Agenda de ocio | Ideas para disfrutar del fin de semana en Málaga Torremolinos y Vélez-Málaga ofrecen sus Rutas de la Tapa hasta el domingo 29. Abundan las citas gastronómicas sin olvidar la solidaridad, la música o la moda ISABEL MÉNDEZ Málaga Jueves, 19 abril 2018, 17:03

Jueves III Gala de Cine Solidario de la Fundación Vicente Ferrer

El auditorio Edgar Neville de Málaga capital acoge este jueves a partir de las 19.30 horas la tercerca Gala de Cine solidario a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer. Este año el grupo de voluntariado de Málaga entregará a la cantante Nuria Fergó un reconocimiento como Artista Solidaria del Año. La gala será presentada por Carmen Baquero y ofrecerá las proyecciones de 'Lugares comunes', 'Los herederos de Ayacucho', 'Te inventaba conmigo' y 'Sé lo que quieras'. Junto con las actuaciones de Escolanía del orfeón universitario de Málaga, Luke Donovan y Las chicas del Soul. Los fondos que se recauden en esta ocasión se destinarán a financiar becas de estudio para que 35 niñas dalits puedan acceder a la universidad en India. El donativo es de 10 euros, y para más información se puede llamar al 635 81 60 23/952109190. También habrá una Fila 0.

Jueves 'Mujeres con Historia', en el cementerio San Miguel

En la Málaga del siglo XIX hubo mujeres extraordinarias que con sus ejemplos abrieron camino a las que vinieron detrás, pero sus biografías han quedado hoy en la sombra. Rescatarlas es precisamente el reto común de la iniciativa del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) junto con la asociación Eventos con Historia y la colaboración del Cementerio Histórico de San Miguel, que este jueves volverá al pasado para albergar la segunda edición de 'Mujeres con Historia' a partir de las 20 horas. Las invitaciones están disponibles en los Centros de Información Municipal a la Mujer de la Provincia y el aforo está limitado a 100 plazas.

Jueves Merche, en concierto

La cantante Merche presenta este jueves en el Teatro Alameda de Málaga 'De otra manera', su octavo álbum de estudio, que ya triunfa con temas como Pasajeros, Noche de San Juan y Puentes. Baladas románticas, ritmos latinos, música racial forman parte de los 12 temas de este trabajo, que podrá disfrutarse a partir de las 21 horas.

Entradas

Fila 1 VIP: Asientos: 1 a 15 precio 41€. Incluye 15 minutos de prueba de sonido y foto con la artista.

Filas 5 a 7: Asientos 1 a 15, precio 29€.

Fila 8: Asientos 7 a 15, precio 29€. Gastos de gestión incluidos.

Jueves y viernes, hasta el próximo día 27 'El gran crucero', en el Cánovas

En un horizonte de alquitrán, tres fantoches llevan su casa a cuestas como trinchera. Baliza por baliza y siguiendo la hoja de ruta estipulada, se dirigen inexorablemente al ansiado permiso que les corresponde tras cumplir su servicio militar. Vacaciones con pulsera. Pero la operación tormenta en el desierto no ha terminado aún. Antes de llegar a su destino a la orilla del mar, el destacamento hace una parada estratégica bajo la luz … eléctrica ... de la última baliza. Así arranca 'El gran crucero', que se representa todos los jueves y viernes de este mes de abril en el Teatro Cánovas. Las funciones son a las 21 horas y el precio de las localidades es de 8 euros.

Viernes y sábado Final del certamen MálagaCrea Moda'18 en Plaza Mayor

El centro comercial Plaza Mayor acoge este viernes y el sábado la final del MálagaCrea Moda de este año, en la que se podrán ver los diseños de 18 creadores. Los desfiles comenzarán ambos días a las 20.30 horas. Para más detalles, ver aquí.

Viernes Teatro: 'La Chinche', en el Museo Ruso

La figura del poeta y dramaturgo revolucionario Vladímir Maiakovski regresa a la Colección del Museo Ruso este viernes a las 18.00 horas con el segundo pase de una de sus obras más emblemáticas, 'La Chinche', a cargo de la compañía A telón cerrado.

'La Chinche' hace una sátira de la sociedad de su tiempo, años después de la revolución. En esta obra, el personaje principal es un obrero con aspiraciones de una vida mejor. Para ello está dispuesto a dejar atrás su vida anterior, sus ideales y a su novia. Esta representación escénica es un homenaje al poeta ruso en el contexto de la sociedad a la que no pudo sobrevivir. El realismo socialista acabó, en cierto sentido, con las aspiraciones socialistas y con el arte que acompañó a la revolución, han detallado desde el Consistorio.

Además, han incidido en que 'La Chinche' es una mirada crítica también al presente por su vigencia, actualidad y universalidad. El acceso a la actividad, es libre con la adquisición de la entrada a la exposición anual o combinada hasta completar el aforo, que es de 50 personas.

Viernes Dani Fernández, en concierto

Dani Fernández, excomponente de Auryn, llega a Málaga este viernes para ofrecer un concierto en La Cochera Cabaret (22 horas).

Tras haber alcanzado el éxito con la boyband Auryn, en 2017 se inicia su carrera en solitario a través de la grabación de su primer disco, que aparecerá a mediados de 2018 y que contendrá pegadizas melodías, letras de mensajes universales y una producción de primera mano de Tato Latorre, quien ha trabajado con otros artistas como David Otero, Antonio Orozco, Efecto Pasillo o Maldita Nerea, entre otros.

Las entradas cuestan 10 euros.

Hasta el próximo miércoles Feria de los Remedios en Cártama

Procesiones religiosas, feria tanto de día como de noche, un evento ganadero o degustaciones gastronómicas forman parte del programa de actos de la Feria de los Remedios de Cártama, que se prolonga hasta el próximo miércoles.

Uno de los momentos más emotivos tienen que ver con la patrona. Así, el domingo por la tarde su imagen será bajada desde su ermita hasta la iglesia de San Pedro, desde donde, al día siguiente, saldrá en procesión por las calles del pueblo (ambos recorridos comenzarán a las 20.00 horas).

Además, según recoge Javier Almellones, tanto el martes como el miércoles se celebrará la Feria de Ganado, una de las más antiguas de la provincia. El mismo lunes se podrá ver en directo la llegada del ganado.

Viernes y sábado Estreno de 'El silencio de la boba', de Moncho Borrajo

El autor Moncho Borrajo ha elegido Málaga para el estreno de su obra de teatro 'El silencio de la boba', que subirá a las tablas de la Caja Blanca el grupo 'Comediantes Malagueños Teatro' el próximo viernes 20 de abril en la Caja Blanca a las 21.00 horas. Al día siguiente, ofrecerán otro pase a la misma hora. El sábado 21 además asistirá el autor Moncho Borrajo para presenciar la representación y presentar su nuevo libro 'Escolma do humorismo gráfico'. Para más detalles, ver aquí.

Del viernes al próximo día 29 VII Ruta de la Tapa en Torremolinos

Comienza la séptima edición de la Ruta de la Tapa de Torremolinos, en la que podrán degustarse hasta 60 recetas hasta el próximo domingo 29. Los asistentes podrán disfrutar de una bebida y una tapa elaborada al precio de 2,50 euros. Los consumidores participarán a través del tapasporte, es decir, el mapa que indica el recorrido de la ruta y que se podrá recoger de forma gratuita en los establecimientos participantes, en el área de Cultura o en las oficinas de turismo. Una vez degustada la tapa, el participante deberá sellar su tapasporte en el establecimiento que visite.

Hasta el viernes 'Lagunillas Grease', en el Centro Cultural MVA

El Centro Cultural MVA (calle Ollerías) invita a conocer más el céntrico barrio malagueño de Lagunillas en su vertiente más social y artística a través de la exposición fotográfica 'Lagunillas Grease', que puede visitarse hasta este viernes, 20 de abril.

El fotógrafo Paco Negre es el responsable de esta exposición que muestra la vida en un barrio que hoy en día es residencia de artistas locales, que encuentran en sus calles la inspiración para sus creaciones y en la que también se desarrollan muchas actividades de carácter social y solidario.

La muestra, compuesta por 24 fotografías de gran formato, relata la vida en el barrio a través de sus habitantes, tanto los de toda la vida como los nuevos que han decidido instalarse en él, así como empresarios que desarrollan su labor ahí, o artistas que han contribuido con sus murales a llenar de color sus calles.

La exposición, de entrada libre, se puede visitar de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Los festivos permanecerá cerrada.

Del viernes al domingo 29 'Desatadas', en el Alameda

'Desatadas' es una comedia que se construye a partir de escenas independientes que poseen todas un fondo común, la mentira y la locura que tiñe todas las situaciones de la vida actual. La religión, el miedo a la soledad, el engaño en la pareja, la competitividad en el ámbito profesional, la crueldad familiar, el desamor y hasta la muerte o la locura.

Paz Padilla, Natalie Pinot y Rocío Marín interpretan a ritmo trepidante diferentes situaciones metiéndose en la piel de distintos personajes que protagonizan situaciones reconocibles pero con un enfoque sorpresivo. Una comedia de tono ácido que parte de la realidad para dispararse hasta lo inesperado, donde la palabra es la herramienta esencial.

Funciones

Viernes día 20 de abril a las 20:30 horas

Sábado día 21 de abril a las 19:00 y 21:30 horas

Domingo día 22 de abril a las 18:30 horas

Viernes día 27 de abril a las 20:30 horas

Sábado día 28 de abril a las 19:00 y 21:30 horas

Domingo día 29 de abril a las 18:30 horas.

Todas las localidades cuestan 26 euros (gastos de gestión de un euro incluidos).

Sábado Tributo a Queen a beneficio de Cudeca en Fuengirola

El Castillo Sohail de Fuengirola acoge este sábado (21.30 horas) un concierto de tributo a Queen a cargo de 'Queen Machine', a beneficio de la Fundación Cudeca. La recaudación se destinará a los cuidados especializados y gratuitos de la Fundación Cudeca, que cada año atiende a más de 1.400 personas con cáncer y otras enfermedades en estado avanzado y sin posibilidad de curación.

Precios y puntos de venta:

Entrada general de pie: 18 euros.

Entrada asientos sin numerar: 25 euros.

Venta online:

www.ticketea.com

Venta física:

Fuengirola: UniOptica (junto a la oficina de turismo)

Café La Vida (Plaza de la Feria)

Arroyo: Funky Frog (Avda. Gamonal)

Mijas: Loft & Roomers (Ctra. de Mijas)

Elviria: Hairdresser Martin's (Centro Comercio Elviria)

Marbella: Loft & Roomers (Centro de Negocios Oasis)

Más información:

henrik@eventhuset.es / 670 63 57 86

Sábado y domingo Degusta Casares

El municipio de Casares muestra este fin de semana su lado más sabroso con una nueva edición de sus jornadas gastronómicas, Degusta Casares. Los asistentes podrán participar en las distintas actividades preparadas para la ocasión, como talleres sobre la elaboración artesanal de miel o de quesos, conferencias sobre el aceite de oliva virgen extra o un concurso de cocina para promocionar la gastronomía local.

Paralelamente, en los bares del pueblo se desarrollará una ruta de la tapa, donde tendrá un protagonismo especial la carne del chivo lechal payoyo.

Además, durante estos dos días habrá un mercado de productores de Casares y de su entorno, desde las 9.30 hasta las 19 horas.

Del sábado 22 al domingo 29 Semana Cultural de Teatinos

El Distrito 11 Teatinos-Universidad celebra la séptima edición de su Semana Cultural, que se celebrarará desde este sábado hasta el próximo domingo, 29 de abril. La Semana ofrece cerca de treinta actividades culturales, deportivas y de ocio durante ocho días, tres más que en la pasada edición. Coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Libro, en esta Semana Cultural se enfatiza la importancia de los libros y el fomento de la lectura, con varios talleres programados para el día 22 de abril en el Parque del Cine y cuyo colofón tendrá lugar un día después, con la «suelta de libros» en diferentes lugares públicos del Distrito.

El conocimiento, la pintura, la creatividad o el baile ocuparán un lugar relevante durante esta Semana, impulsados por un abanico de divertidos talleres que invitan a la participación de grandes y pequeños (carrera de cintas, taller artístico ¿y tú qué pintas?, Juego Gigante ¿qué sabes sobre el mundo en el que vives?)…

La solidaridad llega de manos de la entidad FMAEC – Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer-, y la celebración el sábado del emblemático concurso solidario de paellas. Una de las actividades más esperadas y con mayor reclamo, dirigida a especialmente a los pequeños, es el concurso gastronómico Junior Chef', que tendrá lugar el domingo y en el que los concursantes podrán demostrar sus habilidades culinarias, pasando diferentes pruebas.

Hasta el domingo 21 Festival de Málaga-Cine en Español

Málaga sigue siendo estos días el gran escaparate del cine con la celebración del Festival, que se prolongará hasta este domingo y durante el cual podrán disfrutarse del estreno de veinte títulos. Francisco Griñán tiene todos los detalles

Sábado y domingo VI Salón del Cómic, Manga y juegos de estrategia de Pizarra

Pizarra disfruta este fin de semana de la sexta edición de su Salón del Cómic, Manga y Juegos de Estrategia en el Pabellón Polideportivo Municipal Daniel Pacheco (ubicado en la Vicente Alexandre) en horario de 11.00 a 21.00. Este encuentro de carácter gratuito acogerá a más de 10 artistas, entre los que destacan Raúl Picardo, Raúl Lara, Salvador Navarro, Arumu o Juanma Aguilera, además de contar con asociaciones como Réquiem, El Bunker, Star Trek Malacca, Tierras Lúdicas o Iruka. Habrá una parte comercial, donde los visitantes podrán adquirir artículos relacionados con el cómic y el manga durante el fin de semana. Además, el domingo por la tarde habrá un concierto de la mano del grupo Perversión que versionará canciones como Mazinger Z.

Entre los concursos más conocidos de este evento se encuentran el de K-pop o música coreana, en el que los participantes podrán actuar en grupo o en solitario con una actuación no superior a cinco minutos; el certamen de gritos, donde se premiará el más original del encuentro; el tradicional 'Pasa la lenteja', o el de Cosplay, donde los participantes se transformarán en personajes de manganime, series, cómics o videojuegos.

Los fans de la serie Juego de Tronos estarán de suerte, puesto que este salón del cómic contará con su emblemático sillón, 'El Trono de Hierro'. Por último, hay que destacar que el sábado por la noche se realizará la noche del Apocalipsis 20.12, una ginkana que tendrá lugar a partir de las 23.00 horas por el casco histórico del municipio, desde la piscina municipal hasta el pabellón de deportes. Se trata de una gymkana deportiva de roll en vivo, con temática zombi, donde hay que ir pasando por una serie de pruebas para evitar que los zombis conviertan a los participantes; cuando esto ocurre, les maquillan y pasan a formar parte del bando zombi y así hasta que no quede nadie.

Sábado y domingo Día de la Yunta y el Gañán en Almayate

La localidad veleña de Almayate celebra este fin de semana la cuarta edición del Día de la Yunta y el Gañán, compuesto por diversas actividades relacionadas con este ancestral oficio. Las actividades arrancarán el sábado a partir de las 12:00 horas, con la presentación y exposición de yuntas y carros. Por la tarde, a las 16 horas, será la exhibición de tiras y doma de bueyes y a las 19:30 horas será la entrega de premios.

El domingo a las 12 horas se celebrará la concentración de caballistas y enganches y a las 13 horas dará comienzo la carrera de cinta a caballo. A las cuatro de la tarde habrá una exhibición de enganches y, para finalizar, a las cinco se realizará la entrega de premios.

Sábado y domingo Concierto 'Beatles Barrocos' en el Cánovas

La Orquesta Promúsica ofrece en el Teatro Cánovas este sábado y domingo el concierto 'Beatles Barrocos', un espectáculo para los sentidos que une musicalmente lo mejor de los compositores más importantes del siglo XVIII y lo más relevante del Pop del siglo XX.

Temas inmortales como She Loves you, Lady madonna, Penny Lane, Hey Jude, Yellow submarine, Michelle, Help, se dan la mano con el mejor estilo del barroco representado por Haendel, A. Vivaldi, A. Corelli o el mismo J.S.Bach. Una amalgama para los sentidos, un disfrute para toda la familia, un espectáculo para fans y melómanos clásicos.

Este concierto está incluido dentro del Proyecto Thespis: Festival de las Artes Escénicas que una temporada más coordina el Teatro Cánovas con el objetivo de fidelizar a jóvenes espectadores en las artes escénicas y la música. El recital será el sábado a las 18.30 horas y el domingo a las 12. Las localidades cuestan 6 euros.

Domingo Día de la Sopa Mondeña

Un año más, y ya van 22, Monda celebra su tradicional Día de la Sopa Mondeña, en la que vecinos y visitantes pueden saborear este plato elaborado con pan y productos de la huerta, como pimiento, ajo, cebolla, espárragos o tomate. Como es habitual, los asistentes podrán degustar este plato gratuitamente en un perol de grandes dimensiones ofrecido por el Ayuntamiento de Monda. A partir de las 12 de la mañana en la plaza de la Constitución.

Domingo Día del Pedal de Alhaurín el Grande

El Día del Pedal de Alhaurín el Grande 'Memorial Pepe Bravo' cumplirá 18 años este domingo. El evento se ha convertido en una de las citas más importantes del calendario deportivo local, debido a su gran participación con deportistas de todas las edades. Para ello se han preparado como siempre dos recorridos: uno infantil de 5 kilómetros y otro más largo para adultos.

Los interesados en participar en esta cita ya pueden hacerlo por las mañanas en las oficinas del área de Deportes y por las tardes en las Piscina Municipal. También pueden sumarse a esta iniciativa los que se apunten el mismo día de la carrera, antes de las 11:00 horas cuando comience la actividad.

Domingo Fiesta del Pavo en Cañete la Real

Por cuarto año consecutivo Cañete La Real rendirá su particular tributo al pavo con una fiesta temática en la que se podrá degustar de muy distintas formas.

Además de poder probarlo de muy diversas formas, en esta Fiesta del Pavo habrá otros alicientes para el público, como visitas culturales a los monumentos del pueblo, un mercado artesanal de productores, actividades infantiles o música en directo, según informa Javier Almellones. La joranda arrancará a las 11.00 horas en la Plaza de la Paz.

Domingo Teatro de improvisación en Ronda

Entrelenguas ofrece un plan divertido para disfrutar de la cultura este domingo en Ronda. Si quieres reírte, pasarlo bien y conocer a gente nueva, este show que empieza a las 12.30 horas te interesa especialmente. Las entradas cuestan 5 euros y pueden adquirirse directamente en la sede de la escuela, en la calle Espíritu Santo, 9.

Hasta el domingo 29 Ruta de la Tapa en Vélez-Málaga

Hasta el próximo 29 de abril más de una veintena de establecimientos de restauración de Vélez-Málaga participarán en la séptima edición de la Ruta de la Tapa de esta localidad de la Axarquía.

Las consumiciones que forman parte de este itinerario gastronómico tendrán un precio de 2,5 euros. Ahí estará incluida tanto una tapa, elaborada especialmente para esta quincena, como la bebida (caña o vino).

Hasta el 13 de mayo 12 obras de Pasión en el Museo de Belenes de Mollina

El Museo de Belenes de Mollina, alberga hasta el próximo 13 de mayo una colección única de 12 escenas de Pasión. Las escenas están compuestas por figuras de escultores de diferentes escuelas y corrientes artísticas como la escuela italiana con representación de Angela Tripi y el figurista Heide Hörner; el madrileño José Luis Mayo, el portuense Francisco Javier Guilloto Ramos, los catalanes Montserrat Ribes y Josep Traité; y el joven sevillano José Ángel García. Artistas que ya cuentan con muchas de sus obras expuestas en la colección permanente del museo.

El recorrido de esta exposición comienza con la entrada a Jerusalén, cuyas figuras han sido realizadas por la italiana Angela Tripi, autora de otras obras del museo como el Arco de Constantino que preside el vestíbulo del museo y finaliza con Descendimiento de José Luis Mayo y por último con una escena de gran impacto de José Ángel García: la Resurrección.

La entrada a la exposición temporal de Pasión tendrá un coste de un euro sobre el precio de la entrada habitual. Los que quieran visitar sólo la dedicada a la Semana Santa podrán adquirir las localidades en la taquilla del museo a un precio de 3 euros.

Hasta el 24 de junio 'Brancusi', en el Pompidou

Algunas de las piezas de la exposición. / Migue Fernández

El Centre Pompidou Málaga acoge hasta el 24 de junio la exposición 'Brancusi' en la que se presenta toda la diversidad de la obra del artista a través de la selección de un centenar de fotografías, negativos y grabaciones, así como algunas esculturas y dibujos.

La presentación de estas obras, todas ellas pertenecientes a la colección del Centre Pompidou, se ha dividido en cinco partes: la figura de Brancusi, su taller, el diálogo entre la forma en bruto y la forma lisa, lo orgánico y finalmente un homenaje a La columna sin fin. Francisco Griñán tiene más detalles.

Hasta el 30 de junio 'La Farola de Málaga, 200 años de destellos'

El Museo Alborania acoge la exposición 'La Farola de Málaga, 200 años de destellos' cuyo objetivo es poner de manifiesto la importancia que la Farola de Málaga ha tenido para nuestra ciudad a lo largo de toda su historia de 200 años. Un símbolo que ha acompañado a los malagueños y malagueñas en acontecimientos importantes como terremotos, guerra, naufragios y que con sus destellos inconfundibles ha abierto las puertas de Málaga a navegantes, pescadores, comerciantes, etc. Para más detalles, ver aquí.