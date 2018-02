Qué hacer en Málaga este fin de semana: agenda de ocio del jueves 15, viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de febrero de 2018 Fuengirola celebra la séptima Cazuela de la Abuela desde este viernes. / SUR Agenda de ocio El concierto de Antonio Carmona, la celebración del 15 aniversario del CAC Málaga o la carrera Holi Life, entre las propuestas ISABEL MÉNDEZ Málaga Jueves, 15 febrero 2018, 18:29

De jueves a sábados. Hasta el 4 de marzo 'La distancia entre tus ojos y los míos', en Microteatro Málaga

Una pareja, dos ciudades ¿puede el amor sobrevivir a la distancia? Esa es la interesante reflexión que plantea 'La distancia entre tus ojos y los míos', que se representará de jueves a sábados en la sala Microteatro Málaga (calle San Juan de Letrán 12) desde este jueves, 8 de febrero, hasta el próximo 4 de marzo.

Escrita y dirigida por Carlos Zamarriego, tiene como protagonistas a la malagueña de origen italiano Steph Magnin Vella y al actor y presentador malagueño Maik Alexandre.

Los jueves habrá pases a las 21:15, 21:45, 22:15 y 22:45 horas. Los viernes y sábados serán a las 21:15, 21:45, 22:15, 22:45 y 23:15 horas.

Jueves y viernes Conciertos de la Orquesta Filarmónica de Málaga

El Teatro Cervantes acoge este jueves y viernes la repetición del séptimo de los conciertos de la XXVIII Temporada de abono de la Orquesta Filarmónica de Málaga. La dirección es de George Mark y actúa como solista Adolfo Gutiérrez Arenas (violonchelo). El programa incluye composiciones de Edward Elgar y de Robert Schumann.

El recital comenzará ambos días a las 20.00 horas y las localidades cuestan entre 9 y 24 euros.

Del viernes al domingo Concurso de agrupaciones de Carnaval en Torremolinos

El auditorio municipal de Torremolinos acoge del viernes al domigno el Concurso de Agrupaciones del Carnaval en el que se competirán diez comparsas y doce murgas en total. La final tendrá lugar el viernes 23 de febrero y contará con la actuación de ‘Los prisioneros’, comparsa de Ángel Subiela. La entrada al evento será gratuita hasta completar aforo y dará comienzo cada día a las 21.00 horas, a excepción de la gala del día 18 que desarrollará de 12.00 a 19.00 horas.

El viernes actuarán las comparsas ‘Los becarios’, ‘Musicalandia’, y ‘La perla dorada’, así como las murgas ‘Los pelotas’, ‘La murga del maestro’, ‘Una y no más santo Tomás’ y ‘Con las pilas puestas’. El sábado será el turno de las murgas ‘No nos moverán’, ‘Qué cruz que ha caio contigo’, ‘El vecino del cuarto’ y ‘El camino de los valientes’. La semifinal contará también con la actuación de las comparsas ‘La travesía’, ‘Los Noctámbulos’, ‘Los comandantes’ y ‘La niña del mar’.

Por último, el domingo 18 actuarán las comparsas ‘Los vivelavida’, ‘Tú sí, tu no’ y ‘Los hombres del rey’. Además, las murgas ‘Con el culo al aire’, ‘Los francoestein’, ‘Mi madre es una santa pero yo no’ y ‘Las que están en su punto’ participarán en la última gala antes de la final.

Viernes Conferencia dramatizada en el Real Club Mediterráneo

El Real Club Mediterráneo acoge este viernes la conferencia dramatizada titulada 'El don Juan verdadero', que impartirá la actriz y profesora Ana Megías Calero, acompañada de los actores Mel Rocher, Fernando Jiménez y Rafael Castillo. Este evento, que organiza el Foro Liberal Jovellanos de Málaga, se celebra a las 20 horas, en el Salón Rosa de los Vientos del Real Club Mediterráneo, con entrada libre hasta completar aforo.

La conferencia versará sobre el texto del dramaturgo español del siglo XVII, Tirso de Molina, El Burlador de Sevilla, auténtico creador del mito teatral universal. Se analizarán las diferencias que existen entre dicho personaje y el más popular de Zorrilla, Don Juan Tenorio. Los cuatro actores interpretarán la lectura de numerosos párrafos en verso, correspondientes a varios protagonistas de la obra, dando voz a Don Juan, Tisbea, Don Gonzalo, El comendador, etc. Al finalizar el acto se abrirá un coloquio con la participación del público asistente.

Viernes 'Las aventuras del doctor Frankestein', en el Alameda

'Las aventuras del doctor Frankestein' es uno de los grandes clásicos del Teatro Negro de Praga, basada en novela mundialmente conocida y escrita en 1818 por Mary Shelley. Una obra adaptada para toda la familia, que a pesar de su tenebroso título, llena el escenario de diversión, participación, color y efectos mágicos.

La función en el Teatro Alameda será el viernes a las 20.30 horas. Las entradas cuestan 16 euros.

Viernes Antonio Carmona, en concierto

Antonio Carmona llega este viernes a Málaga para presentar su tercer disco en solitario, ‘Obras son amores’, un trabajo en el que le acompañan músicos como su sobrino Juanito Carmona, el trompetista Manuel Machado, el batería Pedro Barceló, el guitarrista Ricardo Marín y el bajista Marcelo Fuentes. Son once canciones en el que el artista revalida su apuesta por el flamenco y que presentará en concierto en la sala París 15 a partir de las 21.30 horas. Entre los temas de este trabajo destacan una composición en homenaje a su padre, Juan Carmona ‘Habichuela’, que interpreta en el disco junto a su sobrino, según informa Rafael Cortés.

Las localidades para el concierto cuestan 25 euros y están disponibles en Ticketea.com

Del viernes hasta el 4 de merzo Cazuela de la Abuela, en Fuengirola

La séptima edición de la Cazuela de la Abuela de Fuengirola reunirá a 57 establecimientos participantes del 16 de febrero al 4 de marzo, fechas en las que se podrán degustar guisos típicos diversos acompañados de una bebida a un precio de dos euros. Cada uno de los establecimientos preparará, al menos, una receta propia que se servirá, como no podía ser de otra forma, en cazuelitas de barro.

Viernes Lucas Colman, en La Cochera

El joven cantautor de rock Lucas Colman llega este viernes a La Cochera Cabaret dentro de los conciertos GPS. El artista publicó el año pasado su primer disco, con el nombre del cantante como título genérico. Con una voz rota y letras melancólicas, el cantautor presentará sus canciones en directo sobre el escenario de La Cochera Cabaret. El espectáculo empezará a las 22.00 horas y las entradas cuestan 5 euros.

Sábado y domingo 'No se baila en la cocina', en la Sala Gades

"Nuestros padres nos reñían por bailar en la cocina, y estoy segura de que no somos los únicos que no podían esperar a llegar al estudio de danza para ponerse a bailar. Esa inquietud, esas ganas de movernos, de convertir en movimiento nuestros pensamientos y de conectar con la sensibilidad y creatividad del público son el motor de 'No se baila en la cocina'". Así resume la malagueña Marina Miguélez su espectáculo 'No se baila en la cocina', con el que quiere romper las barreras que separan su profesión (la danza) del gran público, a veces por falta de información, otras por prejuicios.

Este montaje podrá verse en la Sala Gades el sábado a las 21 horas y el domingo a las 19. Las entradas cuestan 16 euros en taquilla, 8 en venta anticipada.

Sábado Actuaciones destacadas en el Carnaval de Rincón de la Victoria

El sábado la Plaza Al-Ándalus de Rincón de la Victoria acogerá a partir de las 15 horas el Certamen de Agrupaciones de Carnaval con la participación de la comparsa finalista de este año del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz, ‘El Perro Andalú’ de Martínez Ares, y algunas de las agrupaciones que más han destacado este año en el Concurso de Agrupaciones de Canto de Carnaval (COAC) de Málaga.

Concretamente, actuará la murga ‘Viktoria Secret’, que resultó ganadora, ‘La Murga del Maestro’, tercera; la comparsa ‘La Travesía’, ganadora en esta modalidad, y la comparsa ‘Los Vivelavida', que logró la cuarta posición.

Sábado Foodtruck y música en directo a beneficio de Cudeca

El restobar Mulse de Rincón de la Victoria acoge este sábado desde las 12 horas un evento solidario organizado por el propio restaurante a beneficio de la Fundación Cudeca–Cuidados del Cáncer. La cita contará con foodtruck y música en directo. Así, a las 17.00 horas actuará el grupo Marintencionados y tras él pinchará el DJ Jil Jilala. El 30% de lo recaudado irá destinado a la Fundación Cudeca. Para más detalles, ver aquí.

Sábado Recital lírico de Gregory Kunde

El tenor Gregory Kunde ha cantado en los más importantes teatros de ópera de todo el mundo, junto a las orquestas y directores más destacados. Aclamado por sus interpretaciones de roles del bel canto italiano y francés, se ha forjado un gran prestigio en el repertorio verdiano y en otros papeles dramáticos. Este sábado ofrecerá un recital en el Teatro Cervantes (20 horas). El precio de las localidades oscila entre los 15 y los 45 euros.

Sábado y domingo Actividades por el 15 aniversario del CAC Málaga

El CAC Málaga está de celebración. El Centro de Arte Contemporáneo de la capital cumple 15 años, y lo va a festejar con una variada agenda de actividades. Esta es la programación prevista para este fin de semana:

Sábado

10:00 – 14:00 h. RetratARTE.

12:00 – 13:00 h. Cuentacuentos MeryCuentos y el mundo de los artistas.

20:00 – 22:00 h. “PoetiCAC”.

Domingo

10:00 – 20:00 h. Visita a las exposiciones del CAC Málaga: Stephan Balkenhol, Todo es mucho, Secundino Hernández, Pasión II. Colección Carmen Riera, Neighbours IV (Vecinos IV), Other (2010), Tracey Moffat.

Sábado Marisol Bizcocho, en concierto

Con 23 años, la artista sevillana Marisol Bizcocho consiguió cautivar a miles de espectadores gracias al programa 'Yo Soy del Sur', emitido por Cansl Sur. Un año después sacó al mercado su primer disco, que este sábado (20 horas) presenta en el Teatro Alameda de Málaga.

Localidades: Entrada Preferente (18:30 horas) – da derecho a entrada a prueba de sonido, foto y firma con la artista. Filas 1, 2, 3 y 4 (Bloque central) 41 euros.Filas 1 a 14, 26 euros. Filas de la 15 a la 19, 21 euros.

Domingo Diversión y deporte en la carrera Holi Life

Málaga volverá a vivir su Holi Life, antes conocido como Holi Run, un evento lúdico-deportivo en la que los participantes acaban llenos de polvos de colores. La cita será el próximo domingo 18 de febrero, y partirá a las 11 de la mañana del aparcamiento junto al Palacio de los Deportes Martín Carpena. Tras completar los cinco kilómetros del recorrido, la llegada se situará en el mismo lugar que el punto de inicio. Para más detalles, ver aquí.

Domingo 'Jurásico, la isla perdida', en el Alameda

El intrépido veterinario de especies tropicales Paco Cuesta, se verá interrumpido en la presentación del primer laboratorio transgénico para especies grandes por la famosa presentadora de televisión Casandra Ramires, hecho que derivará en una serie de catastróficas y divetidas escenas donde los protagonistas tienen que ir en busca de los dinosaurios que Casandra, en un desafortunad descuido, libera de sus jaulas.

El espectáculo 'Jurásico, la isla perdida', dirigido a toda la familia, podrá verse en el Teatro Alameda este domingo a las 12 y 17.30 horas.

Precios

Entrada Preferente – da derecho a foto con los dinosaurios. Filas 1, 2, 3 y 4 (Bloque central) 26 euros. Filas 1 a 14, 19 euros. Filas de la 15 a la 19, 16 euros.

Domingo 'La tabernera del puerto', en el Cervantes

'La tabernera del puerto' llega este domingo (19 horas) al Teatro Cervantes dentro del XIII Ciclo Malagueño de Zarzuela del Teatro Lírico Andaluz bajo la producción de Pablo Sorozábal. Su trama y la contundencia de sus personajes reúnen todos los elementos de un auténtico drama lírico. El precio de las localidades oscila entre los 10 y los 25 euros.

Domingo Concierto de ZOPLI2 en el Museo Interactivo de la Música

El Museo Interactivo de la Música de Málaga (MIMMA) acoge este domingo a las 17 horas el concierto interactivo del grupo ZOPLI2. Este dúo malagueño, conformado por la bailarina y flautista Clara Gallardo y el multiinstrumentista Joaquín Sánchez, presenta un recorrido musical a través de las distintas sonoridades del mundo. Las entradas cuestan 6 euros.

Hasta el 23 de febrero 'INT2017', en el Centro Cultural MVA

Del 18 de enero al 23 de febrero el Centro Cultural MVA (calle Ollerías, 34), acoge la exposición 'INT2017', un conjunto de obras artísticas seleccionadas entre los proyectos que han realizado los estudiantes del Máster de Producción Artística Interdisciplinar de la Facultad de Bellas Artes durante el pasado curso 2016-2017.

Patricia Tena Moreno-Baquerizo, Juan Miguel Pérez Ramos, Carla Bufí, Carmen Carrasco Santos, Hadaly Vilasclaras, Alberto Crespo Albenca, Kike Sanz, Jorge Galán, Alicia de la Fuente de los Ángeles, Antonio Mena, Juan Antonio Payá, Dolores Lozano, Ana Isabel Perujo, Alejandro, Edu y María Vera, son los autores que conforman la exposición y que brindan a los asistentes la posibilidad de conocer a través de sus creaciones distintas visiones de la realidad.

Mediante vídeos, esculturas, pintura, dibujos y fotografías, los artistas pretender hacer reflexionar al espectador y demostrar que en la sociedad actual prevalece la cultura de las imágenes, del consumo y de los medios de comunicación de masas.

Entre las obras que estarán expuestas en el MVA se encuentran: 'Piel, Huellas', de Patricia Tena Moreno-Baquerizo; 'Redundancias singulares', de Jorge Galán; 'Death or Glory', de Hadaly Vilasclaras; 'Higgie de los cuatro sentidos', de Carmen Carrasco Santos; 'Noises', de Juan Antonio Payá; 'Black Files, de Edu; 'El momento es la noche' de Kike Sanz; o 'Resonancias', de María Vera.

La muestra se podrá visitar en horario de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas excepto festivos.

Hasta el 25 de febrero Exposiciones en el Museum Jorge Rando

Hasta el próximo 25 de febrero, el Museum Jorge Rando expone la obra más reciente del pintor malagueño: 'Nacerán nuevas auroras', un ciclo donde sus pinturas son el escenario para que el color se encuentre con la línea. Continúa con nuevas creaciones de 'La belleza llora con la tragedia', en las que muestra la deshumanización de la sociedad enfrentando nuestra mirada a las escenas que acontecen en los conflictos de África y Oriente Medio, y regresa a sus Miniaturas, una invitación a redescubrir la naturaleza desde la introspección de su autor en las salas 1, 2 y 3.

Además, en la sala 4 'La belleza llora con la tragedia II' relata el hombre el apocalipsis del siglo XXI y nos enfrenta el pintor a su imagen desgarrada. Aquí Jorge Rando ofrece la luminosidad de su pintura a las penumbras de la existencia. La persecución, las ejecuciones, el hambre, los éxodos o el tormento son relatados con pinceladas violentas de gran intensidad cromática que anhelan la supervivencia del alma a la permanencia de la vida. La exposición se acompaña de un grupo escultórico que refleja la condena a la invisibilidad con el mimetismo del color como analogía.

Hasta el 4 de marzo 'Other', de la artista australiana Tracey Moffatt, en el CAC Málaga

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga presenta el vídeo de la artista australiana Tracey Moffatt titulado 'Other' (2010). El Espacio 5 del centro acogerá esta obra que puede visionarse hasta el 4 de marzo.

El vídeo es un montaje con un ritmo rápido de 'clips' de películas que muestran la atracción entre las razas marcado por la música que juega un importante papel. Para más detalles, ver aquí.

Hasta el 17 de marzo Tributo a Juan Antonio Ramírez en la UMA

Las salas del Rectorado de la Universidad de Málaga acogen hasta el próximo 17 de marzo la exposición ‘El bricoleur y la ciudad. Juan Antonio Ramírez y el ecosistema del arte en Málaga 1980-2000’. El montaje reivindica el papel de Ramírez como agitador cultural en los primeros años de la década de los 80 del siglo pasado y toma el pulso al cordón umbilical que unió al catedrático con el lugar que lo vio nacer de chiripa y a la que regresó en dos cursos académicos como a su Arcadia particular. Porque la muestra sondeam en esencia, lo que Ramírez dejó en la ciudad y lo que la ciudad caló en Ramírez. Antonio Javier López te cuenta más

Hasta el 25 de marzo Chema Cobo en la Alianza Francesa

La Alianza Francesa exhibe la exposición ‘La vertu tue’ de la mano de la irónica y sutil obra del artista afincado en Málaga. Una identidad, individual o colectiva, se construye a menudo sobre las arenas movedizas de un puñado de contradicciones. Por ejemplo, la democracia europea levanta sus cimientos en el terreno ensangrentado de una revuelta furibunda. Al fin y al cabo, la propia palabra ‘terrorismo’ nace en aquellos años del siglo XVIII bajo el eco de la guillotina para dar cuenta de los ajusticiamientos públicos de quienes eran sospechosos de no nadar a favor de aquella corriente. La Alianza Francesa (C/ Beatas, 36. Málaga) acoge un montaje que abre de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 horas. Entrada gratuita. Descubre más en 'Chema Cobo: el pincel y la guillotina'.

Hasta el 30 de junio 'La Farola de Málaga, 200 años de destellos'

El Museo Alborania acoge la exposición 'La Farola de Málaga, 200 años de destellos' cuyo objetivo es poner de manifiesto la importancia que la Farola de Málaga ha tenido para nuestra ciudad a lo largo de toda su historia de 200 años. Un símbolo que ha acompañado a los malagueños y malagueñas en acontecimientos importantes como terremotos, guerra, naufragios y que con sus destellos inconfundibles ha abierto las puertas de Málaga a navegantes, pescadores, comerciantes, etc. Para más detalles, ver aquí.