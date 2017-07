Agenda de ocio en Málaga para el fin de semana del viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de julio Rincón celebra su Festival de la Cerveza hasta el domingo. Julio se despide por todo lo alto con el festival aéreo de Torre del Mar, un concierto de Diana Navarro o diversas ferias y citas gastronómicas ISABEL MÉNDEZ Málaga Jueves, 27 julio 2017, 17:53

Del viernes al domingo Festival Internacional Aéreo de Torre del Mar

La playa de Torre del Mar acogerá del 28 al 30 de julio la exhibición aérea más importante del litoral español este verano con el desarrollo del II Festival Aéreo Internacional Torre del Mar Air Show, con la participación de más de 40 aeronaves militares y civiles de seis países diferentes. Así, estarán representadas las fuerzas aéreas de Bélgica, Francia, Turquía y España, a la vez que acudirán grupos acrobáticos de Reino Unido e Italia. Para conocer el programa completo, pincha aquí.

Hasta el 6 de agosto I Festival Internacional de la Cerveza y la I Feria del Marisco de Rincón de la Victoria

Rincón de la Victoria celebra desde este jueves su I Festival Internacional de la Cerveza y la I Feria del Marisco, que podrá visitarse hasta el próximo 6 de agosto. El evento tendrá lugar en la playa de Rincón de la Victoria, frente a la oficina de Turismo, en horario de 12:00 a 17:00 horas y de 20:00 a 00:30 horas todos los días. Allí se instalará una carpa climatizada de 600 metros cuadrados, en la que se habilitarán 15 grifos de cerveza, mesas y bancos de madera de dos metros de largo.

El Festival cuenta con más de 30 marcas de cerveza de carácter internacional que se servirán en jarras de medio litro y un litro, cuyo precio oscilará entre los 2,5 y los 4 euros en función de la marca. Por otro lado, el público podrá degustar raciones de mariscos como gambas, langostinos, zamburiñas, concha fina, almejas, peregrinas, buey de mar, mejillones, bogavante y pulpo, a partir de 6 euros. Además, el evento contará con actuaciones musicales en directo.

El 2% de la recaudación irá destinada a obras sociales en el municipio.

Hasta el domingo Food-trucks Experience en Torremolinos

La plaza La Nogalera de Torremolinos alberga este fin de semana una nueva edición del 'Foodtrucks Xperience', que contará con 12 concineros. Además, habrá música en vivo cada noche, un mercado artesanal y una zona infantil para los más pequeños.

El festival ofrecerá gastronomía nacional e internacional, con comida mexicana, hamburguesas gourmet, salchichas alemanas, jamón ibérico, brochetas o salmorejo, entre otros. Los precios serán populares e irán de 3 a 8 euros. Todo abierto desde las 19 horas.

Este viernes Diana Navarro, en Casino Torquebrada

Si esiliencia significa superarse a uno mismo, Diana Navarro lo ha conseguido. Más flamenca y más moderna que nunca, la malagueña vuelve a su tierra para ofrecer este viernes un recital en el casino Torrequebrada donde presentará su último trabajo, Resiliencia. En él la artista ofrece además pop electrónico e influencias sinfónicas.

Hora: 22:00 (apertura de puertas 21:15).

Entradas: desde 25 euros en El Corte Inglés. Disponibles Entrada VIP+Cena Cóctel

El viernes Ciclo 'Lecturas' en la Casa Gerald Brenan

El ciclo 'Lecturas', organizado por la Casa Gerald Brenan, tendrá este viernes como protagonista al escritor Alejandro Simón Partal. El acto dará comienzo en el jardín de la Casa a partir de las 20:30 horas. Este ciclo, dependiente del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, propone a diversos escritores conversar sobre las lecturas que más les han influido a lo largo de su vida y posteriormente, mostrarnos parte de su propia obra.

Del viernes al domingo 'Finde en Blanco' de Estación de Cártama

Cártama Estación celebra la quinta edición de su 'Finde en Blanco', en el que participan 16 estalecimientos de la localidad entre restaurantes, bares de copas y heladerías. Las personas que acudan vestidas de blanco se beneficiarán de un descuento por cada consumición y entrarán en el sorteo de fines de semana en Almuñécar, Matalascañas, Puerto de Santa María y Roquetas de Mar, una estancia en Ardales, un cofre spa más masaje para dos personas, dos toallas de playa, dos entradas para el Dreambeach y 16 bonos de consumición de 20 euros.

Las urnas para depositar los boletos del sorteo se encontrarán en Murci Bar, Tapería Bocatería La Abuela, Burguer Cynthia y Café Central.

Además, este año se contará con un servicio gratuito de ludoteca en la Casa de Castilla y León.

Este viernes El Consorcio, en Benalmádena

El Consorcio ofrece este viernes un recital en el que demostrará que hay melodías eternas y letras imperecederas que sobreviven al paso del tiempo. El concierto empezará a las 22 horas en el Auditorio y las entradas están a la venta en la web Malagaentradas.com

Hasta el domingo Wonder Gay Festival, en Torremolinos

Torremolinos acoge hasta el domingo el Wonder Gay Festival, en el que destaca el concierto de la artista Rosa López para presentar su octavo disco, 'Kairós'.

Reconocidos 'disc jockeys' pincharán en las playas y discotecas de la ciudad. Para conocer el programa completo de actuaciones, pincha aquí.

Viernes y sábado Recitales en Gibralfaro

El ciclo de conciertos 'Julio Musical' ofrece este fin de semana sus úiltimos conciertos. El viernes a las 22 horas actuará la Insostenible Big Band y el sábado se contará con uno de los más importantes y reconocidos guitarristas de jazz del mundo, Ximo Tébar también desde las 22 horas.

Las entradas para estos conciertos pueden comprarse en la web mientrada.net, o en la taquilla del propio Castillo a partir de las 20:30 horas de los mismos días de concierto.

El sábado Mucha música en el Coca-Cola Music Experience

Sacaba Beach, en Málaga capital, ha sido el lugar elegido por Coca-Cola para el nuevo festival Coca-Cola Music Experience On The Beach, que se celebra este sábado. Tras siete años de éxitos, Málaga acoge la nueva edición de la mano de más de 20 artistas. Efecto Pasillo, Piso 21, Critika y Said, Carlos Marco, Ana Mena, Lérica, Ania, David Lafuente, Twin Melody, Ventino, Ricky Furiati, Laura Durand, Carlos Parejo, Xantos, Kenya, Carlos Danoso, Xriz Bromas Aparte, Bombai, Rasel, The Tripletz, Atacados y Gemeliers serán los encargados de animar la fiesta. Para más detalles, pincha aquí.

El sábado India Martínez, en Benalmádena

'Tour Secreto' es el original título de la gira de India Martínez, que este sábado recala en el Auitorio municipal de Benalmádena para presentar u nuevo disco, 'Te cuento un secreto'. El espectáculo comenzará a las 22 horas y las localidades están a la venta en la web Malagaentradas.com

Hasta el domingo Feria de Almáchar

Almáchar celebra su feria hasta el domingo, que contará con un am mplio progarma de actividades. El viernes desde las 17:30 a las 20:30 horas tendrá lugar la Feria de Día Infantil con Talleres y un Parque de juegos gratuito. A las siete de la tarde serán las tradicionales corridas de cintas a caballo en el río Almáchar junto a la avenida Josefa Gámez. También habrá un partido de baloncesto senior en la pabellón cubierto.

La inauguración del alumbrado será a las 22:00 horas y durante toda la noche actuará la orquesta D’ Vértigo. También se elegirá al Rey, Reina y Damas de Honor de las Fiestas infantil y adultos. A las 01:30 horas actuarán Los Electroduendes.

El sábado a la una de la tarde se inaugurará la Feria de Día en el Paseo Axarquía. Por la tarde, habrá Master Class de Zumba, Fiesta de la Espuma y maratón de baile amenizado por el grupo Clave y Son. Por la noche, además de la Orquesta D Vértigo estarán No me pises que llevo chanclas.

El domingo a las doce del mediodía tendrá lugar la Misa en honor a la patrona del pueblo, la Virgen del Amparo. A las dos de la tarde habrá paella popular. A partir de las cuatro de la tarde actuarán el Coro Folklórico Luz de Luna de Almáchar, Tania Contreras y el cuadro flamenco Samaruco Flamenco con los almachareños Rubén Portillo y Sandra Cisneros. A las ocho de la tarde será la procesión en honor a Nuestra Señora Virgen del Amparo acompañada por la Asociación Músico Cultural Nuestra Señora de Gracia de Moclinejo. En el recinto ferial actuará a las 00:30 horas, Sergio El Duende, concursante del programa “Yo soy del Sur” de Canal Sur.

Jueves, viernes y sábado Teatro: 'Los tres mosqueteros'

La compañía Comediantes Malagueños representa del jueves al sábado el clásico 'Los tres mosqueteros'. Será a las 20.30 horas en La Caja Blanca, (Avenida del Editor Ángel Caffarena), en Málaga capital. Las entradas cuetan 10 euros en venta anticipada y 15 en taquilla los días de las funciones.

Hasta el domingo Semana Cultural de Jarazmín

Jarazmín continúa hasta el domingo con su Semana Cultural,organizada por la Asociación de Vecinos Jarazmín en colaboración con el Distrito Málaga-Este y diversas empresas privadas.

Las actividades programadas se desarrollarán en el Recinto Ferial de Jarazmín y en el campo de futbol de la barriada y son las siguientes:

Jueves 27 de julio

21:30h. Presentación de las Reinas y Príncipe Infantil (+3 años).

22:00h. Animación infantil “KOKOROTA” con Spiderman y Lady Bug.

00:00h. Elección de la Reina y Príncipe Infantil Jarazmín 2017.

Viernes 28 de julio

22:30 h. Apertura de la Verbena 2017 con la actuación de la Orquesta Metrópolis

23:00 h. Actuación del Grupo de Baile de Carmen Guirado

23:30 h. Nueva actuación de la Orquesta Metrópolis

00:00 h. Segundo pase del Grupo de Baile Carmen Guirado

00:30 h. Actuación de la cantante Aurora Guirado

01:30 h. Orquesta Metrópolis hasta el final de la velada.

Sábado 29 de julio

14:00 h. Gran Paella Popular

17:00 h. Concurso de Respostería

22:30 h. Actuación de la Academia de Baile Cristina Gallardo

23:00 h. Orquesta Metrópolis

23:45 h. Nueva actuación de la Academia de Baile Cristina Gallardo

00:15 h. Elección del Socio/a del año 2017.

00:30 h. Actuación del Grupo Duende Burlón.

01:30 h. Orquesta Metrópolis hasta el final de la velada.

Domingo 30 de julio

14:00 h. Gran Sardinada.

17.00 h. Fiesta de la espuma con animación. Campo de fútbol

22:00 h. Entrega de premios y trofeos de las diferentes pruebas deportivas y concursos

22:30 h. Actuación de la Orquesta Metrópolis

23:15 h. Animación de Zumba de la mano de “Silby”..

00:30 h. Orquesta Metrópolis hasta el final de la velada. Como es tradicional ofrecerá a los asistentes chocolate y leche merengada.

Todas las pruebas deportivas comenzarán a las 19:00 h. en el Recinto Ferial y en el campo de fútbol de la barriada.

Durante todo el verano Películas para todos los gustos en el cine de verano de la capital

Comprueba en nuestro buscador qué películas se proyectan cerca de donde vives (Más información aquí):

Cine de verano en Málaga 2017 Seleccionar PARQUE SAN MIGUEL MUELLE UNO PLAYA DE LA MALAGUETA PLAYA EL DEDO. EL PALO PARQUE DE LA ALEGRÍA PARQUE DEL NORTE CENTRO CIUDADANO VALLE – INCLÁN PISTA DEPORTIVA (C/ BALIZA) PLAYA DE LA MISERICORDIA COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBURGO/MÁLAGA PLAZA DE LA INMACULADA CAMPANILLAS | C.E.I.P. CUPIANA CAMPANILLAS | C.E.I.P. FRANCISCO DE QUEVEDO CAMPANILLAS | C.E.I.P. CAYETANO BOLÍVAR CAMPANILLAS | PISTA DEPORTIVA ‘EL TARAJAL’ CASETA MUNICIPAL DEL RECINTO FERIAL PARQUE BALSA DE LA DECANTACIÓN PARQUE DEL CINE CINE ALBÉNIZ PLAZA ESPERANZA. LAGUNILLAS RECINTO EDUARDO OCÓN PARQUE SAN MIGUEL MES DÍA HORA/PELÍCULA JUNIO SÁBADO 24 22:15 h. CARLITOS Y SNOOPY: LA PELÍCULA DE PEANUTS JULIO SÁBADO 8 22:15 h. X-MEN: APOCALIPSIS JULIO SÁBADO 22 22:15 h. ANGRY BIRDS: LA PELÍCULA AGOSTO SÁBADO 5 22:15 h. HOTEL TRANSILVANIA 2 MUELLE UNO MES DÍA HORA/PELÍCULA JULIO VIERNES 7 22:15 h. ANGRY BIRDS: LA PELÍCULA JULIO VIERNES 21 22:15 h. LOS JUEGOS DEL HAMBRE: SINSAJO. PARTE 2 AGOSTO VIERNES 4 22:15 h. OCHO APELLIDOS CATALANES PLAYA DE LA MALAGUETA MES DÍA HORA/PELÍCULA JUNIO MARTES 27 22:15 h. ATRAPA LA BANDERA JULIO SÁBADO 1 22:15 h. MISIÓN: IMPOSIBLE. NACIÓN SECRETA JULIO DOMINGO 9 22:15 h. BATMAN V. SUPERMAN:EL AMANECER DE LA JUSTICIA JULIO JUEVES 13 22:15 h. PALMERAS EN LA NIEVE JULIO SÁBADO 15 22:15 h. LAS CRÓNICAS DE BLANCANIEVES: EL CAZADOR Y LA REINA DEL HIELO JULIO MARTES 25 22:15 h. CUATRO FANTÁSTICOS JULIO JUEVES 27 22:15 h. UN HOMBRE DE ALTURA AGOSTO DOMINGO 6 22:15 h. TORO PLAYA EL DEDO. EL PALO MES DÍA HORA/PELÍCULA JUNIO DOMINGO 25 22:15 h. OCHO APELLIDOS CATALANES JUNIO JUEVES 29 22:15 h. ALVIN Y LAS ARDILLAS: FIESTA SOBRE RUEDAS JULIO MIÉRCOLES 5 22:15 h. PIXELS JULIO MARTES 11 22:15 h. KUNG FU PANDA 3 JULIO MIÉRCOLES 19 22:15 h. TORO JULIO DOMINGO 23 22:15 h. BATMAN V. SUPERMAN: EL AMANECER DE LA JUSTICIA JULIO SÁBADO 29 22:15 h. MISIÓN: IMPOSIBLE. NACIÓN SECRETA AGOSTO MIÉRCOLES 2 22:15 h. X-MEN: APOCALIPSIS AGOSTO MARTES 8 22:15 h. UN HOMBRE DE ALTURA PARQUE DE LA ALEGRÍA MES DÍA HORA/PELÍCULA JUNIO DOMINGO 25 22:15 h. PIXELS JULIO VIERNES 7 22:15 h. LOS JUEGOS DEL HAMBRE: SINSAJO. PARTE 2 JULIO MIÉRCOLES 19 22:15 h. CARLITOS Y SNOOPY: LA PELÍCULA DE PEANUTS AGOSTO VIERNES 4 22:15 h. NINJA TURTLES: FUERA DE LAS SOMBRAS AGOSTO MARTES 8 22:15 h. CUATRO FANTÁSTICOS PARQUE DEL NORTE MES DÍA HORA/PELÍCULA JUNIO MARTES 27 22:15 h. PALMERAS EN LA NIEVE JULIO MARTES 11 22:15 h. LAS CRÓNICAS DE BLANCANIEVES: EL CAZADOR Y LA REINA DEL HIELO JULIO DOMINGO 23 22:15 h. CUATRO FANTÁSTICOS JULIO MARTES 25 22:15 h. HOTEL TRANSILVANIA 2 CENTRO CIUDADANO VALLE – INCLÁN MES DÍA HORA/PELÍCULA JUNIO MIÉRCOLES 28 22:15 h. LOS JUEGOS DEL HAMBRE: SINSAJO. PARTE 2 JULIO MIÉRCOLES 12 22:15 h. ALVIN Y LAS ARDILLAS: FIESTA SOBRE RUEDAS JULIO MIÉRCOLES 26 22:15 h. KUNG FU PANDA 3 AGOSTO MIÉRCOLES 9 22:15 h. BATMAN V. SUPERMAN: EL AMANECER DE LA JUSTICIA PISTA DEPORTIVA (C/ BALIZA) MES DÍA HORA/PELÍCULA JUNIO VIERNES 30 22:15 h. CARLITOS Y SNOOPY: LA PELÍCULA DE PEANUTS JULIO JUEVES 6 22:15 h. MISIÓN: IMPOSIBLE. NACIÓN SECRETA JULIO VIERNES 14 22:15 h. PIXELS JULIO JUEVES 20 22:15 h. ATRAPA LA BANDERA JULIO VIERNES 28 22:15 h. NINJA TURTLES: FUERA DE LAS SOMBRAS PLAYA DE LA MISERICORDIA MES DÍA HORA/PELÍCULA JUNIO SÁBADO 24 22:15 h. TORO JUNIO VIERNES 30 22:15 h. HOTEL TRANSILVANIA 2 JULIO DOMINGO 2 22:15 h. CUATRO FANTÁSTICOS JULIO JUEVES 6 22:15 h. NINJA TURTLES: FUERA DE LAS SOMBRAS JULIO SÁBADO 8 22:15 h. CARLITOS Y SNOOPY: LA PELÍCULA DE PEANUTS JULIO VIERNES 14 22:15 h. ANGRY BIRDS: LA PELÍCULA JULIO DOMINGO 16 22:15 h. LOS JUEGOS DEL HAMBRE: SINSAJO. PARTE 2 JULIO JUEVES 20 22:15 h. UN HOMBRE DE ALTURA JULIO SÁBADO 22 22:15 h. OCHO APELLIDOS CATALANES JULIO VIERNES 28 22:15 h. LAS CRÓNICAS DE BLANCANIEVES: EL CAZADOR Y LA REINA DEL HIELO JULIO DOMINGO 30 22:15 h. ATRAPA LA BANDERA AGOSTO JUEVES 3 22:15 h. PALMERAS EN LA NIEVE AGOSTO SÁBADO 5 22:15 h. KUNG FU PANDA 3 AGOSTO JUEVES 10 22:15 h. MISIÓN: IMPOSIBLE. NACIÓN SECRETA COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBURGO/MÁLAGA

PLAZA DE TABACALERA | SESIONES ESPECIALES MES DÍA HORA/PELÍCULA JUNIO JUEVES 29 22:15 h. ANASTASIA JULIO JUEVES 13 22:15 h. GUERRA Y PAZ JULIO JUEVES 27 22:15 h. EL ARCA RUSA PLAZA DE LA INMACULADA MES DÍA HORA/PELÍCULA JULIO SÁBADO 1 22:15 h. LAS CRÓNICAS DE BLANCANIEVES: EL CAZADOR Y LA REINA DEL HIELO JULIO SÁBADO 15 22:15 h. CUATRO FANTÁSTICOS JULIO SÁBADO 29 22:15 h. ANGRY BIRDS: LA PELÍCULA AGOSTO JUEVES 3 22:15 h. ATRAPA LA BANDERA AGOSTO JUEVES 10 22:15 h. LOS JUEGOS DEL HAMBRE: SINSAJO. PARTE 2 CAMPANILLAS | C.E.I.P. CUPIANA

(C/ PORTALES DE LA VICTORIA, 22. LAS CASTAÑETAS) MES DÍA HORA/PELÍCULA JULIO DOMINGO 2 22:15 h. ALVIN Y LAS ARDILLAS: FIESTA SOBRE RUEDAS CAMPANILLAS | C.E.I.P. FRANCISCO DE QUEVEDO

(C/ TIZIANO, S/N. URBANIZACIÓN BRILLANTE) MES DÍA HORA/PELÍCULA JULIO MARTES 4 22:15 h. X-MEN: APOCALIPSIS CAMPANILLAS | C.E.I.P. CAYETANO BOLÍVAR

(C/ ROMERO, 2. BARRIADA SANTA ROSALÍA. MAQUEDA) MES DÍA HORA/PELÍCULA JULIO MARTES 18 22:15 h. PIXELS CAMPANILLAS | PISTA DEPORTIVA ‘EL TARAJAL’

(C/ CHAPARRAL) MES DÍA HORA/PELÍCULA AGOSTO MARTES 1 22:15 h. BATMAN V. SUPERMAN: EL AMANECER DE LA JUSTICIA CASETA MUNICIPAL DEL RECINTO FERIAL MES DÍA HORA/PELÍCULA JULIO DOMINGO 9 22:15 h. LAS CRÓNICAS DE BLANCANIEVES: EL CAZADOR Y LA REINA DEL HIELO JULIO DOMINGO 16 22:15 h. ATRAPA LA BANDERA JULIO DOMINGO 30 22:15 h. NINJA TURTLES: FUERA DE LAS SOMBRAS AGOSTO DOMINGO 6 22:15 h. X-MEN: APOCALIPSIS PARQUE BALSA DE LA DECANTACIÓN MES DÍA HORA/PELÍCULA JUNIO MIÉRCOLES 28 22:15 h. ANGRY BIRDS: LA PELÍCULA JULIO MIÉRCOLES 12 22:15 h. HOTEL TRANSILVANIA 2 MIÉRCOLES 26 22:15 h. ALVIN Y LAS ARDILLAS: FIESTA SOBRE RUEDAS AGOSTO MIÉRCOLES 9 22:15 h. KUNG FU PANDA 3 PARQUE DEL CINE MES DÍA HORA/PELÍCULA JULIO MARTES 4 22:15 h. ATRAPA LA BANDERA MARTES 18 22:15 h. NINJA TURTLES: FUERA DE LAS SOMBRAS AGOSTO MARTES 1 22:15 h. CARLITOS Y SNOOPY: LA PELÍCULA DE PEANUTS CINE ALBÉNIZ MES DÍA HORA/PELÍCULA JULIO LUNES 3 11:00 h. ANGRY BIRDS: LA PELÍCULA JULIO LUNES 3 22:15 h. EL OLIVO (CICLO ABIERTO AL ESPAÑOL) JULIO MARTES 4 11:00 h. KUNG FU PANDA 3 JULIO MIÉRCOLES 5 11:00 h. ALVIN Y LAS ARDILLAS: FIESTA SOBRE RUEDAS JULIO JUEVES 6 11:00 h. HOTEL TRANSILVANIA 2 JULIO VIERNES 7 11:00 h. CUATRO FANTÁSTICOS JULIO LUNES 10 11:00 h. ATRAPA LA BANDERA JULIO LUNES 10 22:15 h. EL CLUB (CICLO ABIERTO AL ESPAÑOL) JULIO MARTES 11 11:00 h. PIXELS JULIO MIÉRCOLES 12 11:00 h. NINJA TURTLES: FUERA DE LAS SOMBRAS JULIO JUEVES 13 11:00 h. CARLITOS Y SNOOPY: LA PELÍCULA DE PEANUTS JULIO VIERNES 14 11:00 h. X-MEN: APOCALIPSIS JULIO LUNES 17 11:00 h. ANGRY BIRDS: LA PELÍCULA JULIO LUNES 17 22:15 h. EL REY TUERTO (CICLO ABIERTO AL ESPAÑOL) JULIO MARTES 18 11:00 h. KUNG FU PANDA 3 JULIO MIÉRCOLES 19 11:00 h. ALVIN Y LAS ARDILLAS: FIESTA SOBRE RUEDAS JULIO JUEVES 20 11:00 h. HOTEL TRANSILVANIA 2 JULIO VIERNES 21 11:00 h. LAS CRÓNICAS DE BLANCANIEVES: EL CAZADOR Y LA REINA DEL HIELO JULIO LUNES 24 11:00 h. ATRAPA LA BANDERA JULIO LUNES 24 22:15 h. CAPITÁN KÓBLIC (CICLO ABIERTO AL ESPAÑOL) JULIO MARTES 25 11:00 h. PIXELS JULIO MIÉRCOLES 26 11:00 h. NINJA TURTLES: FUERA DE LAS SOMBRAS JULIO JUEVES 27 11:00 h. CARLITOS Y SNOOPY: LA PELÍCULA DE PEANUTS JULIO VIERNES 28 11:00 h. X-MEN: APOCALIPSIS JULIO LUNES 31 11:00 h. ANGRY BIRDS: LA PELÍCULA AGOSTO MARTES 1 11:00 h. KUNG FU PANDA 3 AGOSTO MIÉRCOLES 2 11:00 h. ALVIN Y LAS ARDILLAS: FIESTA SOBRE RUEDAS AGOSTO JUEVES 3 11:00 h. HOTEL TRANSILVANIA 2 AGOSTO VIERNES 4 11:00 h. CUATRO FANTÁSTICOS AGOSTO LUNES 7 11:00 h. ATRAPA LA BANDERA AGOSTO MARTES 8 11:00 h. PIXELS AGOSTO MIÉRCOLES 9 11:00 h. NINJA TURTLES: FUERA DE LAS SOMBRAS AGOSTO JUEVES 10 11:00 h. CARLITOS Y SNOOPY: LA PELÍCULA DE PEANUTS AGOSTO VIERNES 11 11:00 h. LAS CRÓNICAS DE BLANCANIEVES: EL CAZADOR Y LA REINA DEL HIELO PLAZA ESPERANZA. LAGUNILLAS

PROYECCIONES ACCESIBLES SUBTITULADAS PARA SORDOS MES DÍA HORA/PELÍCULA JULIO MIÉRCOLES 5 22:15 h. OCHO APELLIDOS CATALANES AGOSTO MIÉRCOLES 2 22:15 h. UN HOMBRE DE ALTURA RECINTO EDUARDO OCÓN

CICLO ABIERTO AL ESPAÑOL MES DÍA HORA/PELÍCULA JUNIO MIÉRCOLES 28 22:15 h. PAULINA JULIO MIÉRCOLES 12 22:15 h. LA NOVIA JULIO MIÉRCOLES 26 22:15 h. EL CLAN AGOSTO MIÉRCOLES 9 22:15 h. UN DÍA PERFECTO

Hasta el 6 de agosto El musical Dirty Dancing en el Teatro Cervantes

Dirty Dancing es todo un clásico del cine de los 80 y ahora regresa en el 2017 en forma de musical. La obra aterriza en el Teatro Cervantes de Málaga donde realizará 31 funciones.

Además, hay que señalar que las canciones están interpretadas en inglés a excepción de dos, en español como en la versión cinematográfica y que como extra, el musical incluye dos temas que quedaron fuera de la película por razones de metraje.

Cuándo: hasta el 6 de agosto

Dónde: Teatro Cervantes

Precio: de 60 a 18 euros

Hasta el 26 de agosto Festival de Verano en Plaza Mayor

Plaza Mayor acoge el Festival de Verano 2017, una cita en la que el público que asista vivirá el embrujo del espectáculo ecuestre o la magia y el ilusionismo de Cirkalgia. Además, podrán vivir las acrobacias del Circo Contemporáneo, la música de la Orquesta Sinfónica de Málaga, entre otros muchos espectáculos.

Cuándo: De Jueves a sábados, hasta el 26 de agosto.

Dónde: Plaza Mayor

Hora: 21.30

Todas las noches de julio y agosto Noches mágicas en el teleférico de Benalmádena

Durante los meses de julio y agosto al caer la tarde el Teleférico de Benalmádena ofrecerá Noches Mágicas, donde además del exclusivo viaje en telecabina y de las espectaculares vistas durante el recorrido y en la cima, se disfrutará de una propuesta única como es el Planetario al aire libre durante todas las noches del verano.

El Planetario al aire libre del Teleférico de Benalmádena propondrá a los visitantes “explorar en profundidad” el cielo de la Costa del Sol. El programa de Astronomía, dirigido por expertos de la el Aula del Cielo, con la colaboración de la Sociedad Malagueña de Astronomía, ayudará a descubrir desde la cima del Monte Calamorro el firmamento. Desde este enclave a 800 metros de altura sobre el nivel del mar, se podrá observar y conocer con la ayuda de un grupo de astrónomos la luna, las estrellas, diferentes galaxias, otros planetas o las constelaciones, entre otras.

Cuándo: Noches de julio y agosto.

Dónde: Teleférico de Benalmádena

Horario: 22.00-23.30

Durante este mes Los superhéroes marinos en la ludoteca de verano 2017

El Aula del Mar presenta sus campamento de veranos semanales, los meses de junio y julio desde las 10.00- 13.00 horas. A través de juegos, experiencias y actividades lúdicas, los más pequeños se convertirán auténticos expertos del Mar de Alborán.

Cuándo: todo el mes de julio

Lugar: Aula del Mar

Precio semanal: 45 euros. Precio día suelto: 10 euros

Edad: de 5 a 14 años.

Horario: De 10 a 13.00 horas.

Hasta septiembre Feria del Libro de Playa y Libro de Ocasión en Torremolinos

El Ayuntamiento de Torremolinos ha informado del inicio de la Feria del Libro Playa y la Feria del Libro de Ocasión. En ambas ferias se podrán encontrar más de 8.000 ejemplares de libros a precios muy asequibles, desde 1 euro en adelante, con una amplia oferta dirigida a todo el público, de distintos gustos y edades. Novela histórica, romántica, ciencia ficción, especializados o, incluso, algunos ejemplares descatalogados y especializados en diversas materias.

La Feria del Libro Playa se inició el pasado miércoles y estará ubicada en la Paseo Marítimo del Bajondillo, concretamente en la plaza de las Comunidades Autónomas junto a la rotonda del Lido. Hasta el 10 de septiembre los puestos estarán abiertos de las siete de la tarde hasta la una de la noche.

Por su parte, la Feria del Libro de Ocasión dará comienzo el jueves 29 de junio y se prolongará hasta el 3 de septiembre. Se situará en la Plaza de la Nogalera en horario partido, de 11.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 01.00 horas.

Cuándo: Hasta el 10 de septiembre y 3 de septiembre, respectivamente.

Lugar: Paseo Marítimo del Bajondillo y Plaza de la Nogalera (Torremolinos)

Hasta el 15 de septiembre El Pompidou se abre a los niños

Bajo el título ‘¡Vaya circo!’, el Pompidou de Málaga diseña un montaje interactivo que llama a los más pequeños a reflexionar sobre cuestiones como el movimiento, el equilibrio, la composición de color o la importancia de los materiales según qué se quiera crear. La muestra, como todas las de esta serie, es de entrada gratuita y podrá visitarse hasta el próximo 15 de septiembre. Antonio Javier López tiene más detalles

Cuándo: Todos los días salvo los martes, hasta el 15 de septiembre.

Dónde: Centre Pompidou Málaga

Entrada: Gratis

Hasta septiembre El Museo Picasso estrena su alianza con la Tate de Londres

‘Bacon, Freud y la Escuela de Londres’ es la ambiciosa exposición que inaugura la alianza estratégica entre el Museo Picasso Málaga y la Tate Gallery de Londres. De la institución británica proceden las 90 piezas que hasta el próximo 17 de septiembre ponen ante los ojos de los visitantes al MPM uno de los capítulos más vibrantes de la Historia del Arte occidental del último siglo. Porque hasta ocho décadas cubren las obras del nuevo proyecto de la pinacoteca malagueña, que suma una importante muesca en su presencia internacional. Antonio Javier López tiene más información.

Hasta el 30 de septiembre 'El nacimiento del color', en el Museum Jorge Rando

'El nacimiento del color' es la nueva exposición que puede verse en el Museum Jorge Rando, que exhibe el ciclo temático más reciente del artista malagueño, cuya obra se enfrenta a un "insólito" discurso estético y conceptual como es mostrar el color, solo, como color. Antonio Javier López tiene más detalles.

Cuándo: Hasta el 3 de septiembre

Dónde: Museum Jorge Rando. C/ Cruz del Molinillo, 12.

Entrada: gratis

Hasta el 30 de septiembre 'Caminantes', en el Puerto

El puerto de Málaga, en el marco de los actos conmemorativos del bicentenario de la Farola, ha inaugurado la exposición 'Caminantes en el Puerto', realizada por la reconocida artista internacional Elena Laverón y que homenajea a personas que disfrutan de la integración de espacios portuarios en la ciudad. Para más detalles, clica aquí.

Cuándo: Hasta el 30 de septiembre.

Dónde: Entorno del Palmeral de las Sorpresas, Málaga capital.

Entrada: gratis

Hasta el 24 de septiembre 'Malaqa, Ciudad del Saber'

Piezas arqueológicas, utensilios o documentos son algunos de los objetos que recoge la exposición'Malaqa, Ciudad del Saber', que exhibe el MUPAM para dar visibilidad a la Málaga musulmana más científica y de importante actividad intelectual, que no es tan conocida por el gran público. Aquí nacieron o vivieron relevantes escritores, poetas, historiadores, filósofos, teólogos, médicos, geógrafos... más de 250 sabios de todas las ramas del saber, que dejaron un importante legado de documentos y obras propias, como el botánico Ibn al-Baytar o el filósofo hebreo Avicebrón (Ibn Gabirol). Andrea Jiménez tiene más detalles

Cuándo: Hasta el 24 de septiembre.

Dónde: Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM), Málaga capital.

Horario: de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

Entrada: Gratis

Hasta el 15 de septiembre 'La nostalgia en colores. 100 años de carteles publicitarios malagueños (1870-1960)

La Fundación Unicaja expone hasta el próximo 15 de septiembre en la Sala Unicaja de Exposiciones Siglo de Málaga capital una variada selección de carteles que repasan casi un siglo de publicidad, economía y estilo de vida en la ciudad. Así, la muestra constituye un amplio recorrido por la historia de la provincia a través de la publicidad de conocidas casas comerciales, unas aún activas y otras ya desaparecidas. Para más detalles, click aquí.

Cuándo: Hasta el 15 de septiembre.

Dónde: Sala Unicaja de Exposiciones Siglo, Málaga capital.