18 cuevas que te sorprenderán en Málaga

Al igual que La Pileta, esta gruta también está en el término municipal de Benaoján. Aunque también tiene su interés arqueológico, atrae especialmente a los amantes de la espeleología. Situado en el parque natural de la Sierra de Grazalema, 3stá considerado como uno de los lugares más emblemáticos de la Serranía de Ronda. Y no sólo lo es por sus dimensiones sino también porque durante milenios ha servido de refugio natural, desde los primeros pobladores de la zona hasta los bandoleros de los siglos XVIII y XIX. La cavidad ha sido formada por un río subterráneo, el Gaduares, que se une metros más abajo con el curso de Guadiaro. El río tiene un recorrido dentro de la cueva de más de 4 kilómetros. Aunque no se puede entrar en la gruta si no se tiene la autorización previa y el equipamiento necesario, sí se puede contemplar el gran salto de agua y la poza de agua cristalina que deja el río en su entrada. Eso sí, ese agua está muy fría, incluso para bañarse en verano.

