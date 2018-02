Qué hacer en Málaga este fin de semana: agenda de ocio del jueves 1, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de febrero de 2018 Valle de Abdalajís celebra su V Ruta de la Tapa hasta el domingo. La Feria de Benagalbón, la Ruta de la Tapa del Valle de Abdalajís o la Fiesta de la Matanza en Ardales, entre las propuestas ISABEL MÉNDEZ Málaga Jueves, 1 febrero 2018, 18:17

De miércoles a sábados, hasta el 10 de febrero 'Retrotopía o cómo morir de nuevo', en el Cánovas

El ser humano ya no es capaz de imaginar un futuro ideal. El sociólogo Zygmunt Bauman ya proclamó la muerte de la utopía. En un mundo globalizado e hiperconectado, emerge una nostalgia compartida por los valores que se perdieron por el camino. ¿A dónde podría llevarnos la senda de la retrotopía? Ese es el reto que plantea el montaje 'Retrotopía o cómo morir de nuevo', que puede verse en el Teatro Cánovas hasta el próximo 10 de febrero.

Las sesiones son de miércoles a viernes a 18.30, 20 y 21.30 horas y los sábados a las 20.30. Las entradas cuestan 12 euros y de venta anticipada 8.

Del jueves al domingo Festival Rockin’ Race Jamboree de Torremolinos

El Rockin Race Jambore de Torremolinos celebra su 24 edición del 1 al 4 de febrero con el mítico cantante de 'Lets Dance' Chris Montez como cabeza de cartel. Wayne Hancock, James Intveld, Kim Lenz, Deke Dickerson, Big Sandy and his fly rite trio, Si Cranstoun y Scotty Baker también pasarán por el escenario del festival, cuyas entradas pueden comprarse desde 35€ con CD incluido en www.rockinrace.com.

La programación también incluye actividades gratuitas en la plaza de La Nogalera el sábado 3 a partir de las 12 y el domingo 4 en la Plaza de El Remo de La Carihuela, entre las que se incluye la exhibición de vehículos clásicos americanos pre-65, conciertos y clases de baile.

Además, el encuentro destaca por las sesiones musicales con los mejores DJs nacionales e internacionales, stands bien surtidos con una de las ofertas más completas que existen en nuestro país de discos, ropa o complementos de inspiración retro. El público asistente al evento se caracteriza por el amor a la música y la cultural de todo lo relacionado con los años 40, 50 y 60, desde ropa, coches, instrumentos musicales, discos y un sinfín de añadidos que toman como identificación ese estilo de vida.

Jueves 'Carpe diem', en el Echegaray

Carpe diem no es un monólogo, es un diálogo con el público y con el pasado, un espectáculo que combina diferentes lenguajes, con un intérprete que encarna multitud de personajes que pasan por las emociones que te da una vida, que canta a cappella con looper y sin él, solo y con el público; que baila, que interactúa sobre audios y proyecciones... Y podrá disfrutarse este jueves (20 horas) en el Teatro Echegaray de la mano de la compañía Laviebel. Las entradas cuestan 15 euros.

Del jueves al domingo El Carnaval sale a la calle tras elegir a sus ganadores

El Carnaval de Málaga 2018 vivirá una intensa agenda en los próximos días. Por un lado, el jueves el Teatro Cervantes acogerá la Gala infantil a partir de las 18.00 horas. El viernes será la gran final del Concurso de Agrupaciones de Canto en el mismo escenario, que se prolongará hasta bien entrada la madrugada.

El sábado será el pregón inaugural de la fiesta en la calle, que este año corre a cargo del periodista Francisco Cristófol. El acto se celebrará en la plaza de la Constitución. A continuación se elegirá al Dios Momo y a la Diosa del Carnaval. Antes, a las 17.30 horas, se celebrará la Gala del Mayor en el Teatro Cervantes.

El domingo será el gran desfile de Carnaval por las calles del Centro. Además, tendrá lugar el Pregón Infantil y la elección de Príncipes y Dioses Infantiles, junto con el concurso de disfraces infantiles. Todo en la Plaza de la Constitución.

Viernes 'Chefs', en la ESAD

Un chef de gran prestigio ha perdido la inspiración y tiene que confiar en un disparatado equipo de cocineros para crear una espectacular y novedosa receta que le permita mantener las estrellas de su restaurante. Al mismo tiempo recorremos las distintas facetas del mundo de la cocina, la relación con los alimentos que ingerimos, las diferentes gastronomías y sabores del mundo, la lucha de egos entre los cocineros-estrella y todo lo que con mucho gusto va cayendo en la cazuela del humor de Yllana.

'Chefs' podrá verse este viernes (2o horas) en la sala de teatro de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga (ESAD) en la calle Béla Bartók s/n. Las entradas cuestan 15 euros.

Del viernes al domingo Feria de Benagalbón

La Feria de Benagalbón se celebra este fin de semana y ofrecerá una programación dirigida a todos los públicos que comenzará este viernes a las 10 con disparos de cohetes y diana floreada en las calles del pueblo, evento que estará a cargo de la charanga de ‘Las notas con el Puntillo’. A las 12 se celebrará la Misa Coral en honor a la patrona junto con la Coral ‘El Castillito’ y se le presentará a la Virgen los niños nacidos en este año. La procesión de la Virgen de la Candelaria y San José será el mismo viernes a la 18.30 horas, y recorrerá las calles de Benagalbón.

Además, los más pequeños también podrán disfrutar de la Feria con actividades que se desarrollaran durante el fin de semana en la caseta del Teleclub, como la actuación ‘Los Musiguitos’, el espectáculo de ‘Alexie Saca-Risas’, ‘Magiayasadas’, o la representación ‘La Bella y el Monstruo’, dirigida por el grupo infantil ‘Trompecoco’;

También habrá numerosas actuaciones de artistas: el grupo Son D’aquí, la orquesta Dúo Tentaciones, Los Electroduendes, el grupo Duende Burlón, José Bustamante, María José Casamayor, Rocío Borrezo, José Ortega- Manzanita, Adolfo Cisneros, DJ Hierro, SAU DJ Show, María José Lubián, la pareja de baile latino BKS-365, entre otros.

La procesión de las imágenes será el domingo a partir de las 18:30, y recorrerá de nuevo las calles del pueblo. Después, los ciudadanos podrán disfrutar de la actuación de la Orquesta Mondragón (21.00 horas), ambiente amenizado con música, procedente de la Caseta Oficial, hasta altas horas de la madrugada y la traca final, que clausurará las fiestas tradicionales en honor a la Virgen de la Candelaria del año 2018 a medianoche.

Viernes 'Cariño', en el Echegaray

Dos individuos han ido envolviendo su relación en un mito, una construcción, una imagen de sí mismos que les impide pensarse desde un presente continuamente cambiante. Han descubierto que ocupar el mismo espacio no implica necesariamente estar juntos. La ilusión se ha desvanecido y, sin embargo, tras esa sensación de vacío hay algo permanente. La necesidad de no romper el vínculo. La creencia obstinada de que puedan encontrarse de nuevo.

'Cariño' forma parte de la programación del 35 Festival de Teatro de Málaga y puede verse este viernes en el Echegaray. (20 horas). Las entradas cuestan 15 euros.

Del viernes al domingo V Ruta de la Tapa de Valle de Abdalajís

Valle de Abdalajís celebra del 2 al 4 de febrero la V edición de su Ruta de la Tapa. Este año participarán ocho establecimientos del municipio, que ofrecerán tapas y bebida a un precio de 2,50 euros. El horario será el viernes y sábado de 13:00 a 17:30 y de 19:00 a 23:00 horas, y el domingo hasta las 17:00 horas. Como viene siendo habitual, la V Ruta de la Tapa vuelve a contar de nuevo con el ‘tapasporte’, un documento en el que los usuarios deben sellar ocho consumiciones para entrar en el sorteo de diferentes premios. El Ayuntamiento habilitará una urna en el Museo Municipal para depositarlos, antes de las 18.00 horas del domingo, una vez rellenos.

Durante el fin de semana se contará con diferentes pasacalles para animar y amenizar el evento a cargo del grupo especializado en percusión brasileña 'Sambagua do Río'. El sábado se instalará un mercadillo donde se podrá adquirir artesanía y productos típicos de la zona como chacinas y quesos.

Del viernes al domingo 'Grinder, el musical', en el Alameda

‘Grinder, El Musical’ es una gran fiesta que se alimenta de dos grandes géneros: el teatro musical y el cabaret. Se trata de una comedia provocativa y sin tapujos, y viaja a través de los tabúes sexuales que conviven con nosotros dentro de la diversidad sexual en la que, afortunadamente, vivimos. Es un musical gay, pero abierto a todo tipo de público que podrá verse del viernes al domingo en el Teatro Alameda.

Funciones

Viernes día 2 de febrero a las 20:30 horas.

Sábado día 3 de febrero a las 21:00 horas.

Domingo día 4 de febrero a las 19:00 horas.

Precios: venta anticipada 19 euros y el mismo día de la función, 23.

Sábado Adopta un gato en la Protectora

La Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga organiza este sábado por la mañana una jornada para fomentar la adopción de gatos de sus instalaciones. El evento se desarrollará de 11 a 14 horas en la sede de esta entidad (Camino de las Erizas 4, en Málaga capital) y se podrá disfrutar también de un mercadillo así como de té con pastas por 1,50 euros.

Sábado Visita a las fragatas Canarias y Reina Sofía en el Puerto de Málaga

Las fragatas Canarias y Reina Sofía, ambas pertenecientes a la 41 Escuadrilla de Escoltas, estarán en el Puerto de Málaga este fin de semana tras participar en los ejercicios 'MAR-41' en el mar de Alborán y podrán ser visitados por el público. Los barcos estarán abiertos al público este sábado en el muelle 2 del puerto de Málaga. Así, la fragata Reina Sofía tendrá sus puertas abiertas de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, mientras que la Canarias se podrá visitar de 11.00 a 12.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Sábado 'La llamada, sing alone'

‘La llamada’, el debut en el largometraje de Javier Calvo y Javier Ambrossi, se estrena en un nuevo formato. Se llama Sing-Along, lleva tres años triunfando en toda España… y ahora vuelve al Teatro Alameda de Málaga. Podrás cantar con karaoke todas las canciones de la película, como ‘I will always love you’ o ‘Lo hacemos y ya vemos’. ‘La llamada’, protagonizada por Macarena García, Anna Castillo, Belén Cuesta y Gracia Olayo está basada en la exitosa obra de teatro del mismo nombre, y cuenta la historia de un campamento de verano en el que la fe y el amor triunfarán sobre el miedo.

Las funciones serán el sábado a las 19 y las 23 horas. Las localidades cuestan 13 euros en venta anticipada y 15 el mismo día de la función.

Sábado 'Lo mejor de Yllana', en la ESAD

En 2016 Yllana cumplió 25 años y lo celebra como mejor sabe hacerlo, con un nuevo espectáculo: 'Lo mejor de Yllana', en el que repasa los grandes momentos de la trayectoria de la compañía con una selección de los mejores y más divertidos sketches de sus espectáculos.

Este espectáculo podrá verse el sábado (2o horas) en la sala de teatro de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga (ESAD) en la calle Béla Bartók s/n. Las entradas cuestan 15 euros.

Sábado 'Desde el infierno. Destripando al destripador'

Cinco asesinatos, tal vez once. Todas ellas, mujeres. En el siglo XXI y en una concurrida ciudad. ¿A manos de un único asesino? ¿Por qué un hombre mata a una mujer? ¿Por qué suelen ser los hombres los que matan a las mujeres y no al revés? A Jack el Destripador se le atribuyeron los asesinatos de cinco mujeres, tal vez once. En el siglo XIX y en una concurrida ciudad. ¿Fue el único asesino y responsable de aquellas muertes? Quizás las concurridas ciudades y la carrera frenética de sus habitantes por el éxito tengan algo que ver.

'Desde el infierno. Destripando al destripador' llega este sábado al Echegaray (20 horas). Las entradas cuestan 15 euros.

Domingo Fiesta de la Matanza de Ardales

El municipio de Ardales celebra este domingo la XXII edición de su tradicional Fiesta de la Matanza, un evento gastronómico y cultural que espera reunir a más de 10.000 visitantes.

La actividad comenzará a las 12.00 horas con la degustación de productos procedentes del cerdo, donde se repartirá de forma gratuita chacina ardaleña acompañada con vinos de la tierra, ha manifestado la alcaldesa.

Como es costumbre, también se elaborará una gran caldereta de cerdo compuesta por 500 kilogramos de carne, 100 kilogramos de cebollas, 20 kilogramos de ajo, 25 kilogramos de pimientos, 30 kilogramos de tomates y aderezada con hierbas aromáticas del entorno. Este guiso cocinado a la manera tradicional con leña de olivo y almendro proporcionará unas 3.000 raciones aproximadamente que serán repartidas entre los visitantes.

De forma paralela, el polideportivo municipal acogerá un mercadillo en el que se puede adquirir artesanía y en los stands habilitados en la plaza del municipio los visitantes podrán obtener productos agroalimentarios de la zona como la morcilla, el chorizo y el morcón, entre otros.

Igualmente habrá música para amenizar la jornada. Desde primeras horas de la mañana se podrán escuchar los compases y acordes de una panda de verdiales y una batucada. A partir de las 17.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento, tendrá lugar la actuación de Fran Ocaña, que presentará su disco 'La flor más bonita'.

El sábado 3, los bares y restaurantes de la localidad participarán en una jornada gastronómica en la que ofrecerán medias raciones a tres euros de platos tradicionales de la cocina ardaleña preparados con productos y derivados del cerdo.

Domingo 'Espejo, capricho escénico', en el Cervantes

Tres personajes, a modo de espejo, reflejan su poliédrica naturaleza junto a un piano de cola que adquiere personalidad propia como una extensión más de su libertad creadora. Desde La Vega de Granada a La Habana luminosa pasando por Madrid y un crudo Nueva York, los espectadores viajan a tres voces para asomarnos al misterio de la creación y al ‘duende’, a la infancia, al lado femenino, al hombre que descubre y se expresa a través de la obra de Federico García Lorca.

'Espejo, capricho escénico' recala este domingo en el Teatro Cervantes (20 horas) y las entradas cuestan 20 euros.

Domingo ¿A quién te lllevarías a una isla desierta?

Celeste, Eze, Nacho y Marta son amigos desde hace demasiado tiempo. Han creado un universo propio entre las paredes de un ruinoso piso compartido en un barrio universitario de Málaga. Pero ya ni son estudiantes, ni adolescentes, ni soñadores. Han cambiado casi sin darse cuenta y, durante el día más caluroso de los últimos veinte años, se despiden de una época gloriosa dejando atrás su vida en común.

Durante las veinticuatro horas que dure su mudanza no se hablará del futuro, ni de cosas importantes, sólo se dirán tonterías y se beberá mucho alcohol.

Ese es el argumento sobre el que gira ¿A quién te lllevarías a una isla desierta?, que podrá verse este domingo en el Teatro Echegaray (19 horas). Las localidades cuestan 10 euros.

Sábados y domingos hasta el próximo día 18 'No se baila en la cocina', en la Sala Gades

"Nuestros padres nos reñían por bailar en la cocina, y estoy segura de que no somos los únicos que no podían esperar a llegar al estudio de danza para ponerse a bailar. Esa inquietud, esas ganas de movernos, de convertir en movimiento nuestros pensamientos y de conectar con la sensibilidad y creatividad del público son el motor de 'No se baila en la cocina'". Así resume la malagueña Marina Miguélez su espectáculo 'No se baila en la cocina', con el que quiere romper las barreras que separan su profesión (la danza) del gran público, a veces por falta de información, otras por prejuicios.

Este montaje podrá verse en la Sala Gades el sábado a las 21 horas y el domingo a las 19 así como los siguientes fines de semana hasta el domingo 18. Las entradas cuestan 16 euros en taquilla, 8 en venta anticipada.

Hasta el 10 de febrero Exposición de Playmobil en Alhaurín de la Torre

La Casa de la Juventud de Alhaurín de la Torre (calle Punto Industrial s/n) acoge hasta el próximo 10 de febrero la exposición Lauroclick, donde los protagonistas son las entrañables figuras de Playmobil. Puede visitarse de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas así como los sábados de 9 a 14 y de 17 a 21 horas.

Hasta el 11 de febrero 'Pasas de Málaga y artes decorativas' en el MUPAM

La exposición 'Las pasas de Málaga y las artes decorativas' que acoge el MUPAM se ha prorrogado hasta el 11 de febrero. En esta muestra se ofrece una visión insólita y espectacular del universo creativo que rodeó el embalaje y la exportación de las pasas a los lugares más lejanos del mundo durante el siglo XIX y el primer tercio del XX, su época de mayor auge. Para esta exposición se han seleccionado 105 cromolitografías originales -ilustraciones realizadas a color con técnica litográfica-, la mayoría de ellas inéditas, que sirvieron durante casi un siglo para publicitar este manjar de fama universal y para decorar y hacer atractivas las cajas que las contenían y que se regalaban y abrían en las mesas más selectas de todo el mundo.

Hasta el 23 de febrero 'INT2017', en el Centro Cultural MVA

Del 18 de enero al 23 de febrero el Centro Cultural MVA (calle Ollerías, 34), acoge la exposición 'INT2017', un conjunto de obras artísticas seleccionadas entre los proyectos que han realizado los estudiantes del Máster de Producción Artística Interdisciplinar de la Facultad de Bellas Artes durante el pasado curso 2016-2017.

Patricia Tena Moreno-Baquerizo, Juan Miguel Pérez Ramos, Carla Bufí, Carmen Carrasco Santos, Hadaly Vilasclaras, Alberto Crespo Albenca, Kike Sanz, Jorge Galán, Alicia de la Fuente de los Ángeles, Antonio Mena, Juan Antonio Payá, Dolores Lozano, Ana Isabel Perujo, Alejandro, Edu y María Vera, son los autores que conforman la exposición y que brindan a los asistentes la posibilidad de conocer a través de sus creaciones distintas visiones de la realidad.

Mediante vídeos, esculturas, pintura, dibujos y fotografías, los artistas pretender hacer reflexionar al espectador y demostrar que en la sociedad actual prevalece la cultura de las imágenes, del consumo y de los medios de comunicación de masas.

Entre las obras que estarán expuestas en el MVA se encuentran: 'Piel, Huellas', de Patricia Tena Moreno-Baquerizo; 'Redundancias singulares', de Jorge Galán; 'Death or Glory', de Hadaly Vilasclaras; 'Higgie de los cuatro sentidos', de Carmen Carrasco Santos; 'Noises', de Juan Antonio Payá; 'Black Files, de Edu; 'El momento es la noche' de Kike Sanz; o 'Resonancias', de María Vera.

La muestra se podrá visitar en horario de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas excepto festivos.

Hasta el 25 de febrero Exposiciones en el Museum Jorge Rando

Hasta el próximo 25 de febrero, el Museum Jorge Rando expone la obra más reciente del pintor malagueño: 'Nacerán nuevas auroras', un ciclo donde sus pinturas son el escenario para que el color se encuentre con la línea. Continúa con nuevas creaciones de 'La belleza llora con la tragedia', en las que muestra la deshumanización de la sociedad enfrentando nuestra mirada a las escenas que acontecen en los conflictos de África y Oriente Medio, y regresa a sus Miniaturas, una invitación a redescubrir la naturaleza desde la introspección de su autor en las salas 1, 2 y 3.

Además, en la sala 4 'La belleza llora con la tragedia II' relata el hombre el apocalipsis del siglo XXI y nos enfrenta el pintor a su imagen desgarrada. Aquí Jorge Rando ofrece la luminosidad de su pintura a las penumbras de la existencia. La persecución, las ejecuciones, el hambre, los éxodos o el tormento son relatados con pinceladas violentas de gran intensidad cromática que anhelan la supervivencia del alma a la permanencia de la vida. La exposición se acompaña de un grupo escultórico que refleja la condena a la invisibilidad con el mimetismo del color como analogía.

Hasta el 4 de marzo 'Other', de la artista australiana Tracey Moffatt, en el CAC Málaga

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga presenta el vídeo de la artista australiana Tracey Moffatt titulado 'Other' (2010). El Espacio 5 del centro acogerá esta obra que puede visionarse hasta el 4 de marzo.

El vídeo es un montaje con un ritmo rápido de 'clips' de películas que muestran la atracción entre las razas marcado por la música que juega un importante papel. Para más detalles, ver aquí.

Hasta el 17 de marzo Tributo a Juan Antonio Ramírez en la UMA

Las salas del Rectorado de la Universidad de Málaga acogen hasta el próximo 17 de marzo la exposición ‘El bricoleur y la ciudad. Juan Antonio Ramírez y el ecosistema del arte en Málaga 1980-2000’. El montaje reivindica el papel de Ramírez como agitador cultural en los primeros años de la década de los 80 del siglo pasado y toma el pulso al cordón umbilical que unió al catedrático con el lugar que lo vio nacer de chiripa y a la que regresó en dos cursos académicos como a su Arcadia particular. Porque la muestra sondeam en esencia, lo que Ramírez dejó en la ciudad y lo que la ciudad caló en Ramírez. Antonio Javier López te cuenta más

Hasta el 25 de marzo Chema Cobo en la Alianza Francesa

La Alianza Francesa exhibe la exposición ‘La vertu tue’ de la mano de la irónica y sutil obra del artista afincado en Málaga. Una identidad, individual o colectiva, se construye a menudo sobre las arenas movedizas de un puñado de contradicciones. Por ejemplo, la democracia europea levanta sus cimientos en el terreno ensangrentado de una revuelta furibunda. Al fin y al cabo, la propia palabra ‘terrorismo’ nace en aquellos años del siglo XVIII bajo el eco de la guillotina para dar cuenta de los ajusticiamientos públicos de quienes eran sospechosos de no nadar a favor de aquella corriente. La Alianza Francesa (C/ Beatas, 36. Málaga) acoge un montaje que abre de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 horas. Entrada gratuita. Descubre más en 'Chema Cobo: el pincel y la guillotina'.