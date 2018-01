El actor que interpreta a Darth Vader en Star Wars estará en Málaga en un congreso en marzo Spencer Wilding da vida a Darth Vader en 'Rogue One'. / SUR Spencer Wilding participará en FreakCon, que incluye un variado programa de actividades, junto al intérprete de Hodor en 'Juego de Tronos' SUR.ES Viernes, 26 enero 2018, 17:21

El actor internacional Spencer Wilding, reconocido por interpretar a Darth Vader en Star Wars, estará en Málaga los próximos 3 y 4 de marzo para participar en la II Convención Internacional de Manga, Cómic, Series de TV, Animación y Videojuegos (FreakCon).

El evento se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y contará con una amplia programación que se desarrollará de 10.00 a 21.00 horas y que incluye zona Expo, Cómic, Manga y Anime japonés, Series de TV y Películas, Zona de Conferencias, Escenario y Zona de Videojuegos .

Así, el público de FreakCon tendrá la oportunidad de conocer a Spencer Wilding, actor que se une al elenco de invitados ya confirmados del festival, compuesto por otras figuras internacionales como Kristian Nairn, Hodor en Juego de Tronos ; Carlos Pacheco, dibujante de Marvel y DC y Claudio Serrano (voz de Batman) , uno de los actores de doblaje más reconocidos del país.

Aparte de su interpretación de Darth Vader en 'Rogue One, una historia de Star Wars', Spencer Wilding ha trabajado en numerosas superproducciones de éxito como Guardianes de la Galaxia, Doctor Who, Ira de titanes, Harry Potter, Batman Begins, Victor Frankenstein y Ghost Rider: Espíritu de venganza , entre otras. También ha contado con papeles principales en videojuegos como Shadow of War, ambientado en el universo de El Señor de los Anillos .

Además, a lo largo de la convención se realizarán desfiles y pasacalles relacionados con Star War, en el escenario principal se celebrará tanto un concurso cosplay como uno de cante y baile asiático y para los más pequeños habrá diversas actividades gratuitas como academias de Jedi , sesiones de manualidades y talleres de maquillaje, creación de varitas de Harry Potter y hama-beads, entre otros.

Por su parte, en el auditorio del Palacio de Ferias tendrán lugar diversas charlas de invitados y mesas redondas. En su segunda edición, asistirán artistas de renombre internacional como la viñetista Flavita Banana , el dibujante de cómic Agustín Padilla (Escuadrón Suicida y Borderlands), el guionista El Torres y el famoso cosplayer Leon Chiro, entre muchos otros.

Actividades paralelas

A estas propuestas les acompañarán otras actividades como concursos de improvisación artística y cultura geek ; zonas de realidad virtual , una ludoteca con más de 500 juegos de mesa , talleres de japonés y patronaje , actividades en el patio central, rol en mesa y en vivo, torneo de cartas Magic, softcombat...