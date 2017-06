Qué hacer este fin de semana en Málaga: agenda de ocio del viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de junio La celebración de San Juan es la gran protagonista, pero hay muchas más opciones este 'finde' ISABEL MÉNDEZ Málaga Jueves, 22 junio 2017, 17:49

Verbenas de San Juan

Cuándo: Del viernes al domingo en distintos municipios de la provincia de Málaga.

Este fin de semana la provincia se vuelca en la celebración de San Juan Bautista con numerosas verbenas y fiestas. Entre las ferias más destacadas de este fin de semana se encuentran las de Alhaurín de la Torre, Arroyo de la Miel y Humilladero. A ellas hay que unir otras citas más modestas, pero no menos importantes, como las fiestas de las aldeas de Gibralgalia (Cártama), Triana (Vélez-Málaga) y Baños de Vilo (Periana) o las romerías que se celebran junto al río Genal. Además, a lo largo de todo el litoral se multiplicarán como es tradición los 'júas' y las moragas. En Vélez-Málaga, además a partir de las 22 horas actuarán la Free Soul Band y la Orquesta ‘Dynamic’, en el Paseo Marítimo, a la altura del Monumento a la Peseta. Además, habrá animación con fuego para festejar el solsticio de Verano. La velada continuará con el Concurso Quema de los Bigotes de San Juan, en la Playa de La Rada. Como novedad, el Ayuntamiento otorgará este año un premio único de 500 euros a la ‘Quema’ más original. En Benalmádena, Coti, Mayka Romero y Paco Candela encabezan el cartel de actuaciones de la feria que se prolongará hasta el próximo jueves 29.

The Beach Boys, en un reciente concierto en Alemania. / Efe

Fuengirola Pop Weekend

Cuándo: Del jueves al domingo. Dónde: Sala Pogs y Castillo Sohail de Fuengirola. Entradas: 15-90 euros. Información en www.fuengirolapop.com

El festival Fuengirola Pop Weekend celebra este fin de semana su décima edición con un cartel liderado por los míticos Beach Boys y el veterano Paul Collins. Un certamen que en esta ocasión cuenta hasta el domingo con la presencia de grupos y artistas como La Casa Azul, The Imperial Surfers, The Royal Roosters, The Bar-Kings, Los Amebas, The Runarounds, Hawaii Five, Cola Jet Set, Pantones y Smoking Victims. Los conciertos tendran lugar en tres escenarios, la sala Pogs, el Castillo Sohail y el hotel Las Palmeras, con actuaciones desde las 17.00 horas hasta bien entrada la madrugada como informa Rafael Cortés.

Una quincena de bandas y 16 DJ invitados que se sumarán a un festival que viajará desde la década de los 60 hasta la actualidad, haciendo un recorrido por géneros como el rock, el pop, el powerpop, el punkpop, el surf, el soul, el garage y el beat, entre otros. Los Beach Boys actuarán en el Castillo Sohail mañana sábado a partir de las 23.00 horas, en un concierto en el que la banda americana repasará lo mejor de su amplio repertorio. Fundada en los primeros años 60 por los hermanos Wilson (Brian, Carl y Dennis), Mike Love y Al Jardine, esta banda es uno de los grandes iconos del surf-rock, cuya obra se prolonga hasta nuestros días con discos como ‘That’s Why God Made the Radio’ (2012). En la actualidad dan vida a esta formación Brian Wilson, Mike Love, Carl Wilson, Dennis Wilson, Al Jardine, Bruce Johnston y David Marks.

'Souvenir', en el Echegaray

Cuándo: Hasta el domingo. Funciones: jueves y viernes a 20 horas, sábado a 13 y 20 y domingo a 19. Dónde: Teatro Echegaray, Málaga capital. Entradas: 15 euros.

En la Rusia de los años 20 un periodista llamado Solomon Shereshevski fue diagnosticado de una enfermedad de la que, más de 80 años después, apenas se han conocido 6 ó 7 casos más. Se trata de la hipermnesia, la triste habilidad de recordar hasta el más ínfimo detalle vivido. Souvenir intenta imaginar su historia, la de su mujer Magda y la del doctor que le trató durante más de 20 años. Ésta es la historia de Solomon Shereshevski, el hombre que no podía olvidar, que supone el debut como director del actor malagueño Fran Perea.

Certamen de Pintura Rápida José María Martín Carpena

Cuándo: Sábado. A las 8.30 se abrirá el registro para los participantes. Dónde: Calles Nueva y Compañía, Málaga capital.

Artistas de toda España participarán este sábado en la décimoséptima edición del Certamen de Pintura Rápida José María Martín Carpena, organizado por la Asociación de Vecinos El Martinete. El registro de participación se abrirá a las 8,30 de la mañana, momento en el que los artistas deberán sellar su lienzo en blanco o la superficie de trabajo que hayan elegido, para garantizar que todos ellos parten de cero.

Los pintores tendrán hasta las 17 horas para crear su obra. A partir de esa hora, todos los trabajos serán expuestos al público en la calle Nueva y la calle Compañía, en donde pasarán a ser evaluados por el jurado, formado por artistas de reconocido prestigio. El fallo se dará a conocer esa misma tarde, y la entrega de premios está prevista. a las 20:30 horas.

Antología de la Zarzuela, en el Cervantes

Cuándo: Sábado a 20 y domingo a 19 horas. Dónde: Teatro Cervantes, Málaga capital. Entradas: Entre 48 y 16 euros.

En este espectáculo se reúnen tres siglos de cultura ibérica, la fascinante y evocadora unión de música y danza, y un vestuario excepcional. 'Antología de la zarzuela' recrea arias, dúos, romanzas, coros… de los títulos más emblemáticos y celebrados del género: El barberillo de Lavapiés, La Dolores, La Gran Vía, La verbena de la Paloma, La Revoltosa, Marina…

Los Secretos, en Vélez-Málaga

Cuándo: Sábado, desde las 20 horas. Dónde: Fortaleza de Vélez-Málaga. Entradas: 15-20 euros.

Tras cuatro décadas en el mundo de la música Los Secretos se mantienen sobre los escenarios con un repertorio del que forman parte una veintena de trabajos discográficos. En su concierto de este sábado repasarán sus grandes éxitos. Además de este grupo actuarán Los Electroduendes y Hermanos Essencia.

XV Festival Flamenco de El Palo

Cuándo: Sábado, desde las 22 horas. Dónde: Auditorio de Playa Virginia, Málaga capital. Entrada: gratis.

El Festival Flamenco de El Palo celebra este sábado su edición número 15, en la que se rinde homenaje a Antonio Román, que será uno de los artistas que intervendrán. Presentado por Paco Moreno, intervendrán, al cante, Rancapino “Hijo”, Perico “Pañero” y Laura Román. Al toque estarán Gabriel Cabrera, Antonio Gámez, Rubén Lara, Joselito Pérez y Antonio Triguero.

Ruta de la Tapa en Cañete la Real

Cuándo: Sábado, desde las 13 horas. Dónde: Establecimientos participantes de Cañete la Real. Precio: 2 euros, aperitivo y bebida.

Tapas tradicionales a un buen precio en un pueblo con muchos atractivos históricos y naturales. Ésa es la principal propuesta de la sexta edición de la Ruta de la Tapa de Cañete La Real, que se celebra este sábado. Ocho establecimientos ofrecerán dos tapas y una bebida por sólo dos euros. Además, habrá sorteo de premios entre todos los participantes.

Noche en Blanco de Campillos

Cuándo: Sábado, desde las 21 horas. Dónde: Centro de Campillos. Entrada: gratis.

Por segundo año consecutivo Campillos organiza su Noche en Blanco, con un amplio programa de actividades culturales y lúdicas para todos los públicos. Tres espacios serán los protagonistas: la zona semipeatonal de calle San Benito, la Plaza de España y el Parque José María Hinojosa. Además, más de una veintena de establecimientos abrirán en horario nocturno con atractivos descuentos en sus productos y servicios, según informa Javier Almellones

El Pompidou se abre a los niños

Cuándo: Todos los días salvo los martes, hasta el 15 de septiembre. Dónde: Centre Pompidou Málaga. Entrada: gratis.

Bajo el título ‘¡Vaya circo!’, el Pompidou de Málaga diseña un montaje interactivo que llama a los más pequeños a reflexionar sobre cuestiones como el movimiento, el equilibrio, la composición de color o la importancia de los materiales según qué se quiera crear. La muestra, como todas las de esta serie, es de entrada gratuita y podrá visitarse hasta el próximo 15 de septiembre. Antonio Javier López tiene más detalles

El Picasso estrena su alianza con la Tate de Londres

Cuándo: Hasta el 17 de septiembre. Dónde: Museo Picasso Málaga. Málaga capital. Entrada: entre 10 y 3 euros.

‘Bacon, Freud y la Escuela de Londres’ es la ambiciosa exposición que inaugura la alianza estratégica entre el Museo Picasso Málaga y la Tate Gallery de Londres. De la institución británica proceden las 90 piezas que hasta el próximo 17 de septiembre ponen ante los ojos de los visitantes al MPM uno de los capítulos más vibrantes de la Historia del Arte occidental del último siglo. Porque hasta ocho décadas cubren las obras del nuevo proyecto de la pinacoteca malagueña, que suma una importante muesca en su presencia internacional. Antonio Javier López tiene más información.

'Olor a Málaga', en La Coracha

Cuándo: Hasta el 23 de julio. Dónde: Salas de la Coracha del Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM), Málaga capital. Entrada: gratis.

Se ve y se huele. La nueva exposición de las salas de La Coracha no es solo una invitación a la vista. Es sobre todo un recorrido olfativo por la historia y los iconos de Málaga a través de la colección olorVISUAL del empresario y perfumista catalán Ernesto Ventós. En sus fondos se encuentran obras de Agustín Ibarrola, Alex Jasch, Duane Michals, Chema Madoz o Enrique Brinkmann, que están presentes en la muestra que se exhibe en el Museo del Patrimonio Municipal y en el que las piezas se han seleccionado a partir de los olores que sugieren la Málaga romana, la ciudad industrial del XIX y la simbología de la biznaga, el cenachero o los espetos. Francisco Griñán te cuenta más.

'El nacimiento del color', en el Museum Jorge Rando

Cuándo: Hasta el 30 de septiembre. Dónde: Museum Jorge Rando. C/ Cruz del Molinillo, 12. Entrada: gratis.

'El nacimiento del color' es la nueva exposición que puede verse en el Museum Jorge Rando, que exhibe el ciclo temático más reciente del artista malagueño, cuya obra se enfrenta a un "insólito" discurso estético y conceptual como es mostrar el color, solo, como color. Antonio Javier López tiene más detalles.

'Migrantes', en el Archivo Municipal

Cuándo: Hasta el 16 de junio. Dónde: Archivo Municipal, Málaga capital. Entrada: gratis.

El Archivo Histórico Provincial de Málaga acoge la exposición 'Migrantes', organizada en colaboración con la Asociación para la Recuperación de la Memoria y contra el Olvido de Málaga.

Esta exposición muestra una selección de seis piezas creadas por el escultor Andrés Montesanto, un artista que nació en Buenos Aires y que vive en Andalucía desde 1989 en la que ofrece distintos enfoques de las migraciones, incluídas dos obras sobre la "Desbandá" (Carretera Málaga-Almería, 1937).

'Caminantes', en el Puerto

Cuándo: Hasta el 30 de septiembre. Dónde: Entorno del Palmeral de las Sorpresas, Málaga capital. Entrada: gratis.

El puerto de Málaga, en el marco de los actos conmemorativos del bicentenario de la Farola, ha inaugurado la exposición 'Caminantes en el Puerto', realizada por la reconocida artista internacional Elena Laverón y que homenajea a personas que disfrutan de la integración de espacios portuarios en la ciudad. Para más detalles, click aquí.

'Malaqa, Ciudad del Saber'

Cuándo: Hasta el 24 de septiembre. Horario: de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Dónde: Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM), Málaga capital. Entrada: gratis

Piezas arqueológicas, utensilios o documentos son algunos de los objetos que recoge la exposición'Malaqa, Ciudad del Saber', que exhibe el MUPAM para dar visibilidad a la Málaga musulmana más científica y de importante actividad intelectual, que no es tan conocida por el gran público. Aquí nacieron o vivieron relevantes escritores, poetas, historiadores, filósofos, teólogos, médicos, geógrafos... más de 250 sabios de todas las ramas del saber, que dejaron un importante legado de documentos y obras propias, como el botánico Ibn al-Baytar o el filósofo hebreo Avicebrón (Ibn Gabirol). Andrea Jiménez tiene más detalles

'La nostalgia en colores. 100 años de carteles publicitarios malagueños (1870-1960)

Cuándo: Hasta el 15 de septiembre. Dónde: Sala Unicaja de Exposiciones Siglo, Málaga capital. Entrada: gratis.

La Fundación Unicaja expone hasta el próximo 15 de septiembre en la Sala Unicaja de Exposiciones Siglo de Málaga capital una variada selección de carteles que repasan casi un siglo de publicidad, economía y estilo de vida en la ciudad. Así, la muestra constituye un amplio recorrido por la historia de la provincia a través de la publicidad de conocidas casas comerciales, unas aún activas y otras ya desaparecidas. Para más detalles, click aquí.