han elaborado los menores de los centros educativos del entorno de El Perchel que han participado en el concurso «¿Tú cómo lo harías? para fomentar la hábitos saludables entre los menores y recetas de la dieta mediterránea que pueden elaborarse con productos frescos de mercado.

Sábado Taller de ciencia en familia

La plaza Eugenio Chicano acoge este sábado un taller de experimentos científicos dirigidos a toda la familia organizado por La Brecha en colaboración con el centro Principia. La actividad, con carácter gratuito, se celebrará de 11 a 13 horas en este enclave del Centro de Málaga capital.

Sábado Teresa Salgueiro, en el Terral

Desde que se editara en 2016, Teresa Salgueiro presenta en gira mundial 'O horizonte', con el que además celebra sus 30 años en el mundo de la música. Un segundo álbum en solitario en el que la cantante y compositora portuguesa confirma sus habilidades líricas, creando e interpretando un repertorio original con el que vuelve a demostrar por qué es obligada referencia en la música de su país y en la universal. En directo, interpreta sus nuevos temas, propone arreglos originales para otros clásicos lusos y revisita sus éxitos con Madredeus, del que fuera voz y alma durante dos décadas.

La artista actuará este sábado en el Teatro Cervantes dentro del Festival Terral a las 20.30 horas. El precio de las entradas oscila entre 36 y 12 euros.

Sábado Fiesta en La Térmica con conciertos

La Térmica acoge este sábado una especial velada de verano que incluirá diversas actividades, entre ellas varios conciertos. La fiesta empieza a las 20:30 horas en los jardines con una clase abierta a cargo de Málaga Swing y la firma Roberto Sunglasses regalará a los 300 primeros que lleguen. También habrá food trucks , cerveza y mojitos de ron. A las 22 comenzará el concierto de Dry Martina, que adelantarán algunas de las canciones que compondrán su tercer disco.

Para completar, a las doce de la noche actuará la Free Soul Band. Las entradas cuestan 22 euros en taquilla y 18 en venta anticipada, se pueden adquirir en:

-Tiendas Roberto Martín Gafas de Sol, (calle Larios y C.C. Larios)

-Tiendas Superskunk (calle Granada y c. c. Vialia y Rincón de la Victoria)

-Drunk-O-Rama Café Bar

-Candilejas La Brecha.

Sábado Celebraciones de la noche de San Juan

El litoral malagueño acogerá, un año más, este sábado en las distintas playas la celebración de la noche de San Juan, en la que no faltarán los 'júas', los rituales y las moragas en la orilla.

Sábado Verbena de San Juan en La Palmilla

La tradicional Verbena de San Juan de La Palma-Palmilla será este sábado desde las 19.00 a las 00.00 horas. Un total de 30 comunidades de vecinos se ha inscrito para participar en esta verbena que tendrá lugar en el Centro Ciudadano 'Valle Inclán'. Se prevé la presencia en el escenario de aproximadamente unas 200 personas, todas ellas componentes d grupos de bailes, batucadas y coros rocieros, han indicado desde el ente municipal.

Durante la verbena se entregarán los VIII Premios 'Vecinos' que reconocerá al Mejor Vecino/a, Mejor Comunidad, Mejor Empresa, Mejor Asociación, Mejor labor Social, Premio a la profesionalidad y Premio al compromiso, y, se entregará también las distinciones a los mejores portales, los premios de gastronomía y de júas.

Sábado Noche en Blanco de Campillos

Campillos celebra este sábado a partir de las 21 horas la tercera edición de su Noche en Blanco, que contará con tres espacios principales: la calle San Benito, la plaza de España y el parque José María Hinojosa. Allí se podrá disfrutar de actividades muy diversas como actuaciones musicales, desfiles o exposiciones. También se celebrará la tercera Shopping Night', en la que van a participar en torno a 30 establecimientos de Campillos, que ofrecerán descuentos especiales a sus clientes.

Hasta el domingo Fiestas en honor a San Juan

Durante este fin de semana se celebrarán en la provincia varias ferias y fiestas en torno a San Juan Bautista. Entre las más destacadas, según recoge Javier Almellones, son las que se celebran en Alhaurín de la Torre y en Arroyo de la Miel, que se podrán disfrutar tanto de día como de noche.

También Humilladero celebra estos días también su Feria de San Juan, que cuenta con numerosas actividades lúdicas para todos los públicos así como en la pedanía cartameña de Gibralgalia.

Domingo Día de Fray Leopoldo en Alpandeire

Alpandeire se volcará este domingo con la celebración del beato Fray Leopoldo, que nació en esta localidad el 24 de junio de 1864. Para rendir homenaje a este conocida figura religiosa se han preparado distintos eventos, como una misa en su honor en la iglesia de San Antonio de Padua, en la que actuará un coro rociero de la localidad de Jimera de Líbar. Tras el acto religioso, tendrá lugar una procesión de la imagen del beato, que será portado por hombres y mujeres, por las calles del pueblo, que estará adornado para la ocasión, según informa Javier Almellones.

También está previsto un almuerzo a precios populares, una ofrenda floral al beato y actuaciones musicales para amenizar la jornada.

Domingo Rocío Márquez, en concierto

La onubense Rocío Márquez es una de las cantaoras más valoradas, respetadas y con más proyección del flamenco actual. Con la publicación de El niño (2014) y Firmamento (2017) ha trascendido los circuitos tradicionales del género, donde es desde hace tiempo una figura consolidada, llamando la atención de crítica y públicos diversos, que ven en ella a una de las renovadoras del cante. Y este domingo recala en el Teatro Cervantes de Málaga (20.30 horas) dentro del festival Terral. Las entradas tienen un precio único de 15 euros.

Hasta el domingo 'Brancusi', en el Pompidou

Algunas de las piezas de la exposición. / Migue Fernández

El Centre Pompidou Málaga acoge hasta el 24 de junio la exposición 'Brancusi' en la que se presenta toda la diversidad de la obra del artista a través de la selección de un centenar de fotografías, negativos y grabaciones, así como algunas esculturas y dibujos.

La presentación de estas obras, todas ellas pertenecientes a la colección del Centre Pompidou, se ha dividido en cinco partes: la figura de Brancusi, su taller, el diálogo entre la forma en bruto y la forma lisa, lo orgánico y finalmente un homenaje a La columna sin fin. Francisco Griñán tiene más detalles.

Hasta el 30 de junio 'La Farola de Málaga, 200 años de destellos'

El Museo Alborania acoge la exposición 'La Farola de Málaga, 200 años de destellos' cuyo objetivo es poner de manifiesto la importancia que la Farola de Málaga ha tenido para nuestra ciudad a lo largo de toda su historia de 200 años. Un símbolo que ha acompañado a los malagueños y malagueñas en acontecimientos importantes como terremotos, guerra, naufragios y que con sus destellos inconfundibles ha abierto las puertas de Málaga a navegantes, pescadores, comerciantes, etc. Para más detalles, ver aquí.

Hasta el 1 de julio El Circo del Sol, en Málaga

Galería. 'Tótem' estará en Málaga hasta el 1 de julio. / Fernando González

El Circo del Sol ha hecho de los límites del cuerpo su seña de identidad. Por eso no es extraño que la compañía canadiense haya convertido el progreso de la humanidad en la inspiración de 'Totem', un montaje en el que la teoría de la evolución de Charles Darwin se transforma en un espectáculo total en el que se respira puro circo y que podrá verse en Málaga hasta el próximo 1 de julio. Habrá funciones (a veces dobles) todos los días salvo los martes, y las localidades cuestan entre 28 y 164 euros. Regina Sotorrío tiene más detalles del espectáculo