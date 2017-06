Qué hacer en Málaga este fin de semana: agenda de ocio del viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de junio

Feria del Libro de Málaga

Cuándo: Hasta el domingo. Dónde: Plaza de la Merced, Málaga capital.

Juan José Téllez será el pregonero de la Feria del Libro de Málaga, que celebra este año su 47 edición. La cita literaria se traslada a la plaza de la Merced, donde hasta el próximo día 11 se podrán disfrutar además de diversas actividades paralelas como actuaciones o talleres para los más pequeños. Francisco Griñán te cuenta más

I Ruta del Espeto de Málaga

Cuándo: Hasta el domingo. Dónde: Un centenar de restaurantes de Málaga capital y provincia.

Hasta el 11 de junio, casi un centenar de establecimientos de la capital y los diferentes municipios de su litoral participarán en la I Ruta del Espeto organizada por el suplemento gastronómico de SUR Málaga en la Mesa. El concurso tiene como objetivo promover este plato tan nuestro, así como a los establecimientos que los elaboran con cariño y tradición para deleite de los comensales, realizando una labor fundamental en la cultura gastronómica y el turismo en la región. Carmen Alcaraz tiene más detalles.

Vega, en el 43 Live The Roof

Cuándo: Viernes, 21 horas. Dónde: Salles Hotel Málaga Centro. C./ Mármoles, 6, Málaga capital. Entradas: 22 euros. En www.wegow.com

Vega se sube este viernes a la terraza del hotel Salles para presentar ‘La reina pez’, su álbum más reciente, con temas inéditos compuestos por ella. steE mismo año también ha publicado ‘Non ho l’età’ (’No tengo edad’), un trabajo en el que la artista pone su particular voz al servicio de los clásicos de la música italiana. Con esta combinación de géneros y también con los temas de discos como ‘La cuenta atrás’, ‘Wolverine’ o ‘Circular’, entre otros.

Feria de San Bernabé en Marbella

Cuándo: Hasta el lunes. Dónde: En el Paseo de la Alameda, la Avenida del Mar y en el recinto ferial de La Cañada. Entrada: gratis.

Los marbellíes celebrarán con intensidad la recta final de su fiesta patronal, en honor a San Bernabé. Esta feria contará, como en ediciones anteriores, con varios escenarios para el disfrute de los asistentes. De día, en el centro de la localidad, el ambiente se vivirá especialmente en el Paseo de la Alameda y la Avenida del Mar. Al ponerse el sol, la diversión se trasladará al recinto habilitado en la tercera fase de La Cañada. Desde el punto de vista religioso, el principal evento será la procesión de San Bernabé, que se celebra el domingo.

II Terral Market, en Torremolinos

Cuándo: Hasta el domingo. Horario: viernes y sábado de 18 a 00 horas y el domingo de 12 a 00. Dónde: Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, Torremolinos. Entrada: gratis.

El Terral Market II Festival de Diseño de Málaga se traslada en su segunda aedición a Torremolinos. El Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso será la sede de los expositores de moda que, además, contará con música en directo, gastronomía y un desfile. Así, lurante las tres jornadas del evento, los asistentes podrán disfrutar además de puntos de comida en los conocidos 'foodtrucks', propuestas gastronómicas de primer nivel para un avituallamiento especial; así como diferentes conciertos y más sorpresas para amenizar los paseos entre los pasillos y jardines.

II Desfile por la Educación

Cuándo: Sábado, desde las 13 horas. Dónde: Partirá del Parque de la Alegría (Ciudad Jardín), Málaga capital. Entrada: gratis.

La Legión 501 participará en esta iniciativa organizada por la Asociación Nena Paine, que partirá del polideportivo de Ciudad Jardín. Las famosas tropas imperiales participarán en un photocall solidario y sortearán uno de sus cascos.

Jornada de puertas abiertas en el Revello de Toro

Cuándo: Sábado. Dónde: Museo Revello de Toro, Málaga capital. Entrada: gratis.

Como cada de 10 de junio, el Museo Revello de Toro celebra el cumpleaños del pintor con una jornada de puertas abiertas y con varias visitas guiadas, también gratuitas. Así, este sábado el museo invita a los admiradores de la obra de este veterano creador, coincidiendo con su 91 cumpleaños.

El Museo Revello de Toro ofrece en su colección las creaciones que en el campo del retrato, el bodegón, las figuras femeninas, los carteles de fiestas y los dibujos Félix Revello de Toro ha cedido a la ciudad para este museo que este año celebra su sexto aniversario.

Las visitas guiadas van a tener lugar a las 11.00, a las 13.00 y a las 18.30 horas. No es necesario inscripción previa. El horario del museo es de 10.00 a 14.00 horas.

Pitingo, en el Cervantes

Cuándo: Sábado, 20 horas. Dónde: Teatro Cervantes, Málaga capital. Entradas: entre 10 y 27 euros.

El sexto trabajo discográfico de Pitingo es una selección de clásicos del pop y del soul. Doce temas pasados por el tamiz de la 'soulería', el particular estilo del onubense, y que en directo se aderezan con los éxitos de su carrera como se encargará de demostrar este sábado en el recital que ofrecerá en el Teatro Cervantes.

Circo de los Horrores

Cuándo: Hasta el domingo. Dónde: Recinto ferial, Málaga capital.

El Circo de los Horrores vuelve a Málaga para presentar su espectáculo 'Manicomio', un montaje ambientado en un antiguo hospital mental de finales del siglo XVIII que se representará hasta el domingo en el recinto ferial de Cortijo de Torres. La compañía celebra con este espectáculo, no recomendado para menores de 10 años, su décimo aniversario.

Festival de la Cueva de Nerja

Cuándo: Sábado, 22 horas. Dónde: Cueva de Nerja. Entradas: 40 euros.

El 58.º Festival Cueva de Nerja, que arranca este sábado se desarrollará en tres espacios continuando un proceso de preservar la gruta: recinto del monumento al aire libre con 916 butacas, interior de la cueva, que ocuparán 407 butacas, y en la Plaza de España de Nerja, con capacidad para 1.000.

La jornada inaugural tendrá lugar a las 22.00 horas en el recinto exterior y se presenta ‘Carmen’, ópera flamenca de Salvador Távora, actuación que se encuadra en la segunda gira mundial de esta obra, galardonada con el Premio MAX al mejor proyecto internacional. La dirección, también de Salvador Távora, y la música de diversos autores y extractos de la ópera de Bizet con guitarristas, bailaores, cantaores, tambores, coros, etc.

Michael Nyman, en Fuengirola

Cuándo: Sábado, 22. 30 horas. Dónde: Castillo de Sohail, Fuengirola. Entradas: de 38,50 a 55 euros. A la venta en la web

El pianista Michael Laurence Nyman recala este sábado en el Festival Ciudad de Fuengirola, donde hará un repaso de sus éxitos más sonados. Este músico alcanzó su popularidad gracias a su colaboración con el cineasta británico Peter Greenaway, y por su álbum multiplatino “The Piano”, BSO de la película homónima producida por Jane Campion en 1993. Entre las óperas que ha compuesto se incluyen “The man who mistook his wife for a hat”, “Letters, Riddles and Writs”, “Noises”, “Sounds & Sweet Airs”, “Facing Goya, Man and Boy: Dada”.

Festival a favor de Cudeca

Cuándo: Domingo, 20 horas. Dónde: La Cochera Cabaret, Málaga capital. Entradas: 10-12 euros. En www.lacocheracabaret.com

PopFm, Kassia y Z Tributo a Héroes del Silencio ofrecen un concierto este domingo en La Cochera Cabaret a favor de la Fundación Cudeca–Cuidados del Cáncer. Kassia es grupo motrileño formado en el 2010 y al que dan vida Fernando Hernández (guitarra y voz), Juan Chica (bajo), Mikel González (guitarra solista) y Jesús Briones (batería). PopFm está formado por cuatro músicos que se unieron en 2013 para versionar lo más selecto del pop rock nacional e internacional de los 80/90. Por su parte, Z es un grupo que lleva activo más de dos años, de Vélez-Málaga. Ofrecen un directo que traslada al espectador a un concierto de Héroes del Silencio.

Ruta de la Tapa y el Cóctel de Cártama

Cuándo: Hasta el domingo. Dónde: Hasta el domingo en bares y restaurantes de Cártama pueblo, Estación de Cártama y El Sexmo.

Cártama acoge la Ruta de la Tapa y el Cóctel, un sabroso itinerario con 45 establecimientos participantes. Todos ellos ofrecerán sus creaciones, elaboradas preferentemente con productos locales, a un precio asequible de tapa más bebida por 2 euros y el cóctel por 3 euros. Los asistentes podrán sellar su Pasaporte de Tapas y entrarán en el sorteo de importantes premios, como lotes de regalo, entradas para el Caminito del Rey o estancias en hoteles, entre otros.

Semana Cultural de Arenas

Cuándo: Hasta el 17 de junio. Dónde: distintos enclaves de Arenas. Entrada: gratis.

Arenas continúa con su Semana Cultural, en la que este viernes se celebrará el Día del Pedal. Por la tarde, habrá cuentacuentos y animación infantil. El sábado a partir de la 13.00 horas, será la verbena en los Vados. El domingo está dedicado al cine con la proyección de varias películas.

El lunes 12 estará dedicado a las tradiciones populares en el centro Sociocultural Villa de Arenas, donde se inaugurará una exposición de objetos antiguos, habrá bailes y cantes, y taller de cestería. El martes en la plaza de la iglesia, a las 20.00 horas tendrá lugar el teatro musical 'Los mejores años de nuestra vida'.

El miércoles y el jueves, talleres de costura y pintura, respectivamente. El viernes 16, 'El arte de nuestro pueblo' con actuaciones de la Agrupación Musical Bentomiz de Arenas y el Grupo de Baile Los Arenas entre las 21.00 y las 22.30 horas. La clausura será el sábado 17, también en la plaza de la iglesia a partir de las diez de la noche.

Fiestas de San Antonio

Este fin de semana uno de los grandes protagonistas es San Antonio de Padu, ya que en la provincia se celebran en estos días numerosas fiestas o romerías en su honor, desde la Axarquía a la Serranía de Ronda. Así, hasta el martes se extenderán las fiestas en pueblos como Frigiliana, Iznate, Villanueva de Tapia o Pujerra.

Entre las citas más multitudinarias se encuentra la que se celebra desde este viernes en Frigiliana, que este año cumple su medio siglo de vida como festejo. Uno de sus platos fuertes será la romería prevista para el martes, festivo en la localidad. A diferencia de otros años, no se hará en el río Higuerón sino en Puerto Blanquillo. Antes, se podrá disfrutar de distintos conciertos, del buen ambiente tanto de día como de noche y de eventos lúdicos como la Fiesta del Agua.

Impromptu en familia, dibujar con alambre

Cuándo: Domingo, de 16.30 a 19.30 horas. Dónde: Centre Pompidou, Málaga capital. Entrada: gratis. Hasta completa aforo. Información: educacion.centrepompidou@malaga.eu

Las familias tendrán la oportunidad de convertirse en acróbatas de circo explorando el movimiento a través del dibujo en el espacio y de un solo trazo. Combinando el ingenio y el humor con un poco de alambre y otros materiales, podrán crear distintos personajes y ponerlos en escena como en el mejor de los circos. Malabaristas, bailarinas, trapecistas y domadores se darán cita este domingo en el Centro Pompidou Málaga

Trail Running Finca La Torre

Cuándo: Domingo, desde las 10 horas. Dónde: Camino Finca La Torre S/N. 29540 Bobadilla, Málaga. Precio: 10 euros. Inscripciones aquí.

La almazara malagueña Finca la Torre celebra este domingo la tercera edición del ‘Trail Running Finca la Torre’, una carrera de 14 kilómetros cuya recaudación irá destinada a la Fundación Vicente Ferrer y al proyecto solidario de Auara, que será el agua oficial de la carrera. Atletas de élite como Mercedes Palacios Aja y Fabián Roncero, plusmarquista europeo de media maratón y triple campeón de España de cross, ya habituales de la cita, estarán presentes en este evento deportivo que ya se ha convertido en referente de las pruebas de atletismo en Andalucía. Este año también se une a la cita el cocinero malagueño y exparticipante del programa de televisión Top Chef Carlos Caballero.

El Pompidou se abre a los niños

Cuándo: Todos los días salvo los martes, hasta el 15 de septiembre. Dónde: Centre Pompidou Málaga. Entrada: gratis.

Bajo el título ‘¡Vaya circo!’, el Pompidou de Málaga diseña un montaje interactivo que llama a los más pequeños a reflexionar sobre cuestiones como el movimiento, el equilibrio, la composición de color o la importancia de los materiales según qué se quiera crear. La muestra, como todas las de esta serie, es de entrada gratuita y podrá visitarse hasta el próximo 15 de septiembre. Antonio Javier López tiene más detalles

El Picasso estrena su alianza con la Tate de Londres

fotogalería / Salvador Salas

Dónde: Museo Picasso Málaga. Cuándo: Hasta el 17 de septiembre. Entradas: Entre 10 y 3 euros.

‘Bacon, Freud y la Escuela de Londres’ es la ambiciosa exposición que inaugura la alianza estratégica entre el Museo Picasso Málaga y la Tate Gallery de Londres. De la institución británica proceden las 90 piezas que hasta el próximo 17 de septiembre ponen ante los ojos de los visitantes al MPM uno de los capítulos más vibrantes de la Historia del Arte occidental del último siglo. Porque hasta ocho décadas cubren las obras del nuevo proyecto de la pinacoteca malagueña, que suma una importante muesca en su presencia internacional. Antonio Javier López tiene más información.

'Olor de Málaga. Percepciones olfativas de colección olorVISUAL', en La Coracha

Cuándo: Hasta el 23 de julio. Dónde: Salas de la Coracha del Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM), Málaga capital. Entrada: gratis.

Se ve y se huele. La nueva exposición de las salas de La Coracha no es solo una invitación a la vista. Es sobre todo un recorrido olfativo por la historia y los iconos de Málaga a través de la colección olorVISUAL del empresario y perfumista catalán Ernesto Ventós. En sus fondos se encuentran obras de Agustín Ibarrola, Alex Jasch, Duane Michals, Chema Madoz o Enrique Brinkmann, que están presentes en la muestra que se exhibe en el Museo del Patrimonio Municipal y en el que las piezas se han seleccionado a partir de los olores que sugieren la Málaga romana, la ciudad industrial del XIX y la simbología de la biznaga, el cenachero o los espetos. Francisco Griñán te cuenta más.

'El nacimiento del color', en el Museum Jorge Rando

Cuándo: Hasta el 30 de septiembre. Dónde: Museum Jorge Rando. C/ Cruz del Molinillo, 12. Entrada: gratis.

'El nacimiento del color' es la nueva exposición que puede verse en el Museum Jorge Rando, que exhibe el ciclo temático más reciente del artista malagueño, cuya obra se enfrenta a un "insólito" discurso estético y conceptual como es mostrar el color, solo, como color. Antonio Javier López tiene más detalles.

'Migrantes', en el Archivo Municipal

Cuándo: Hasta el 16 de junio. Dónde: Archivo Municipal, Málaga capital. Entrada: gratis.

El Archivo Histórico Provincial de Málaga acoge la exposición 'Migrantes', organizada en colaboración con la Asociación para la Recuperación de la Memoria y contra el Olvido de Málaga.

Esta exposición muestra una selección de seis piezas creadas por el escultor Andrés Montesanto, un artista que nació en Buenos Aires y que vive en Andalucía desde 1989 en la que ofrece distintos enfoques de las migraciones, incluídas dos obras sobre la "Desbandá" (Carretera Málaga-Almería, 1937).

'Caminantes en el Puerto'

Cuándo: Hasta el 30 de septiembre. Dónde: Entorno del Palmeral de las Sorpresas, Málaga capital. Entrada: gratis.

El puerto de Málaga, en el marco de los actos conmemorativos del bicentenario de la Farola, ha inaugurado la exposición 'Caminantes en el Puerto', realizada por la reconocida artista internacional Elena Laverón y que homenajea a personas que disfrutan de la integración de espacios portuarios en la ciudad. Para más detalles, click aquí.