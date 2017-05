Diez lugares con misterio en la provincia de Málaga

8

Un paseo por su cuidado casco urbano puede llevarnos hasta su peculiar Cementerio Redondo, un camposanto del siglo XIX que, según algunos estudios realizados, podría tener relación con la masonería. Al menos, algunos símbolos encontrados podrían confirmar ese origen. No existe en todo el país ningún recinto con esta peculiaridad, lo que lo convierte en una verdadera joya de la arquitectura anónima. Durante muchos años se ha creído que la disposición del camposanto no era casual. De hecho, se consideraba que los nichos se habían colocado de tal forma que no se pudieran dar la espalda unos a otros. Entre las leyendas esotéricas que allí se cuentan, la más famosa es la del Niño Gitano.

