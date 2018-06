Agenda de ocio | Gastronomía, flamenco y música para despedir junio en Málaga Coín celebra sus jornadas gastronómicas hasta el 22 de julio. La Cala del Moral está de feria, Álora sus noches Al-Loárabe y el Circo del Sol dice adiós el domingo ISABEL MÉNDEZ Málaga Jueves, 28 junio 2018, 17:52

Del jueves al domingo Feria en La Cala del Moral

Fiesta de la espuma, actuaciones del Koala, Duende Burlón, Raúl Palomo, orquesta Al Andalus y el humor de Justo Gómez, regata de jábegas y mucho más es lo que ofrece la feria de La Cala del Moral, que se prolongará hasta este domingo y que se inaugura este jueves con el pregón, que correrá a cargo de Juan Miguel Galacho a las 22:00 horas.

Hasta el domingo 'La Habitación de Eva', en Microteatro Málaga

Microteatro Málaga (C/San Juan de Letrán, 12, Málaga capital) acoge durante todo este mes la representación de la obra 'La Habitación de Eva' escrita y dirigida por Yolanda Altabert. Se trata de un drama psicológico de quince intensos minutos que harán reflexionar sobre la manipulación emocional y sus consecuencias.

Los pases son:

Jueves: 21:15 / 21:45 / 22:15 / 22:45.

Viernes y sábados: 21:15 / 21:45 / 22:15 / 22:45 / 23:15.

Domingos: 20:15 / 20:45 / 21:15 / 21:45 / 22:15 / 22:45.

Hasta el 22 de julio Jornadas gastronómicas en Coín

Coín celebra hasta el próximo 22 de julio la primera edición de sus Jornadas Gastronómicas en la que una veintena de establecimientos de restauración de la localidad ofrecerán tapas elaboradas con productos locales y de temporada por tan sólo 2 euros.

Viernes y sábado Festival flamenco Ciudad de Málaga

La Boterita, Alfredo Tejada, el Cuadro Flamenco de La Lupi, José Valencia, Samuel Serrano, Antoñita Contreras, Argentina y Antonio 'El Pipa' forman el elenco del Festival de Flamenco Ciudad de Málaga que este año alcanza su 39ª edición y que se celebrará en la calle Alcazabilla, en pleno Centro, este viernes y el sábado desde las 22 horas.

El viernes actuarán los cantaores Rocío 'La Boterita', Alfredo Tejada –ganador de la 'Lámpara Minera' el pasado año- y José Valencia, con el cuadro flamenco de Susana Lupiáñez 'La Lupi'. El sábado, día 30, en ese mismo escenario estará Samuel Serrano, la gran revelación del flamenco actual; Antonia Contreras –que logró la 'Lámpara Minera' en 2016-, el bailaor Antonio El Pipa con su cuadro flamenco y Argentina.

La asistencia será gratuita hasta completar el aforo de las 1.000 sillas que serán instaladas. Además, se contempla que pueda haber espectadores en pie. No será necesario recoger entradas previamente. Al mismo tiempo, hay que indicar que la calle Alcazabilla no será cortada al tráfico peatonal ya que está previsto un paso para los viandantes.

Viernes Flamencohen, en el Cervantes

Este viernes llega al Teatro Cervantes el montaje 'Flamencohen', un tributo flamenco a la música de Leonard Cohen a cargo de Paula Domínguez & La Banda del Corazón. Se trata de un espectáculo poético-musical que rinde tributo al legendario cantautor y poeta canadiense Leonard Cohen y, al mismo tiempo, a los artistas flamencos que lo han versionado a partir de las adaptaciones al castellano de Alberto Manzano: Enrique Morente, Mayte Martín, Duquende, Argentina, Pasión Vega, Son de la Frontera o Rocío Segura.

El espectáculo es a las 20.30 horas y las localidades cuestan 20 euros.

Viernes James Rhodes, en Fuengirola

El Festival Ciudad de Fuengirola recibe este viernes la visita de James Rhodes, que presentará en el Castillo Sohail su espectáculo 'Fire on all Sides Tour'. El pianista británico es fan confeso del músico ruso Grigory Sokolov y en febrero de 2009 editó su primer disco, 'Razor Blades, Little Pills and Big Pianos'. Gran amante de la música clásica, Rhodes interpretará en este concierto obras de Bach, Chopin, Balakirev y Rachmaninov.

El concierto empezará a las 22 horas y las entradas cuestan entre 22 y 49 euros.

Viernes y sábado Noches Al-Loárabe en Álora

Álora vuelve a la época morisca este fin de semana con la celebración de la sexta edición de las Noches Al-Loárabe, que podrán disfrutarse este viernes y el sábado. Desde las 19.50 horas habrá visitas guiadas gratuitas, que se sumarán a las conferencias, cuentacuentos, bailes y zoco que se instalarán en la Plaza Baja, el Museo Municipal, el castillo y el aljibe árabe.

Viernes Cine de verano en el Museo Picasso

El cine de verano vuelve al jardín del Museo Picasso Málaga este viernes con la proyección de 'The Rocky Horror Picture Show', el musical rock de culto dirigido en 1975 por Jim Sharman y protagonizado por Tim Curry, Susan Sarandon y Barry Bostwick. Bajo el subtítulo 'Estrellas de la noche pop', este ciclo de cine propone acercarse a explorar el mundo de Andy Warhol mediante visitas guiadas a la exposición 'Warhol. El arte mecánico' y la posterior proyección de películas con algunas de las estrellas más famosas del cine pop.

La película cuenta la historia de una pareja de recién prometidos, Brad Majors (Barry Bostwick) y Janet Weiss (Susan Sarandon) que, debido a una avería en su vehículo, se ven obligados a pasar la noche en el castillo del doctor Frank-N-Furter (Tim Curry).

La velada comenzará a las 21.00 horas con una visita guiada a la exposición 'Warhol. El arte mecánico', a la que seguirá la proyección de la mencionada película, en versión orginial y con subtítulos en español, en el jardín del Museo Picasso Málaga.

La actividad tiene un precio de ocho euros por persona e incluye el acceso a la exposición y una consumición en el Café MPM. Las entradas, que son limitadas, pueden adquirirse en la web del museo y en las taquillas de la pinacoteca.

Del viernes al domingo Feria en Almayate

Almayate celebra del viernes al domingo su feria, que ofrecerá un variado programa de actividades. La primera actuación será el viernes 29 cuando el cantante Sergio Contreras suba al escenario a partir de las 01.00 horas para ofrecer al público las canciones de su último disco 'Amor Adicción' y hacer un repaso por los temas más conocidos de su trayectoria musical.

El sábado 30 será el turno de Salvador García 'El Pitu', dentro de la actuación especial de la copla a partir las 00.00 horas. Ambos conciertos se celebrarán en la Caseta Oficial instalada en el recinto ferial y la entrada será gratuita.

El viernes además se celebrará la tradicional carrera de cintas en bicicleta, actuaciones de baile y distintas orquestas, así como por la elección de la Reina, Damas de Honor y Míster de la Feria. Asimismo se llevará a cabo la elección de Miss Elegancia. Además, este año como novedad se ha instalado un tobogán acuático que estará abierto a partir de las 17.30 horas.

El sábado 30 habrá actividades deportivas en la playa de Hornillo y una exhibición de enganches de caballos y pasacalles. Además, actuará el grupo 'Flamenkeo' y el baile continuará con la 'Orquesta Dinámica'.

Las fiestas terminarán el domingo 1 de julio con el baile de mayores y la elección de la Reina de los mayores, la tradicional paella popular y las actuaciones del coro 'Luz del alba' de Torre del Mar, de Sergio Pérez 'El Cindindi' y del grupo de baile 'Sagrado Corazón de Jesús'. La feria la cerrará la actuación de 'ElectroDuendes'.

Viernes La noche más Queer, en La Térmica

La Térmica celebra este viernes a partir de las 20 horas La Noche más Queer, un encuentro que pretende unir a aquellas personas que se sienten libres de ser etiquetadas y viven su sexualidad traspasando la barrera de lo aceptado. Además de una cuidada selección musical donde participarán los chilenos Big Rabia con sus evocadores boleros, pasando por los actuales y fluidos La Dani y Laaskar, animará a bailar el holístico y divertido Juanpe de Nancys Rubias. Todo esto bajo la atenta mirada de la musa de la noche, Topacio Fresh, que introducirá en una suerte de manifiesto queer creado ex profeso a modo de cadáver exquisito por la escritura de Laura Franco, Cristian Alcaraz, Alejandro Robles, Carmen Moreno, Carmen López, Ángelo Néstore , José Fernández, Álvaro Gámez Zelaya y Violeta Niebla. La velada, con entrada gratis, comenzará a las 20 horas en el patio de la biblioteca.

Actividades:

20.00 horas – Rastro LGTB+.

20.30 horas – La BIG Rabia.

21.30 horas – La Dani x Estereotipo y Laskaar.

23.00 horas – Lectura manifiesta con Topacio Fresh y Cadáver exquisitio con Violeta Niebla, Carmen López, Cristian Alcaraz, Alejandro Robles, Ángelo Néstore, Laura Franco, Carmen Moreno, José Fernández y Álvaro Gámez Zelaya.

23.40 horas – Cierre – Juanpe de Nancys Rubias Dj Set

Hasta el sábado 'La Farola de Málaga, 200 años de destellos'

El Museo Alborania acoge la exposición 'La Farola de Málaga, 200 años de destellos' cuyo objetivo es poner de manifiesto la importancia que la Farola de Málaga ha tenido para nuestra ciudad a lo largo de toda su historia de 200 años. Un símbolo que ha acompañado a los malagueños y malagueñas en acontecimientos importantes como terremotos, guerra, naufragios y que con sus destellos inconfundibles ha abierto las puertas de Málaga a navegantes, pescadores, comerciantes, etc. Para más detalles, ver aquí.

Hasta el domingo Feria de San Pedro en Arriate

Arriate no sólo es uno de los pocos que celebra la festividad de San Pedro sino que tiene la peculiaridad de sacar en procesión al Corpus en esta misma fecha. Así, este viernes, a partir de las 20 horas, en Arriate verán por segunda vez en el año el recorrido del Santo Sacramento por sus calles. Se trata de un privilegio reconocido desde hace siglos, ya que en el día del Corpus Cristi era habitual que muchos arriateños estuvieran segando cereales en los pueblos del entorno, según recoge Javier Almellones.

Tras la procesión, la feria de San Pedro continuará con un gran ambiente hasta el domingo, con actividades tanto de día como de noche.

Sábado Día de la cereza en Alfarnate

Alfarnate celebra este sábado la XIII edición del Día de la Cereza, que tendrá lugar en el recinto de El Ejido a partir de las once de la mañana cuando se produzca la apertura del medio centenar de expositores. También habrá puestos de artesanías y otros productos gastronómicos.

A las 12:30 horas, José Manuel Pardo, presidente colegio de Ingenieros Técnicos Agrónomos de Málaga, vicepresidente a nivel nacional y director del Vivero Provincial, dará el pregón de la XIII edición del Día de la Cereza y tendrá lugar el acto de entrega de premios. Este año habrá una mención especial para Victor Manuel Martín Godoy «por su éxito en las diferentes pruebas de atletismo y la promoción de nuestro municipio»; y el Premio Solidario será para la Asociación AVOI «por la labor de solidaridad que realiza para los niños de nuestro hospital».

A las 13:30 horas habrá degustaciones de catana, un plato similar a la porra típico de Alfarnate, y de zoque a cargo del Ayuntamiento. La música la pondrá la orquesta Milleniul. El tradicional concurso de lanzamiento de huesos de cereza será a las 17:00 horas. Luego continuará la música con los djs Vegas Brothers.

Sábado II Noche en pie de Cuevas de Becerro

Cuevas del Becerro celebra este sábado la segunda edición de La Noche en Pie, un evento de carácter musical y cultural destinado a todos los públicos. La música en vivo, la pintura, la luz y el color se convertirán en los protagonistas de la noche del sábado, donde el pequeño municipio de la comarca de Guadalteba espera duplicar el número de visitantes del año pasado. Más información, aquí.

Hasta el domingo 'Bailando con locos', en el Echegaray

Diana vive en un apartamento de renta antigua que le cedió su abuela y ejerce de prostituta de lujo. Es un secreto que quiere mantener oculto, y lo habría conseguido de no ser por alguien desconocido, aunque ella cree que es Marilia, una vecina cotilla, actriz fracasada y bastante trastornada. Un día el casero se presenta sin avisar en casa de Diana y le invita a desalojar el piso por ejercer actividades impropias para ese edificio... Ese es el punto de partida de 'Bailando con locos', que se representa en el Teatro Echegaray hasta el próximo 1 de julio. Las funciones son los miércoles, jueves y viernes a las 20 horas; los sábados a las 13 y 20 y los domingos a las 19.

Domingo Día de la Trilla en sedella

Sedella celebra este domingo la sexta edición del Día de la Trilla, fiesta nació para rendir tributo al trabajo que tradicionalmente desarrollaban los agricultores para separar el grano de la paja. La celebración arrancará a las once de la mañana con el pasacalles de la Banda de Música Municipal de Sedella. Media hora después actuará la Escuela de Verdiales de Almáchar. A las doce será la exhibición de Trilla en La Ermita y posteriormente el pregón, que este año correrá a cargo de El Koala. Una hora después el Ayuntamiento realizará una degustación de productos de Sedella invitando a los asistentes a chivo, ensalada cateta y gazpacho.

A partir de las cinco de la tarde, actuará la Banda Municipal de Sedella y la de Salares, la Asociación Músico Cultural Saucedeña de Villa Nueva del Rosario, la Escuela de Verdiales de Almáchar y el grupo musical Primavera.

Domingo Intento de récord Guiness de personas bailando flamenco a la vez

Málaga intentará este domingo convertirse en la ciudad con el récord Guiness de personas bailando flamenco a la vez. Es una iniciativa de la Escuela de Flamenco Andaluz para promocionar el Festival Internacional, que se celebra por cuarta vez; este año desde el pasado 25 de junio hasta el próximo 7 de julio. El objetivo, poner a bailar a más de 4.000 personas para pulverizar el récord vigente: 3.665, conseguido en Madrid. La iniciativa arrancará a las 12 de la mañana en la calle Larios. Borja Gutiérrez tiene más detalles

Domingo Doble sesión de España en el Martín Carpena

Doble sesión deportiva en el Martín Carpena este domingo. La hora del partido entre la selección española de baloncesto y Bielorrusia hacía presagiar que muchos aficionados dudasen que deporte escoger y a qué selección animar. Ya no tienen que decidir. El próximo domingo 1 de julio desde las 15.00 horas el Palacio de los Deportes estará abierto para los aficionados que compren su entrada para el choque que enfrentará a las 18.30 horas a España contra Bielorrusia. Emilio Morales cuenta más

Domingo 'El triunfo de Baco', en el Teatro Romano

El bailaor Carrete inicia la programación del ciclo 'Flamenco Patrimonio' este domingo con su obra 'El triunfo de Baco' en el Teatro Romano de Málaga. La representación gira en torno a la vida del Dios Baco, buscando los paralelismos con los elementos culturales del arte flamenco, especialmente con los de nuestro protagonista, Carrete de Málaga. Son muchas las características que hacen que Carrete se erija en Baco. Elementos como la eterna juventud, la fiesta, el éxtasis o la familia son los que nexan y guionizan este espectáculo, que comenzará a las 22 horas.

Las entradas pueden obtenerse por teléfono (902 400 222); por internet, a través de El Corte Inglés; y adquiriéndolas en la taquilla del propio teatro, una hora antes del inicio de la representación.

Hasta el domingo El Circo del Sol, en Málaga

Galería. 'Tótem' estará en Málaga hasta el 1 de julio. / Fernando González

El Circo del Sol ha hecho de los límites del cuerpo su seña de identidad. Por eso no es extraño que la compañía canadiense haya convertido el progreso de la humanidad en la inspiración de 'Totem', un montaje en el que la teoría de la evolución de Charles Darwin se transforma en un espectáculo total en el que se respira puro circo y que podrá verse en Málaga hasta el próximo domingo, 1 de julio. Hay funciones (a veces dobles) todos los días salvo los martes, y las localidades cuestan entre 28 y 164 euros. Regina Sotorrío tiene más detalles del espectáculo