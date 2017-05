Qué hacer este fin de semana en Málaga: agenda de ocio del viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de mayo

Concurso de tapas de Málaga en la Mesa

Cuándo: Hasta el próximo domingo 28 de mayo. Dónde: Establecimientos participantes de Málaga capital y provincia. Precio: Entre 3 y 5 euros.

Establecimientos de toda la provincia han propuesto un total de 73 creaciones que harán las delicias de los más exigentes. Elaboraciones que concentran lo mejor de la huerta, el mar y la montaña, y con las que los participantes optan a premios por valor de 10.000 euros en publicidad en SUR: el premio a la Mejor Tapa otorgado por el jurado técnico, el Premio del Público, y el premio a la Mejor Tapa con un producto local, que este año ha sido el salchichón tipo Málaga.

Hasta el próximo domingo 28 de mayo, los más gourmet pueden visitar los establecimientos concursantes y disfrutar de las diferentes propuestas por un precio de entre 3 y 5 euros. Además de probarlas también pueden votarlas. Las votaciones pueden realizarse ya en esta página web , donde además se especifica la información y datos de interés de cada restaurante. Solo hay que cumplimentar el formulario y valorar las diferentes creaciones con una puntuación de 1 a 10 puntos. Si quieres saber más, pincha aquí

Screen TV, el festival de series

Cuándo: Hasta el domingo. Dónde: Cine Albéniz, Málaga capital. Entrada: gratis.

Zombis, viajes en el tiempo, crímenes enrevesados y médicos tan brillantes como dudosos. Las series vuelven a Málaga con el festival Screen TV, que estrenará hasta ocho producciones televisivas, entre las que destacan los primeros capítulos de la nuevas temporadas de 'Fear the Walking Dead' (AMC) y 'El Ministerio del Tiempo' (TVE). El certamen también incluye numerosas actividades paralelas, como por ejemplo la visita del director Paco Cabezas, responsable de títulos como 'Penny Dreadfull' y 'Dirk Gently'. Francisco Griñán te cuenta más.

Ronda se pone romántica

Cuándo: Hasta el domingo. Dónde: Diversos enclaves de Ronda. Entrada: gratis.

La ciudad del Tajo celebra una nueva edición de Ronda Romántica, fiesta que transporta a los vecinos de la localidad a la época de los bandoleros, arrieros y viajeros románticos. Numerosas son las actividades programadas con motivo de una fiesta en la que participan los municipios del Valle del Genal, del Guadiaro, del Guadalteba, Sierra de las Nieves y las Sierras de Cádiz y Ronda. Fátima Ávila-Casanova te cuenta más

V Fiesta del Deporte

Cuándo: Del viernes al domingo. Dónde: Varios puntos de Málaga capital. Entrada: gratis

Málaga se prepara para vivir su fin de semana grande del deporte bajo una original premisa: 'Ponte el chándal’. La campaña invita a salir de la sedentaria rutina, robarle unos minutos al día a día, aparcar las preocupaciones y ponerse el chándal como el símbolo de energía saludable, positividad y buenas vibraciones. Se podrán disfrutar de 300 actividades gratis repartidas en numerosos puntos de la ciudad. Si quieres saber más, pincha aquí.

Gazpacho Day

Cuándo: Sábado, desde las 11.30 horas. Dónde: Puestos del mercado de Atarazanas y restaurantes del Centro participantes.

Un año más el Ayuntamiento de Málaga, en colaboración con la Asociación Málaga Sana, apuesta por la alimentación de calidad con la organización del Gazpacho Day 2017, una jornada en la que los puestos de fruta de fruta y verdura del céntrico mercado de Atarazanas ofrecerán a sus clientes kits de gazpacho, con todos los ingredientes necesarios para su elaboración. Además, en colaboración con 30 restaurantes del centro, se realizarán catas de este refrescante plato.

Además, entre las 12 y las 14 horas el hipermercado Eroski del Centro Comercial Larios Centro, El Corte Inglés de la avenida Andalucía, Carrefour Rosaleda, Carrefour Los Patios, Carrefour Alameda, Lidl de calle Hilera y todos los establecimientos de Maskom de la provincia venderán kits de gazpacho y realizarán catas en las secciones de frutería.

Festival de Títeres en el Cánovas

Cuándo: Hasta el domingo. Dónde: Teatro Cánovas, Málaga capital. Entradas: entre 3 y 6 euros. A la venta en taquilla y en Elcorteingles.es

El Teatro Cánovas exhibe de uno de sus festivales más antiguos, el Internacional de Títeres, Objetos y Visual, que celebra su edición número 13. Este año se dirige de nuevo a niños y adultos con una programación que abarca desde las propuestas más contemporáneas como el arte en vivo de la compañía Onírica Mecánica (Murcia), hasta las más tradicionales como los títeres de la veterana formación La Tartana Teatro (Madrid). Para saber más, pincha aquí.

V Noche en Blanco de Rincón de la Victoria

Cuándo: Sábado, desde las 19 horas. Dónde: Diferentes espacios de Rincón de la Victoria. Entrada: gratis.

Rincón de la Victoria invita este sábado a disfrutar de la cultura de manera gratuita con la celebración de su Noche en Blanco. El evento, que cumple su quinta edición, ofrecerá una treintena de actividades y comenzará a las 19 horas. Para más detalles, pincha aquí.

Coincierto Festival

Cuándo: Sábado, desde las 14 horas. Dónde: Diversos enclaves de Coín. Entrada: gratis ó 20 euros en taquilla, según el espectáculo.

Coín acoge este sábado una nueva edición del Coincierto Fest, en la que participarán una treintena de grupos musicales y artistas. Las actuaciones, la mayoría de ellas gratuitas, tendrán lugar en seis escenarios repartidos por la localidad. En el escenario principal del Coincierto, el Escenario Carazony (Colegio Nuevo Carazony), en el que las entradas tienen un precio de 20 euros en taquilla, actuarán Antílopez, New York Ska Jazz Ensemble, Los Hermanos Dalton, Ninja Kore, Jammin’ Dose y Suit Casual.

Por su parte, las actuaciones gratuitas tendrán lugar en otros cinco escenarios callejeros situados en las plazas y parques de la localidad malagueña, con la participación de bandas como Los Caracoles, Frank T, Third Strike, The Oddballs, Mitad Doble, Mr. Cellophone, La Tarambana y Diego Pozo, Scandinavia, Más Hambre K Arte, Freeska Málaga Ensemble, The Loud Residents, Éspo y Kapo Disaster, Gabriel Temblante, Pepe Luis Carmona ‘Habichuela’, Betty Loop, José Parra y The Super Grooves. Las actividades previstas en el Coincierto Fest. se complatarán con actividades para el público infantil, mercadillo de artesanía y arte urbano. Los conciertos comenzarán a las 14.00 horas en los diferentes escenarios repartidos por Coín y está previsto que se prolonguen hasta las 5.30 horas de la madrugada, según informa Rafael Cortés.

Feria en Alhaurín el Grande

Cuándo: Hasta el domingo. Dónde: De día en las calles del centro y en el recinto ferial (a partir de las 20 horas) de Alhaurín el Grande. Entrada: gratis.

Alhaurín está de fiesta e invita a compartir su Feria de Mayo, que tiene dos escenarios. De día es obligado visitar el casco histórico, mientras que al caer el sol tomará el relevo el recinto ferial. Entre las actividades previstas destaca la del sábado (20 horas), una exhibición de doma y un concurso de caballistas, amazonas y enganches.

Romería en Benamocarra

Cuándo: Sábado y domingo. Dónde: Distintos enclaves de Benamocarra. Entrada: gratis.

Benamocarra celebra este sábado su romería en honor a San Isidro Labrador que se prolongará hasta el domingo. Los actos comenzarán a las cuatro de la tarde cuando tendrá lugar la celebración de la Eucaristía y posterior salida de los romeros desde la ermita de San Isidro hacia el coto escolar 'Maestro Santiago Jaén de Dios' a través del Camino del Rosal y el Río Iznate. Durante el camino, el jurado formado por miembros de diferentes asociaciones de este municipio, elegirán a las mejores carrozas que acompañen al santo.

Por la noche las actuaciones de las orquestas Diamante Show y Nueva Imagen animarán a los asistentes antes de la entrega de premios a las carrozas ganadoras.

El domingo las orquestas y los grupos de baile Sagrado Corazón de Jesús y de baile infantil de Benamocarra alegrarán el recinto, y por último las carreras de cintas a caballo, en el río Vélez pondrán el punto y final a la celebración antes del regreso de la romería hacia el pueblo.

Semana Solidaria en el Museo del Automóvil

Cuándo: Hasta el domingo. Dónde: Museo del Automóvil, Málaga capital.

El Museo del Automóvil y la Moda vive estos días su II Semana Solidaria, con diferentes actividades destinadas a apoyar a los Ángeles Malagueños de la Noche, que diariamente da de comer a cientos de personas, y a la Asociación Mercader, organización que lucha por normalizar el ictus cerebral y por apoyar a todas las familias que lo necesitan a nivel domiciliario.

Entre las activides previstas figura un torneo de pádel o una masterclass de zumba. Y como broche de oro, en colaboración con varios clubes del motor malagueños como Club 2CV, Club Al Andalus, Asociación Cultural Seat 600 o Clásicos Sur de Europa, ha organizado la II Caravana Solidaria el domingo, a beneficio de la Fundación Andrés Olivares, la cual trabaja para mejorar la vida de niños y adolescentes afectados por cáncer y otras enfermedades crónicas. Será de 11.30 a 14.30 horas.

Todos aquellos interesados que quieran participar en esta iniciativa puede ingresar el donativo en el número de cuenta ES57 2100 1873 1902 0014 2361 (CAIXA). En el concepto del ingreso o transferencia se indicará: Donación II Caravana Solidaria y el nombre de la persona/empresa.

Día del Caracol en Riogordo

Cuándo: Domingo, desde las 12 horas. Dónde: Recinto de la piscina municipal. Entrada: gratis.

Como cada último domingo de mayo, Riogordo rinde tributo a su plato más popular, los caracoles en caldillo. Esta receta, elaborada con ingredientes como la hierbabuena, la cáscara de naranja amarga o la guindilla, se repartirá gratuitamente en torno a las 14 horas. Está previsto que se preparen cerca de 300 kilos de este molusco de secano. Como en pasadas ediciones se celebrará un mercadillo de productores artesanales de Málaga y no faltarán las actuaciones musicales sobre un escenario que se habilitará en el mismo recinto, según informa Javier Almellones.

Dani Martín, en el Cervantes

Dani Martín, en la presentación de ‘La montaña rusa’. / Ramón L. Pérez

Cuándo: Domingo, 19 horas. Dónde: Teatro Cervantes, Málaga capital. Entradas: entre 54 y 18 euros.

El cantante Dani Martín, flamante ganador del premio Ondas al Artista del Año pisa por primera vez el escenario del Teatro Cervantes para presentar en directo su tercer álbum de estudio en solitario. 'La montaña rusa' son doce canciones de amor y desamor en las que el dolor campa a sus anchas, “ese dolor que provocan las rupturas sentimentales y que deja las heridas más difíciles de cicatrizar: las que no se ven y no requieren puntos de sutura”, dice, “pero en las que también hay rabia, pasión, alegría y esperanza, que conforman un todo y que hay que entender como tal”. En cualquier caso, contenidos “absolutamente autobiográficos”, asegura. Sólo uno de los temas no lleva su firma, ‘Madrid, Madrid, Madrid’. "No me gusta cantar canciones de otros pero tengo una admiración a Leiva que me puede", afirma Dani Martín.

VI Ruta de la Tapa de Torre del Mar

Cuándo: Hasta el 28 de mayo. Dónde: 23 establecimientos participantes de Torre del Mar. Precio: Bebida y aperitivo por dos euros.

La VI Ruta de la Tapa de Torre del Mar arranca este viernes, y se prolongará durante un mes con la participación de 23 establecimientos del municipio. En esta ocasión ofrecerán un aperitivo con bebida por un precio de dos euros: La Capilla de Palacios, La Garnacha, Con Corazón Mari, Zen, Azúcar, El vino de Alex, Detalles Tapas, Mesón El Jazmín, Brujas Lounge, Cafetería Venecia, Safari Lounge, Cafetería Edén, Café Deli's, Barra Fina, Mogador, Viejo Tonel en Tacuba, Kick Off, Vintash, La Cava, La Vendimia, A Contraluz, Oasis y Berebere Oasis del Mar.

Para los clientes habrá pasaportes en la oficina de Turismo de Torre del Mar y en los establecimientos participantes. Entre todos los pasaportes completados se sortearán un premio de 300 euros y dos de 100 (en dinero ACET), así como 20 entradas del Weekend Beach Festival, y 23 cenas degustación para dos personas donadas por cada uno de los comercios participantes.

El Pompidou se abre a los niños

Cuándo: Todos los días salvo los martes, hasta el 15 de septiembre. Dónde: Centre Pompidou Málaga. Entrada: gratis.

Bajo el título ‘¡Vaya circo!’, el Pompidou de Málaga diseña un montaje interactivo que llama a los más pequeños a reflexionar sobre cuestiones como el movimiento, el equilibrio, la composición de color o la importancia de los materiales según qué se quiera crear. La muestra, como todas las de esta serie, es de entrada gratuita y podrá visitarse hasta el próximo 15 de septiembre. Antonio Javier López tiene más detalles

El Picasso estrena su alianza con la Tate de Londres

fotogalería / Salvador Salas

Dónde: Museo Picasso Málaga. Cuándo: Hasta el 17 de septiembre. Entradas: Entre 10 y 3 euros.

‘Bacon, Freud y la Escuela de Londres’ es la ambiciosa exposición que inaugura la alianza estratégica entre el Museo Picasso Málaga y la Tate Gallery de Londres. De la institución británica proceden las 90 piezas que hasta el próximo 17 de septiembre ponen ante los ojos de los visitantes al MPM uno de los capítulos más vibrantes de la Historia del Arte occidental del último siglo. Porque hasta ocho décadas cubren las obras del nuevo proyecto de la pinacoteca malagueña, que suma una importante muesca en su presencia internacional. Antonio Javier López tiene más información.

'Arte y superación', en la Sala Moreno Villa

Dónde: C/ Merced 1. Sala Moreno Villa, mercado de la Merced, Málaga capital. Cuándo: hasta el 23 de junio. Horario: de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00.

La Sala Moreno Villa, en el edificio municipal de la Merced, alberga una treintena de obras de los más reconocidos artistas miembros de la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie de todo el mundo. La muestra, titulada 'Arte y superación', puede visitarse hasta el próximo 23 de junio. Para más detalles, pinchar aquí.

'Olor de Málaga. Percepciones olfativas de colección olorVISUAL', en La Coracha

Cuándo: Hasta el 23 de julio. Dónde: Salas de la Coracha del Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM), Málaga capital. Entrada: gratis.

Se ve y se huele. La nueva exposición de las salas de La Coracha no es solo una invitación a la vista. Es sobre todo un recorrido olfativo por la historia y los iconos de Málaga a través de la colección olorVISUAL del empresario y perfumista catalán Ernesto Ventós. En sus fondos se encuentran obras de Agustín Ibarrola, Alex Jasch, Duane Michals, Chema Madoz o Enrique Brinkmann, que están presentes en la muestra que se exhibe en el Museo del Patrimonio Municipal y en el que las piezas se han seleccionado a partir de los olores que sugieren la Málaga romana, la ciudad industrial del XIX y la simbología de la biznaga, el cenachero o los espetos. Francisco Griñán te cuenta más.

'El nacimiento del color', en el Museum Jorge Rando

Cuándo: Hasta el 30 de septiembre. Dónde: Museum Jorge Rando. C/ Cruz del Molinillo, 12. Entrada: gratis.

'El nacimiento del color' es la nueva exposición que puede verse en el Museum Jorge Rando, que exhibe el ciclo temático más reciente del artista malagueño, cuya obra se enfrenta a un "insólito" discurso estético y conceptual como es mostrar el color, solo, como color. Antonio Javier López tiene más detalles.