Agenda de ocio | Música, flamenco y solidaridad para disfrutar del fin de semana en Málaga Sergio Dalma actuará este sábado en Málaga. Un concierto de Sergio Dalma, fiestas en honor a San Antonio y el Festival Torre del Cante, entre las propuestas para estos días ISABEL MÉNDEZ Málaga Viernes, 15 junio 2018, 10:40

De jueves a domingos, todo el mes 'La Habitación de Eva', en Microteatro Málaga

Microteatro Málaga (C/San Juan de Letrán, 12, Málaga capital) acoge durante todo este mes la representación de la obra 'La Habitación de Eva' escrita y dirigida por Yolanda Altabert. Se trata de un drama psicológico de quince intensos minutos que harán reflexionar sobre la manipulación emocional y sus consecuencias.

Los pases son:

Jueves: 21:15 / 21:45 / 22:15 / 22:45.

Viernes y sábados: 21:15 / 21:45 / 22:15 / 22:45 / 23:15.

Domingos: 20:15 / 20:45 / 21:15 / 21:45 / 22:15 / 22:45.

Del jueves al domingo III Festival de las Culturas en Torremolinos

Torremolinos celebra la tercera edición del Festival Internacional de las Culturas, que cuenta con la presencia de 16 países de cuatro continentes multiculturales con una fiesta donde se podrá disfrutar de la idiosincracia de cada nación a través del folclore, la artesanía y la gastronomía.

Entre los países representados en esta edición, están Jamaica, India, México, Holanda, Senegal, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, Holanda o Tailandia, entre otros. La fiesta será de 12 del mediodía a las 12 de la noche en la plaza de la Nogalera.

Viernes 'Mamma mía!' solidario con Costa de Marfil

Unos 30 alumnos de cuarto de ESO del IES Jarifa de Cártama pondrán en escena este viernes el musical 'Mamma mía' con el fin de recaudar fondos para varios proyectos solidarios, la mayoría de carácter sanitario, en Costa del Marfil. La representación tendrá lugar en las instalaciones del colegio San Estanislao de Kostka, en El Palo, a las 20.30 horas.

Las entradas se pueden adquirir al precio de cinco euros en el propio IES Jarifa, en Cártama, y en la capital en la Clínica Esbeltia (Grupo Bonomédico) en la avenida Manuel Agustín Heredia, 28; Bohemy, en calle Méndez Núñez, 11; y Mercería Torre, en Avenida Juan Sebastián Elcano, 182. Además, hay una fila 0 para los interesados en hacer una donación e la cuenta ES47 2100 4789 8802 0017 3586.

Viernes Noche de tributos en la Sala París 15

Noche de tributos este viernes en la Sala París 15 con las bandas Play It Again Sam, The Eclectic Four y Super8. Play It Again es un grupo veleño formado hace dos años que se ha hecho un hueco en los circuitos malagueños con versiones de grandes temas del pop y del rock. Por su parte, los cordobeses Super8 recordarán sobre el escenario grandes éxitos de los 80 y 90, mientras que The Eclectic Four pondrán el ritmo más cañero con hits de rock & roll. Apertura de puertas, a las 22.00 horas. Entrada gratuita con invitación.

Sábado Velada Gibralfaro por el centro de acogida San Juan de Dios

La Cofradía de Estudiantes organiza por sexto año consecutivo su conocida Velada benéfica en el Castillo de Gibralfaro. En esta ocasión, el dinero recaudado -el precio de las invitaciones por persona es de 40 euros-, irá destinado al centro de acogida San Juan de Dios que ofrece un servicio de integración en la comunidad de las personas sin hogar. Para más información de las localidades y de la Fila 0, ver aquí.

Sábado Veinte aniversario de Café con libros

La céntrica cafetería Café con libros (plaza de la Merced 19) cumple ni más ni menos que veinte años, y lo celebrará este sábado. La fiesta comenzará a las 20 horas y concluirá sobre las dos de la madrugada. Habrá cerveza, aperitivos y un coctelero profesional mientras que la música estará a cargo de DJ Juan y Paper Scissors Rock & Roll.

Sábado Sergio Dalma, en concierto

Sergio Dalma llega este sábado al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga con su gira de conciertos 'Vía Dalma III', en la que presenta en directo la tercera entrega de su trilogía sobre la canción tradicional. Por supuesto, en el concierto no faltarán algunos de sus grandes éxitos como 'Esa chica es mía', 'Bailar pegados', 'Ave Lucía', 'Si te vas' o 'La vida empieza hoy'. El concierto empezará a las 22.00 horas. Las entradas cuestan entre 27,50 y 66 euros, y están ya disponibles en Elcorteingles.es y Malagaentradas.com

Sábado Manuel Lombo, en el Cervantes

El artista sevillano Manuel Lombo regresa con un trabajo en el que hace suyas algunas de las canciones más emblemáticas de todo un revolucionario del flamenco. No se trata, según Lombo, de rendir homenaje ni de reivindicar a Bambidno, un artista «que está más que reconocido y homenajeado, simplemente voy a disfrutar y a poner en mis labios y mi corazón, las canciones con las que tanto disfruto y tanto me hacen soñar de este genio utrerano«.

Admirador de Bambino, Lombo recordará sus primeras canciones, sus grandes éxitos y temas no tan conocidos que encierran la emoción y la euforia de uno de los artistas más carismáticos y singulares que ha dado el género. El recital comenzará a las 20.00 horas. Las entradas cuestan entre 12-36 euros y están ya disponibles en Unientradas.es

Sábado y domingo Fiestas de San Antonio

Varios municipios rinden homenaje este fin de semana a San Antonio. Entre ellos se encuentra el pueblo de Pujerra, en el Valle del Genal, que, entre el sábado y el domingo vivirá intensamente su fiesta patronal, tanto con una feria de día como una verbena nocturna.

Por su parte, la Barriada de las Protegidas, en Torrox Pueblo, celebrará una romería popular en honor a San Antonio, en la que se recuerda un supuesto milagro que sirvió hace unas décadas para salvar la vida de uno de sus vecinos, según recoge Javier Almellones.

Sábado Festival de la Torre del Cante

'El Pele', Marina Heredia o Pedro 'El Granaíno' son algunos de los artistas invitados este sábado a la cuadragésima quinta edición de la Torre del Cante, uno de los festivales flamencos más importantes de todo el país.

En la antesala de la Feria de San Juan de Alhaurín de la Torre, la Finca El Portón será el escenario un año más de una velada flamenca espectacular, donde los aficionados vivirán con intensidad las actuaciones de los artistas antes mencionados y otros que van camino de consagrarse en el cante 'jondo', como el joven cantaor Francisco García Escribano.

A la guitarra, destacan artistas como 'El Bola' y Niño Seve, mientras que al baile estará Sergio Aranda y su grupo. Las entradas cuestan 25 euros y pueden adquirirse en la taquilla de la Finca Municipal el Portón así como en la página www.flamenconau.com

Domingo 'La princesa Cisne', en La Cochera

La princesa Odette es una joven hermosa que crece junto con el príncipe Derek. Sus padres quieren que se casen cuando sean mayores pero los jóvenes príncipes no congenian demasiado bien. Esto cambia cuando ambos crecen y se enamoran el uno del otro. Un día la princesa Odette es atacada por una malvada hechicera y es convertida en cisne. El único objetivo de esta malvada hechicera es casarse con el príncipe y hacerse con el trono. Pero Odette junto con Derek deberán vencer a la malvada hechicera, recuperar el reino y demostrar que el amor es más poderoso que cualquier maleficio. Este es el argumento de 'La princesa cisne', que se representa este domingo (12 horas) en La Cochera Cabaret. Las entradas cuestan 7 euros.

Domingo Zarzuela 'Gigantes y cabezudos'

Dan título a esta célebre zarzuela las tradicionales figuras de cartón piedra que desfilan a modo de caricatura en pasacalles, verbenas y fiestas de todo el norte de España. La obra es una apoteosis de la jota con números tan populares como 'Anda ve y dile al Alcalde', 'Si las mujeres mandasen', 'Por ver a la Pilarica', la elegante romanza de la carta, la salve final y, sobre todo, el celebérrimo coro de repatriados.

La representación forma parte del XIII Ciclo Malagueño de Zarzuela del Teatro Lírido Andaluz y comenzará a las 19 hors. Precios de las localidades tipo A: 25€ plateas, 20€ patio de butacas y palcos de primer piso. Descuentos solo para jubilados: 10%

Domingo Concierto benéfico a favor de Surfsinlimits

The Hank Moody Band ofrece este domingo un concierto a favor de la asociación Surfsinlimits. El espectáculo será a partir de las 20 horas en La Cochera Cabaret y las entradas cuestan 10 euros en taquilla y 8 en venta anticipada.

Hasta el 24 de junio 'Brancusi', en el Pompidou

Algunas de las piezas de la exposición. / Migue Fernández

El Centre Pompidou Málaga acoge hasta el 24 de junio la exposición 'Brancusi' en la que se presenta toda la diversidad de la obra del artista a través de la selección de un centenar de fotografías, negativos y grabaciones, así como algunas esculturas y dibujos.

La presentación de estas obras, todas ellas pertenecientes a la colección del Centre Pompidou, se ha dividido en cinco partes: la figura de Brancusi, su taller, el diálogo entre la forma en bruto y la forma lisa, lo orgánico y finalmente un homenaje a La columna sin fin. Francisco Griñán tiene más detalles.

Hasta el 30 de junio 'La Farola de Málaga, 200 años de destellos'

El Museo Alborania acoge la exposición 'La Farola de Málaga, 200 años de destellos' cuyo objetivo es poner de manifiesto la importancia que la Farola de Málaga ha tenido para nuestra ciudad a lo largo de toda su historia de 200 años. Un símbolo que ha acompañado a los malagueños y malagueñas en acontecimientos importantes como terremotos, guerra, naufragios y que con sus destellos inconfundibles ha abierto las puertas de Málaga a navegantes, pescadores, comerciantes, etc. Para más detalles, ver aquí.

Hasta el 1 de julio El Circo del Sol vuelve a Málaga

Galería. 'Tótem' estará en Málaga hasta el 1 de julio. / Fernando González

El Circo del Sol ha hecho de los límites del cuerpo su seña de identidad. Por eso no es extraño que la compañía canadiense haya convertido el progreso de la humanidad en la inspiración de 'Totem', un montaje en el que la teoría de la evolución de Charles Darwin se transforma en un espectáculo total en el que se respira puro circo. Una representación que este viernes llega a Málaga, donde permanecerá hasta el próximo 1 de julio. Habrá funciones (a veces dobles) todos los días salvo los martes, y las localidades cuestan entre 28 y 164 euros. Regina Sotorrío tiene más detalles del espectáculo