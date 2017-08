Qué hacer en Málaga este fin de semana: agenda de ocio del viernes 25, sábado 26 y 27 de agosto de 2017 El Festival de las 3 culturas en Frigiliana arranca este jueves. Conciertos, exposiciones, rutas gastronómicas y fiestas de la cerveza son algunas de las actividades para el fin de semana ANDREA RODRIGUEZ Jueves, 24 agosto 2017, 17:20

Del jueves al domingo XII Festival de las Tres Culturas en Frigiliana

El Festival 3 Culturas de Frigiliana celebra su 12ª edición del 24 al 27 de agosto, consolidado como uno de los principales atractivos turísticos del destino durante el verano y alternativa de ocio para los viajeros en el interior de la provincia. La gastronomía es uno de los platos fuertes del festival, con una ruta de la tapa, y también la artesanía, con un zoco tradicional. En conjunto, el centro de la localidad se convertirá en un gran espacio con más de un centenar de puestos que ofrecerán productos de diversa índole.

El principal atractivo del festival serán un año más los conciertos, con la actuación de la cantaora Estrella Morente como gran referencia, a la que se añadirán los espectáculos de Jorge Pardo, Barmer Boys, Balkan Paradise Orchestra, Ethnos Atramo y Siria en mí. Eugenio Cabezas te cuenta más.

Dónde: Centro de Frigiliana. Conciertos en el Apero.

Cuándo: Del 24 al 27 de agosto

Hora: Desde la tarde hasta la madrugada. Conciertos a las 21.30 horas.

Precio: gratis.

Este viernes Flamenco en Torremolinos

Por primera vez, el cantaor Duquende y dos de las mejores sagas del flamenco pertenecientes a la comarca del Campo de Gibraltar, como son Los Pañero y Los Canela, su subirán juntos a un escenario en Torremolinos este viernes dentro del XXIX Festival Flamenco. Patricia Pineda te cuenta más.

Dónde: Auditorio Príncipe de Asturias, Torremolinos.

Cuándo: Viernes, 21.30 horas.

Entradas: 12 euros.

Este sábado Noche creativa en Alhaurín El Grande

Las calles del centro de Alhaurín el Grande volverán a ser tomadas por la cultura y el arte el próximo sábado 26 de agosto. Y es que el camino que discurre entre la Biblioteca Municipal y la Casa de la Cultura se llenará de actividades, que se irán sucediendo de forma simultánea con motivo de la celebración de la Noche Creativa Éo Noé. Como gran novedad, en esta edición los visitantes podrán probar la experiencia de un vuelo cautivo en globo. Y es que un enorme aerostático se instalará durante esa noche en el patio del Colegio Emilia Olivares. Pero son muchas más las actividades en la calle: Teatro, exposiciones de galerías de arte, colecciones privadas, pintores, ceramistas, escultores, de toda la provincia, se darán cita en esta Noche Éo Noé. La inauguración será a las 20:30 horas en la Biblioteca Municipal, y contará con un concierto de música clásica.

Como en años anteriores, la terraza de la biblioteca se convertirá en un observatorio astronómico. Mientras tanto en el interior, quienes lo deseen podrán disfrutar de la exposición dedicada a la figura del genio Salvador Dalí. O en la plaza, contemplar la colección privada de Vicente Arroyo, de cámaras de fotográficas antiguas. Y disfrutar de las poesías que recitarán los autores Pedro Plaza y Alberto Escabías.

Dónde: Centro de Alhaurín El Grande.

Cuándo: Sábado, 26 de agosto.

Entrada: gratis.

Sábado 26 de agosto The Pink Purple Zep Fest en Estepona

El Pink Purple Zep Fest es una celebración de la música de tres de los nombres más grandes de la historia del rock, Pink Floyd, Deep Purple y Led Zeppelin. La música será interpretada por tres de las principales bandas tributo del Reino Unido: Think Floyd, Deeper Purple y Whole Lotta Led.

Aunque hubiera sido genial tener la actuación de las bandas reales, lamentablemente ya no es posible ver el verdadero Pink Floyd o Led Zeppelin en vivo, y ni siquiera el verdadero Deep Purple realiza muchas de las canciones clásicas de su apogeo en Los años 70. Por lo que el Pink Purple Zep Fest es efectivamente la mejor opción para los seguidores del rock clásico.

Dónde: Plaza de Toros de Estepona.

Cuándo: Sábado 26 de agosto.

Hora: 19.30 horas.

Precio: 15 euros.

Hasta el sábado Exposición '¡Que corra el agua!' en Alhaurín de la Torre

'¡Que corra el agua' es el título de la nueva propuesta de Culturalh para la Sala Bryan Hartley Robinson de la Finca Municipal El Portón. Se trata de una exposición del colectivo Acuamálaga (Agrupación Malagueña de Acuarelistas y Amigos), y que se enmarca dentro del plan de difusión del Área de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en apoyo a organizaciones y asociaciones de promoción de la cultura y el arte local. La muestra podrá visitarse hasta finales de agosto y acercará la obra de diferentes autores especializados en esta técnica.

Acuamálaga surge a raíz de la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía y nació en noviembre de 1989 como un espacio de encuentro de todas aquellas personas interesadas en esta forma de expresión artística, con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias personales vinculadas a la acuarela, en el marco jurídico de la reglamentación de asociaciones culturales sin ánimo de lucro.

Dónde: La Finca Municipal El Portón.

Cuándo: Hasta el 26 de agosto

Horario: Lunes a viernes de 10.00 a 13.30 horas y de 18.00 a 21.00 horas (lunes tarde cerrado) y los sábados de 18.00 a 21.00 horas

Precio: Gratis

Hasta el 26 de agosto Ajedrez en el Paseo Marítimo de Estepona

La Escuela Municipal de Ajedrez celebrará partidas durante todo el verano en el Paseo Marítimo con la actividad 'Juega con Nosotros'. Una iniciativa gratuita y abierta a todo el público y se llevará a cabo en la zona de los tableros gigantes del 11 de julio al 26 de agosto, de 19:30 a 22:30 horas, bajo la supervisión del profesor Miguel Abril. Además de los tableros de mesa, estarán disponibles los de gran formato situados junto a las oficinas de Correos del Paseo Marítimo, de 20 metros cuadrados cada uno, y con piezas realizadas en plástico prensado de una longitud de 55 centímetros. La Escuela Municipal de Ajedrez impartirá además clases de iniciación al ajedrez desde el 11 de julio.

Dónde: Paseo Marítimo de Estepona

Cuándo: Hasta el 26 de agosto

Precio: Gratis.

Del 25 al 27 de agosto Musical de Peter Pan en Estepona

Peter Pan el musical nos sumerge en un mundo donde la fantasía y la realidad se dan la mano para transportar a pequeños y mayores al país de los sueños: el País de Nunca Jamás. El espectáculo, que está pensado para todos los públicos, narra las aventuras de Peter Pan, un niño que no quiere ser mayor, en su particular lucha contra el malvado Capitán Garfio. No estará sólo: su amiga Wendy y los Niños Perdidos le ayudarán, al igual que un hada muy especial llamada Campanilla. Este montaje familiar, creado en su día por James M. Barrie y dirigido en España por Tomás Padilla, ha sido aplaudido por más de 2.000.000 de espectadores en una gira que ha pasado por Londres y 9 ciudades de México.

Dónde: Teatro Auditorio Felipe VI, Estepona

Cuándo: días 25 al 27 de agosto

Hora: jueves y viernes, 21.00 horas. Sábado y domingo, 19.30 y 22.00 horas.

Precio: 18 euros

Del viernes al domingo Feria en Comares

Comares celebra su feria este fin de semana con un amplio programa de actividades para toda la familia. La inauguración será este viernes a las cinco de la tarde, cuando los pequeños podrán disfrutar de un parque infantil con circuitos de juegos y otras atracciones para niños y mayores en el polideportivo municipal. A las 19.30 horas, tendrá lugar la carrera de cintas en bicicleta. A las diez de la noche actuará la Panda de Verdiales de Los Romanes en la plaza de los Verdiales, y continuará la música la orquesta Buda que amenizará la velada todas las noches. A las doce de la noche se elegirá a la Reina, sus damas de honor y el Mister de la Feria de Comares 2017. A la una y media de la mañana concierto de Decai.

El sábado 26 de agosto, a las 12 del mediodía tendrá lugar la Misa en honor a San Hilario de Poitiers. A las 19:30 horas, la carrera de cintas en moto. A las 22.00 horas actuará la Panda de Verdiales Arroyo Conca. A las dos de la mañana arrancará la Gran Gala con el concierto de Las Soles.

El domingo 27 de agosto, a las doce del mediodía habrá Fiesta de la Espuma en la plaza Balcón de la Axarquía. A las 19.30 horas, la carrera de cintas a caballo y a las 21:30 horas la actuación de la Panda de Verdiales Primera de Comares. A continuación comenzará la procesión del patrón San Hilario de Poitiers que irá acompañada de la Banda de Música Vera Cruz de Almogía. A la una de la madrugada está previsto el concierto de Triana.

Viernes y sábado Istán celebra la Rebelión Morisca de 1569

La Rebelión Morisca de Istán es el hecho histórico documentado más importante ocurrido en el pueblo, situándolo en el mapa de la historia de España. Enmarcada dentro de lo que los historiadores denominan como Guerra de las Alpujarras y bajo el reinado del monarca Felipe II, unos campesinos de una pequeña población malagueña, movidos por la desesperación, ponen en jaque durante más de un año al monarca más poderoso de la época, tal y como ha explicado el historiador Salvador Naranjo.

Los dos días de la fiesta habrá una representación teatral a partir 21.00 horas protagonizada por los propios habitantes del pueblo. Así, los vecinos de Istán, como ya lo hiciesen durante la representación de Semana Santa, “El Paso”, se convierten en actores para narrar lo sucedido en 1569. El escenario: los rincones, plazas y calles del pueblo, donde representarán cómo pudieron ser las vivencias de esos moriscos abocados a rebelarse en busca de un futuro mejor

Dónde: Pueblo de Istán

Cuándo:días 25 y 26 de agosto

Hora: 21.00 horas

Precio: gratis

Días 25 y 26 de agosto Laura Gallego y Ana Mena actúan en el Auditorio de Benalmádena

Laura Gallego se lanza al estrellato tras resultar ganadora de la segunda edición del programa de Canal Sur, 'Se llama copla'. Tras participar en el programa, abre una nueva etapa que la lleva a recorrer multitud de escenarios por toda Andalucía, así como su colaboración en diversos programas de radio y televisión. Con la canción ‘Porque te fuiste de mí’ Laura presenta el que será su trabajo discográfico 'Vintage'. Un homenaje al género de la copla y la canción española, que rinde tributo a un tipo de discos que se hacían hace dos o tres décadas, discos elaborados, poco mecanizados, con mucho directo sin retoque y bajo las órdenes de una sola persona, Paco Cepero

Por su parte, Ana Mena después de pasar una etapa en la que se pasó cantando por varios platós de televisión como Menuda Noche, se presentó al casting para protagonizar la miniserie Marisol, la película emitida por Antena 3. Pero el estrellato al mundo de la música le llegó en 2010 de la mano del concurso My Camp Rock de Disney Channel, donde fue la ganadora. Tras él, participó en la serie de Telecinco Supercharly, donde interpretó a Vero Navarro, pero su gran papel en el mundo de la interpretación le llegó de la mano de la película de Pedro Almodovar "La piel que habito", donde también compuso la banda sonora.

Dónde: Auditorio de Benalmádena

Cuándo: viernes 25 y sábado 26 de agosto

Hora: 22.00 horas

Precio: desde 12 euros

Hasta el 3 de septiembre La Gran Fiesta de la Cerveza se celebra en Fuengirola

La fiesta internacional más conocida de la cerveza se celebra en el castillo Sohail de Fuengirola desde el 18 de agosto al 3 de septiembre de 2017. Desde hace poco menos de una semana se está celebrando una nueva edición del festejo más famoso de Munich, el Ocktoberfest. Durante la programación no solo se podrá degustar los platos típicos alemanes y las grandes jarras de cerveza, sino que el recinto cuenta también con una orquesta de música en directo. Más información: aquí

Dónde: Castillo Sohail, Fuengirola.

Cuándo: hasta el 3 de septiembre.

Horario: lunes a sábado de 19.00 a 2.00 horas y los domingos de 12.00 a 2.00 horas.

Entrada: gratis.

Hasta el 6 de octubre Exposición 'Ciudades' de Jaime Díaz Rittwagen en el Rincón de la Victoria

La Casa Fuerte Bezmiliana de Rincón de la Victoria acoge desde el pasado viernes la exposición del malagueño Jaime Díaz Rittwagen, 'Ciudades', en la que el artista realiza un repaso por su trayectoria pictórica.

Se trata de una muestra antológica compuesta por 32 obras en las qeu el pintor malagueño repasa sus 30 años de carrera artística. En la exposición `Ciudades´, Rittwagen representa a través del estilo naïf los paisajes urbanos de ciudades europeas como Londres, París o Ginebra, además de lugares malagueños como la barriada de El Palo o la Plaza Uncibay.

Dónde: Casa Fuerte Bezmiliana, Avenida del Mediterráneo nº182, en Rincón de la Victoria

Cuándo: hasta el 6 de octubre

Horario:martes a sábado de 11:30 a 13:00 horas y de 18:00 a 22:00 horas hasta el 15 de septiembre. A partir de esa fecha, el horario de tarde será de 18:30 a 21:00 horas

Precio: gratis

Domingo 20 hasta el 27 de agosto Concierto Banda Municipal en Estepona

La Banda Municipal realizará el quinto Concierto de la Temporada de Verano en el Recinto Musical Mtro. Navarro Mollor, en la Plaza del Reloj de Estepona y dedicado en esta ocasión a la “Música popular moderna del siglo XX”.

Esta edición trata de la octava temporada de la BME bajo la dirección titular y artística del Maestro José Antonio López Camacho. Hasta el 27 de agosto, más de medio centenar de obras serán interpretadas cada domingo en las actuaciones gratuitas que se incluyen en este ciclo de conciertos monográficos de grandes piezas del repertorio bandístico español, zarzuela, música popular moderna del s. XX y música de grandes bandas sonoras de cine.

Como en ediciones anteriores, cada uno de los conciertos finalizará con la interpretación del Himno de Estepona, con letra y música del inolvidable Mtro. Manuel Navarro Mollor.

Dónde: Plaza del Reloj en Estepona

Cuándo: domingo 20 de agosto

Hora: 21.00 horas

Precio: Gratis

Hasta el 27 de agosto Exposición fotográfica 'Reflejos sobre agua'

La oficina de Turismo de Torre del Mar acoge la exposición fotográfica 'Reflejos sobre agua', de Milena Luna. En esta muestra, la autora convierte una alborotada superficie del agua de un estanque en auténtica poesía, dando alas a la imaginación. Ante estas sugerentes fotos, el espectador se sumerge en un desconocido cosmos de incontables detalles, un universo de fantásticas estructuras, vibrantes líneas gráficas, aleteantes formas, bañadas en luces y colores.

Creadora completamente autodidacta, siempre vinculada al mundo de la cultura y del arte, pero desde una perspectiva más académica e intelectual en su trabajo en diferentes universidades de Alemania. Entre su extenso currículum profesional destaca su papel como conferenciante, docente en másteres, o comisaria de exposiciones, entre otros.

Los trabajos que nos presenta en la exposición “Reflejos sobre agua” suponen su puesta de largo como creadora. En esta muestra, se centra en la fotografía y da salida así a sus inquietudes artísticas. Le inspira la naturaleza y la idea básica del arte informal, así como el colorido y la materialidad del expresionismo, los juegos de sombra y luz, o el impresionismo...

Dónde: oficina de Turismo de Torre del Mar

Cuándo: hasta el 27 de agosto

Hora: de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos por la mañana, hasta el 27 de agosto.

Durante el mes de agosto Ciclo de conciertos de Jazz

El Centro de Arte Contemporáneo 'Francisco Hernández' de Vélez-Málaga continuará durante este mes con el ciclo de conciertos jazz, que serán todos los miércoles durante el mes de agosto.

En el programa de conciertos previstos, el próximo día 23 actuará Carlos Cortés Cuarteto y el día 30 cerrará el mes Garum Trío.

Dónde: Centro de Arte Contemporáneo 'Francisco Hernández', Velez-Málaga

Cuándo: todos los miércoles del mes de agosto

Hora: 20.30 horas

Precio:gratis

Hasta el 26 de agosto Festival de Verano en Plaza Mayor

Plaza Mayor acoge el Festival de Verano 2017, una cita en la que el público que asista vivirá el embrujo del espectáculo ecuestre o la magia y el ilusionismo de Cirkalgia. Además, podrán vivir las acrobacias del Circo Contemporáneo, la música de la Orquesta Sinfónica de Málaga, entre otros muchos espectáculos.

Cuándo: De Jueves a sábados, hasta el 26 de agosto.

Dónde: Plaza Mayor

Hora: 21.30

Todas las noches de agosto Noches mágicas en el teleférico de Benalmádena

Durante agosto, al caer la tarde, el Teleférico de Benalmádena ofrecerá Noches Mágicas, donde además del exclusivo viaje en telecabina y de las espectaculares vistas durante el recorrido y en la cima, se disfrutará de una propuesta única como es el Planetario al aire libre durante todas las noches del verano.

El Planetario al aire libre del Teleférico de Benalmádena propondrá a los visitantes “explorar en profundidad” el cielo de la Costa del Sol. El programa de Astronomía, dirigido por expertos de la el Aula del Cielo, con la colaboración de la Sociedad Malagueña de Astronomía, ayudará a descubrir desde la cima del Monte Calamorro el firmamento. Desde este enclave a 800 metros de altura sobre el nivel del mar, se podrá observar y conocer con la ayuda de un grupo de astrónomos la luna, las estrellas, diferentes galaxias, otros planetas o las constelaciones, entre otras.

Cuándo: Noches de agosto.

Dónde: Teleférico de Benalmádena

Horario: 22.00-23.30

Hasta septiembre Feria del Libro de Playa y Libro de Ocasión en Torremolinos

Torremolinos acoge estas semanas la Feria del Libro Playa y la Feria del Libro de Ocasión. En ambas ferias se pueden encontrar más de 8.000 ejemplares de libros a precios muy asequibles, desde 1 euro en adelante, con una amplia oferta dirigida a todo el público, de distintos gustos y edades. Novela histórica, romántica, ciencia ficción, especializados o, incluso, algunos ejemplares descatalogados y especializados en diversas materias.

La Feria del Libro Playa se ubica en la Paseo Marítimo del Bajondillo, concretamente en la plaza de las Comunidades Autónomas junto a la rotonda del Lido. Hasta el 10 de septiembre los puestos estarán abiertos de las siete de la tarde hasta la una de la noche.

Por su parte, la Feria del Libro de Ocasión se prolongará hasta el 3 de septiembre. Se sitúa en la Plaza de la Nogalera en horario partido, de 11.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 01.00 horas.

Cuándo: Hasta el 10 de septiembre y 3 de septiembre, respectivamente.

Lugar: Paseo Marítimo del Bajondillo y Plaza de la Nogalera (Torremolinos)

Hasta septiembre El Museo Picasso estrena su alianza con la Tate de Londres

‘Bacon, Freud y la Escuela de Londres’ es la ambiciosa exposición que inaugura la alianza estratégica entre el Museo Picasso Málaga y la Tate Gallery de Londres. De la institución británica proceden las 90 piezas que hasta el próximo 17 de septiembre ponen ante los ojos de los visitantes al MPM uno de los capítulos más vibrantes de la Historia del Arte occidental del último siglo. Porque hasta ocho décadas cubren las obras del nuevo proyecto de la pinacoteca malagueña, que suma una importante muesca en su presencia internacional.Antonio Javier López tiene más información.

Hasta el 15 de septiembre El Pompidou se abre a los niños

Bajo el título ‘¡Vaya circo!’, el Pompidou de Málaga diseña un montaje interactivo que llama a los más pequeños a reflexionar sobre cuestiones como el movimiento, el equilibrio, la composición de color o la importancia de los materiales según qué se quiera crear. La muestra, como todas las de esta serie, es de entrada gratuita y podrá visitarse hasta el próximo 15 de septiembre.Antonio Javier López tiene más detalles

Cuándo: Todos los días salvo los martes, hasta el 15 de septiembre.

Dónde: Centre Pompidou Málaga

Entrada: Gratis

Hasta el 15 de septiembre 'La nostalgia en colores. 100 años de carteles publicitarios malagueños (1870-1960)

La Fundación Unicaja expone hasta el próximo 15 de septiembre en la Sala Unicaja de Exposiciones Siglo de Málaga capital una variada selección de carteles que repasan casi un siglo de publicidad, economía y estilo de vida en la ciudad. Así, la muestra constituye un amplio recorrido por la historia de la provincia a través de la publicidad de conocidas casas comerciales, unas aún activas y otras ya desaparecidas.Para más detalles, click aquí.

Cuándo: Hasta el 15 de septiembre.

Dónde: Sala Unicaja de Exposiciones Siglo, Málaga capital.

Hasta el 24 de septiembre 'Malaqa, Ciudad del Saber'

Piezas arqueológicas, utensilios o documentos son algunos de los objetos que recoge la exposición'Malaqa, Ciudad del Saber', que exhibe el MUPAM para dar visibilidad a la Málaga musulmana más científica y de importante actividad intelectual, que no es tan conocida por el gran público. Aquí nacieron o vivieron relevantes escritores, poetas, historiadores, filósofos, teólogos, médicos, geógrafos... más de 250 sabios de todas las ramas del saber, que dejaron un importante legado de documentos y obras propias, como el botánico Ibn al-Baytar o el filósofo hebreo Avicebrón (Ibn Gabirol).Andrea Jiménez tiene más detalles

Cuándo: Hasta el 24 de septiembre.

Dónde: Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM), Málaga capital.

Horario: de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

Entrada: Gratis

Hasta el 30 de septiembre 'El nacimiento del color', en el Museum Jorge Rando

'El nacimiento del color' es la nueva exposición que puede verse en el Museum Jorge Rando, que exhibe el ciclo temático más reciente del artista malagueño, cuya obra se enfrenta a un "insólito" discurso estético y conceptual como es mostrar el color, solo, como color.Antonio Javier López tiene más detalles.

Cuándo: Hasta el 3 de septiembre

Dónde: Museum Jorge Rando. C/ Cruz del Molinillo, 12.

Entrada: gratis

Hasta el 30 de septiembre 'Caminantes', en el Puerto

El puerto de Málaga, en el marco de los actos conmemorativos del bicentenario de la Farola, ha inaugurado la exposición 'Caminantes en el Puerto', realizada por la reconocida artista internacional Elena Laverón y que homenajea a personas que disfrutan de la integración de espacios portuarios en la ciudad. Para más detalles, clica aquí.

Cuándo: Hasta el 30 de septiembre.

Dónde: Entorno del Palmeral de las Sorpresas, Málaga capital.

Entrada: gratis

Hasta el 14 de octubre La exposición ‘Inside Out. Iconografía femenina sin cuentos’ de Paula Vincenti

La exposición, compuesta por cerca de 30 piezas, entre soportes pictóricos, dibujos y objetos, ofrece al espectador un recorrido físico y visual por el trabajo de esta polifacética creadora, a través de los que aborda una profunda reflexión sobre la temática de género y la memoria.

Donde: Museo Unicaja Joaquín Peinado (Plaza del Gigante s/n)

Cuándo:hasta el 14 de octubre

Horario:lunes a viernes de 10,00 a 17,00 horas y sábados de 10,00 a 15,00 horas

Precio:gratis