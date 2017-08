Agenda | Planes de ocio en Málaga para este viernes 18, sábado 19 y 20 de agosto de 2017 Alimentos agrícolas de mercadillos malagueños Además de la feria, los malagueños podrán llenar su tiempo libre de otras alternativas ANDREA RODRIGUEZ Jueves, 17 agosto 2017, 16:16

Aunque continúa la Feria de Málaga 2017 (puedes ver toda su programación completa aquí), hay muchas más alternativas de ocio para todos los gustos, edades y bolsillos para disfrutar del fin de semana en Málaga y su provincia. Aquí las tienes:

Desde el viernes 18 de agosto hasta el 3 de septiembre La IX Gran Fiesta de la Cerveza de Fuengirola

El Castillo Sohail vuelve a acoger la celebración del Oktoberfest, la fiesta bávara más internacional. En el recinto del castillo, se podrán disfrutar varias especialidades culinarias Alemanas disponibles en varios stands y puestos, acompañadas de la características jarras de cervezas. Se instalarán las icónicas carpas y largas mesas para poder dar cabida a los más de 100.000 visitantes que se registran de media durante el Oktoberfest de Fuengirola. Además, el próximo viernes 18 se realizará la gran inauguración de la feria con la actuación en directo de Kiko Rivera a las 23.00 horas. Por otro lado, los domingos 20 y 27 se celebrará la fiesta de Rock&Beer donde se podrá disfrutar de la banda 5 D'copas en el escenario dentro del recinto.

Dónde: Castillo Sohail de Fuengirola

Cuándo: desde el viernes 18 de agosto hasta el 3 de septiembre

Horario: lunes a sábado de 19.00 a 02.00 horas y domingos de 12.00 a 02.00 horas

Del 16 al 20 de agosto Feria de Antequera

La feria de Antequera, declarada de Interés Turístico Nacional, se celebra este fin de semana con un cartel repleto de actividades. La programación estará repartida entre las denominadas 'Feria de Día' y 'Feria de Noche' donde los visitantes podrán disfrutar de una gran variedad de festejos populares. La Feria de Día está constituida por las casetas a cargo de cofradías y asociaciones que estarán ubicadas en el centro de la ciudad y en el Recinto Ferial. Allí se podrá disfrutar de degustaciones y actuaciones musicales en vivo. Por otro lado, en la Feria de Noche ubicada en el Recinto Ferial del Parque del Norte se encuentran las Casetas Andaluzas, la de la Juventud y la Caseta Municipal junto con las atracciones y los puestos de venta ambulante.

El viernes 18 de agosto estará cargado de eventos: la celebración del V Concurso Nacional de Porra Antequerana, los concursos de traje de flamenca de corto y traje típico antequerano o el famoso día del caballista.

Además durante todo el fin de semana actuarán en concierto artistas como Marta Sánchez, David Bustamante, Sweet California, Francisco o el grupo musical Mclan. También la plaza de toros de la ciudad se llenará de espectáculos de la mano de toreros como Padilla, Sergio Galán o El cordobés entre otros.

Dónde: caseta municipal del recinto ferial

Cuándo: desde el 16 al 20 de agosto

Sábado 19 y 20 de agosto Anthony Blake y el Rey León en el Auditorio de Benalmádena

El sábado 19 de agosto, Anthony Blake actuará en un escenario caracterizado por una cámara negra, una mesa, un taburete, una luz discreta, intimista, misteriosa, una música sugerente y a veces inquietante. Una voz envolvente que arrastra a los recovecos de tus pensamientos, Blake interpreta y llega hasta lo más hondo de los sentimientos del espectador y todo ello en un escenario a muy corta distancia.

El domingo 20 de agosto la saga de animación más vista de la historia del cine se convierte por primera vez en España en un tributo con 19 temas cantados con extraordinarias voces en directo y atractiva puesta en escena.

El Tributo del Rey León tiene prevista la parada en más de 80 localidades de España en este año, teniendo sus siguientes citas en Granada, Murcia y Huelva. Un total de 10 artistas ponen voz y baile a temas tan conocidos como El Ciclo Sin Fin, Voy a ser Rey León o Hakuna Matata, Preparaos; entre otras; pero también de canciones nunca cantadas en España como Somos Clan, Ésta es mi canción, Upendi y muchas más; sin olvidar los instrumentales, las batallas y algún tema sorpresa que nada tiene que ver con Rey León.

Dónde: Auditorio de Benalmádena

Cuándo: el sábado 19 y domingo 20 de agosto

Hora: 22.00 horas

Precio: desde 12 a 18 euros

Sábado 19 de agosto XVII Noche de Coplas Gaditanas en Estepona

Un total de cuatro agrupaciones de carnaval serán las protagonistas en la XVII Noche de Coplas Gaditanas en Estepona, organizada por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera+Cruz de Estepona, la colaboración del Ayuntamiento y será presentado una vez más por el esteponero Juanjo Macías.

Este año actuarán cuatro agrupaciones carnavalescas, tres chirigotas y una comparsa, que traerán a Estepona el mejor sabor del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz.

En la modalidad de chirigota destaca el primer premio de este año 2017, ¨Los del Planeta Rojo, pero rojo, rojo¨, del joven y reconocido autor gaditano José Antonio Vera Luque, que ha conseguido otros primeros premios con¨ Los Superpop (Chirigota ochentera)¨ en el año 2015 y ¨Esto sí que es una chirigota¨ en 2014. Esta será la primera vez que la chirigota de Vera Luque actúe en Estepona.

Además actuarán la chirigota de Juan Manuel Braza “Sheriff”, ¨Los Kunfundios¨, además de la chirigota de Estepona ¨Los Estrellaos¨ dirigida por Jesús Doña.

Completa el cartel la comparsa “Los Equilibristas”, con autoría de Miguel Ángel García Argüez, José Manuel Aranda y Manuel Sánchez Alba ¨El Noly¨, y la dirección del veterano y premiado Ángel Subiela. Esta comparsa ha sido una de las que más ha gustado este carnaval y ha conseguido el cuarto premio en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) en el Teatro Falla.

Dónde: en el patio del colegio Víctor de la Serna, en la Avenida San Lorenzo en Estepona

Día:sábado 19 de agosto.

Cuándo:21.00 horas

Precio: 12 euros entrada anticipada, 15 euros en taquilla.

Sábado 19 de agosto Devils in the Sky en el Teatro Auditorio Felipe VI de Estepona

Devils in the Sky, un grupo de rock formado por niños entre 8 y 14 años. Los pequeños rockeros, como ellos se definen, se conocieron en Rock Factory, escuela de música moderna, y entre sus influencias destacan Metallica, ACDC o System of A Down.

Debutaron el pasado 20 de mayo en el festival «San Pedro Rock» con una gran acogida y apoyo del público, sorprendiendo por su calidad musical y su contundencia rítmica y vocal, dejando bien claro que el Rock no morirá con las futuras generaciones. Desde entonces, entrevistas y agenda de conciertos van en aumento.

Su tarjeta de presentación fue un vídeo subido a Internet con una versión de “Toxicity” de System Of A Down, publicado en los perfiles de Facebook y en las webs de Rock más importantes del mundo, convirtiéndose en viral, con 500.000 visualizaciones y compartido más de 5.000 veces en tan sólo 10 días.

El batería de 8 añitos casi ni llega a los pedales, lo que no le impide tocar su instrumento de una manera brutal. Tienen preparado un repertorio de exquisitas versiones y están comenzando a preparar sus temas propios. Mas información sobre el grupo aquí

Dónde: Café Teatro del Auditorio Felipe VI

Cuándo: sábado 19 de agosto

Hora: 22.00 horas

Precio: Gratis

Sábado 19 y 20 de agosto Manu Sánchez en el Teatro Auditorio Felipe VI de Estepona

El humorista Manu Sánchez recalará el viernes y sábado en el Auditorio Felipe VI de Estepona para presentar su obra 'El último santo'. El mundo se acaba y el creador hace un encargo al único que ha estado en el cielo y en el infierno, al último santo. El artista andaluz se adentra en la piel del mismísimo Satán, un demonio algo gamberro y particular, para llevar a cabo una misión un tanto arriesgada: anunciar la llegada del Apocalipsis. Ser á la última vez que Manu Sánchez lleve a escena este montaje ya que trabaja en su nuevo espectáculo, 'El Buen Dictador, con el que empezará a girar finales de este mismo año. La función del sábado 19 será alas 21.00 horas y la del domingo a las 20.30 horas.

Dónde: Auditorio Felipe VI en Estepona

Cuándo: sábado 19 y domingo 20

Hora: 21.00 y 20.30 horas

Precio: desde 20 euros

Domingo 20 de agosto Mercadillo Ecológico en el Recinto Ferial de la Paloma en Benalmádena

Un mercadillo formado por puestecillos de comida donde todos los alimentos que se encuentran están certificados por la producción ecológica, por lo que están libres de productos químicos de síntesis y son producidos de forma natural respetando al medio ambiente.

Además, la gran mayoría son alimentos Km-0 han sido creados en el territorio de Andalucia. Esto permite reducir insumos relacionados con las largas cadenas de comercialización (combustibles, embalajes, productos conservantes…), evita numerosos intermediarios, se pueden ofrecer alimentos en su máxima frescura y punto óptimo de maduración apoyando en la economía rural local.

Dónde: Recinto Ferial del Parque de la Paloma en Benalmádena

Cuándo: domingo 20 de agosto

Hora:a partir de las 10 horas

Sábado 19 de agosto Jazz en la Plaza de la Tribuna en Benalmádena

Concierto gratuito dentro del programa 'Cultura en la calle' para dinamizar diferentes zonas de Benalmádena con actividades culturales para nuestros vecinos y visitantes.

Dónde: Plaza de la Tribuna (El Corralón) en Benalmádena

Cuándo: 22.30 horas

Precio: Gratis

Domingo 20 hasta el 27 de agosto Concierto Banda Municipal en Estepona

La Banda Municipal realizará el quinto Concierto de la Temporada de Verano en el Recinto Musical Mtro. Navarro Mollor, en la Plaza del Reloj de Estepona y dedicado en esta ocasión a la “Música popular moderna del siglo XX”.

Esta edición trata de la octava temporada de la BME bajo la dirección titular y artística del Maestro José Antonio López Camacho. Hasta el 27 de agosto, más de medio centenar de obras serán interpretadas cada domingo en las actuaciones gratuitas que se incluyen en este ciclo de conciertos monográficos de grandes piezas del repertorio bandístico español, zarzuela, música popular moderna del s. XX y música de grandes bandas sonoras de cine.

Como en ediciones anteriores, cada uno de los conciertos finalizará con la interpretación del Himno de Estepona, con letra y música del inolvidable Mtro. Manuel Navarro Mollor.

Dónde: Plaza del Reloj en Estepona

Cuándo: domingo 20 de agosto

Hora: 21.00 horas

Precio: Gratis

Hasta el 27 de agosto Exposición fotográfica 'Reflejos sobre agua'

La oficina de Turismo de Torre del Mar acoge la exposición fotográfica 'Reflejos sobre agua', de Milena Luna. En esta muestra, la autora convierte una alborotada superficie del agua de un estanque en auténtica poesía, dando alas a la imaginación. Ante estas sugerentes fotos, el espectador se sumerge en un desconocido cosmos de incontables detalles, un universo de fantásticas estructuras, vibrantes líneas gráficas, aleteantes formas, bañadas en luces y colores.

Creadora completamente autodidacta, siempre vinculada al mundo de la cultura y del arte, pero desde una perspectiva más académica e intelectual en su trabajo en diferentes universidades de Alemania. Entre su extenso currículum profesional destaca su papel como conferenciante, docente en másteres, o comisaria de exposiciones, entre otros.

Los trabajos que nos presenta en la exposición “Reflejos sobre agua” suponen su puesta de largo como creadora. En esta muestra, se centra en la fotografía y da salida así a sus inquietudes artísticas. Le inspira la naturaleza y la idea básica del arte informal, así como el colorido y la materialidad del expresionismo, los juegos de sombra y luz, o el impresionismo...

Dónde: oficina de Turismo de Torre del Mar

Cuándo: hasta el 27 de agosto

Hora: de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos por la mañana, hasta el 27 de agosto.

Durante el mes de agosto Ciclo de conciertos de Jazz

El Centro de Arte Contemporáneo 'Francisco Hernández' de Vélez-Málaga continuará durante este mes con el ciclo de conciertos jazz, que serán todos los miércoles durante el mes de agosto.

En el programa de conciertos previstos, el próximo día 23 actuará Carlos Cortés Cuarteto y el día 30 cerrará el mes Garum Trío.

Dónde: Centro de Arte Contemporáneo 'Francisco Hernández', Velez-Málaga

Cuándo: todos los miércoles del mes de agosto

Hora: 20.30 horas

Precio:gratis

Durante todo el verano El Cine de Verano vuelve a la capital

Comprueba en nuestro buscador qué películas se proyectan cerca de donde vives ( Más información aquí):

Hasta el 26 de agosto Festival de Verano en Plaza Mayor

Plaza Mayor acoge el Festival de Verano 2017, una cita en la que el público que asista vivirá el embrujo del espectáculo ecuestre o la magia y el ilusionismo de Cirkalgia. Además, podrán vivir las acrobacias del Circo Contemporáneo, la música de la Orquesta Sinfónica de Málaga, entre otros muchos espectáculos.

Cuándo: De Jueves a sábados, hasta el 26 de agosto.

Dónde: Plaza Mayor

Hora: 21.30

Todas las noches de agosto Noches mágicas en el teleférico de Benalmádena

Durante agosto, al caer la tarde, el Teleférico de Benalmádena ofrecerá Noches Mágicas, donde además del exclusivo viaje en telecabina y de las espectaculares vistas durante el recorrido y en la cima, se disfrutará de una propuesta única como es el Planetario al aire libre durante todas las noches del verano.

El Planetario al aire libre del Teleférico de Benalmádena propondrá a los visitantes “explorar en profundidad” el cielo de la Costa del Sol. El programa de Astronomía, dirigido por expertos de la el Aula del Cielo, con la colaboración de la Sociedad Malagueña de Astronomía, ayudará a descubrir desde la cima del Monte Calamorro el firmamento. Desde este enclave a 800 metros de altura sobre el nivel del mar, se podrá observar y conocer con la ayuda de un grupo de astrónomos la luna, las estrellas, diferentes galaxias, otros planetas o las constelaciones, entre otras.

Cuándo: Noches de agosto.

Dónde: Teleférico de Benalmádena

Horario: 22.00-23.30

Hasta septiembre Feria del Libro de Playa y Libro de Ocasión en Torremolinos

Torremolinos acoge estas semanas la Feria del Libro Playa y la Feria del Libro de Ocasión. En ambas ferias se pueden encontrar más de 8.000 ejemplares de libros a precios muy asequibles, desde 1 euro en adelante, con una amplia oferta dirigida a todo el público, de distintos gustos y edades. Novela histórica, romántica, ciencia ficción, especializados o, incluso, algunos ejemplares descatalogados y especializados en diversas materias.

La Feria del Libro Playa se ubica en la Paseo Marítimo del Bajondillo, concretamente en la plaza de las Comunidades Autónomas junto a la rotonda del Lido. Hasta el 10 de septiembre los puestos estarán abiertos de las siete de la tarde hasta la una de la noche.

Por su parte, la Feria del Libro de Ocasión se prolongará hasta el 3 de septiembre. Se sitúa en la Plaza de la Nogalera en horario partido, de 11.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 01.00 horas.

Cuándo: Hasta el 10 de septiembre y 3 de septiembre, respectivamente.

Lugar: Paseo Marítimo del Bajondillo y Plaza de la Nogalera (Torremolinos)

Hasta el 15 de septiembre El Pompidou se abre a los niños

Bajo el título ‘¡Vaya circo!’, el Pompidou de Málaga diseña un montaje interactivo que llama a los más pequeños a reflexionar sobre cuestiones como el movimiento, el equilibrio, la composición de color o la importancia de los materiales según qué se quiera crear. La muestra, como todas las de esta serie, es de entrada gratuita y podrá visitarse hasta el próximo 15 de septiembre.Antonio Javier López tiene más detalles

Cuándo: Todos los días salvo los martes, hasta el 15 de septiembre.

Dónde: Centre Pompidou Málaga

Entrada: Gratis

Hasta septiembre El Museo Picasso estrena su alianza con la Tate de Londres

‘Bacon, Freud y la Escuela de Londres’ es la ambiciosa exposición que inaugura la alianza estratégica entre el Museo Picasso Málaga y la Tate Gallery de Londres. De la institución británica proceden las 90 piezas que hasta el próximo 17 de septiembre ponen ante los ojos de los visitantes al MPM uno de los capítulos más vibrantes de la Historia del Arte occidental del último siglo. Porque hasta ocho décadas cubren las obras del nuevo proyecto de la pinacoteca malagueña, que suma una importante muesca en su presencia internacional.Antonio Javier López tiene más información.

Hasta el 15 de septiembre 'La nostalgia en colores. 100 años de carteles publicitarios malagueños (1870-1960)

La Fundación Unicaja expone hasta el próximo 15 de septiembre en la Sala Unicaja de Exposiciones Siglo de Málaga capital una variada selección de carteles que repasan casi un siglo de publicidad, economía y estilo de vida en la ciudad. Así, la muestra constituye un amplio recorrido por la historia de la provincia a través de la publicidad de conocidas casas comerciales, unas aún activas y otras ya desaparecidas.Para más detalles, click aquí.

Cuándo: Hasta el 15 de septiembre.

Dónde: Sala Unicaja de Exposiciones Siglo, Málaga capital.

Hasta el 30 de septiembre 'El nacimiento del color', en el Museum Jorge Rando

'El nacimiento del color' es la nueva exposición que puede verse en el Museum Jorge Rando, que exhibe el ciclo temático más reciente del artista malagueño, cuya obra se enfrenta a un "insólito" discurso estético y conceptual como es mostrar el color, solo, como color.Antonio Javier López tiene más detalles.

Cuándo: Hasta el 3 de septiembre

Dónde: Museum Jorge Rando. C/ Cruz del Molinillo, 12.

Entrada: gratis

Hasta el 30 de septiembre 'Caminantes', en el Puerto

El puerto de Málaga, en el marco de los actos conmemorativos del bicentenario de la Farola, ha inaugurado la exposición 'Caminantes en el Puerto', realizada por la reconocida artista internacional Elena Laverón y que homenajea a personas que disfrutan de la integración de espacios portuarios en la ciudad. Para más detalles, clica aquí.

Cuándo: Hasta el 30 de septiembre.

Dónde: Entorno del Palmeral de las Sorpresas, Málaga capital.

Entrada: gratis

Hasta el 24 de septiembre 'Malaqa, Ciudad del Saber'

Piezas arqueológicas, utensilios o documentos son algunos de los objetos que recoge la exposición'Malaqa, Ciudad del Saber', que exhibe el MUPAM para dar visibilidad a la Málaga musulmana más científica y de importante actividad intelectual, que no es tan conocida por el gran público. Aquí nacieron o vivieron relevantes escritores, poetas, historiadores, filósofos, teólogos, médicos, geógrafos... más de 250 sabios de todas las ramas del saber, que dejaron un importante legado de documentos y obras propias, como el botánico Ibn al-Baytar o el filósofo hebreo Avicebrón (Ibn Gabirol).Andrea Jiménez tiene más detalles

Cuándo: Hasta el 24 de septiembre.

Dónde: Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM), Málaga capital.

Horario: de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

Entrada: Gratis

Hasta el 14 de octubre La exposición ‘Inside Out. Iconografía femenina sin cuentos’ de Paula Vincenti

La exposición, compuesta por cerca de 30 piezas, entre soportes pictóricos, dibujos y objetos, ofrece al espectador un recorrido físico y visual por el trabajo de esta polifacética creadora, a través de los que aborda una profunda reflexión sobre la temática de género y la memoria.

Donde: Museo Unicaja Joaquín Peinado (Plaza del Gigante s/n)

Cuándo:hasta el 14 de octubre

Horario:lunes a viernes de 10,00 a 17,00 horas y sábados de 10,00 a 15,00 horas

Precio:gratis