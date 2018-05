Agenda de ocio | Música, motos y fiestas locales para disfrutar del fin de semana en Málaga La Ruta de la Tapa de Torre del Mar se acerca a su final. El salón Moto & Bike, el nuevo show de Luis Piedrahita o la Noche en Blanco de Rincón de la Victoria, entre las propuestas ISABEL MÉNDEZ Málaga Jueves, 17 mayo 2018, 16:16

El penúltimo fin de semana de mayo ofrece una variada agenda de actividades en ocio para todos los públicos. Numerosos espectáculos coinciden estos días en la capital, a los que se le unen los dos conciertos de Pablo Alborán y la representación de 'Rigolleto' en el Cervantes, para los que no hay entradas.

Jueves y viernes Charlas en La Térmica

Beatriz del Pozo imparte la conferencia-taller 'El baile flamenco: su lenguaje y sus códigos' a las 20.00 horas en la Sala 002 de La Térmica este jueves, mientras que en la Sala 001 se impartirá la conferencia 'Juventud, nuevas identidades y creación', con Claudio Zulian y José Ramón Ubieto en Signos de Hoy. Además, el viernes a las 20 horas el polifacético Máximo Pradera estará también en el espacio cultural de la Diputación para impartir una nueva conferencia del ciclo '¿De qué me suena eso? La entrada es libre hasta completar aforo.

Del jueves al sábado 'FlamencoEñe', en el Museo Picasso

El auditorio del Museo Picasso Málaga acoge la III Muestra de Flamenco para Programadores Internacionales FlamencoEñe 2018, que tiene como objetivo la internacionalización del flamenco de nuestro país. El recinto acogerá un total de 12 conciertos en formato showcase con algunas de las propuestas más representativas del flamenco que se hace en España en la actualidad. El programa combina nombres habituales y conocidos de la escena con jóvenes talentos y con estilos muy variados: Alba Molina, David Carmona, Diego Guerrero, Juan Parrilla, El Amir, María Terremoto, Ezequiel Benítez, Gipsy Rappers, Laura Vital, Lorenzo Moya trío, Miguel Ángel Cortés y Kiki Morente.

FlamencoEñe ofrecerá un total de 12 conciertos en dos sesiones: sesión de tarde, a las 19 horas, y sesión de noche, a las 22:30 horas. El precio para asistir a cada pase es de seis euros.

Del viernes al domingo Fiesta Gaucha en Torremolinos

Torremolinos disfrutará de la tradición y cultura argentina este fin de semana con la Fiesta Gaucha, que ofrecerá artesanía, gastronomía y música del país sudamericano en la plaza de La Nogalera en horario de 13.00 a 00.00 horas.

Además de diferentes puestos de asadores y bebidas que se repartirán por alrededor de la plaza, a partir de las 15.00 horas del viernes comenzará la primera actuación a cargo del 'Dúo Tango Folklore'. Ya por la noche, sobre las 22.00 horas tendrá lugar el 'Ballet Martin Fierro', con la que se pondrá punto y final a la primera jornada gaucha.

El sábado comenzarán los shows con el 'Dúo sol y fé' a las 15.00 horas. A las 20.30 horas aparecerá en el escenario el 'Dúo Chammame' y justo después el 'Grupo Raíces', el 'Ballet Raíces Argentinas' y 'Rea Tango show'. Asimismo, el domingo proseguirán las actuaciones y el folclore argentino con dos actuaciones, una a las 15.00 horas de 'Raza Tango' y otra, que pondrá el cierre al fin de semana, de 'Los Jorges' a partir de las 21.00 horas.

Del viernes al domingo III Salón Moto&Bike Andalucía

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) acogerá el III Salón Moto&Bike Andalucía del viernes al domingo, que contará con una zona de exposición de 10.000 metros cuadrados de superficie y con presencia de un gran número de expositores. Los asistentes podrán ver la oferta existente en diferentes categorías del sector de motos, con modelos de carretera, scooters, ciclomotores, raid, touring y otros tipos, y del sector de bicicletas, con modelos de montaña, carretera, paseo, BMX, bike-trial y otras disciplinas más deportivas.

Este año el evento cuenta con diversas novedades como la venta de motos seminuevas o de segunda mano por parte de los distintos expositores particiantes. Entre las motos que se comercializarán como novedad este año destaca sin duda la Ducati 1299 Superleggera, una moto de serie limitada y casi 100.000 euros de precio, que encabeza una deportiva exposición de la marca italiana en la feria.

El Salón llevarán a cabo una serie de demostraciones en Trial Indoor, Bike-Trial, BMX, Enduro y otras de motos, que ofrecerán especialistas, que forman parte del programa de exhibiciones y que se distribuirán a lo largo de los tres días en diferentes horarios.

En motos se volverá a instalar el Circuito de Enduro. Igualmente, se establecerá otro pequeño circuito de motos exterior para exhibiciones de minimotos, presentaciones de equipos y pruebas de motocicletas a la venta para clientes, que podrán rodarlas en esta zona.

El segmento de la bicicleta aporta este año más novedades pues se establecen sendas pruebas competitivas. Por un lado, el sábado tendrá lugar el Criterium 191919 Moto&Bike Andalucía 2018, sobre 21 kilometros de recorrido alrededor del recinto ferial, en formato carrera con bicicletas de piñón fijo.

Además, el domingo se llevará a cabo el I Rally de Escuela Moto&Bike para niños de tres a 14 años de diferentes escuelas de ciclismo, con la presencia de unos 150 participantes.

Asimismo, hay previstas sendas concentraciones de motos para la mañana del domingo a cargo del Ayabusa Club Marbella y de la Unión Motera de Málaga.

La entrada cuesta 5 euros, aunque es gratuita para los menores de 5 años. El horario es de de 11,00 a 21,00 horas viernes y sábado, y de 11,00 a 20,00 el domingo.

Viernes Teatro solidario en la Diputación

El auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial acoge este viernes a las 18.30 horas la representación de 'Historias menudas, menudas historias', a cargo del grupo de teatro del Colegio de Abogados; una actividad organizada por la Asociación Autismo Málaga para conmemorar su 25 aniversario. Los interesados en asistir a esta obra benéfica podrán conseguir las entradas-donativo por un importe de ocho euros reservándolas a través de la asociación, llamando al 952285954 o enviando un email a sedesocialautismomalaga@gmail.com.

Del viernes al domingo European Rock'N'Roll Meeting en Torremolinos

Torremolinos celebra este fin de semana el III European Rock'N'Roll Meeting, que se unirá este fin de semana a la Ruta del Rock y llenará de sonido la plaza del Remo de La Carihuela y la Cervecería Twister, situada en la calle Cruz, en el centro del municipio.

Empezará el viernes en la cervecería Twister a partir de las 20.00 horas. 'Ducky Jim Trio', 'The Radions' y 'Roll Drive + Jam Sessions' actuarán en pasesde una hora hasta las 23.00 horas. El sábado el encuentro rockero se transportará hasta la plaza del Remo en La Carihuela, donde desde las 11.45 hasta las 15.10 no parará la música en directo. 'Dj Farmer John', 'Radions with dancing lessons', 'Boogie Machine', Kasino Kings' serán los protagonistas del horario matinal en la zona litoral del municipio. Asimismo, tras un descanso hasta las 16.50 horas, cuando dará comienzo el segundo turno del día hasta las 20.00 horas con 'Dj Farmer John', 'SaraLee', 'Ducky Jim' y 'Roll Drive'.

El domingo el evento musical seguirá en el mismo escenario de la plaza del Remo. 'Dj Farmer John', 'The Radions', 'Ducky Jim with dancing lessons' y 'SaraLee' actuarán sin parón desde las 11.50 hasta las 15.10 horas. Tras el descanso, se reanudará el rock en la calle a partir de las 17.00 hasta las 20.00 horas con 'Johnny Moon and the Selentines', 'Kasino Kings' y Boogie Machine + Jam Sessions'.

Viernes Alex O'Dogherty, en La Cochera

El polifacético Alex O'Dogherty llega este viernes a Málaga con su banda 'La Bizarrería' para presentar su nuevo disco, 'Muévete'. Se trata del tercer álbum del conjunto musical -tras 'Mi imaginación y yo' y 'El amor es pa ná'- y es un trabajo con ucho más rock, más funk, lleno de canciones positivas, divertidas y, sobre todo, bailables, como por ejemplo sus dos primeros sencillos, 'La cosa solo puede mejorar' (un ejercicio de positivismo ante tanta negatividad que nos rodea) y 'Muévete' (un himno a la autogestión y a los emprendedores).

El espectáculo en La Cochera Cabaret será este viernes a las 22 horas. Las entradas cuestan 13 euros.

Viernes y sábado Luis Piedrahita, en el Alameda

En 'Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas' Luis Piedrahita reflexiona sobre las esponjas de baño, las neveras, los ascensores, las esperas, los hoteles… Invita a acompañarle durante casi hora y media de show, de risas y emociones, conseguido todo ello sin más artificios que su personalidad, su voz y su cuerpo. Las Funciones son el viernes a las 21 horas y el sábado a las 19 y las 21.30 horas. Las entradas cuestan 21 euros.

Viernes y sábado Actividades gratuitas por el Día de los Museos

Este viernes se celebra el Día Internacional de los Museos, que este año lleva por título: 'Museos hiperconectados: Enfoques nuevos, públicos nuevos'. Por ello, se llevarán a cabo dos jornadas de actividades el viernes y el sábado en el Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM).

En concreto, el viernes 18 se llevará a cabo la actividad 'Conectando obras', en la que se realizarán unas visitas guiadas especiales a dos obras de la Colección Permanente. A través de estas visitas, tratadas desde una perspectiva diferente a la habitual, los participantes podrán conectar e identificarse con ellas a través de su historia, el artista, curiosidades, entre otros. Las visitas, destinadas a un público adulto, se harán en dos sesiones independientes, a las 12.00 horas y a las 18.00 horas respectivamente.

Por otra parte, con objeto de potenciar la identificación de los propios participantes con el origen de su ciudad, el sábado 19 a las 11.30 horas, las familias podrán disfrutar del taller 'Pasaporte para la historia de Málaga'. A través de la resolución de una serie de acertijos y pruebas, cuyas respuestas encontrarán en obras de la Colección, los participantes irán descubriendo pasajes históricos de la localidad.

Los interesados en participar en estas actividades deberán inscribirse, de manera previa, por correo electrónico a la siguiente dirección: difusionmuseo@malaga.eu

Por su parte, también será gratis la entrada a la Casa Natal, el Centre Pompidou Málaga y la Colección del Museo Ruso, que además retransmitirán en directo en sus cuentas de Facebook las visitas guiadas por los educadores y mediadores. La Fundación Picasso Museo Casa Natal realizará esta visita virtual a las 11 horas y en castellano; la Colección del Museo Ruso la llevará a cabo a las 16 horas y en inglés y, por último, el Centre Pompidou Málaga la retransmitirá a las 18 horas, también en castellano.

El público que acuda a los museos el viernes podrá disfrutar de las visitas guiadas en dos pases horarios de mañana y de tarde. En la Casa Natal, el horario de estas visitas es a las 12 y 18 horas; en la Colección del Museo Ruso tendrán lugar a las 12 y 17 horas y en el Centre Pompidou Málaga a las 12:30 y 18 horas.

Sábado I Día del Pipeo de Casarabonela

Las habas serán protagonistas en el I Día del Pipeo de Casarabonela, que se celebra este sábado. La jornada comenzará a las 12.00 horas con la apertura de un mercado donde los visitantes podrán adquirir productos autóctonos y artesanales, tal y como ha manifestado el regidor.

A partir de las 13.00 horas se realizará un 'showcooking' donde los visitantes podrán aprender la elaboración del pipeo, un plato típico apto para vegetarianos y veganos elaborado con habas frescas, guisantes, lechugas de oreja de burro, patatas, alcachofas, cebollas, aceite de oliva, ajo, almendras y pan cateto frito, condimentado con especias como pimentón dulce, comino y pimienta. Se acompaña de unas tortillas cocinadas con pan rallado, huevos, ajos y perejil.

Sábado Noche en Blanco de Rincón de la Victoria

Rincón de la Victoria celebra este sábado su Noche en Blanco, que contará con una veintena de actividades gratuitas. La jornada cuenta con una amplia y diversa programación con propuestas culturales y artísticas. Este año habrá localizaciones nuevas para diversas actividades, como La Torre Almenara de El Cantal donde se celebrará una muestra de la Tragedia Griega a cargo de los alumnos de segundo de adultos de la Escuela Municipal de Teatro. Para más detalles, ver aquí.

Sábado y domingo Romerías en Vélez y Periana

Este fin de semana en la comarca más oriental de la provincia de Málaga coinciden dos importantes romerías de patrones locales. Por un lado, Vélez-Málaga celebra la de la Virgen de los Remedios. Por otro, el pueblo de Periana acoge la romería de San Isidro Labrador, apenas tres días después de las fiestas que se han celebrado en su honor. En ambos casos, las romerías se prolongarán durante todo el fin de semana.

En el caso de Vélez-Málaga, la comitiva saldrá el sábado por la tarde tras la misa de romeros en la Ermita del Cerro. Así, los romeros irán desde la Plaza de las Carmelitas hacia la Finca de la Pola. La imagen de la patrona irá acompañada por una multitudinaria peregrinación, según informa Javier Almellones

Sábado Proyección de cortometrajes en el Museum Jorge Rando

El Museum Jorge Rando acoge este sábado, de 18 a 20 horas, la proyección de cortometrajes 'Autorretratos Audiovisuales'. Las cuatro obras seleccionadas por el profesor Agustín Gómez son de jóvenes egresados en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga. Aunque son obras que corresponden a intereses e inquietudes personales, todas tienen en común que son diálogos consigo mismo, obras del yo, autorretratos audiovisuales en el que la familia está presente. Podrán verse estas obras:

- Javi Villalta Soler, Un autorretrato menos (5 min 40 s)

- Daniel Natoli, Qué suerte (11 min 08 s)

- Marta M Mata, Diez y nueve. Autorretrato con herida (25 min)

- Dani Parra, Te inventaba conmigo (15 min)

A la proyección asistirán los autores Marta M. Mata y Dani Parra, que ofrecerán una introducción a sus obras y participarán en un posterior coloquio sobre sus trabajos, acompañados del profesor Agustín Gómez y el coordinador de la programación cinematográfica del museo, Paco Casado. La entrada es libre hasta completar aforo.

Domingo Día de la Naranja en Coín

Coín celebra este domingo la Fiesta de la Naranja, declarada de Singularidad Turística por la Diputación de Málaga en 2004. El ambiente comenzará a partir de las 11.00 horas, aunque el momento más esperado de la jornada será a partir de las 14.00 horas, cuando, tras probar un refrescante zumo de naranja, comiencen las degustaciones de ensaladilla de naranja, así como de la popular 'sopa hervía', un sabroso plato que habitualmente compartían los trabajadores del campo. Además se cocina con lo mejor de la huerta: pimientos, tomates, ajos y patatas, y con pan del día anterior. En esta ocasión, los encargados ayudar a la elaboración y repartir la sopa será el colectivo senderista Giseco. No faltarán los concursos de postres, elaborados con esta vitaminada fruta y el certamen de pintura rápida, bajo el nombre de «Annette Deleitalle», como homenaje a esta pintora belga que escogió Coín para pintar sus calles y plazas pero sobre todo a sus gentes.

El Día de la Naranja sirve también para premiar a alguna persona o entidad de la localidad que destaque por su labor en el pueblo con el denominado Premio Naranja Honorífico, un galardón que supone un merecido reconocimiento y que este año ha recaído en las tres harineras de la localidad: San José, La Fuensanta y El Molino. Se han elegido a estas empresas locales, de carácter familiar, por su trabajo diario con uno de los productos agroalimentarios más afamados de nuestra tierra y la promoción de los mismos. Fernando Torres te cuenta más

Domingo 'El Principito', en La Cochera

Tras caer con su avioneta en medio del desierto y tener agua para tan solo ocho días, el aviador descubrirá a un joven con el que emprenderá un viaje por el universo, visitando estrellas, planetas y asteroides. Los habitantes de cada planeta enseñarán una valiosa lección a los protagonistas de esta bellísima historia, 'El Principito', que este domingo se representará a las 12 en La Cochera Cabaret (Avenida de Los Guindos 48).

Domingo Marcha solidaria 'Walkathon' en Benalmádena, a favor de Cudeca

Benalmádena acoge este domingo la XVI edición del 'Walkathon' o marcha solidaria de Cudeca. La salida se realizará en la calle Torrevigía, en el paseo marítimo a la altura del hotel Sunset Beach. Habrá tres recorridos, uno de diez kilómetros, con salida a las 10.30 horas; y otros de cinco y dos kilómetros, con salida a las 12.00 horas.

La inscripción puede realizarse desde la web de Cudeca o durante el mismo domingo. El precio de inscripción es de diez euros para los adultos, seis euros para niños y el bono familiar por 20 euros.

Domingo Día del Pedal

Este domingo se celebra el I Día del Pedal, organizado por el colegio El Limonar y con la colaboración de la Junta Municipal del Distrito, que ofrece un paseo en bicicleta de hasta siete kilómetros que saldrá a las 9:30 horas del colegio El Limonar, situado en el Paseo del Limonar, y que finalizará en la playa de las Acacias.

Una vez arrancada la marcha, está previsto que discurra hacia el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, plaza del General Torrijos y vuelta al paseo por esta parte del litoral de Málaga para enfilar el camino hacia la playa de las Acacias. La ruta tiene como horario aproximado de llegada las 12:30 horas. Al formalizar la inscripción (5 euros) los participantes podían aportar de manera voluntaria un kilo de alimentos no perecederos que se destinará íntegramente de la organización benéfica de los Hermanos Obreros de María. A cambio, recibirán una camiseta conmemorativa del evento. La actividad está abierta al público de todas las edades hasta sumar los 600 dorsales que se han sacado para el desarrollo de la marcha.

Domingo Manu Sánchez es 'El buen dictador'

Manu Sánchez. / Roberto Garner

Tras sus anteriores apuestas teatrales, el humorista Manu Sánchez continúa cosechando éxitos en taquilla con 'El buen dictador', que se representa este domingo en el Teatro Alameda. «El buen dictador que dará el golpe en la mesa y, aunque a él le duela el doble, por fin actuará como Dios manda». Las funciones son este domingo a las 18.30 y 21.30 horas. Las entradas cuestan 22 euros.

Hasta el 26 de mayo Lego Star Wars en el Miramar

La fuerza de la saga Star Wars se despierta en el centro comercial Miramar (Fuengirola) con LEGO Star Wars. Hasta el 26 de mayo, los fans de la famosa saga de cine podrán divertirse, jugar, construir, disfrutar, conocer el mundo LEGO Star Wars y adentrarse en los dos lados de la fuerza visitando las cuatro zonas de juego de las que se compone el evento. En la terraza se encuentra la zona de juego LEGO y la zona Building Happening. En la zona de juego habrá una piscina de bricks, mesas de construcción para recrear las aventuras de la saga, miles de ladrillos LEGO y 2 boxes de consolas con videojuegos de LEGO Star Wars.

Por su parte, en la zona Building Happening podrán construir en equipo una figura gigante de más de 1,80 metros de alto y hacerse una foto de recuerdo antes de destruirla para que el siguiente equipo la vuelva a crear.

Además, en la planta de los Cines, estará la zona de exposición donde se podrán visitar las esculturas gigantes de los personajes de LEGO Star Wars. En la misma planta, también estará la zona Meet & Greet, donde tendrán la oportunidad de conocer en persona a un LEGO Stormtrooper e inmortalizar el momento con una foto en el photocall diseñado para la ocasión.

Los interesados pueden disfrutar de este evento los jueves, viernes y sábados de 17 a 21 horas y los sábados de 12 a 16 horas.

Hasta el 27 de mayo Ruta de la Tapa de Torre del Mar

Torre del Mar celebra hasta el 27 de mayo la sexta edición de su Ruta de la Tapa, en la que los 20 establecimientos participantes ofrecen una bebida y un aperitivo por sólo dos euros.

Hasta el 27 de mayo 'Mitos de una Galaxia', en el Palmeral de las Sorpresas

'Mitos de una galaxia muy lejana' es una exposición que reúne figuras de colección únicas, bustos, autógrafos, contenido multimedia, dioramas, storyboards originales, figuras a tamaño real, piezas originales y contenidos exclusivos de la saga de la Guerra de Las Galaxias y que desde este fin de semana podrá visitarse en Málaga capital. La muestra podrá visitarse en el Palmeral de las Sorpresas, junto al Aula del Mar, hasta el 27 de mayo como parte de los actos organizados por la Fundación Andrés Olivares, entidad a la que irán destinados los beneficios. Las entradas están a la venta en www.mitosdeunagalaxia.com. Para más detalles, ver aquí

Hasta el 27 de mayo 'Totem. Behind the scenes', en La Térmica

'Totem. Behind the scenes' desvela secretos y curiosidades de El Circo del Sol en una muestra en La Térmica que puede visitarse de manera gratuita hasta el próximo 27 de mayo. La exposición anticipa la llegada del espectáculo 'Totem' a Málaga, donde permanecerá del 1 de junio al 1 de julio en el recinto ferial. Regina Sotorrío tiene más detalles

Hasta el 24 de junio 'Brancusi', en el Pompidou

Algunas de las piezas de la exposición. / Migue Fernández

El Centre Pompidou Málaga acoge hasta el 24 de junio la exposición 'Brancusi' en la que se presenta toda la diversidad de la obra del artista a través de la selección de un centenar de fotografías, negativos y grabaciones, así como algunas esculturas y dibujos.

La presentación de estas obras, todas ellas pertenecientes a la colección del Centre Pompidou, se ha dividido en cinco partes: la figura de Brancusi, su taller, el diálogo entre la forma en bruto y la forma lisa, lo orgánico y finalmente un homenaje a La columna sin fin. Francisco Griñán tiene más detalles.

Hasta el 30 de junio 'La Farola de Málaga, 200 años de destellos'

El Museo Alborania acoge la exposición 'La Farola de Málaga, 200 años de destellos' cuyo objetivo es poner de manifiesto la importancia que la Farola de Málaga ha tenido para nuestra ciudad a lo largo de toda su historia de 200 años. Un símbolo que ha acompañado a los malagueños y malagueñas en acontecimientos importantes como terremotos, guerra, naufragios y que con sus destellos inconfundibles ha abierto las puertas de Málaga a navegantes, pescadores, comerciantes, etc. Para más detalles, ver aquí.