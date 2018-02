Qué hacer en Málaga este fin de semana: agenda de ocio del jueves 8, viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de febrero de 2018 'Priscilla, reina del desierto', en el Cervantes hasta el domingo. El musical 'Priscilla', el 35 Festival de Teatro o las fiestas en Humilladero y Tolox, entre las propuestas para estos días ISABEL MÉNDEZ Málaga Jueves, 8 febrero 2018, 17:22

Del jueves al domingo El musical 'Priscilla, reina del desierto', llega al Cervantes

Basado en la película ganadora de un Oscar al mejor vestuario, Priscilla narra las divertidas experiencias de tres artistas 'drag' que atraviesan el desierto australiano representando su atrevido espectáculo y en una suerte de viaje en búsqueda del amor y de la amistad.

Las funciones son el jueves a las 20 horas, viernes y sábado a 18 y 22 horas, y domingo a 17 y 21 horas.

El precio de las entradas oscila entre los 60 y los 18 euros, aunque algunas localidades tienen descuento en funciones concretas.

Jueves Final del ciclo 'Cinephilo' en el CAL

Este jueves llega a su fin la cuarta edición del ciclo ‘Cinephilo’, con la proyección del documental de Thierry y C. Thomas sobre el escritor Roland Barthes, titulado ‘Roland Barthes, el teatro del lenguaje’. El film, que se proyectará a partir de las 19 horas en la sede del CAL, durará 60 minutos y la actividad concluirá con un debate a cargo de Sébastien Courtois, catedrático de Filosofía y profesor del Liceo Francés Internacional de Málaga, que ha coordinado el ciclo.

Del jueves al sábado 'Dos + dos', en el Alameda

Adrián y Julieta, Tomás y Silvia, son dos parejas de amigos de toda la vida. Una noche de celebración, Tomás y Silvia les cuentan a sus amigos que practican el intercambio de parejas y que les encantaría compartir esa práctica con ellos. Lo que parece una confesión inocente, acaba desestabilizando por completo al matrimonio, ya que les obliga a hacer frente a la falta de pasión en la que viven sumergidos desde hace años. Al ver la química que tienen sus amigos, Julieta decide no resignarse y luchar por recuperar esa chispa con Adrián. Y para ello, entre los tres, tratarán de convencerle de que se lance a esta aventura...

Daniel Guzmán, Miren Ibarguren, María Castro y Alex Barahona son los protagonistas de este divertido montaje.

Funciones:

Jueves a las 20:30 horas.

Viernes a las 20:30 horas.

Sábado a las 19:00 y 21:30 horas.

Domingo a las 19:00 horas.

Precios: De la fila 1 a la fila 15, 25 euros. De la fila 16 a la fila 19, 18 euros.

Jueves y viernes 'Justo a tiempo', en el Echegaray

Los dos payasos de Síndrome Clown y el dibujante malagueño Ángel Idígoras llegan al 35 Festival de Teatro de Málaga con 'Justo a tiempo', un montaje para "animarnos a aprovechar bien los minutos, segundos y horas de nuestra existencia" que podrá verse el jueves y el viernes a las 20 horas en el Teatro Echegaray. A través de este espectáculo descubriremos las pautas para gestionar bien nuestro tiempo y sacar el máximo rendimiento a las 24 horas que tiene el día.

Las entradas cuestan 15 euros.

Además, tras los 60 minutos exactos y cronometrados que duran los pases de 'Justo a tiempo. Una conferencia contrarreloj' los asistentes podrán adquirir un libro ilustrado para así rememorar las risas en el patio de butacas.

Viernes El maestro Pepe Cuenca, en el ciclo 'La Térmica Ajedrez'

Este viernes se celebrará una nueva sesión del ciclo 'La Térmica Ajedrez', que contará con la presencia del gran maestro internacional Pepe Cuenca. De 17 a 17.50 horas se celebrará 'El ajedrez de masas: guardar silencio o cantar jaque mate', en la que el periodista especializado Manuel Azuaga entrevistará al ajedrecista Pepe Cuenca, Gran Maestro Internacional desde 2015. A continuación, de 18.00 a 21.30 horas, comenzará el torneo 'Ajedrez dicharachero', donde Cuenca se medirá en directo con los asistentes que se hayan inscrito previamente a través de la web www.ajedrezsocial.org

Hasta el 4 de marzo. De jueves a sábados 'La distancia entre tus ojos y los míos', en Microteatro Málaga

Una pareja, dos ciudades ¿puede el amor sobrevivir a la distancia? Esa es la interesante reflexión que plantea 'La distancia entre tus ojos y los míos', que se representará de jueves a sábados en la sala Microteatro Málaga (calle San Juan de Letrán 12) desde este jueves, 8 de febrero, hasta el próximo 4 de marzo.

Escrita y dirigida por Carlos Zamarriego, tiene como protagonistas a la malagueña de origen italiano Steph Magnin Vella y al actor y presentador malagueño Maik Alexandre.

Los jueves habrá pases a las 21:15, 21:45, 22:15 y 22:45 horas. Los viernes y sábados serán a las 21:15, 21:45, 22:15, 22:45 y 23:15 horas.

Viernes Diego Guerrero, en La Cochera

Diego Guerrero, cantante, compositor y arreglista andaluz reúne a la élite musical de España en su nuevo álbum 'Vengo Caminando', que presenta este viernes en Málaga. En la cita en La Cochera Cabaret (22 horas) demostrará cómo, aunque su raíz flamenca se mantiene, es capaz de interpretar y entrelazar con una elegancia y sabiduría únicas, géneros musicales tan complejos como la rumba afrocubana, la timba, el jazz o el propio flamenco, desde las más profundas raíces de cada género.

Las entradas cuestan 12 euros si se está de pie y 8 para los que prefieran seguir el espectáculo sentados.

Viernes Concierto solidario

El Conservatorio Superior de Música de Málaga (campus de El Ejido) acoge un concierto solidario este viernes a beneficio de la Fundación Autismo Sur. El recital, en el que participará la Orquesta Sinfónica, comenzará a las 20 horas y el donativo voluntario es de 5 euros.

Las invitaciones se pueden recoger en la sede de Autismo Sur, en la calle Massenet 11, así como en la zapatería Melo's (calle Especería 5) y en el estanco de la plaza de la Merced. El concierto comenzará a las 20 horas.

Hasta el sábado 'Retrotopía o cómo morir de nuevo', en el Cánovas

El ser humano ya no es capaz de imaginar un futuro ideal. El sociólogo Zygmunt Bauman ya proclamó la muerte de la utopía. En un mundo globalizado e hiperconectado, emerge una nostalgia compartida por los valores que se perdieron por el camino. ¿A dónde podría llevarnos la senda de la retrotopía? Ese es el reto que plantea el montaje 'Retrotopía o cómo morir de nuevo', que puede verse en el Teatro Cánovas hasta el próximo 10 de febrero.

Las sesiones son de miércoles a viernes a 18.30, 20 y 21.30 horas y los sábados a las 20.30. Las entradas cuestan 12 euros y de venta anticipada 8.

Del viernes al martes Día de los Polvos en Tolox

Tolox celebra desde el viernes y hastsa el próximo martes sus fiestas de Carnaval, donde destaca especialmente la costumbre en la que vecinos y visitantes se lanzan polvos de talco entre sí. Así se verá concretamente a partir de la medianoche del lunes, es decir, justo cuando comience el Martes de Carnaval.

El origen de esta peculiar tradición se remonta siglos atrás, cuando de esta forma, los mozos se declaraban de este forman tan atípica a sus pretendidas, que, eso sí, se escondían en la medida de lo posible.

Hasta el domingo Carnaval en la calle y entierro del Boquerón

El Carnaval de Málaga 2018 llega a su fin, pero antes se despedirá por todo lo alto con diversas actividades. El viernes por la noche será la gala de Elección de Drag Queen, a las 21.00 horas en la plaza de la Constitución.

El sábado por la mañana se celebrará la entrega de los premios de la gala infantil en la plaza de la Constitución y habrá actuaciones. Por la tarde habrá una reedición de la final del concurso de canto abierta al público y además se disfrutará de la Batalla de flores, Carnaval Infantil y Pasacalles de Dioses a partir de las 18.00 horas por el Centro de Málaga.

El domingo, con la Gran Boqueroná, desde las 13.00 horas, se podrán degustar gratuitamente boquerones fritos en la Plaza de la Constitución. Posteriormente será el entierro del boquerón en la playa de La Malagueta tras el desfile que arrancará en el Centro.

Del viernes al domingo Carnaval en Humilladero

Humilladero celebra este fin de semana su Carnaval, que tiene entre sus principales actividades el pasacalles de disfraces que se celebrará el sábado a partir de las 16 horas. Durante algo más de tres horas, el municipio se convertirá en una gran fiesta que terminará con el concurso de disfraces. Además de esta actividad, el domingo habrá otro pasacalles infantil y el conocido como ‘Carnaval del Chuchete’, un singular juego con botijos.

Sábado y domingo Visita a las fragatas Cristóbal Colón y Méndez Núñez

Las fragatas Méndez Núñez y Cristóbal Colón permanecerán atracados en el muelle 2 hasta el domingo, fecha en la que se harán a la mar para continuar con sus actividades previstas. Los buques estarán abiertos para las visitas del público el sábado entre las 11.00 y las 13.00, y entre las 16.00 y las 18.30 horas, así como el domingo entre las 11.00 y las 13.00 horas, según han informado desde la Armada en un comunicado. Para más detalles, ver aquí.

Sábados y domingos hasta el próximo día 18 'No se baila en la cocina', en la Sala Gades

"Nuestros padres nos reñían por bailar en la cocina, y estoy segura de que no somos los únicos que no podían esperar a llegar al estudio de danza para ponerse a bailar. Esa inquietud, esas ganas de movernos, de convertir en movimiento nuestros pensamientos y de conectar con la sensibilidad y creatividad del público son el motor de 'No se baila en la cocina'". Así resume la malagueña Marina Miguélez su espectáculo 'No se baila en la cocina', con el que quiere romper las barreras que separan su profesión (la danza) del gran público, a veces por falta de información, otras por prejuicios.

Este montaje podrá verse en la Sala Gades el sábado a las 21 horas y el domingo a las 19 así como el próximo fin de semana. Las entradas cuestan 16 euros en taquilla, 8 en venta anticipada.

Sábado Almuerzo solidario en el Puerto

La terminal de cruceros del Muelle de Levante en el Puerto, acoge este sábado Pop Boat y olé!!!, un almuerzo-cóctel solidario en el que la recaudación irá a beneficio de las ONG Nuevo Futuro y la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer. El donativo es de 25 euros.

Habrá música en directo ya que actuarán Encarni Navarro, JukeBox, Ipop, Kassia, Electroduendes y Señor Mirinda.

Sábado 'Síndrhomo', en el Echegaray

Tragicomedia diogénica que refleja el instinto de supervivencia de una ciudad amenazada por una gran plaga a través de dos hermanos. Uno, con síndrome de Diógenes, colecciona un ejército de pescaderas, autobuseros y mercenarios del día a día. Otra, sin trabajo y con delirios de esquiadora de la jet set. Entre ellos, un travesti vengativo y adicto a la poesía. En total, un trío enfermizo metido en una jungla de luces y sombras, en un juego absurdo de verdades y locuras comprensibles.

'Síndrhomo' puede verse este sábado en el Teatro Echegaray (20 horas). Las localidades cuestan 15 euros.

Hasta el sábado Exposición de Playmobil en Alhaurín de la Torre

La Casa de la Juventud de Alhaurín de la Torre (calle Punto Industrial s/n) acoge hasta el próximo 10 de febrero la exposición Lauroclick, donde los protagonistas son las entrañables figuras de Playmobil. Puede visitarse de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas así como los sábados de 9 a 14 y de 17 a 21 horas.

Domingo Carrera solidaria de Entreculturas

Málaga acogerá este domingo la séptima edición de la Carrera Solidaria de Entreculturas, que se celebra de manera simultánea en trece ciudades españolas. En la capital de la Costa del Sol se desarrolla en cinco modalidades: tres carreras infantiles para niños de entre 6 y 11 años, que transcurren dentro del Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga; y dos categorías más, que se celebran en el exterior con salida y meta en el estadio. La categoría de seis kilómetros está dirigida a participantes de 12 años en adelante y la de 12 kilómetros, para 18 años en adelante. Este año, los fondos recaudados irán destinados a acceso a la educación y actividades deportivas y de ocio para jóvenes, niños y niñas de Maban, Sudán del Sur, África.

Hasta el domingo 'Pasas de Málaga y artes decorativas' en el MUPAM

La exposición 'Las pasas de Málaga y las artes decorativas' que acoge el MUPAM se ha prorrogado hasta el 11 de febrero. En esta muestra se ofrece una visión insólita y espectacular del universo creativo que rodeó el embalaje y la exportación de las pasas a los lugares más lejanos del mundo durante el siglo XIX y el primer tercio del XX, su época de mayor auge. Para esta exposición se han seleccionado 105 cromolitografías originales -ilustraciones realizadas a color con técnica litográfica-, la mayoría de ellas inéditas, que sirvieron durante casi un siglo para publicitar este manjar de fama universal y para decorar y hacer atractivas las cajas que las contenían y que se regalaban y abrían en las mesas más selectas de todo el mundo.

Hasta el 23 de febrero 'INT2017', en el Centro Cultural MVA

Del 18 de enero al 23 de febrero el Centro Cultural MVA (calle Ollerías, 34), acoge la exposición 'INT2017', un conjunto de obras artísticas seleccionadas entre los proyectos que han realizado los estudiantes del Máster de Producción Artística Interdisciplinar de la Facultad de Bellas Artes durante el pasado curso 2016-2017.

Patricia Tena Moreno-Baquerizo, Juan Miguel Pérez Ramos, Carla Bufí, Carmen Carrasco Santos, Hadaly Vilasclaras, Alberto Crespo Albenca, Kike Sanz, Jorge Galán, Alicia de la Fuente de los Ángeles, Antonio Mena, Juan Antonio Payá, Dolores Lozano, Ana Isabel Perujo, Alejandro, Edu y María Vera, son los autores que conforman la exposición y que brindan a los asistentes la posibilidad de conocer a través de sus creaciones distintas visiones de la realidad.

Mediante vídeos, esculturas, pintura, dibujos y fotografías, los artistas pretender hacer reflexionar al espectador y demostrar que en la sociedad actual prevalece la cultura de las imágenes, del consumo y de los medios de comunicación de masas.

Entre las obras que estarán expuestas en el MVA se encuentran: 'Piel, Huellas', de Patricia Tena Moreno-Baquerizo; 'Redundancias singulares', de Jorge Galán; 'Death or Glory', de Hadaly Vilasclaras; 'Higgie de los cuatro sentidos', de Carmen Carrasco Santos; 'Noises', de Juan Antonio Payá; 'Black Files, de Edu; 'El momento es la noche' de Kike Sanz; o 'Resonancias', de María Vera.

La muestra se podrá visitar en horario de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas excepto festivos.

Hasta el 25 de febrero Exposiciones en el Museum Jorge Rando

Hasta el próximo 25 de febrero, el Museum Jorge Rando expone la obra más reciente del pintor malagueño: 'Nacerán nuevas auroras', un ciclo donde sus pinturas son el escenario para que el color se encuentre con la línea. Continúa con nuevas creaciones de 'La belleza llora con la tragedia', en las que muestra la deshumanización de la sociedad enfrentando nuestra mirada a las escenas que acontecen en los conflictos de África y Oriente Medio, y regresa a sus Miniaturas, una invitación a redescubrir la naturaleza desde la introspección de su autor en las salas 1, 2 y 3.

Además, en la sala 4 'La belleza llora con la tragedia II' relata el hombre el apocalipsis del siglo XXI y nos enfrenta el pintor a su imagen desgarrada. Aquí Jorge Rando ofrece la luminosidad de su pintura a las penumbras de la existencia. La persecución, las ejecuciones, el hambre, los éxodos o el tormento son relatados con pinceladas violentas de gran intensidad cromática que anhelan la supervivencia del alma a la permanencia de la vida. La exposición se acompaña de un grupo escultórico que refleja la condena a la invisibilidad con el mimetismo del color como analogía.

Hasta el 4 de marzo 'Other', de la artista australiana Tracey Moffatt, en el CAC Málaga

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga presenta el vídeo de la artista australiana Tracey Moffatt titulado 'Other' (2010). El Espacio 5 del centro acogerá esta obra que puede visionarse hasta el 4 de marzo.

El vídeo es un montaje con un ritmo rápido de 'clips' de películas que muestran la atracción entre las razas marcado por la música que juega un importante papel. Para más detalles, ver aquí.

Hasta el 17 de marzo Tributo a Juan Antonio Ramírez en la UMA

Las salas del Rectorado de la Universidad de Málaga acogen hasta el próximo 17 de marzo la exposición ‘El bricoleur y la ciudad. Juan Antonio Ramírez y el ecosistema del arte en Málaga 1980-2000’. El montaje reivindica el papel de Ramírez como agitador cultural en los primeros años de la década de los 80 del siglo pasado y toma el pulso al cordón umbilical que unió al catedrático con el lugar que lo vio nacer de chiripa y a la que regresó en dos cursos académicos como a su Arcadia particular. Porque la muestra sondeam en esencia, lo que Ramírez dejó en la ciudad y lo que la ciudad caló en Ramírez. Antonio Javier López te cuenta más

Hasta el 25 de marzo Chema Cobo en la Alianza Francesa

La Alianza Francesa exhibe la exposición ‘La vertu tue’ de la mano de la irónica y sutil obra del artista afincado en Málaga. Una identidad, individual o colectiva, se construye a menudo sobre las arenas movedizas de un puñado de contradicciones. Por ejemplo, la democracia europea levanta sus cimientos en el terreno ensangrentado de una revuelta furibunda. Al fin y al cabo, la propia palabra ‘terrorismo’ nace en aquellos años del siglo XVIII bajo el eco de la guillotina para dar cuenta de los ajusticiamientos públicos de quienes eran sospechosos de no nadar a favor de aquella corriente. La Alianza Francesa (C/ Beatas, 36. Málaga) acoge un montaje que abre de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 horas. Entrada gratuita. Descubre más en 'Chema Cobo: el pincel y la guillotina'.

Hasta el 30 de junio 'La Farola de Málaga, 200 años de destellos'

El Museo Alborania acoge la exposición 'La Farola de Málaga, 200 años de destellos' cuyo objetivo es poner de manifiesto la importancia que la Farola de Málaga ha tenido para nuestra ciudad a lo largo de toda su historia de 200 años. Un símbolo que ha acompañado a los malagueños y malagueñas en acontecimientos importantes como terremotos, guerra, naufragios y que con sus destellos inconfundibles ha abierto las puertas de Málaga a navegantes, pescadores, comerciantes, etc. Para más detalles, ver aquí.